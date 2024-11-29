MEXC 将参加 VTIS 2024，加强其在越南市场的地位

2024 年 12 月 3 日至 4 日，全球领先的数字资产交易商之一 MEXC 将参加在越南河内国家会议中心举行的 2024 年越南科技影响力峰会 (VTIS)。





此次活动由越南证券集团 (SSI) 和金融科技公司 FPT 联合主办，将重点关注四个关键领域：人工智能、金融科技、区块链和游戏。





自成立以来，MEXC 一直秉承开放、合作和共同成功的价值观，积极与世界各地的各种利益相关者建立牢固的合作伙伴关系。





值得注意的是，该平台在深化越南市场影响力方面取得了重大进展。自成立以来，MEXC 越南团队就认识到关键意见领袖 (KOL) 在品牌与用户之间沟通方面发挥着关键作用。





因此，他们与越南 KOL 社区建立了牢固的关系。在短短三年内，MEXC Vietnam 获得了当地 MEXCers 的大力支持和关注。





为了加强与社区的互动，MEXC 越南团队计划并执行了各种有影响力的举措：





越南团队对慈善事业表现出极大的奉献和支持。在中秋节、圣诞节和开学季等传统节日，团队准备了贴心的礼物和生活必需品，将它们送到慈善组织和收养中心，为当地儿童送去温暖和关爱。





在社区建设方面，团队在胡志明市成功举办了线下“比特币披萨日”活动，让用户有机会探索区块链技术的秘密和潜力。在 MEXC 越南四周年庆典期间，近百名热情的粉丝、投资者、社区成员和 KOL 齐聚一堂，共同见证 MEXC 的成长和成就。





MEXC 越南团队还推出了多项独家社交媒体计划，例如 MEXConnect 访谈系列，其中知名的越南 KOL 就金融投资和加密货币市场的最新趋势进行深入讨论，为社区提供独特的行业见解和有价值的信息。





MEXC 越南团队参加 VTIS 2024 是其加强本地市场影响力和加强与 KOL 社区关系的又一个重要里程碑。此次活动将使 MEXC 与行业领导者建立新的合作伙伴关系，并探索加密货币领域令人兴奋的新增长机会。

关于 MEXC

MEXC 成立于 2018 年，致力于成为“您获取加密货币的最简单方式”。MEXC 以其广泛的热门代币选择、空投机会和低费用而闻名，为 170 多个国家的 3000 多万用户提供服务。





我们先进的交易平台注重可访问性和效率，对新交易者和经验丰富的投资者都具有吸引力。MEXC 为数字资产世界提供了无缝、安全且有益的门户。

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