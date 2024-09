AIDataDoc: ChatGPT + Tecnologias da Web - Um arquivo para governar todos eles (código aberto, simples, portátil)

ChatGPT 4 ou ChatGPT 4o é necessário. - Não recomendado para uso com ChatGPT 4o Mini





E se você pudesse pegar todo o seu ambiente de análise de dados, completo com insights alimentados por IA, e compartilhá-lo com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com apenas um único arquivo? AIDataDoc é a solução. Este projeto inovador de código aberto elimina a necessidade de configurações complexas, dependências de nuvem e software especializado, trazendo a análise de dados para a era de IA descentralizada.

O que é AIDataDoc

uma solução portátil e de código aberto que combina instruções de IA, AIMarkdown , JavaScript, HTML e seu conjunto de dados em um único documento HTML coeso. Essa mistura inovadora de tecnologias capacita programadores e não programadores a analisar dados de maneiras antes inimagináveis sem IA. Com o AIDataDoc, você pode integrar multimídia e documentação sem esforço e personalizar interações de IA para uma experiência perfeita.

simplifica o gerenciamento de dados

permite que os usuários levem seus dados para qualquer lugar, compartilhem-nos rapidamente e até mesmo trabalhem offline, incorporando os princípios da IA descentralizada. Use-o em dispositivos móveis ou de mesa.

Com pressa?

Veja em ação: Sessão de ChatGPT compartilhada:

Você pode começar imediatamente brincando com este único arquivo HTML - você pode salvá-lo localmente. Todas as instruções que você precisa estão no arquivo HTML.

Capturas de tela do iPhone 13

Arquivo HTML no Safari

Sessão de bate-papo ChatGPT no aplicativo ChatGPT

Como o AIDataDoc adota os princípios da IA descentralizada:

Propriedade e privacidade de dados: o AIDataDoc permite que os usuários mantenham controle total e propriedade de seus dados, mantendo-os locais no arquivo HTML, aumentando significativamente a privacidade e reduzindo o risco de violação de dados. Colaboração e compartilhamento peer-to-peer: o formato de arquivo único do AIDataDoc simplifica o compartilhamento e a colaboração. Os usuários podem facilmente trocar insights e dados alimentados por IA com outros diretamente, sem depender de intermediários ou plataformas centralizadas. Um único arquivo promove um ambiente mais aberto e colaborativo para desenvolvimento de IA e compartilhamento de conhecimento, tornando o processo tão simples quanto compartilhar um arquivo. Democratizando a IA: uma interface intuitiva torna poderosos recursos de IA acessíveis a usuários de todas as origens e níveis de habilidade.

O que é o script AIMarkdown?

O AIDataDoc se baseia nos recursos do AIMarkdown Script, uma ferramenta poderosa para orquestrar interações dinâmicas com o ChatGPT. Ele foi projetado para simplificar a comunicação de IA, permitindo que você controle o fluxo de conversas, personalize respostas e crie experiências de IA personalizadas. Seja um codificador experiente buscando controle refinado ou um não programador buscando uma interface intuitiva, o AIMarkdown Script preenche a lacuna, tornando interações complexas de IA surpreendentemente simples.





Criado por Rob McCormack em 2023, o AIMarkdown Script combina YAML e Markdown com instruções de linguagem natural para orientar o comportamento da IA. YAML é uma linguagem de serialização de dados legível por humanos, projetada para fácil configuração e integração em vários ambientes de programação, enfatizando simplicidade e flexibilidade. Markdown é uma linguagem de marcação leve que permite a formatação direta de texto na web. Essa abordagem não apenas torna a criação de scripts acessível, mas também permite personalizações complexas sem as restrições das linguagens de programação tradicionais.





Para mais informações: https://aimarkdown.org

Nota: O AIMarkdown Script está atualmente em desenvolvimento e não é suportado nativamente pelo ChatGPT 4. O uso efetivo requer instruções claras e potencialmente várias iterações para o ajuste fino dos aplicativos. Atualizações futuras podem incluir suporte nativo, aumentando significativamente sua utilidade.

Vantagens de usar AIDataDoc com ChatGPT

Colaborativo / Compartilhamento :

Depois de terminar de analisar os dados dentro do ChatGPT, você pode compartilhar uma sessão do ChatGPT com outras pessoas, mostrando a elas todo o material de origem e tudo o que você fez com os dados.



