AIDataDoc : ChatGPT + Web Technologies - Un fichier pour les gouverner tous (Open Source, simple, portable)

Et si vous pouviez partager l'intégralité de votre environnement d'analyse de données, avec des informations optimisées par l'IA, avec n'importe qui, n'importe où, à l'aide d'un seul fichier ? AIDataDoc est la solution. Ce projet open source innovant élimine le besoin de configurations complexes, de dépendances cloud et de logiciels spécialisés, faisant entrer l'analyse de données dans l'ère de l'IA décentralisée.

Qu'est-ce que AIDataDoc

une solution portable et open source qui combine les instructions d'IA, AIMarkdown , JavaScript, HTML et votre ensemble de données dans un seul document HTML cohérent. Ce mélange innovant de technologies permet aux programmeurs et aux non-programmeurs d'analyser les données de manière jusqu'alors inimaginable sans IA. Avec AIDataDoc, vous pouvez intégrer sans effort du multimédia et de la documentation et personnaliser les interactions d'IA pour une expérience transparente.

simplifie la gestion des données

permet aux utilisateurs d'emporter leurs données n'importe où, de les partager rapidement et même de travailler hors ligne, incarnant ainsi les principes de l'IA décentralisée. Utilisez-le sur des ordinateurs de bureau ou des appareils mobiles.

Vous êtes pressé ?

Voyez-le en action : Session ChatGPT partagée :

Vous pouvez commencer immédiatement à jouer avec ce fichier HTML unique - vous pouvez l'enregistrer localement. Toutes les instructions dont vous avez besoin se trouvent dans le fichier HTML.

Captures d'écran de l'iPhone 13

Fichier HTML dans Safari

Session de chat ChatGPT dans l'application ChatGPT

Comment AIDataDoc adopte les principes de l'IA décentralisée :

Propriété et confidentialité des données : AIDataDoc permet aux utilisateurs de conserver le contrôle et la propriété complets de leurs données en les conservant localement dans le fichier HTML, améliorant ainsi considérablement la confidentialité et réduisant le risque de violation des données. Collaboration et partage entre pairs : le format de fichier unique d'AIDataDoc simplifie le partage et la collaboration. Les utilisateurs peuvent facilement échanger des informations et des données basées sur l'IA avec d'autres personnes directement sans avoir recours à des intermédiaires ou à des plateformes centralisées. Un fichier unique favorise un environnement plus ouvert et collaboratif pour le développement de l'IA et le partage des connaissances, rendant le processus aussi simple que le partage d'un fichier. Démocratiser l’IA : une interface intuitive rend les puissantes capacités de l’IA accessibles aux utilisateurs de tous horizons et de tous niveaux de compétence.

Qu'est-ce que le script AIMarkdown ?

AIDataDoc s'appuie sur les capacités d'AIMarkdown Script, un outil puissant pour orchestrer des interactions dynamiques avec ChatGPT. Il est conçu pour rationaliser la communication IA, vous permettant de contrôler le flux de conversation, de personnaliser les réponses et de créer des expériences IA personnalisées. Qu'il s'agisse d'un codeur chevronné à la recherche d'un contrôle précis ou d'un non-programmeur à la recherche d'une interface intuitive, AIMarkdown Script comble le fossé, rendant les interactions IA complexes étonnamment simples.





Créé par Rob McCormack en 2023, AIMarkdown Script combine YAML et Markdown avec des instructions en langage naturel pour guider le comportement de l'IA. YAML est un langage de sérialisation de données lisible par l'homme, conçu pour une configuration et une intégration faciles dans divers environnements de programmation, mettant l'accent sur la simplicité et la flexibilité. Markdown est un langage de balisage léger qui permet la mise en forme simple du texte sur le Web. Cette approche rend non seulement la création de scripts accessible, mais permet également des personnalisations complexes sans les contraintes des langages de programmation traditionnels.





Pour plus d'informations : https://aimarkdown.org

Remarque : le script AIMarkdown est actuellement en cours de développement et n'est pas pris en charge de manière native par ChatGPT 4. Une utilisation efficace nécessite des instructions claires et potentiellement plusieurs itérations pour affiner les applications. Les futures mises à jour peuvent inclure une prise en charge native, améliorant considérablement son utilité.

Avantages de l'utilisation d'AIDataDoc avec ChatGPT

Collaboratif / Partage :

Une fois que vous avez terminé d'analyser les données dans ChatGPT, vous pouvez partager une session ChatGPT avec d'autres, en leur montrant tout le matériel source et tout ce que vous avez fait avec les données.



