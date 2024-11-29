ReadWrite
paint-brush
MEXC 将参加 VTIS 2024，加强其在越南市场的地位经过@btcwire
125 讀數

MEXC 将参加 VTIS 2024，加强其在越南市场的地位

经过 BTCWire2m2024/11/29
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENes-flagESzh-flagZHfr-flagFRja-flagJAln-flagLNso-flagSOht-flagHTth-flagTHkk-flagKKar-flagARts-flagTSkm-flagKM
ZH

太長; 讀書

MEXC 将参加在越南河内国家会议中心举行的 2024 年越南科技影响力峰会 (VTIS)。此次活动由越南证券集团 (SSI) 和金融科技公司 FPT 联合主办，将重点关注四个关键领域。
featured image - MEXC 将参加 VTIS 2024，加强其在越南市场的地位
BTCWire HackerNoon profile picture
0-item

2024 年 12 月 3 日至 4 日，全球领先的数字资产交易商之一 MEXC 将参加在越南河内国家会议中心举行的 2024 年越南科技影响力峰会 (VTIS)。


此次活动由越南证券集团 (SSI) 和金融科技公司 FPT 联合主办，将重点关注四个关键领域：人工智能、金融科技、区块链和游戏。


自成立以来，MEXC 一直秉承开放、合作和共同成功的价值观，积极与世界各地的各种利益相关者建立牢固的合作伙伴关系。


值得注意的是，该平台在深化越南市场影响力方面取得了重大进展。自成立以来，MEXC 越南团队就认识到关键意见领袖 (KOL) 在品牌与用户之间沟通方面发挥着关键作用。


因此，他们与越南 KOL 社区建立了牢固的关系。在短短三年内，MEXC Vietnam 获得了当地 MEXCers 的大力支持和关注。


为了加强与社区的互动，MEXC 越南团队计划并执行了各种有影响力的举措：


  • 越南团队对慈善事业表现出极大的奉献和支持。在中秋节、圣诞节和开学季等传统节日，团队准备了贴心的礼物和生活必需品，将它们送到慈善组织和收养中心，为当地儿童送去温暖和关爱。


  • 在社区建设方面，团队在胡志明市成功举办了线下“比特币披萨日”活动，让用户有机会探索区块链技术的秘密和潜力。在 MEXC 越南四周年庆典期间，近百名热情的粉丝、投资者、社区成员和 KOL 齐聚一堂，共同见证 MEXC 的成长和成就。


  • MEXC 越南团队还推出了多项独家社交媒体计划，例如 MEXConnect 访谈系列，其中知名的越南 KOL 就金融投资和加密货币市场的最新趋势进行深入讨论，为社区提供独特的行业见解和有价值的信息。


MEXC 越南团队参加 VTIS 2024 是其加强本地市场影响力和加强与 KOL 社区关系的又一个重要里程碑。此次活动将使 MEXC 与行业领导者建立新的合作伙伴关系，并探索加密货币领域令人兴奋的新增长机会。

关于 MEXC

MEXC 成立于 2018 年，致力于成为“您获取加密货币的最简单方式”。MEXC 以其广泛的热门代币选择、空投机会和低费用而闻名，为 170 多个国家的 3000 多万用户提供服务。


我们先进的交易平台注重可访问性和效率，对新交易者和经验丰富的投资者都具有吸引力。MEXC 为数字资产世界提供了无缝、安全且有益的门户。

官方网站 YouTube ｜__ Facebook __ ｜__在 MEXC 上注册__

这篇文章由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息这里



Spacecoin
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

BTCWire HackerNoon profile picture
BTCWire@btcwire
Your Trusted Crypto & Blockchain Newswire
Read my stories

標籤

purcat-imgweb3 #web3 #mexc #btcwire #press-release #mexc-ventures #crypto-exchange #crypto-conferences #good-company

这篇文章刊登在...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

相關故事

Article Thumbnail
从论坛到信息流：社交媒体算法如何塑造数字互动
by minad21
Jan 01, 1970
#optout
Article Thumbnail
数字游民请注意：您需要了解泰国新推出的 DTV 签证
by ilinskii
Jan 01, 1970
#digital-nomads
Article Thumbnail
成功云迁移的完整指南：策略和最佳实践
by marutitechlabs
Jan 01, 1970
#cloud-migration
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas