MEXC participera au VTIS 2024, renforçant ainsi sa présence sur le marché vietnamien

Du 3 au 4 décembre 2024, MEXC, l'un des principaux traders d'actifs numériques au monde, participera au Vietnam Tech Impact Summit (VTIS) 2024, qui se tiendra au National Convention Center de Hanoi, au Vietnam.





L'événement, co-organisé par Vietnam Securities Group (SSI) et la société fintech FPT, se concentrera sur quatre secteurs clés : l'IA, la Fintech, la Blockchain et les jeux.





Depuis sa création, MEXC a adopté les valeurs d’ouverture, de collaboration et de réussite mutuelle, favorisant activement des partenariats solides avec diverses parties prenantes à travers le monde.





La plateforme a notamment fait des progrès significatifs dans l’approfondissement de sa présence sur le marché vietnamien. Depuis sa création, l’équipe de MEXC Vietnam a reconnu le rôle essentiel des leaders d’opinion clés (KOL) dans la communication entre la marque et ses utilisateurs.





En conséquence, ils ont établi des relations solides avec la communauté des leaders d'opinion vietnamiens. En seulement trois ans, MEXC Vietnam a obtenu un soutien et une attention considérables de la part des MEXCers locaux.





Pour renforcer l'engagement avec sa communauté, l'équipe MEXC Vietnam a planifié et exécuté une variété d'initiatives impactantes :





L'équipe vietnamienne a fait preuve d'un grand dévouement et d'un grand soutien aux causes caritatives. Pendant les fêtes traditionnelles telles que la fête de la mi-automne, Noël et la rentrée scolaire, l'équipe prépare des cadeaux attentionnés et des produits de première nécessité, les livre à des organisations caritatives et à des centres d'adoption, et apporte chaleur et attention aux enfants locaux.





En termes de développement communautaire, l'équipe a organisé avec succès un événement hors ligne « Bitcoin Pizza Day » à Hô-Chi-Minh-Ville, offrant aux utilisateurs une chance d'explorer les secrets et le potentiel de la technologie Blockchain. Lors de la célébration du 4e anniversaire de MEXC Vietnam, près d'une centaine de fans passionnés, d'investisseurs, de membres de la communauté et de KOL se sont réunis pour assister à la croissance et aux réalisations de MEXC.





L'équipe MEXC Vietnam a également lancé plusieurs initiatives exclusives sur les réseaux sociaux, telles que la série d'entretiens MEXConnect, où des KOL vietnamiens bien connus s'engagent dans des discussions approfondies sur les dernières tendances en matière d'investissement financier et du marché des crypto-monnaies, offrant à la communauté des informations uniques sur l'industrie et des informations précieuses.





La participation de l'équipe MEXC Vietnam au VTIS 2024 marque une nouvelle étape importante dans le renforcement de sa présence sur le marché local et l'amélioration de ses relations avec la communauté KOL. L'événement permettra à MEXC de nouer de nouveaux partenariats avec des leaders du secteur et d'explorer de nouvelles opportunités de croissance intéressantes dans le secteur des crypto-monnaies.

À propos de MEXC

Fondée en 2018, MEXC se consacre à être « votre moyen le plus simple d'accéder à la crypto ». Connue pour sa vaste sélection de jetons tendance, ses opportunités de largage aérien et ses faibles frais, MEXC dessert plus de 30 millions d'utilisateurs dans plus de 170 pays.





En mettant l'accent sur l'accessibilité et l'efficacité, notre plateforme de trading avancée s'adresse aussi bien aux nouveaux traders qu'aux investisseurs chevronnés. MEXC offre une passerelle transparente, sécurisée et enrichissante vers le monde des actifs numériques.

Site officiel | X | Youtube |__ Facebook __ |__ Inscrivez-vous sur MEXC __

Cet article a été diffusé par Btcwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici