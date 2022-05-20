Dota 2：电子竞技的感觉

`[Credit: www.dota2.com]`





2021 年，Dota 2 年度锦标赛的奖金池为 4770 万美元，成为电竞史上最高的累积奖金池。在 4770 万美元中，国际Dota 2 锦标赛（Dota 2 超级碗）的冠军 Team Spirit 获得了 1820 万美元。其余的分配给亚军和其他锦标赛成员。





CounterStrike: Global Offense 和 Battlegrounds在领先的电子竞技游戏中排名第二和第三，累积锦标赛奖金池分别为 2100 万美元和 1700 万美元，而其他热门游戏如英雄联盟、堡垒之夜和使命召唤的总奖金不到 1000 万美元用于 2021 年的锦标赛奖池。





虽然电子竞技玩家的现金奖励数额巨大，但与其他在线多人游戏相比，Dota 2 International的奖池无疑更大，估计高出 55%。什么时候变得这么大了？钱从哪里来？这些球员如何获得报酬？对于可以免费下载和玩的游戏，这些都是公平和常见的问题，另一方面，您可以掌握并谋生（如果您真的很出色）。

历史简介





顾名思义，远古防御（Dota 2）是暴雪娱乐创建的这款多人在线战场（MOBA）游戏的第一个版本的续集。在 Dota 2 成为自己的游戏之前，Dota 只是魔兽争霸 III：混沌之治和后来的扩展版魔兽争霸 III：冰封王座的社区创建的模组。虽然《魔兽争霸 III：混乱之治》和《冰封王座》采用单人战役模式，跟随几个主角及其故事情节，但模组版 Dota 采用 MOBA 方式，在两支由五名玩家组成的队伍之间进行比赛.









由于 Valve 的 Dota 2 是对 Dota 模组的改编，它实际上包含相同的目标和机制，例如英雄、物品、地图和游戏玩法的选择。最大的区别包括用户界面、匹配、图形和美学。每个玩家根据团队的战略方法选择和控制英雄，同时还要考虑敏捷、力量、智力，最重要的是他们的力量。一支强大的团队由具有携带（领导）、支持、发起战斗、逃跑等能力的英雄组成。游戏的主要目标是保卫你的“古代”并摧毁你的敌人“古代”。这中间还有很多内容，所以如果您有兴趣，最好查看这个玩 Dota 2 的初学者指南。

Dota 2 及其货币化

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2011 年， Valve向德国首届国际赛事敞开了大门，推出了全新改进的 Dota 2，并以其惊人的160 万美元奖池令全球观众大吃一惊。来自世界各地的16支专业队伍应邀参赛。 Na'Vi 队在一个售罄的体育场和多达 50 万的在线观众前赢得了有史以来第一个 100 万美元的国际赛事冠军。剩下的就是历史了。





在接下来的十年中，锦标赛的收视率、粉丝群和现场赛事门票大幅飙升，从而不断提高奖池。多年来，该游戏还不断改进其细节。尽管它是一款免费游戏，但它会出售额外的物品来增强其美学和游戏玩家的视觉体验，例如称为“Arcanas”的酷炫服装套装、服装、地图设计和多样化的语音旁白。最后，Valve 推出了现在被称为“国际战斗通行证”的纲要，它允许访问锦标赛和活动功能以及各种可赚取的化妆品。所有这些因素都促成了锦标赛奖池多年来的指数级增长，因此也促成了参赛者的薪水。





锦标赛奖金并不是电子竞技玩家谋生的唯一方式。除了锦标赛收入之外，Dota 2 专业人士以及其他电子竞技玩家还通过与组织签约、个人赞助和直播找到了稳定的收入来源。就像任何其他运动一样，团队组织会寻找最优秀的人才签约，为他们提供薪水，并为他们下一次潜在的胜利进行投资。一旦您成为有声望的人才，公司就会期待您成为他们即将推出的品牌的代言人。此外，在 Twitch 和 Youtube 上直播您的游戏吸引了数百万的粉丝群，随之而来的是巨额薪水。将所有这些加起来，您就拥有了一个全面且受薪的电子竞技专业人士。

