AIDataDoc: ChatGPT + Web Teknolojileri - Hepsinin Üstesinden Gelmek İçin Tek Bir Dosya (Açık Kaynak, Basit, Taşınabilir)

ChatGPT 4 veya ChatGPT 4o gereklidir. -ChatGPT 4o Mini ile kullanılması önerilmez





Tüm veri analizi ortamınızı, AI destekli içgörülerle birlikte alıp, tek bir dosyayla, herkesle, her yerde paylaşabilseydiniz ne olurdu? AIDataDoc çözümdür. Bu yenilikçi açık kaynaklı proje, karmaşık kurulumlara, bulut bağımlılıklarına ve özel yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak veri analizini merkezi olmayan AI çağına taşıyor.

AIDataDoc nedir

AI talimatlarını, AIMarkdown'ı , JavaScript'i, HTML'i ve veri kümenizi tek, tutarlı bir HTML belgesinde birleştiren taşınabilir, açık kaynaklı bir çözüm. Bu yenilikçi teknoloji karışımı, programcıların ve programcı olmayanların verileri AI olmadan daha önce hayal bile edilemeyen şekillerde analiz etmelerini sağlar. AIDataDoc ile multimedya ve dokümantasyonu zahmetsizce entegre edebilir ve sorunsuz bir deneyim için AI etkileşimlerini özelleştirebilirsiniz.

veri yönetimini basitleştirir

Kullanıcıların verilerini her yere götürmelerini, hızlı bir şekilde paylaşmalarını ve hatta çevrimdışı olarak çalışmalarını sağlayarak merkezi olmayan yapay zekanın prensiplerini somutlaştırır. Masaüstü veya mobil cihazlarda kullanın.

Aceleniz mi var?

Hareket halinde görün: Paylaşılan ChatGPT Oturumu:

Bu tek HTML dosyasıyla oynayarak hemen başlayabilirsiniz - yerel olarak kaydedebilirsiniz. İhtiyacınız olan tüm talimatlar HTML dosyasındadır.

iPhone 13'ten ekran görüntüleri

Safari'deki HTML dosyası

ChatGPT uygulamasında ChatGPT sohbet oturumu

AIDataDoc'un Merkezi Olmayan Yapay Zeka İlkelerini Benimseme Biçimi:

Veri Sahipliği ve Gizlilik: AIDataDoc, kullanıcıların verilerini HTML dosyası içinde yerel olarak tutarak verileri üzerinde tam kontrol ve sahiplik sağlamalarına olanak tanır, böylece gizliliği önemli ölçüde artırır ve veri ihlali riskini azaltır. Eşler Arası İşbirliği ve Paylaşım: AIDataDoc'un tek dosya formatı paylaşımı ve işbirliğini basitleştirir. Kullanıcılar, aracılara veya merkezi platformlara güvenmeden, AI destekli içgörüleri ve verileri doğrudan başkalarıyla kolayca paylaşabilir. Tek bir dosya, AI geliştirme ve bilgi paylaşımı için daha açık ve işbirlikçi bir ortam teşvik ederek süreci bir dosyayı paylaşmak kadar basit hale getirir. Yapay Zekanın Demokratikleştirilmesi: Sezgisel bir arayüz, güçlü yapay zeka yeteneklerini her türlü geçmişe ve beceri düzeyine sahip kullanıcıya erişilebilir kılıyor.

AIMarkdown Scripti Nedir?

AIDataDoc, ChatGPT ile dinamik etkileşimleri düzenlemek için güçlü bir araç olan AIMarkdown Script'in yetenekleri üzerine inşa edilmiştir. AI iletişimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, böylece konuşma akışını kontrol edebilir, yanıtları özelleştirebilir ve kişiselleştirilmiş AI deneyimleri oluşturabilirsiniz. İster ayrıntılı kontrol arayan deneyimli bir kodlayıcı olun, ister sezgisel bir arayüz arayan bir programcı olmayan biri olun, AIMarkdown Script boşluğu doldurarak karmaşık AI etkileşimlerini şaşırtıcı derecede basit hale getirir.





