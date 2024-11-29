MEXC ستشارك في معرض VTIS 2024، مما يعزز حضورها في السوق الفيتنامية

من 3 إلى 4 ديسمبر 2024، ستشارك MEXC، إحدى شركات تداول الأصول الرقمية الرائدة على مستوى العالم، في قمة Vietnam Tech Impact Summit (VTIS) 2024، التي ستعقد في مركز المؤتمرات الوطني في هانوي، فيتنام.





سيركز الحدث، الذي تستضيفه شركة Vietnam Securities Group (SSI) وشركة التكنولوجيا المالية FPT، على أربعة قطاعات رئيسية: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والبلوك تشين، والألعاب.





منذ إنشائها، تبنت MEXC قيم الانفتاح والتعاون والنجاح المتبادل، وعملت بشكل نشط على تعزيز الشراكات القوية مع مختلف أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.





ومن الجدير بالذكر أن المنصة قطعت خطوات كبيرة في تعميق حضورها في السوق الفيتنامية. فمنذ تأسيسها، أدرك فريق MEXC Vietnam الدور المحوري الذي يلعبه قادة الرأي الرئيسيون (KOLs) في ربط التواصل بين العلامة التجارية ومستخدميها.





ونتيجة لذلك، نجحوا في إقامة علاقات متينة مع مجتمع KOL الفيتنامي. وفي غضون ثلاث سنوات فقط، اكتسبت MEXC Vietnam دعمًا واهتمامًا كبيرين من مجتمع MEXCs المحلي.





لتعزيز المشاركة مع مجتمعها، خطط فريق MEXC فيتنام ونفذ مجموعة متنوعة من المبادرات المؤثرة:





أظهر فريق فيتنام تفانيًا كبيرًا ودعمًا للقضايا الخيرية. خلال الأعياد التقليدية مثل مهرجان منتصف الخريف، وعيد الميلاد، وموسم العودة إلى المدرسة، يقوم الفريق بإعداد هدايا مدروسة ومستلزمات يومية، وتسليمها إلى المنظمات الخيرية ومراكز التبني، ونشر الدفء والرعاية للأطفال المحليين.





من حيث بناء المجتمع، نجح الفريق في تنظيم حدث "يوم بيتزا البيتكوين" في مدينة هوشي منه، مما أتاح للمستخدمين فرصة لاستكشاف أسرار وإمكانات تقنية البلوكشين. خلال احتفال MEXC Vietnam بالذكرى السنوية الرابعة، اجتمع ما يقرب من مائة من المعجبين المتحمسين والمستثمرين وأعضاء المجتمع وKOLs ليشهدوا نمو MEXC وإنجازاتها.





كما أطلق فريق MEXC Vietnam العديد من المبادرات الحصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل سلسلة مقابلات MEXConnect، حيث يشارك كبار الشخصيات الفيتناميين المعروفين في مناقشات متعمقة حول أحدث الاتجاهات في الاستثمار المالي وسوق العملات المشفرة، مما يوفر للمجتمع رؤى صناعية فريدة ومعلومات قيمة.





تشكل مشاركة فريق MEXC Vietnam في VTIS 2024 إنجازًا مهمًا آخر في تعزيز حضوره في السوق المحلية وتعزيز علاقاته مع مجتمع KOL. سيسمح الحدث لـ MEXC بتكوين شراكات جديدة مع قادة الصناعة واستكشاف فرص نمو جديدة ومثيرة في قطاع العملات المشفرة.

نبذة عن MEXC

تأسست شركة MEXC في عام 2018، وهي ملتزمة بأن تكون "طريقك الأسهل إلى العملات المشفرة". تشتهر شركة MEXC بتشكيلتها الواسعة من الرموز الرائجة وفرص الإنزال الجوي والرسوم المنخفضة، وتخدم أكثر من 30 مليون مستخدم في أكثر من 170 دولة.





بفضل التركيز على إمكانية الوصول والكفاءة، تجذب منصة التداول المتقدمة لدينا كلًا من المتداولين الجدد والمستثمرين المخضرمين على حد سواء. توفر MEXC بوابة سلسة وآمنة ومجزية لعالم الأصول الرقمية.

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