Portabilité :

L'ensemble de la solution est contenu dans un seul fichier HTML, ce qui la rend facile à transporter, à partager et à utiliser sur différents appareils et plates-formes.

Les utilisateurs peuvent télécharger et emporter le fichier HTML avec les données intégrées n'importe où, garantissant ainsi un accès cohérent à leurs données et fonctionnalités.

Fonctionne sur les appareils mobiles.



Intégration :

Combine la puissance de ChatGPT avec JavaScript, HTML et Markdown dans un seul fichier, permettant des opérations et des interactions de données complexes.

Facilite les opérations CRUD transparentes sur les données CSV en utilisant les capacités de ChatGPT directement dans le fichier HTML.



Facilité d'utilisation :

Les utilisateurs peuvent manipuler les données à l’aide de ChatGPT, puis télécharger le fichier CSV mis à jour, le réinsérer dans le HTML et l’enregistrer.

Ce processus permet aux utilisateurs de gérer et de mettre à jour facilement leurs données sans logiciel supplémentaire ni flux de travail complexes.



Gestion des données locales :

Une fois les modifications apportées au fichier CSV copiées et collées dans le code HTML local, les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier des données localement sans avoir besoin d'un accès Internet ou de services cloud.

Cela le rend idéal pour les scénarios où la connectivité Internet est limitée ou où la confidentialité des données est un problème.



Interactivité :

JavaScript dans le fichier HTML peut gérer des tâches telles que la visualisation des données et la génération de contenu dynamique, réduisant ainsi la charge sur ChatGPT.

Améliore l'expérience utilisateur en fournissant des fonctionnalités interactives telles que des tableaux, des graphiques et des vidéos intégrées.



Flexibilité :

La solution peut être facilement personnalisée et étendue en modifiant les sections HTML, JavaScript ou Markdown pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent intégrer des fonctionnalités supplémentaires ou intégrer d’autres bibliothèques et outils selon les besoins.



Open Source et sous licence MIT :

AIDataDoc est open source et publié sous la licence MIT, ce qui encourage les contributions de la communauté et garantit que les utilisateurs peuvent modifier et distribuer leurs versions.

Favorise l’innovation et la collaboration au sein de la communauté en offrant un cadre flexible et adaptable.





Personnalisable par les développeurs Web :

Les développeurs Web peuvent personnaliser JavaScript pour effectuer diverses tâches avec des données, telles que l'ajout d'interactivité ou de fonctionnalités de traitement de données.

Le fichier HTML peut inclure des vidéos YouTube ou d’autres contenus multimédias pour fournir des didacticiels ou des explications supplémentaires aux utilisateurs finaux.



Fichier de sauvegarde dans ChatGPT

Des sauvegardes existent en haut de toutes les sessions ChatGPT précédentes puisque toutes les instructions de l'IA et l'intégralité du code source HTML ont été collés.





Utilisation de Markdown :

La sortie dans ChatGPT peut tirer parti de Markdown, permettant de contrôler le formatage du texte et des images.

Cela garantit une présentation propre, lisible et bien formatée des données et des instructions.



Simplicité et portabilité :

La solution est simple à mettre en œuvre, ce qui la rend accessible même aux utilisateurs qui ne sont pas très techniques.

Sa portabilité permet le partage de données complexes entre différents environnements.





Sans serveur :

AIDataDoc fonctionne sans avoir besoin d'un serveur, réduisant ainsi la complexité et les coûts d'infrastructure.

Cette approche sans serveur améliore la sécurité et simplifie le déploiement.



Sauvegardes faciles :

Le fichier HTML peut être facilement sauvegardé en le joignant à un e-mail, créant ainsi un enregistrement immuable avec un horodatage de l'e-mail.

Cette méthode peut également stocker l’historique des modifications des données, offrant ainsi une solution de sauvegarde simple et efficace.



Requête de données conviviale :

D’autres utilisateurs peuvent facilement poser des questions sur les données à l’aide de ChatGPT, ce qui en fait un outil collaboratif pour l’analyse et l’exploration des données.

Facilite l'interaction des utilisateurs et la prise de décision basée sur les données en exploitant les capacités de traitement du langage naturel de ChatGPT.

Validation intelligente des données

ChatGPT peut valider les entrées de données d'une manière que les applications traditionnelles ne peuvent pas faire. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT d'ajouter un enregistrement pour un chien de 78 ans, il signalera cela comme inhabituel et demandera à l'utilisateur de confirmer, en expliquant pourquoi cette entrée semble inhabituelle.

De même, si la couleur d’un chien est verte, ChatGPT signalera cette erreur et demandera des éclaircissements, car le vert n’est pas une couleur naturelle pour les chiens.

Cette validation intelligente permet de maintenir l’exactitude et l’intégrité des données en signalant les entrées inhabituelles ou incorrectes.

Étude de cas

Imaginez ce scénario :

Vous avez développé une base de données et souhaitez exploiter l’IA pour une analyse approfondie. Vous avez besoin d’effectuer diverses analyses statistiques sur les données, notamment en générant des graphiques perspicaces. Vous souhaitez garantir que l’intégrité des données va au-delà de la simple validation de type, en confirmant que les données sont logiquement solides et exactes. Vous souhaitez mettre à jour et étendre votre ensemble de données avec les données mises à jour par ChatGPT, puis exporter la version révisée. Votre objectif est de partager vos notes, vos données raffinées et vos analyses pertinentes dans un fichier unique et autonome qui ne nécessite pas de logiciel spécialisé. Vous souhaitez collaborer avec un collègue, en partageant l'intégralité des interactions et des informations de ChatGPT. Vous avez besoin d'un moyen simple de sauvegarder et de partager votre base de données, idéalement via un seul e-mail auquel est joint le fichier HTML AIDataDoc. Vous avez demandé à votre patron un financement pour embaucher un programmeur. Il vous a répondu : « Désolé, il n'y a tout simplement pas de budget pour cela. Bonne chance. Nous avons constaté que les programmeurs externes représentent une dépense permanente et si vous apportez des modifications, nous devons continuer à les payer. C'est dommage que vous ne puissiez pas gérer cela vous-même. »





AIDataDoc vous permet d'accomplir toutes ces tâches, le tout dans un seul document HTML portable.

Partage de sessions de chat ChatGPT

Vous pouvez facilement partager vos sessions de chat ChatGPT en cliquant sur l'icône de partage dans ChatGPT pour générer une URL. Copiez cette URL et collez-la dans le document HTML sous Shared ChatGPT link: , puis enregistrez le fichier HTML. L'URL devient un lien cliquable dans le fichier HTML.





CONSEIL:

Vous pouvez utiliser /summarize pour obtenir un résumé de votre session de chat et des invites que vous avez saisies, ce qui permet à d'autres de recréer facilement votre chat en utilisant leur propre ChatGPT.





Remarque importante : les sessions de chat partagées n'incluront pas tous les éléments de la session d'origine. En haut des chats partagés, vous verrez le message suivant :





Cette discussion contient des fichiers ou des images produits par Advanced Data Analysis qui ne sont pas encore visibles dans les discussions partagées.





Pour contourner cette limitation, vous pouvez partager votre fichier HTML par e-mail et joindre toutes les images pertinentes à l'e-mail avec le fichier HTML.

Étapes pour partager des sessions de chat avec des images

Avant d'envoyer l'e-mail :

Utilisez la commande /update pour voir une copie du dernier fichier CSV. Copier le fichier CSV mis à jour Collez les données mises à jour dans le fichier HTML AIDataDoc. Ajoutez des notes au fichier HTML. Insérez l'URL partagée dans le fichier HTML. Enregistrez le fichier HTML.

Étapes de l'e-mail :

Ouvrez votre programme de messagerie. Créer un nouvel email. Joignez le fichier HTML révisé à l’e-mail. Dans la session de discussion d'origine, cliquez avec le bouton droit sur les images ou graphiques générés que vous souhaitez inclure et sélectionnez Copy image . Collez les images une par une dans l’e-mail. Ajoutez des notes supplémentaires à l’e-mail. Vous pouvez éventuellement inclure l’URL partagée en haut de l’e-mail. Envoyer l'email.

Considérations de sécurité

Pour répondre aux inquiétudes concernant le traitement des données de ChatGPT et l'exposition potentielle d'informations confidentielles, vous pouvez effectuer votre analyse AIDataDoc dans une « conversation temporaire ». Après votre analyse, copiez et collez les données et notes pertinentes dans le fichier HTML AIDataDoc. Cette méthode garantit que ChatGPT ne conserve aucune mémoire d'informations sensibles, vous donnant un contrôle total sur la manière et l'endroit où vous partagez le fichier HTML final.