Rob McCormack tarafından 2023'te oluşturulan AIMarkdown Script, yapay zeka davranışını yönlendirmek için YAML ve Markdown'u doğal dil talimatlarıyla birleştirir. YAML, çeşitli programlama ortamlarında kolay yapılandırma ve entegrasyon için tasarlanmış, basitlik ve esnekliği vurgulayan, insan tarafından okunabilen bir veri serileştirme dilidir. Markdown, web'deki metnin basit biçimlendirilmesini sağlayan hafif bir işaretleme dilidir. Bu yaklaşım, yalnızca betik oluşturmayı erişilebilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda geleneksel programlama dillerinin kısıtlamaları olmadan karmaşık özelleştirmelere de olanak tanır.





Daha fazla bilgi için: https://aimarkdown.org

Not: AIMarkdown Script şu anda geliştirilme aşamasındadır ve ChatGPT 4 tarafından yerel olarak desteklenmemektedir. Etkili kullanım, açık talimatlar ve potansiyel olarak uygulamaları ince ayarlamak için birkaç yineleme gerektirir. Gelecekteki güncellemeler, yerel desteği içerebilir ve bu da yararlılığını önemli ölçüde artırabilir.

AIDataDoc'u ChatGPT ile Kullanmanın Avantajları

İşbirlikçi / Paylaşımcı :

ChatGPT içindeki verileri analiz etmeyi tamamladığınızda, bir ChatGPT oturumunu başkalarıyla paylaşabilir, onlara tüm kaynak materyali ve verilerle yaptığınız her şeyi gösterebilirsiniz.



Taşınabilirlik :

Çözümün tamamı tek bir HTML dosyasında yer aldığından, farklı cihazlar ve platformlar arasında taşınması, paylaşılması ve kullanılması kolaydır.

Kullanıcılar gömülü veriler içeren HTML dosyasını indirip istedikleri yere götürebilirler, böylece verilerine ve işlevselliğe tutarlı bir şekilde erişebilirler.

Mobil cihazlarda çalışır.



Entegrasyon :

ChatGPT'nin gücünü JavaScript, HTML ve Markdown ile tek bir dosyada birleştirerek karmaşık veri işlemlerine ve etkileşimlerine olanak tanır.

ChatGPT'nin yeteneklerini doğrudan HTML dosyası içerisinde kullanarak CSV verileri üzerinde sorunsuz CRUD işlemlerini kolaylaştırır.



Kullanım Kolaylığı :

Kullanıcılar ChatGPT kullanarak verileri düzenleyebilir ve ardından güncellenmiş CSV dosyasını indirebilir, HTML'e geri ekleyebilir ve kaydedebilir.

Bu süreç, kullanıcıların ek bir yazılıma veya karmaşık iş akışlarına ihtiyaç duymadan verilerini kolayca yönetmelerine ve güncellemelerine olanak tanır.



Yerel Veri Yönetimi :

CSV dosyasındaki değişiklikler yerel HTML'ye kopyalanıp yapıştırıldığında, kullanıcılar internet erişimi veya bulut hizmetlerine ihtiyaç duymadan yerel olarak veri ekleyebilir veya değiştirebilir.

Bu, internet bağlantısının sınırlı olduğu veya veri gizliliğinin endişe verici olduğu senaryolar için idealdir.



Etkileşim :

HTML dosyası içerisindeki JavaScript, veri görselleştirme ve dinamik içerik oluşturma gibi görevleri yerine getirerek ChatGPT üzerindeki yükü azaltır.

Tablolar, grafikler ve gömülü videolar gibi etkileşimli özellikler sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.



Esneklik :

Çözüm, belirli kullanıcı ihtiyaçlarına uyacak şekilde HTML, JavaScript veya Markdown bölümleri değiştirilerek kolayca özelleştirilebilir ve genişletilebilir.

Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında ek işlevleri dahil edebilir veya diğer kütüphaneleri ve araçları entegre edebilirler.



Açık Kaynak ve MIT Lisanslı :

AIDataDoc açık kaynaklıdır ve topluluk katkılarını teşvik eden ve kullanıcıların kendi sürümlerini değiştirip dağıtabilmelerini sağlayan MIT lisansı altında yayınlanmıştır.

Esnek ve uyarlanabilir bir çerçeve sunarak topluluk içinde yenilikçiliği ve iş birliğini teşvik eder.





Web Geliştiricileri Tarafından Özelleştirilebilir :

Web geliştiricileri, etkileşim veya veri işleme özellikleri eklemek gibi verilerle çeşitli görevleri gerçekleştirmek için JavaScript'i özelleştirebilir.

HTML dosyası, son kullanıcılara eğitim veya daha fazla açıklama sağlamak amacıyla YouTube videoları veya diğer multimedya içeriklerini içerebilir.



ChatGPT İçindeki Yedekleme Dosyası

Önceki tüm ChatGPT oturumlarının en üstünde, tüm AI talimatları ve HTML kaynak kodlarının yapıştırılmış olması nedeniyle yedekler mevcuttur.





Markdown Kullanımı :

ChatGPT'deki çıktı Markdown'dan faydalanarak metin biçimlendirmesi ve görseller üzerinde kontrol sağlayabilir.

Bu, verilerin ve talimatların temiz, okunabilir ve iyi biçimlendirilmiş bir şekilde sunulmasını sağlar.



Basitlik ve Taşınabilirlik :

Çözümün uygulanması oldukça kolaydır ve bu sayede teknik bilgisi çok iyi olmayan kullanıcılar bile bunu kullanabilir.

Taşınabilirliği, karmaşık verilerin farklı ortamlarda paylaşılmasına olanak tanır.





Sunucusuz :

AIDataDoc bir sunucuya ihtiyaç duymadan çalıştığı için karmaşıklığı ve altyapı maliyetlerini azaltır.

Bu sunucusuz yaklaşım güvenliği artırıyor ve dağıtımı basitleştiriyor.



Kolay Yedeklemeler :

HTML dosyası bir e-postaya eklenerek kolayca yedeklenebilir ve e-posta zaman damgası içeren değiştirilemez bir kayıt oluşturulur.

Bu yöntem aynı zamanda veri değişikliklerinin geçmişini de depolayarak basit ve etkili bir yedekleme çözümü sunabilir.



Kullanıcı Dostu Veri Sorgulama :

ChatGPT'yi kullanarak diğer kullanıcılar veriler hakkında kolayca soru sorabilir, bu da onu veri analizi ve keşfi için iş birlikçi bir araç haline getirir.

ChatGPT'nin doğal dil işleme yeteneklerinden yararlanarak kullanıcı etkileşimini ve veri odaklı karar almayı kolaylaştırır.

Akıllı Veri Doğrulaması

ChatGPT, veri girişlerini geleneksel uygulamaların yapamadığı şekillerde doğrulayabilir. Örneğin, ChatGPT'den 78 yaşında bir köpek için kayıt eklemesini isterseniz, bunu alışılmadık olarak işaretler ve kullanıcıdan bu girişin neden alışılmadık göründüğünü açıklayarak onay ister.

Benzer şekilde, eğer bir köpeğin rengi yeşil ise ChatGPT bu hatayı belirtecek ve açıklama isteyecektir; çünkü yeşil, köpekler için doğal bir renk değildir.

Bu akıllı doğrulama, alışılmadık veya hatalı girişleri işaret ederek veri doğruluğunun ve bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

Vaka Çalışması

Şu senaryoyu hayal edin:

Bir veritabanı geliştirdiniz ve derinlemesine analiz için yapay zekadan yararlanmak istiyorsunuz. Veriler üzerinde çeşitli istatistiksel analizlerin yapılması, içgörülü grafiklerin oluşturulması gibi işlemlere ihtiyacınız var. Veri bütünlüğünün basit tip doğrulamasının ötesine geçtiğinden ve verilerin mantıksal olarak sağlam ve doğru olduğundan emin olmak istersiniz. Veri kümenizi ChatGPT'nin güncellediği verilerle güncellemek ve genişletmek, ardından düzeltilmiş sürümü dışa aktarmak istiyorsunuz. Notlarınızı, rafine edilmiş verilerinizi ve ilgili analizleri, özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan tek bir bağımsız dosyada paylaşmayı amaçlıyorsunuz. Bir meslektaşınızla işbirliği yapmak, ChatGPT etkileşimlerinin ve içgörülerinin tamamını paylaşmak istiyorsunuz. Veritabanınızı yedeklemek ve paylaşmak için basit bir yola ihtiyacınız var; ideal olarak AIDataDoc HTML dosyasını ekleyen tek bir e-posta yoluyla. Patronunuzdan bir programcı işe almak için fon istediniz. "Üzgünüm, bunun için bütçe yok. İyi şanslar. Dışarıdan programcıların sürekli bir masraf olduğunu ve siz değişiklik yaparsanız, onlara ödeme yapmaya devam etmemiz gerektiğini gördük. Bunu kendiniz halledememeniz çok kötü." diye yanıtladılar.