什么有助于国际奖池？





上图是英雄祈求者的“不朽”服装套装，在 Dota 2 的游戏内商店售价为 251.17 美元。由于 Dota 2 是一款免费游戏，因此您购买的任何东西都无法改变游戏的性能或结果。相反，它会增强你的视觉体验，因为你的英雄身上披着厚重的化妆品、美观的外观和酷炫的服装。在您可以在商店中购买的众多物品中，例如服装套装、地图设计和语音解说，只有某些购买会用于国际不断增加的奖池，例如国际勇士令状。





2013 年在西雅图举行的国际锦标赛是 Valve 首次推出国际勇士令状，当时被称为“纲要”。这种游戏内数字购买旨在让球迷参与比赛和职业球队，同时也让他们能够直接支持比赛。对于购买的每一本纲要，25% 的收益将被添加到国际奖池中。





纲要为球员提供了预选赛预测和投票，让社区决定哪些球员有资格参加全明星赛。此外，所有 Compendium 拥有者都将收到新创建的“不朽”物品，这是一类具有自定义能力物品、效果和动画的装饰物品（如上图所示的 Invoker 套装）。多年来，随着 Compendium 演变为International Battle Pass ，它的奖励比上一次更加复杂，并且随着粉丝群的参与，奖池呈指数级增长。





除了国际勇士令状之外，现场赛事门票也对奖池有很大贡献。对于国际10，小组赛上半场和下半场的门票成本约为60美元，季后赛的票价为 240 美元，整个赛事的票价约为 355 美元。每年，国际赛事都会将体育场售罄给平均 15,000-20,000 名观众。

从笑柄到媒体热潮

讨厌电子竞技的人：“既然可以玩，为什么还要看比赛？”

也讨厌电子竞技：*坐下来观看足球比赛*





2011 年，当 Justin.tv 推出一个名为 TwitchTV 的衍生平台，为视频游戏社区直播游戏比赛时，一切都变了。 Twitch 将成为世界上最受欢迎的流媒体平台，电子竞技的收视人数将激增。英雄联盟世界锦标赛的观众人数从 2011 年的 120 万增加到 2013 年的 3200 万。Dota 2 也是这一趋势的一部分，它使 Twitch 充分发挥了潜力。这些游戏像野火一样在世界范围内蔓延，推动了对电子竞技比赛的需求。





当主流媒体和电竞开始擦肩而过几年，不断获得关注和新闻头条时，它也引起了混乱，成为所有无法接受观看人们玩电子游戏或电竞概念的人的笑柄.当一些新闻记者争论他们是否认为电子竞技是一项“运动”时，Jimmy Kimmel 等电视名人取笑电子竞技社区观看其他人玩电子游戏并称其为浪费时间（他受到了来自游戏社区）。





Jimmy Kimmel 和其他批评者未能理解的是，电子竞技已成为娱乐行业的合法组成部分，而不仅仅是游戏社区的亚文化。随着多位名人和大型组织开始倡导电子竞技，这种情况很快发生了转变。犹他爵士队的篮球运动员戈丹·海沃德在如此短的时间内捍卫了电子竞技行业以及游戏社区及其成功。





到 2016 年底，电子竞技迎来了众多知名组织和运动员，如费城 76 人队、萨克拉门托国王队、魔术师约翰逊和沙奎尔奥尼尔作为电子竞技行业的新投资者。现在，在这个领域进行投资已成为常态，以至于运动队已经开始与电子竞技队合作，使其成为一个多运动队组织。 2018 年，Dota 2 的 LGD 战队与法国足球巨头巴黎圣日耳曼（PSG）正式合作，现称为PSG.LGD 。





最初是一群视频游戏爱好者聚集在一个房间里一起玩游戏，现在变成了一项观众运动和一种全球现象，体育场售罄，数百万粉丝前来观看专业人士为大量奖金而战钱。到 2027 年，全球电子竞技行业预计将达到36 亿美元，增长速度比以往任何时候都快，增长率为21.3% ，这对于游戏公司、投资者和游戏爱好者来说都是一个令人兴奋的机会。