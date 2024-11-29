MEXC 将参加 VTIS 2024，加强其在越南市场的地位

2024 年 12 月 3 日至 4 日，全球领先的数字资产交易商之一 MEXC 将参加在越南河内国家会议中心举行的 2024 年越南科技影响力峰会 (VTIS)。
此次活动由越南证券集团 (SSI) 和金融科技公司 FPT 联合主办，将重点关注四个关键领域：人工智能、金融科技、区块链和游戏。
自成立以来，MEXC 一直秉承开放、合作和共同成功的价值观，积极与世界各地的各种利益相关者建立牢固的合作伙伴关系。
值得注意的是，该平台在深化越南市场影响力方面取得了重大进展。自成立以来，MEXC 越南团队就认识到关键意见领袖 (KOL) 在品牌与用户之间沟通方面发挥着关键作用。
因此，他们与越南 KOL 社区建立了牢固的关系。在短短三年内，MEXC Vietnam 获得了当地 MEXCers 的大力支持和关注。
为了加强与社区的互动，MEXC 越南团队计划并执行了各种有影响力的举措：
MEXC 越南团队参加 VTIS 2024 是其加强本地市场影响力和加强与 KOL 社区关系的又一个重要里程碑。此次活动将使 MEXC 与行业领导者建立新的合作伙伴关系，并探索加密货币领域令人兴奋的新增长机会。
MEXC 成立于 2018 年，致力于成为“您获取加密货币的最简单方式”。MEXC 以其广泛的热门代币选择、空投机会和低费用而闻名，为 170 多个国家的 3000 多万用户提供服务。
我们先进的交易平台注重可访问性和效率，对新交易者和经验丰富的投资者都具有吸引力。MEXC 为数字资产世界提供了无缝、安全且有益的门户。
这篇文章由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息