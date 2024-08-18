AIDataDoc：ChatGPT + Web 技术 - 一个文件统治一切（开源、简单、便携）

需要 ChatGPT 4 或 ChatGPT 4o。-不建议与 ChatGPT 4o Mini 一起使用





如果您可以将整个数据分析环境（包括 AI 驱动的洞察）与任何人、任何地方共享，并且只需一个文件，会怎么样？AIDataDoc 就是解决方案。这个创新的开源项目消除了对复杂设置、云依赖和专用软件的需求，将数据分析带入了分散式 AI 时代。

什么是AIDataDoc

一款便携式开源解决方案，将 AI 指令、 AIMarkdown 、JavaScript、HTML 和您的数据集整合到一个统一的 HTML 文档中。这种创新的技术组合使程序员和非程序员能够以以前无法想象的方式分析数据，而无需借助 AI。借助 AIDataDoc，您可以轻松集成多媒体和文档，并自定义 AI 交互以获得无缝体验。

简化数据管理

使用户能够将数据带到任何地方，快速共享，甚至离线工作，体现分散式人工智能的原则。可在桌面或移动设备上使用它。

匆忙？

观看实际操作：共享聊天 GPT 会话：

您可以立即开始试用这个 HTML 文件 - 您可以将其保存在本地。您需要的所有说明都在 HTML 文件中。

iPhone 13 的屏幕截图

Safari 中的 HTML 文件

ChatGPT 应用中的 ChatGPT 聊天会话

AIDataDoc 如何拥抱去中心化 AI 原则：

数据所有权和隐私： AIDataDoc 允许用户通过将数据保存在 HTML 文件中来完全控制和拥有数据，从而显著增强隐私并降低数据泄露风险。 点对点协作和共享： AIDataDoc 的单文件格式简化了共享和协作。用户可以轻松地直接与他人交换 AI 驱动的见解和数据，而无需依赖中介或集中式平台。单个文件促进了 AI 开发和知识共享的更开放和协作的环境，使流程变得像共享文件一样简单。 人工智能民主化：直观的界面让具有各种背景和技能水平的用户都能使用强大的人工智能功能。

什么是AIMarkdown脚本？

AIDataDoc 以 AIMarkdown Script 的功能为基础，后者是一款用于协调与 ChatGPT 的动态交互的强大工具。它旨在简化 AI 通信，让您能够控制对话流程、自定义响应并打造个性化的 AI 体验。无论是寻求精细控制的经验丰富的程序员，还是寻求直观界面的非程序员，AIMarkdown Script 都能弥补差距，使复杂的 AI 交互变得出奇的简单。





AIMarkdown Script 由 Rob McCormack 于 2023 年创建，它将 YAML 和 Markdown 与自然语言指令相结合，以指导 AI 行为。YAML 是一种人类可读的数据序列化语言，旨在轻松配置和集成到各种编程环境中，强调简单性和灵活性。Markdown 是一种轻量级标记语言，可以在 Web 上直接格式化文本。这种方法不仅使脚本创建变得容易，而且还允许进行复杂的自定义，而不受传统编程语言的限制。





更多信息请访问： https://aimarkdown.org

注意：AIMarkdown Script 目前正在开发中，ChatGPT 4 并不原生支持。有效使用需要明确的说明，并且可能需要多次迭代才能微调应用程序。未来的更新可能会包括原生支持，从而大大增强其实用性。

使用 AIDataDoc 与 ChatGPT 的优势

协作/共享：

在 ChatGPT 中完成数据分析后，您可以与其他人共享 ChatGPT 会话，向他们展示所有源材料以及您对数据所做的所有操作。



可移植性：

整个解决方案包含在单个 HTML 文件中，便于在不同设备和平台上传输、共享和使用。

用户可以随时随地下载并携带包含嵌入数据的 HTML 文件，确保能够持续访问其数据和功能。

适用于移动设备。



一体化：

将 ChatGPT 的强大功能与 JavaScript、HTML 和 Markdown 结合在一个文件中，实现复杂的数据操作和交互。

直接在 HTML 文件中使用 ChatGPT 的功能对 CSV 数据进行无缝 CRUD 操作。



易于使用：

用户可以使用 ChatGPT 处理数据，然后下载更新的 CSV 文件，将其重新插入 HTML 并保存。

此过程允许用户轻松管理和更新他们的数据，而无需额外的软件或复杂的工作流程。



本地数据管理：

一旦将 CSV 文件的更改复制并粘贴到本地 HTML 中，用户就可以在本地添加或修改数据，而无需互联网访问或云服务。

这使其非常适合互联网连接有限或数据隐私令人担忧的场景。



互动性：

HTML 文件中的 JavaScript 可以处理数据可视化和动态内容生成等任务，从而减轻 ChatGPT 的负载。

通过提供表格、图表和嵌入式视频等交互式功能来增强用户体验。



灵活性：

通过修改 HTML、JavaScript 或 Markdown 部分，可以轻松定制和扩展该解决方案以满足特定用户的需求。

用户可以根据需要加入附加功能或集成其他库和工具。



开源和 MIT 许可：

AIDataDoc 是开源的，并根据 MIT 许可证发布，该许可证鼓励社区贡献并确保用户可以修改和分发他们的版本。

通过提供灵活且适应性强的框架促进社区内的创新和协作。





可由 Web 开发人员定制：

Web 开发人员可以自定义 JavaScript 来使用数据执行各种任务，例如添加交互性或数据处理功能。

HTML 文件可以包含 YouTube 视频或其他多媒体内容，为最终用户提供教程或进一步的解释。



ChatGPT 内部的备份文件

由于所有 AI 指令和整个 HTML 源代码都已粘贴，因此所有先前的 ChatGPT 会话的顶部都存在备份。





Markdown 利用率：

ChatGPT 中的输出可以利用 Markdown，允许控制文本格式和图像。

这确保了数据和指令的清晰、可读且格式良好。



简单性和可移植性：

该解决方案实施起来非常简单，即使技术水平不太高的用户也可以使用。

它的可移植性允许在不同环境之间共享复杂数据。





无服务器：

AIDataDoc 无需服务器运行，从而降低了复杂性和基础设施成本。

这种无服务器方法增强了安全性并简化了部署。



轻松备份：

可以通过将 HTML 文件附加到电子邮件来轻松备份，从而创建带有电子邮件时间戳的不可变记录。

该方法还可以存储数据变化的历史记录，提供一种简单有效的备份解决方案。



用户友好的数据查询：

其他用户可以使用 ChatGPT 轻松询问有关数据的问题，使其成为数据分析和探索的协作工具。

利用 ChatGPT 的自然语言处理功能促进用户交互和数据驱动的决策。

智能数据验证

ChatGPT 能够以传统应用程序无法做到的方式验证数据条目。例如，如果您要求 ChatGPT 添加一条 78 岁的狗的记录，它会将此标记为异常并提示用户确认，解释此条目为何看起来异常。

类似地，如果狗的颜色是绿色，ChatGPT 会指出这个错误并要求澄清，因为绿色不是狗的自然颜色。

这种智能验证可以指出不寻常或不正确的输入，从而帮助保持数据的准确性和完整性。

案例研究

想象一下这样的场景：

您已经开发了一个数据库，并希望利用人工智能进行深入分析。 您需要对数据执行各种统计分析，包括生成有见解的图表。 您想确保数据完整性超越简单的类型验证，确认数据在逻辑上合理且准确。 您想使用 ChatGPT 已更新的数据来更新和扩展您的数据集，然后导出修订版本。 您的目标是在一个独立的文件中共享您的笔记、精炼数据和相关分析，而不需要专门的软件。 您想与同事合作，分享完整的 ChatGPT 交互和见解。 您需要一种简单的方法来备份和共享您的数据库，最好是通过一封附加 AIDataDoc HTML 文件的电子邮件。 你向老板申请资金来聘请程序员。他们回答说：“很抱歉，我们根本没有这方面的预算。祝你好运。我们发现外部程序员是一项持续的开支，如果你做出改变，我们必须继续付钱给他们。很遗憾你自己无法处理这件事。”





AIDataDoc 使您可以在单个可移植的 HTML 文档中完成所有这些任务。

分享聊天GPT 聊天会话

您可以通过点击 ChatGPT 中的共享图标生成 URL，轻松共享 ChatGPT 聊天会话。复制此 URL 并将其粘贴到 HTML 文档中的 Shared ChatGPT link: 下，然后保存 HTML 文件。该 URL 将成为 HTML 文件中可点击的链接。





提示：

您可以使用 /summarize 获取聊天会话和输入的提示的摘要，以便其他人可以轻松地使用他们自己的 ChatGPT 重新创建您的聊天。





重要提示：共享聊天会话不会包含原始会话中的所有元素。在共享聊天顶部，您将看到以下消息：





此聊天包含由高级数据分析生成的、在共享聊天中尚未显示的的文件或图像。





为了解决此限制，您可以通过电子邮件共享您的 HTML 文件，并将任何相关图像与 HTML 文件一起附加到电子邮件中。

分享聊天图片的步骤

发送电子邮件之前：

使用 /update 命令查看最新 CSV 的副本。 复制更新的 CSV 将更新的数据粘贴到 AIDataDoc HTML 文件中。 将任意注释添加到 HTML 文件。 将共享的 URL 插入 HTML 文件。 保存 HTML 文件。