AIDataDoc tüm bu görevleri tek bir taşınabilir HTML belgesi içinde gerçekleştirmenizi mümkün kılar.

ChatGPT Sohbet Oturumlarını Paylaşma

ChatGPT'deki paylaşım simgesine tıklayarak bir URL oluşturarak ChatGPT sohbet oturumlarınızı kolayca paylaşabilirsiniz. Bu URL'yi kopyalayın ve Shared ChatGPT link: altındaki HTML belgesine yapıştırın, ardından HTML dosyasını kaydedin. URL, HTML dosyasında tıklanabilir bir bağlantı haline gelir.





UÇ:

Sohbet oturumunuzun ve girdiğiniz istemlerin özetini almak için /summarize kullanabilir, böylece başkalarının kendi ChatGPT'lerini kullanarak sohbetinizi yeniden oluşturmalarını kolaylaştırabilirsiniz.





Önemli Not: Paylaşılan sohbet oturumları orijinal oturumdaki tüm öğeleri içermeyecektir. Paylaşılan sohbetlerin en üstünde şu mesajı göreceksiniz:





Bu sohbet, Gelişmiş Veri Analizi tarafından üretilen ve henüz Paylaşılan Sohbetler'de görünmeyen dosyalar veya resimler içeriyor.





Bu sınırlamayı aşmak için HTML dosyanızı e-posta yoluyla paylaşabilir ve ilgili görselleri HTML dosyasıyla birlikte e-postaya ekleyebilirsiniz.

Sohbet Oturumlarını Resimlerle Paylaşma Adımları

E-postayı Göndermeden Önce:

En son CSV dosyasının bir kopyasını görmek için /update komutunu kullanın. Güncellenen CSV'yi kopyalayın Güncellenen verileri AIDataDoc HTML dosyasına yapıştırın. HTML dosyasına not ekleyin. Paylaşılan URL'yi HTML dosyasına ekleyin. HTML dosyasını kaydedin.

E-posta Adımları:

E-posta programınızı açın. Yeni bir e-posta oluşturun. Revize edilmiş HTML dosyasını e-postaya ekleyin. Orijinal sohbet oturumunda, eklemek istediğiniz herhangi bir oluşturulan resim veya grafiğe sağ tıklayın ve Copy image seçin. Resimleri birer birer e-postaya yapıştırın. Ek notları e-postaya ekleyin. İsteğe bağlı olarak paylaşılan URL'yi e-postanın en üstüne ekleyin. E-postayı gönder.

Güvenlik Hususları

ChatGPT'nin veri işleme ve gizli bilgilerin potansiyel ifşası hakkındaki endişeleri gidermek için, AIDataDoc analizinizi bir "Geçici Sohbet"te gerçekleştirebilirsiniz. Analizinizden sonra, ilgili verileri ve notları AIDataDoc HTML dosyasına kopyalayıp yapıştırın. Bu yöntem, ChatGPT'nin hassas bilgileri hafızasında tutmamasını garanti ederek, nihai HTML dosyasını nasıl ve nerede paylaşacağınız konusunda size tam kontrol sağlar.

AI Etkileşimlerini / Sohbet Oturumlarını Güvenli Şekilde Paylaşma

ChatGPT'nin Geçici Sohbet oturumları paylaşılamadığı için sohbet oturumlarınıza ve AI etkileşimlerinize paylaşılabilir bir bağlantı sağlayamazsınız. Ancak, Geçici Sohbet oturumunuzun bir kısmını paylaşmak istiyorsanız, bunları e-postanıza kopyalayabilirsiniz (yukarıdaki adımlar).





Bu teknikle e-posta alıcıları kendi ChatGPT geçici sohbet oturumlarını kullanarak çalışmaya ve verileri analiz etmeye devam edebildiler.





Bu, kusursuz bir çözüm olmasa da, ChatGPT gibi yapay zeka destekli araçlarla çalışırken gizliliği ve veri güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.

Daha İleriye Gitmek

Harici CSV Dosyası :

ChatGPT'nin en son özellikleriyle AIDataDoc, harici bir CSV dosyasına başvurarak kullanıcıların verileri sorunsuz bir şekilde yüklemesine ve indirmesine olanak sağlıyor.

