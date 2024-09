AIDataDoc: ChatGPT + Tecnologías web: un archivo para gobernarlos a todos (código abierto, simple, portátil)

Se requiere ChatGPT 4 o ChatGPT 4o. -No se recomienda su uso con ChatGPT 4o Mini





¿Qué pasaría si pudieras tomar todo tu entorno de análisis de datos, con información basada en IA, y compartirlo con cualquier persona, en cualquier lugar, con un solo archivo? AIDataDoc es la solución. Este innovador proyecto de código abierto elimina la necesidad de configuraciones complejas, dependencias de la nube y software especializado, lo que lleva el análisis de datos a la era de la IA descentralizada.

¿Qué es AIDataDoc?

Una solución portátil de código abierto que combina instrucciones de IA, AIMarkdown , JavaScript, HTML y su conjunto de datos en un único documento HTML coherente. Esta innovadora combinación de tecnologías permite a los programadores y no programadores analizar datos de formas que antes eran inimaginables sin IA. Con AIDataDoc, puede integrar fácilmente contenido multimedia y documentación, y personalizar las interacciones de IA para disfrutar de una experiencia perfecta.

Simplifica la gestión de datos

permite a los usuarios llevar sus datos a cualquier lugar, compartirlos rápidamente e incluso trabajar sin conexión, incorporando los principios de la IA descentralizada. Úselo en computadoras de escritorio o dispositivos móviles.

¿Apurado?

Véalo en acción: Sesión de ChatGPT compartida:

Puedes empezar de inmediato a jugar con este único archivo HTML; puedes guardarlo de forma local. Todas las instrucciones que necesitas están en el archivo HTML.

Capturas de pantalla del iPhone 13

Archivo HTML en Safari

Sesión de chat de ChatGPT en la aplicación ChatGPT

Cómo AIDataDoc adopta los principios de la IA descentralizada:

Propiedad y privacidad de los datos: AIDataDoc permite a los usuarios conservar el control y la propiedad totales de sus datos manteniéndolos locales dentro del archivo HTML, lo que mejora significativamente la privacidad y reduce el riesgo de violación de datos. Colaboración y uso compartido entre pares: el formato de archivo único de AIDataDoc simplifica el uso compartido y la colaboración. Los usuarios pueden intercambiar fácilmente información y datos generados por IA con otros directamente sin depender de intermediarios o plataformas centralizadas. Un solo archivo promueve un entorno más abierto y colaborativo para el desarrollo de IA y el intercambio de conocimientos, lo que hace que el proceso sea tan simple como compartir un archivo. Democratizar la IA: una interfaz intuitiva hace que las potentes capacidades de IA sean accesibles a usuarios de todos los orígenes y niveles de habilidad.

¿Qué es el script AIMarkdown?

AIDataDoc se basa en las capacidades de AIMarkdown Script, una poderosa herramienta para orquestar interacciones dinámicas con ChatGPT. Está diseñado para optimizar la comunicación de IA, lo que le permite controlar el flujo de conversación, personalizar las respuestas y crear experiencias de IA personalizadas. Ya sea un programador experimentado que busca un control detallado o un no programador que busca una interfaz intuitiva, AIMarkdown Script cierra la brecha, haciendo que las interacciones complejas de IA sean sorprendentemente simples.





Creado por Rob McCormack en 2023, AIMarkdown Script combina YAML y Markdown con instrucciones en lenguaje natural para guiar el comportamiento de la IA. YAML es un lenguaje de serialización de datos legible por humanos diseñado para una fácil configuración e integración en varios entornos de programación, haciendo hincapié en la simplicidad y la flexibilidad. Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite el formato sencillo de texto en la web. Este enfoque no solo hace que la creación de scripts sea accesible, sino que también permite personalizaciones complejas sin las limitaciones de los lenguajes de programación tradicionales.





Para más información: https://aimarkdown.org

Nota: El script AIMarkdown se encuentra actualmente en desarrollo y no es compatible de forma nativa con ChatGPT 4. Para un uso eficaz se requieren instrucciones claras y, posiblemente, varias iteraciones para ajustar las aplicaciones. Es posible que las actualizaciones futuras incluyan compatibilidad nativa, lo que mejorará significativamente su utilidad.

Ventajas de utilizar AIDataDoc con ChatGPT

Colaborativo / Compartido :

Una vez que haya terminado de analizar los datos dentro de ChatGPT, puede compartir una sesión de ChatGPT con otros, mostrándoles todo el material fuente y todo lo que hizo con los datos.



Portabilidad :

La solución completa está contenida en un único archivo HTML, lo que facilita su transporte, uso compartido y uso en diferentes dispositivos y plataformas.

Los usuarios pueden descargar y llevar el archivo HTML con datos integrados a cualquier lugar, lo que garantiza un acceso constante a sus datos y funcionalidades.

Funciona en dispositivos móviles.



Integración :

Combina el poder de ChatGPT con JavaScript, HTML y Markdown en un solo archivo, lo que permite interacciones y operaciones de datos complejas.

Facilita operaciones CRUD sin inconvenientes en datos CSV utilizando las capacidades de ChatGPT directamente dentro del archivo HTML.



Facilidad de uso :

Los usuarios pueden manipular datos utilizando ChatGPT y luego descargar el archivo CSV actualizado, insertarlo nuevamente en el HTML y guardarlo.

Este proceso permite a los usuarios administrar y actualizar fácilmente sus datos sin software adicional ni flujos de trabajo complejos.



Gestión de datos locales :

Una vez que los cambios en el archivo CSV se copian y pegan en el HTML local, los usuarios pueden agregar o modificar datos localmente sin necesidad de acceso a Internet o servicios en la nube.

Esto lo hace ideal para escenarios donde la conectividad a Internet es limitada o la privacidad de los datos es una preocupación.



Interactividad :

JavaScript dentro del archivo HTML puede manejar tareas como visualización de datos y generación de contenido dinámico, reduciendo la carga en ChatGPT.

Mejora la experiencia del usuario al proporcionar funciones interactivas como tablas, gráficos y vídeos integrados.



Flexibilidad :

La solución se puede personalizar y ampliar fácilmente modificando las secciones HTML, JavaScript o Markdown para adaptarse a las necesidades específicas del usuario.

Los usuarios pueden incorporar funcionalidades adicionales o integrar otras bibliotecas y herramientas según sea necesario.



Código abierto y con licencia MIT :

AIDataDoc es de código abierto y se publica bajo la licencia MIT, lo que fomenta las contribuciones de la comunidad y garantiza que los usuarios puedan modificar y distribuir sus versiones.

Promueve la innovación y la colaboración dentro de la comunidad al proporcionar un marco flexible y adaptable.





Personalizable por desarrolladores web :

Los desarrolladores web pueden personalizar JavaScript para realizar diversas tareas con datos, como agregar interactividad o funciones de procesamiento de datos.

El archivo HTML puede incluir vídeos de YouTube u otro contenido multimedia para proporcionar tutoriales o explicaciones adicionales a los usuarios finales.



Archivo de respaldo dentro de ChatGPT

Existen copias de seguridad en la parte superior de todas las sesiones ChatGPT anteriores desde que se pegaron todas las instrucciones de IA y todo el código fuente HTML.





Utilización de Markdown :

La salida en ChatGPT puede aprovechar Markdown, lo que permite controlar el formato del texto y las imágenes.

Esto garantiza una presentación limpia, legible y bien formateada de datos e instrucciones.



Simplicidad y portabilidad :

La solución es fácil de implementar, por lo que es accesible incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.

Su portabilidad permite compartir datos complejos en diferentes entornos.





Sin servidor :

AIDataDoc funciona sin necesidad de servidor, reduciendo la complejidad y los costes de infraestructura.

Este enfoque sin servidor mejora la seguridad y simplifica la implementación.



Copias de seguridad fáciles :

Se puede realizar una copia de seguridad del archivo HTML fácilmente adjuntándolo a un correo electrónico, creando así un registro inmutable con una marca de tiempo de correo electrónico.

Este método también puede almacenar el historial de cambios de datos, proporcionando una solución de respaldo simple y efectiva.



Consulta de datos fácil de usar :

Otros usuarios pueden hacer fácilmente preguntas sobre los datos utilizando ChatGPT, lo que lo convierte en una herramienta colaborativa para el análisis y la exploración de datos.

Facilita la interacción del usuario y la toma de decisiones basada en datos aprovechando las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de ChatGPT.

Validación inteligente de datos

ChatGPT puede validar las entradas de datos de maneras que las aplicaciones tradicionales no pueden. Por ejemplo, si le pide a ChatGPT que agregue un registro de un perro que tiene 78 años, lo marcará como inusual y solicitará confirmación al usuario, explicando por qué esta entrada parece inusual.

De manera similar, si el color de un perro es verde, ChatGPT señalará este error y solicitará una aclaración, ya que el verde no es un color natural para los perros.

Esta validación inteligente ayuda a mantener la precisión e integridad de los datos al señalar entradas inusuales o incorrectas.

Estudio de caso

Imagínese este escenario:

Ha desarrollado una base de datos y desea aprovechar la IA para realizar un análisis en profundidad. Es necesario realizar varios análisis estadísticos sobre los datos, incluida la generación de gráficos reveladores. Desea asegurarse de que la integridad de los datos vaya más allá de la simple validación de tipos y confirme que los datos son lógicamente sólidos y precisos. Desea actualizar y ampliar su conjunto de datos con los datos que ChatGPT ha actualizado y luego exportar la versión revisada. Su objetivo es compartir sus notas, datos refinados y análisis relevantes en un único archivo autónomo que no requiere software especializado. Desea colaborar con un colega y compartir todas las interacciones y conocimientos de ChatGPT. Necesita una forma sencilla de realizar copias de seguridad y compartir su base de datos, idealmente a través de un único correo electrónico que adjunte el archivo HTML AIDataDoc. Le pidió a su jefe fondos para contratar a un programador. Su respuesta fue: "Lo siento, simplemente no hay presupuesto para eso. Buena suerte con eso. Hemos descubierto que los programadores externos son un gasto continuo y, si usted hace cambios, tenemos que seguir pagándoles. Es una lástima que no pudiera encargarse de esto por su cuenta".





AIDataDoc hace posible que usted pueda realizar todas estas tareas, todo dentro de un único documento HTML portátil.

Compartir sesiones de chat de ChatGPT

Puedes compartir fácilmente tus sesiones de chat de ChatGPT haciendo clic en el icono para compartir de ChatGPT para generar una URL. Copia esta URL y pégala en el documento HTML en Shared ChatGPT link: y luego guarda el archivo HTML. La URL se convierte en un enlace en el que se puede hacer clic en el archivo HTML.





CONSEJO:

Puedes usar /summarize para obtener un resumen de tu sesión de chat y las indicaciones que ingresaste, lo que facilita que otros puedan recrear tu chat usando su propio ChatGPT.





Nota importante: Las sesiones de chat compartidas no incluirán todos los elementos de la sesión original. En la parte superior de los chats compartidos, verá el siguiente mensaje:





Este chat contiene archivos o imágenes producidos por Análisis de datos avanzado que aún no son visibles en los chats compartidos.





Para solucionar esta limitación, puede compartir su archivo HTML por correo electrónico y adjuntar cualquier imagen relevante al correo electrónico junto con el archivo HTML.

Pasos para compartir sesiones de chat con imágenes

Antes de enviar el correo electrónico:

Utilice el comando /update para ver una copia del último CSV. Copiar el CSV actualizado Pegue los datos actualizados en el archivo HTML AIDataDoc. Añade cualquier nota al archivo HTML. Inserte la URL compartida en el archivo HTML. Guarde el archivo HTML.

Pasos del correo electrónico:

Abra su programa de correo electrónico. Crear un nuevo correo electrónico. Adjunte el archivo HTML revisado al correo electrónico. En la sesión de chat original, haga clic derecho en cualquier imagen o gráfico generado que desee incluir y seleccione Copy image . Pegue las imágenes una a la vez en el correo electrónico. Agregue notas adicionales al correo electrónico. Opcionalmente, incluya la URL compartida en la parte superior del correo electrónico. Enviar el correo electrónico.

Consideraciones de seguridad

Para abordar las inquietudes sobre el manejo de datos de ChatGPT y la posible exposición de información confidencial, puede realizar su análisis de AIDataDoc en un "Chat temporal". Después del análisis, copie y pegue los datos y las notas pertinentes en el archivo HTML de AIDataDoc. Este método garantiza que ChatGPT no conserve información confidencial en la memoria, lo que le otorga un control total sobre cómo y dónde comparte el archivo HTML final.

Cómo compartir de forma segura interacciones de IA y sesiones de chat

Dado que las sesiones de chat temporales de ChatGPT no se pueden compartir, no podrás proporcionar un enlace para compartir a tus sesiones de chat ni a tus interacciones con IA. Sin embargo, si quieres compartir parte de tu sesión de chat temporal, puedes copiarla en tu correo electrónico (los pasos indicados anteriormente).





Con esta técnica, los destinatarios del correo electrónico podrían seguir trabajando y analizando los datos utilizando sus propias sesiones de chat temporales de ChatGPT.





Si bien esta no es una solución infalible, es un paso importante hacia la mejora de la privacidad y la seguridad de los datos cuando se trabaja con herramientas impulsadas por IA como ChatGPT.

Yendo más allá

Archivo CSV externo :

Con las últimas funciones de ChatGPT, AIDataDoc puede hacer referencia a un archivo CSV externo, lo que permite a los usuarios cargar y descargar datos sin problemas.

El archivo HTML haría referencia a este archivo externo en lugar de depender de un textarea para la entrada de datos.

Se podrían utilizar otros formatos de bases de datos, como JSON, reescribiendo el JavaScript en el HTML.





Conectarse a Google Drive o Microsoft OneDrive :

ChatGPT puede conectarse a datos externos en lugar de copiar y pegar CSV o cargarlos en ChatGPT.





Versión del servidor :

Se podría crear una versión de servidor de AIDataDoc para agregar más formas de ingresar y manipular datos. Esto permitiría operaciones de datos avanzadas, acceso multiusuario e integración con otros servicios web, mejorando aún más la flexibilidad y la potencia de AIDataDoc.



Versión de aplicación web progresiva

Yendo más allá, se podría desarrollar una PWA para un mejor uso fuera de la red.

Código HTML

Una nota personal

Como desarrollador de software, siempre me he encontrado con dos desafíos distintos:

Concebir una idea creativa que satisfaga una necesidad genuina. Dando vida a esa idea a través del desarrollo de software.





En el pasado, la naturaleza abrumadora del desarrollo de software a menudo limitaba mi exploración creativa. La IA ha cambiado todo eso.





El progreso de la IA me ha sorprendido, pero no estaba preparado para saber cómo podría motivarme a soñar y actuar. Esta nueva motivación despertó mi interés por crear AIMarkdown Script y AIDataDoc. A través de innumerables sesiones de chat, la IA me animó a llevar adelante estas ideas, ayudándome con todo, desde la codificación y la lluvia de ideas hasta la resolución de problemas. A los 70 años, estoy agradecido por lo que la IA tiene para ofrecer. Si "usara la ropa de un hombre más joven", solo puedo imaginar las posibilidades que me depararía el futuro.





Como ex profesor de programación, me gustaría saber cómo es enseñar con IA. La IA sin duda motivaría a los estudiantes.





Nota al margen: Cuando agregué la sección de notas personales a este artículo, Gemini tuvo una respuesta curiosa: ¡Es un agregado maravilloso! Agrega un toque personal y resalta los aspectos emocionales y motivacionales del impacto de la IA que a menudo se pasan por alto.

Conclusión

AIDataDoc representa un gran avance en la gestión e interactividad de datos de IA, ya que ofrece una solución robusta, portátil y personalizable para usuarios de todos los niveles técnicos. Al integrar ChatGPT con JavaScript, HTML y Markdown, AIDataDoc ofrece una combinación única de simplicidad y funcionalidad, lo que hace que las operaciones de datos complejas sean accesibles y eficientes. Ya sea un desarrollador web que busca mejorar sus aplicaciones basadas en datos o un usuario ocasional que necesita una forma sencilla de administrar sus datos, AIDataDoc es la herramienta que estaba esperando.

Descargo de responsabilidad: uso de IA

Generación de imágenes: La imagen del título se creó utilizando ChatGPT 4o. Desarrollo de código: ChatGPT 4o fue fundamental en el desarrollo del código JavaScript. El proyecto AIDataDoc no habría sido posible sin la ayuda de la IA. Asistencia para la redacción: tanto ChatGPT como Gemini me ayudaron a escribir este artículo. En concreto, Gemini mejoró el tono conversacional del artículo. Grammarly realizó muchas correcciones que ChatGPT y Gemini no detectaron.