Portabilidade :

A solução completa está contida em um único arquivo HTML, o que facilita o transporte, o compartilhamento e o uso em diferentes dispositivos e plataformas.

Os usuários podem baixar e levar o arquivo HTML com dados incorporados para qualquer lugar, garantindo acesso consistente aos seus dados e funcionalidades.

Funciona em dispositivos móveis.



Integração :

Combina o poder do ChatGPT com JavaScript, HTML e Markdown em um arquivo, permitindo operações e interações de dados complexas.

Facilita operações CRUD contínuas em dados CSV usando os recursos do ChatGPT diretamente no arquivo HTML.



Facilidade de uso :

Os usuários podem manipular dados usando o ChatGPT e então baixar o arquivo CSV atualizado, inseri-lo novamente no HTML e salvá-lo.

Esse processo permite que os usuários gerenciem e atualizem facilmente seus dados sem software adicional ou fluxos de trabalho complexos.



Gerenciamento de dados locais :

Depois que as alterações no arquivo CSV são copiadas e coladas no HTML local, os usuários podem adicionar ou modificar dados localmente sem precisar de acesso à Internet ou serviços de nuvem.

Isso o torna ideal para cenários onde a conectividade com a internet é limitada ou a privacidade dos dados é uma preocupação.



Interatividade :

O JavaScript no arquivo HTML pode lidar com tarefas como visualização de dados e geração de conteúdo dinâmico, reduzindo a carga no ChatGPT.

Melhora a experiência do usuário fornecendo recursos interativos como tabelas, gráficos e vídeos incorporados.



Flexibilidade :

A solução pode ser facilmente personalizada e ampliada modificando as seções HTML, JavaScript ou Markdown para atender às necessidades específicas do usuário.

Os usuários podem incorporar funcionalidades adicionais ou integrar outras bibliotecas e ferramentas conforme necessário.



Código aberto e licenciado pelo MIT :

O AIDataDoc é de código aberto e lançado sob a licença MIT, o que incentiva contribuições da comunidade e garante que os usuários possam modificar e distribuir suas versões.

Promove inovação e colaboração dentro da comunidade fornecendo uma estrutura flexível e adaptável.





Personalizável por desenvolvedores web :

Os desenvolvedores web podem personalizar o JavaScript para executar várias tarefas com dados, como adicionar recursos de interatividade ou processamento de dados.

O arquivo HTML pode incluir vídeos do YouTube ou outro conteúdo multimídia para fornecer tutoriais ou explicações adicionais aos usuários finais.



Arquivo de backup dentro do ChatGPT

Os backups existem no topo de todas as sessões anteriores do ChatGPT, pois todas as instruções de IA e todo o código-fonte HTML foram colados.





Utilização de Markdown :

A saída no ChatGPT pode aproveitar o Markdown, permitindo controle sobre a formatação de texto e imagens.

Isso garante uma apresentação limpa, legível e bem formatada de dados e instruções.



Simplicidade e Portabilidade :

A solução é simples de implementar, o que a torna acessível até mesmo para usuários sem grande conhecimento técnico.

Sua portabilidade permite o compartilhamento de dados complexos entre diferentes ambientes.





Sem servidor :

O AIDataDoc opera sem a necessidade de um servidor, reduzindo a complexidade e os custos de infraestrutura.

Essa abordagem sem servidor aumenta a segurança e simplifica a implantação.



Backups fáceis :

O arquivo HTML pode ser facilmente copiado anexando-o a um e-mail, criando um registro imutável com um carimbo de data/hora do e-mail.

Este método também pode armazenar o histórico de alterações de dados, fornecendo uma solução de backup simples e eficaz.



Consulta de dados de fácil utilização :

Outros usuários podem facilmente fazer perguntas sobre os dados usando o ChatGPT, tornando-o uma ferramenta colaborativa para análise e exploração de dados.

Facilita a interação do usuário e a tomada de decisões baseada em dados aproveitando os recursos de processamento de linguagem natural do ChatGPT.

Validação Inteligente de Dados

O ChatGPT pode validar entradas de dados de maneiras que aplicativos tradicionais não conseguem. Por exemplo, se você pedir ao ChatGPT para adicionar um registro para um cachorro de 78 anos, ele sinalizará isso como incomum e solicitará a confirmação do usuário, explicando por que essa entrada parece incomum.

Da mesma forma, se a cor de um cachorro for verde, o ChatGPT apontará esse erro e pedirá esclarecimentos, pois verde não é uma cor natural para cães.

Essa validação inteligente ajuda a manter a precisão e a integridade dos dados, apontando entradas incomuns ou incorretas.

Estudo de caso

Imagine este cenário:

Você desenvolveu um banco de dados e deseja aproveitar a IA para uma análise aprofundada. Você precisa realizar várias análises estatísticas nos dados, incluindo a geração de gráficos esclarecedores. Você quer garantir que a integridade dos dados vá além da simples validação de tipo, confirmando que os dados são logicamente sólidos e precisos. Você gostaria de atualizar e expandir seu conjunto de dados com dados que o ChatGPT atualizou e, em seguida, exportar a versão revisada. Seu objetivo é compartilhar suas anotações, dados refinados e análises relevantes em um único arquivo independente que não exija software especializado. Você quer colaborar com um colega, compartilhando interações e insights completos do ChatGPT. Você precisa de uma maneira simples de fazer backup e compartilhar seu banco de dados, de preferência por meio de um único e-mail que anexe o arquivo HTML AIDataDoc. Você pediu ao seu chefe financiamento para contratar um programador. Ele respondeu: "Desculpe, simplesmente não há orçamento para isso. Boa sorte com isso. Descobrimos que programadores externos são uma despesa contínua e, se você fizer alterações, temos que continuar pagando a eles. Pena que você não conseguiu lidar com isso sozinho."





O AIDataDoc torna todas essas tarefas possíveis para você realizar, tudo em um único documento HTML portátil.

Compartilhando sessões de bate-papo do ChatGPT

Você pode compartilhar facilmente suas sessões de bate-papo do ChatGPT clicando no ícone de compartilhamento no ChatGPT para gerar uma URL. Copie esta URL e cole-a no documento HTML em Shared ChatGPT link: , depois salve o arquivo HTML. A URL se torna um link clicável no arquivo HTML.





DICA:

Você pode usar /summarize para obter um resumo da sua sessão de bate-papo e dos prompts inseridos, facilitando para outras pessoas recriarem seu bate-papo usando seus próprios ChatGPT.





Nota importante: Sessões de chat compartilhadas não incluirão todos os elementos da sessão original. No topo dos chats compartilhados, você verá a seguinte mensagem:





Este chat contém arquivos ou imagens produzidos pela Análise Avançada de Dados que ainda não estão visíveis nos Chats Compartilhados.





Para contornar essa limitação, você pode compartilhar seu arquivo HTML por e-mail e anexar quaisquer imagens relevantes ao e-mail junto com o arquivo HTML.

Etapas para compartilhar sessões de bate-papo com imagens

Antes de enviar o e-mail:

Use o comando /update para ver uma cópia do CSV mais recente. Copie o CSV atualizado Cole os dados atualizados no arquivo HTML AIDataDoc. Adicione quaisquer notas ao arquivo HTML. Insira a URL compartilhada no arquivo HTML. Salve o arquivo HTML.

Etapas do e-mail:

Abra seu programa de e-mail. Crie um novo e-mail. Anexe o arquivo HTML revisado ao e-mail. Na sessão de bate-papo original, clique com o botão direito do mouse em qualquer imagem ou gráfico gerado que você deseja incluir e selecione Copy image . Cole as imagens uma de cada vez no e-mail. Adicione quaisquer notas adicionais ao e-mail. Opcionalmente, inclua o URL compartilhado na parte superior do e-mail. Envie o e-mail.

Considerações de segurança

Para abordar preocupações sobre o manuseio de dados do ChatGPT e a potencial exposição de informações confidenciais, você pode executar sua análise do AIDataDoc em um "Chat Temporário". Após sua análise, copie e cole os dados e notas pertinentes no arquivo HTML do AIDataDoc. Este método garante que o ChatGPT não retenha nenhuma memória de informações sensíveis, dando a você controle completo sobre como e onde você compartilha o arquivo HTML final.