HTML dosyası veri girişi için bir textarea güvenmek yerine bu harici dosyaya başvurur.

HTML içerisindeki JavaScript'i yeniden yazarak JSON gibi diğer veritabanı formatlarını kullanmak mümkün olabilir.





Google Drive veya Microsoft OneDrive'a bağlanın :

ChatGPT, CSV'yi kopyalayıp yapıştırmak veya ChatGPT'ye yüklemek yerine harici verilere bağlanabilir.





Sunucu Sürümü :

AIDataDoc'un bir sunucu sürümü, veri girme ve işleme için daha fazla yol eklemek için oluşturulabilir. Bu, gelişmiş veri işlemlerini, çok kullanıcılı erişimi ve diğer web servisleriyle entegrasyonu sağlayarak AIDataDoc'un esnekliğini ve gücünü daha da artıracaktır.



Progresif Web Uygulaması Sürümü

Daha da ileri giderek, şebekeden bağımsız kullanım için daha iyi bir PWA geliştirilebilir.

HTML Kodu

Kişisel Bir Not

Bir yazılım geliştiricisi olarak her zaman iki belirgin zorlukla karşılaştım:

Gerçek bir ihtiyacı karşılayan yaratıcı bir fikir ortaya çıkarmak. Bu fikri yazılım geliştirme yoluyla hayata geçirmek.





Geçmişte, yazılım geliştirmenin göz korkutucu doğası yaratıcı keşiflerimi sıklıkla kısıtlıyordu. Yapay zeka tüm bunları değiştirdi.





AI ile ilgili ilerleme beni gerçekten şaşırttı, ancak AI'nın beni hayal kurmaya ve harekete geçmeye nasıl motive edebileceğine hazırlıklı değildim. Bu yeni motivasyon, AIMarkdown Script ve AIDataDoc'u yaratmaya olan ilgimi ateşledi. Sayısız sohbet oturumu boyunca, AI bu fikirleri ilerletmem için beni cesaretlendirdi, kodlamadan beyin fırtınasına ve problem çözmeye kadar her konuda yardımcı oldu. 70 yaşında, AI'nın sunduğu şeylere minnettarım. "Daha genç bir adamın kıyafetlerini giyseydim", önümde yatan olasılıkları ancak hayal edebilirim.





Eski bir programlama profesörü olarak, AI ile öğretimin nasıl olduğunu bilmek isterim. AI kesinlikle öğrencilere motivasyon sağlayacaktır.





Yan not: Bu makaleye kişisel not bölümünü eklediğimde, Gemini'nin ilginç bir tepkisi oldu: Bu harika bir ekleme! Kişisel bir dokunuş katıyor ve AI'nın etkisinin sıklıkla gözden kaçan duygusal ve motivasyonel yönlerini vurguluyor.

Çözüm

AIDataDoc, tüm teknik seviyelerdeki kullanıcılar için sağlam, taşınabilir ve özelleştirilebilir bir çözüm sunarak AI veri yönetimi ve etkileşiminde önemli bir sıçramayı temsil eder. ChatGPT'yi JavaScript, HTML ve Markdown ile entegre ederek AIDataDoc, karmaşık veri işlemlerini erişilebilir ve verimli hale getirerek benzersiz bir basitlik ve işlevsellik karışımı sunar. Veri odaklı uygulamalarınızı geliştirmek isteyen bir web geliştiricisi veya verilerinizi yönetmek için basit bir yola ihtiyaç duyan sıradan bir kullanıcı olun, AIDataDoc beklediğiniz araçtır.

Sorumluluk reddi: AI kullanımı

Görsel Oluşturma: Başlık görseli ChatGPT 4o kullanılarak oluşturuldu. Kod Geliştirme: ChatGPT 4o, JavaScript kodunun geliştirilmesinde etkili oldu. AIDataDoc projesi, AI yardımı olmadan mümkün olmazdı. Yazma Yardımı: Hem ChatGPT hem de Gemini bu makaleyi yazmama yardımcı oldu. Özellikle, Gemini makalenin konuşma tonunu geliştirdi. Grammarly, ChatGPT ve Gemini'nin gözden kaçırdığı birçok düzeltme yaptı.