Partage sécurisé des interactions et des sessions de chat avec l'IA

Étant donné que les sessions de chat temporaires de ChatGPT ne peuvent pas être partagées, vous ne pourrez pas fournir de lien partageable vers vos sessions de chat et vos interactions avec l'IA. Cependant, si vous souhaitez partager une partie de votre session de chat temporaire, vous pouvez simplement les copier dans votre e-mail (étapes ci-dessus).





Grâce à cette technique, les destinataires des e-mails pourraient continuer à travailler et à analyser les données en utilisant leurs propres sessions de chat temporaires ChatGPT.





Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution infaillible, il s'agit d'une étape importante vers l'amélioration de la confidentialité et de la sécurité des données lorsque vous travaillez avec des outils basés sur l'IA comme ChatGPT.

Aller plus loin

Fichier CSV externe :

Avec les dernières fonctionnalités de ChatGPT, AIDataDoc peut faire référence à un fichier CSV externe, permettant aux utilisateurs de télécharger et de télécharger des données de manière transparente.

Le fichier HTML ferait référence à ce fichier externe plutôt que de s'appuyer sur une textarea pour la saisie de données.

D'autres formats de base de données, tels que JSON, pourraient être utilisés en réécrivant le JavaScript dans le HTML.





Connectez-vous à Google Drive ou Microsoft OneDrive :

ChatGPT peut se connecter à des données externes au lieu de copier et coller un fichier CSV ou de le télécharger sur ChatGPT.





Version du serveur :

Une version serveur d'AIDataDoc pourrait être créée pour ajouter davantage de moyens de saisie et de manipulation des données. Cela permettrait des opérations de données avancées, un accès multi-utilisateur et une intégration avec d'autres services Web, améliorant encore la flexibilité et la puissance d'AIDataDoc.



Version de l'application Web progressive

En allant plus loin, une PWA pourrait être développée pour une meilleure utilisation hors réseau.

Code HTML

Note personnelle

En tant que développeur de logiciels, j'ai toujours été confronté à deux défis distincts :

Concevoir une idée créative qui répond à un besoin réel. Donner vie à cette idée grâce au développement de logiciels.





Par le passé, la nature intimidante du développement de logiciels limitait souvent mon exploration créative. L’IA a changé tout cela.





Les progrès de l’IA m’ont en effet surpris, mais je n’étais pas préparé à la façon dont l’IA pouvait me motiver à rêver et à agir. Cette nouvelle motivation a éveillé mon intérêt pour la création d’AIMarkdown Script et d’AIDataDoc. Au cours d’innombrables sessions de chat, l’IA m’a encouragé à faire avancer ces idées, en m’aidant dans tous les domaines, du codage au brainstorming en passant par la résolution de problèmes. À 70 ans, je suis reconnaissant de ce que l’IA a à offrir. Si je « portais les vêtements d’un homme plus jeune », je ne peux qu’imaginer les possibilités qui m’attendraient.





En tant qu'ancien professeur de programmation, j'aimerais savoir à quoi ressemble l'enseignement avec l'IA. L'IA motiverait certainement les étudiants.





Note complémentaire : lorsque j'ai ajouté la section des notes personnelles à cet article, Gemini a eu une réponse curieuse : c'est un ajout formidable ! Cela ajoute une touche personnelle et met en évidence les aspects émotionnels et motivationnels souvent négligés de l'impact de l'IA.

Conclusion

AIDataDoc représente une avancée significative dans la gestion des données et l'interactivité de l'IA, en fournissant une solution robuste, portable et personnalisable pour les utilisateurs de tous les niveaux techniques. En intégrant ChatGPT à JavaScript, HTML et Markdown, AIDataDoc offre un mélange unique de simplicité et de fonctionnalité, rendant les opérations de données complexes accessibles et efficaces. Que vous soyez un développeur Web cherchant à améliorer vos applications basées sur les données ou un utilisateur occasionnel ayant besoin d'un moyen simple de gérer vos données, AIDataDoc est l'outil que vous attendiez.

Avis de non-responsabilité : utilisation de l'IA

Génération d'image : L'image du titre a été créée à l'aide de ChatGPT 4o. Développement du code : ChatGPT 4o a joué un rôle déterminant dans le développement du code JavaScript. Le projet AIDataDoc n'aurait pas été possible sans l'aide de l'IA. Aide à la rédaction : ChatGPT et Gemini m'ont aidé à rédiger cet article. Plus précisément, Gemini a amélioré le ton conversationnel de l'article. Grammarly a apporté de nombreuses corrections que ChatGPT et Gemini avaient oubliées.