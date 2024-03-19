Google Analytics 4 (GA4) 初学者指南 - 第 1 部分：数据收集、处理和帐户结构

如果您经营的企业使用网站或移动应用程序作为服务交付的核心组件，那么您很可能想知道：





人们如何找到您的网站或应用

这些人如何与您的网站或应用程序互动

您的营销策略有多有效

您网站上最能实现业务目标的内容



借助数字分析，可以获得并理解此类信息。

简而言之，数字分析涉及收集、分析和报告用户在您的网站或移动应用程序上生成的交互数据。





虽然有许多免费和付费的分析工具可用， 连接超过 1400 万个网站 ，在撰写本文时，Google Analytics 4 被广泛认为是市场领导者。这就是为什么在本系列文章中，它将成为我们了解数字分析如何支持业务需求的焦点。





什么是 Google Analytics（分析）4（GA4）？

“一项分析服务，可让您衡量网站和应用程序的流量和参与度”- 遗传算法 。



Google 的“下一代”测量解决方案 — 从 Jackson Storm 到 Universal Analytics 的闪电麦昆。









如果您还没有看过（或不喜欢）迪士尼皮克斯的汽车总动员系列，这里有一个不太晦涩的解释/背景：

从通用分析到 GA4

谷歌提供了数字分析解决方案 自2005年11月起 收购 Urchin 后，Urchin 是一款独立的网络分析软件，搜索之神将其集成到其工具套件中。从那时起，字母表旗下的猛犸象就随着市场的变化而不断发展。



渐进式迭代导致通用分析 (Universal Analytics) 2012年 它的构建和优化是为了服务“锚定在桌面网络、独立会话和更容易从 cookie 中观察到的数据”的在线测量。



2022 年 3 月 16 日， 谷歌分析宣布 这将导致Universal Analytics 的衰落。



新一代分析工具 GA4 成为人们关注的焦点，其功能可帮助企业“理解复杂的多平台旅程”，同时将隐私放在首位。





背景介绍完了，让我们重点关注 GA4。





Google Analytics 4 如何收集和处理您的数据？

在从您的网站或应用程序收集数据之前，需要将其连接到 Google Analytics。





要将您的网站连接到 GA，您需要向您的网站添加标签。标签是添加到网站每个页面的一小段 Javascript 代码，用于测量用户活动。标签可以直接添加到您网站的代码中，也可以使用 Google 标签管理器等标签管理系统添加。





要将您的移动应用连接到 GA，您需要将 Firebase 软件开发套件添加到您的应用中。添加后，Firebase SDK 将收集数据并将其发送到 GA，就像该代码为网站所做的那样。





将 GA 标签添加到您的网站和/或应用程序后，它会收集用户交互并将其作为事件发送到 GA4，其中许多事件会在您连接网站或应用程序时由 GA 自动收集。





谷歌分析 通过默认实现收集以下信息：





用户数

会话统计

大致地理位置

浏览器和设备信息





当您将网站或应用与 GA4 连接时，明确定义您的业务目标并了解与其相符的指标非常重要。例如，像HackerNoon这样的技术出版公司会比像Fashionova这样的电子商务公司对不同的指标、见解和报告感兴趣。 HackerNoon 想要处理页面浏览量、页面停留时间和点击的 CTA等信息，而 Fashionova 则对表现最佳的商品、购买次数最多的国家/地区等信息更感兴趣。





此时此刻，明确您的业务目标和目标指标非常重要，这样您就不会盲目进行分析并收集“无用”的信息。





就上下文而言，HackerNoon 的业务目标是提高知名度，而 Fashionova 的业务目标是增加销量。这可以提供对任何一家企业都有价值的报告和见解类型。





有关设置帐户并将其连接到 Google Analytics 4 的更多详细信息，请花几分钟观看以下视频：

接下来我们看一下GA4账户的基本结构。





如何构建 GA4 帐户

Google Analytics 4 帐户分为 3 个级别：





账户本身

特性

数据流



以下是 Google Analytics（分析）如何定义这些级别：





帐户 -其数据由单个业务实体拥有的属性的集合。

属性 -来自网站或应用程序的一组用户数据。

数据流 -表示从网站或应用程序到酒店的数据流。 Web 数据流对于网站就像应用程序数据流对于移动应用程序一样。







如果一家公司同时拥有网站和移动应用程序，则该公司将需要 3 个数据流 - 1 个用于网站，1 个用于 Android 应用程序，1 个用于 iOS 应用程序。这被认为是最佳实践；将用户旅程映射到单个数据流，以确保用户和会话报告的一致性。根据经验，理想的目标是每个公司有 1 个帐户，每个品牌或业务部门有 1 个资产。





让我们看一下一家名为 Orange Banana（简称 OB）的虚构公司——一家为两个不同客户（送货司机和顾客）提供服务的物流公司。 OB 对于每种用户都有两个不同的网站。





他们的分析帐户将如下所示：

1 个帐户

2 处房产（1 处供顾客使用。1 处供送货司机使用）

2 个数据流（每个属性 1 个）





经过最初几个月的成功后，OB 发现需求不断增加，并决定为其客户用户群推出 Android 和 iOS 版移动应用程序。然而，送货司机仍然必须依赖该网站。





在这种情况下，分析帐户将如下所示：

1 个帐户

2 属性

4 个数据流 [3 个数据流（1 个用于 Web、1 个用于 Android 应用程序、1 个用于 iOS 应用程序），位于客户属性下。 1个数据流在送货司机的财产下]





GA4 维度和指标

一旦您的帐户连接并根据您的业务结构进行设置，Google 就会开始收集事件和参数，为事件提供更多背景信息。





事件参数 允许您以高粒度剖析用户行为。例如，假设 HackerNoon 故事吸引了读者的眼球，他们点击了故事，一旦页面打开，Google Analytics 就会将此交互记录为名称为 page_view 的事件。该事件是通过事件参数收集的，例如正在阅读的页面/文章的名称，以及用户在页面上停留/阅读文章的时间。正如我之前分享的，除了事件和事件参数之外，还会收集其他用户数据，例如大致地理位置和浏览器或设备信息。这些统称为用户属性。





Google 使用事件、事件参数和用户属性将数据聚合到有价值的报告中。





为了以报告的形式传达这些数据，Google Analytics 使用维度和指标。





维度（通常是文本而不是数字）是描述它的数据的属性。另一方面，指标是数据的定量度量。维度的一个示例是事件的名称。在我们的示例中，维度为“page_view”。该指标是选定时间段内的页面浏览量。





总之，维度回答“什么、谁或在哪里？”问题，而指标则回答“有多少？”问题。





我的顶级用户来自哪里？ — 维度（国家） 每个国家/地区有多少用户访问我的网站？ — 公制









这就是这篇文章的内容！





到目前为止，我们已经了解到：

数字分析对在线业务的重要性。

Google Analytics（分析）从 Universal Analytics 到 Google Analytics 4 (GA4) 的演变

Google Analytics 4 如何收集和处理数据。

GA4 帐户的基本结构，以及

维度和指标在 GA4 中的作用。





在下一篇文章中，我们将花更多时间浏览 GA4 用户界面，了解可用的报告和见解，并了解如何从报告中生成/获取特定于业务的见解。





再见！