电子邮件步骤：

打开您的电子邮件程序。 创建新电子邮件。 将修改后的 HTML 文件附加到电子邮件。 在原始聊天会话中，右键单击要包含的任何生成的图像或图形，然后选择 Copy image 。 将图像逐一粘贴到电子邮件中。 在电子邮件中添加任何附加注释。 （可选）在电子邮件顶部包含共享 URL。 发送电子邮件。

安全注意事项

为了解决对 ChatGPT 数据处理和机密信息潜在泄露的担忧，您可以在“临时聊天”中执行 AIDataDoc 分析。分析完成后，将相关数据和注释复制并粘贴到 AIDataDoc HTML 文件中。此方法可确保 ChatGPT 不会保留敏感信息的记忆，让您完全控制共享最终 HTML 文件的方式和位置。

安全共享 AI 交互/聊天会话

由于 ChatGPT 的临时聊天会话无法共享，因此您将无法提供聊天会话和 AI 交互的可共享链接。但是，如果您想共享临时聊天会话的一部分，您可以按照简单的步骤将其复制到您的电子邮件中（上述步骤）。





通过这种技术，电子邮件收件人可以使用他们自己的 ChatGPT 临时聊天会话继续工作和分析数据。





虽然这不是万无一失的解决方案，但在使用 ChatGPT 等人工智能工具时，这是增强隐私和数据安全的重要一步。

进一步

外部 CSV 文件：

借助ChatGPT的最新功能，AIDataDoc可以引用外部CSV文件，让用户无缝上传和下载数据。

HTML 文件将引用该外部文件，而不是依赖 textarea 进行数据输入。

可以通过重写 HTML 中的 JavaScript 来使用其他数据库格式，例如 JSON。





连接到 Google Drive 或 Microsoft OneDrive ：

ChatGPT 可以连接到外部数据，而无需复制和粘贴 CSV 或将其上传到 ChatGPT。





服务器版本：

可以创建 AIDataDoc 的服务器版本，以增加更多输入和操作数据的方式。这将实现高级数据操作、多用户访问以及与其他 Web 服务的集成，从而进一步增强 AIDataDoc 的灵活性和功能。



渐进式 Web 应用版本

更进一步说，可以开发 PWA 以实现更好的离网使用。

HTML 代码

个人笔记

作为一名软件开发人员，我始终面临两个不同的挑战：

构思一个能够满足真正需求的创意。 通过软件开发将这个想法变成现实。





过去，软件开发的艰巨性常常限制我的创造性探索。人工智能改变了这一切。





人工智能的进步确实让我感到惊讶，但我没想到人工智能会如此激励我去梦想并采取行动。这种新发现的动力激发了我创建 AIMarkdown Script 和 AIDataDoc 的兴趣。通过无数次聊天，人工智能鼓励我推动这些想法，帮助我完成从编码、头脑风暴到解决问题等所有事情。70 岁的我感谢人工智能提供的一切。如果我“穿上年轻人的衣服”，我只能想象未来的可能性。





作为一名前编程教授，我想知道用人工智能教学是什么样的。人工智能肯定会激励学生。





附注：当我将个人注释部分添加到本文时，Gemini 做出了一个好奇的回应：这是一个很棒的补充！它增加了个人风格，并强调了人工智能影响中经常被忽视的情感和激励方面。

结论

AIDataDoc 代表了 AI 数据管理和交互方面的重大飞跃，为所有技术水平的用户提供了强大、便携且可定制的解决方案。通过将 ChatGPT 与 JavaScript、HTML 和 Markdown 集成，AIDataDoc 提供了独特的简单性和功能性融合，使复杂的数据操作变得易于访问且高效。无论是希望增强数据驱动应用程序的 Web 开发人员，还是需要直接管理数据的普通用户，AIDataDoc 都是您期待已久的工具。

免责声明：人工智能的使用

图像生成：标题图像是使用 ChatGPT 4o 创建的。 代码开发： ChatGPT 4o 在开发 JavaScript 代码方面发挥了重要作用。如果没有人工智能的帮助，AIDataDoc 项目就不可能实现。 写作辅助： ChatGPT 和 Gemini 都帮助我撰写了这篇文章。具体来说，Gemini 增强了文章的对话语气。Grammarly 进行了 ChatGPT 和 Gemini 遗漏的许多更正。