Compartilhando com segurança interações de IA/sessões de bate-papo

Como as sessões de Chat Temporário do ChatGPT não podem ser compartilhadas, você não poderá fornecer um link compartilhável para suas sessões de chat e interações de IA. No entanto, se quiser compartilhar parte de sua sessão de Chat Temporário, você pode seguir as instruções simples de copiá-las para seu e-mail (etapas acima).





Com essa técnica, os destinatários do e-mail poderiam continuar trabalhando e analisando os dados usando suas próprias sessões de bate-papo temporárias do ChatGPT.





Embora esta não seja uma solução infalível, é um passo significativo para melhorar a privacidade e a segurança dos dados ao trabalhar com ferramentas de IA como o ChatGPT.

Indo além

Arquivo CSV externo :

Com os recursos mais recentes do ChatGPT, o AIDataDoc pode consultar um arquivo CSV externo, permitindo que os usuários carreguem e baixem dados sem problemas.

O arquivo HTML referenciaria esse arquivo externo em vez de depender de uma textarea para entrada de dados.

Outros formatos de banco de dados, como JSON, podem ser usados reescrevendo o JavaScript no HTML.





Conecte-se ao Google Drive ou Microsoft OneDrive :

O ChatGPT pode se conectar a dados externos em vez de copiar e colar CSV ou enviá-los para o ChatGPT.





Versão do servidor :

Uma versão de servidor do AIDataDoc poderia ser criada para adicionar mais maneiras de inserir e manipular dados. Isso permitiria operações avançadas de dados, acesso multiusuário e integração com outros serviços da web, aumentando ainda mais a flexibilidade e o poder do AIDataDoc.



Versão Progressive Web App

Indo além, um PWA poderia ser desenvolvido para melhor uso fora da rede.

Código HTML

Uma nota pessoal

Como desenvolvedor de software, sempre encontrei dois desafios distintos:

Conceber uma ideia criativa que atenda a uma necessidade genuína. Dando vida a essa ideia por meio do desenvolvimento de software.





No passado, a natureza assustadora do desenvolvimento de software frequentemente limitava minha exploração criativa. A IA mudou tudo isso.





O progresso com a IA realmente me surpreendeu, mas eu não estava preparado para como a IA poderia me motivar a sonhar e agir. Essa nova motivação despertou meu interesse em criar o AIMarkdown Script e o AIDataDoc. Por meio de inúmeras sessões de bate-papo, a IA me encorajou a levar essas ideias adiante, auxiliando em tudo, desde codificação e brainstorming até resolução de problemas. Aos 70 anos, sou grato pelo que a IA tem a oferecer. Se eu "vestisse roupas de um homem mais jovem", só posso imaginar as possibilidades que estariam por vir.





Como ex-professor de programação, gostaria de saber como é ensinar com IA. A IA certamente motivaria os alunos.





Nota lateral: Quando adicionei a seção de nota pessoal a este artigo, Gemini teve uma resposta curiosa: Essa é uma adição maravilhosa! Ela adiciona um toque pessoal e destaca os aspectos emocionais e motivacionais frequentemente negligenciados do impacto da IA.

Conclusão

O AIDataDoc representa um salto significativo no gerenciamento de dados de IA e interatividade, fornecendo uma solução robusta, portátil e personalizável para usuários de todos os níveis técnicos. Ao integrar o ChatGPT com JavaScript, HTML e Markdown, o AIDataDoc oferece uma mistura única de simplicidade e funcionalidade, tornando operações de dados complexas acessíveis e eficientes. Seja um desenvolvedor web procurando aprimorar seus aplicativos orientados a dados ou um usuário casual precisando de uma maneira direta de gerenciar seus dados, o AIDataDoc é a ferramenta que você estava esperando.

Isenção de responsabilidade: Uso de IA

Geração de imagem: A imagem do título foi criada usando o ChatGPT 4o. Desenvolvimento de código: ChatGPT 4o foi fundamental no desenvolvimento do código JavaScript. O projeto AIDataDoc não teria sido possível sem a assistência da AI. Assistência de escrita: Tanto o ChatGPT quanto o Gemini me ajudaram a escrever este artigo. Especificamente, o Gemini melhorou o tom de conversação do artigo. O Grammarly fez muitas correções que o ChatGPT e o Gemini deixaram passar.