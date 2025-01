MEXC Ku Nghenelela Eka VTIS 2024, Ku Tiyisa Vukona Bya Yona Eka Makete Wa Le Vietnam

Ku sukela hi ti 3 ku ya eka ti 4 ta Dzivamisoko 2024, MEXC, yin’wana ya vaxavisi va nhundzu ya xidijitali lava rhangelaka emisaveni hinkwayo, yi ta nghenelela eka Samiti ya Vuyelo bya Thekinoloji ya Vietnam (VTIS) 2024, leyi khomeriweke eSenthara ya Nhlengeletano ya Rixaka eHanoi, Vietnam.

Ntlangu lowu, lowu nga fambisiwa swin’we hi Vietnam Securities Group (SSI) na khamphani ya fintech FPT, wu ta kongomisa eka swiyenge swa mune swa nkoka: AI, Fintech, Blockchain, na Gaming.

Ku sukela loko yi sunguriwile, MEXC yi amukerile mimpimanyeto ya ku pfuleka, ntirhisano, na ku humelela ka vumbirhi, hi ku gingiriteka yi kurisa vutirhisani byo tiya na vakhomaxiave vo hambana emisaveni hinkwayo.

Lexi xiyekaka, pulatifomo yi endle nhluvuko lowukulu eku dzikiseni ka vukona bya yona eka makete wa le Vietnam. Ku sukela loko yi vumbiwile, ntlawa wa MEXC Vietnam wu lemukile ntirho wa nkoka wa varhangeri va mavonelo ya nkoka (KOLs) eku hlanganiseni ka vuhlanganisi exikarhi ka brand na vatirhisi va yona.

Hikwalaho ka sweswo, va simeke vuxaka lebyi tiyeke ni vaaki va KOL va le Vietnam. Eka malembe manharhu ntsena, MEXC Vietnam yi kumile nseketelo lowukulu na nyingiso ku suka eka va-MEXC va laha kaya.

Ku ndlandlamuxa ku nghenelela na vaaki va yona, ntlawa wa MEXC Vietnam wu kunguhate no hetisisa migingiriko yo hambana leyi nga na nkucetelo:

Ku nghenelela ka xipano xa MEXC Vietnam eka VTIS 2024 ku fungha xiendlakalo xin’wana xa nkoka eku tiyisiseni ka vukona bya xona bya makete wa laha kaya na ku ndlandlamuxa vuxaka bya xona na vaaki va KOL. Xiendlakalo lexi xi ta pfumelela MEXC ku tumbuluxa vutirhisani byintshwa na varhangeri va indasitiri na ku lavisisa swivandlanene leswintshwa swo tsakisa swa ku kula eka sekithara ya cryptocurrency.

Yi simekiwile hi 2018, MEXC yi tinyiketerile ku va "Ndlela ya wena yo olova yo Crypto." Yi tiveka hi nhlawulo wa yona wo anama wa tithokini leti nga trending, swivandlanene swa airdrop, na tihakelo ta le hansi, MEXC yi tirhela vatirhisi vo tlula 30 wa timiliyoni eka matiko ya 170+.

Hi ku kongomisa eka ku fikelela na ku tirha kahle, pulatifomo ya hina ya mabindzu ya xiyimo xa le henhla yi tsakisa vaxavisi lavantshwa na vavekisi lava nga na ntokoto hi ku fanana. MEXC yi nyika nyangwa lowu nga na swiphiqo, lowu sirhelelekeke, na lowu vuyerisaka eka misava ya nhundzu ya xidijitali.

