TikTok 禁令是掩盖事实吗？互联网认为如此

自2024年3月13日美国众议院通过一项在全国范围内禁用流行社交媒体平台TikTok的法案以来，有关该禁令的阴谋论就一直在互联网上传播。





TikTok 的母公司字节跳动总部位于中国，该公司有六个月的时间寻找新买家，以避免该应用从美国应用商店下架。周五，最高法院裁定该法律没有违反《第一修正案》，TikTok 提起诉讼的最后一搏以失败告终。





就这样，转眼间六个月就过去了。面对2025年1月19日星期日的禁令，TikTok决定主动关闭对美国用户的服务。苹果和谷歌Play迅速下架了这款应用，打开TikTok的用户只收到一条苦涩的告别信息。





拜登的白宫宣布，禁令的执行将留给即将上任的特朗普政府。而当选总统唐纳德·特朗普则发誓要“拯救”TikTok。特朗普信守诺言，上任后将禁令的生效日期延长了 75 天。





美国 1.7 亿 TikTok 用户为能够使用自己喜爱的应用程序而欣喜。





尽管只是 12 小时的禁令，但这次关闭却引发了全球恐慌。对于数百万人来说，该平台不仅仅是一款应用程序，更是一份职业、创意渠道和社区。混乱导致惊慌失措的用户拨打 911 ，促使官员敦促公众停止滥用紧急热线，因为这会转移用于实际危机的资源。此外，各政治派别的有影响力人士和极端分子推测，这项禁令是由有不可告人的目的的神秘组织推动的，而不仅仅是出于安全考虑。

间谍阴谋论

根据禁令法案，TikTok的主要问题在于它归所谓的“外国对手”所有，对国家安全构成威胁。美国官员曾多次表示担心，中国政府可能会利用TikTok监视美国人，或通过放大或压制某些内容来暗中影响舆论。





他们认为，这种担忧是有道理的，因为中国的法律要求各组织协助收集情报。联邦调查局局长克里斯托弗·雷警告称，TikTok 的软件可能会让中国政府访问美国人的设备。





密苏里州共和党参议员乔希·霍利（Josh Hawley）在一次激烈的演讲中强烈表达了这些担忧：

“如果你现在在手机上安装了 TikTok，它就能追踪你的位置、阅读你的短信、监视你的键盘输入。它还能获取你手机的录音。这不仅仅是国家安全威胁，更是个人安全威胁。”





加拿大裔美国风险投资家 Chamath Palihapitiya 也加入了X 的争议中，他表示，最高法院一致决定维持禁令，并得到两党多数支持，这表明“美国认定 TikTok 是外国实体的间谍软件”。





这一理论引发了 X 用户们的激烈争论。一些人支持帕里哈皮蒂亚的观点，认为 TikTok 确实可能是间谍软件。一位支持者证明：

“我真的不明白为什么要为让 TikTok 留在美国而战。它实际上是中国的间谍软件，中国甚至不允许其儿童使用。这是伤害我们孩子的武器。仍在试图找出任何理由让它留在线上——除非是因为一些富有的共和党捐助者将遭受巨大损失。”





其他人表示同意，称该平台为“安全威胁”，而怀疑论者则反驳说，没有确凿的证据支持这些说法。

犹太复国主义阴谋论

另一个引起某些互联网人士关注的疯狂理论是，有人声称“犹太游说团体”想要控制 TikTok。网红兼主播 Haz Al-Din（又名 Infrared）表示，TikTok 禁令与中国无关，而是“为了‘犹太复国主义游说团体’的利益，将控制权移交给以色列”。





同样，反犹太主义影响者文森特·詹姆斯 (Vincent James)在 X 上与他的近 60,000 名粉丝分享“犹太人想要完全控制信息”。





这一说法印证了更广泛的说法：据称以色列正在利用其所谓的影响力推动 TikTok 禁令并压制亲巴勒斯坦的内容。





阴谋论者将OpenSecrets 的数据作为“证据”，其中列出了 AIPAC（美国以色列公共事务委员会）向共和党众议员迈克·加拉格尔（负责 TikTok 法案的负责人）提供的捐款。该理论的支持者认为，这证明以色列和摩萨德正在影响美国政府有关 TikTok 的决定。他们强调，该法案的提案人据称收到了“犹太复国主义者的大量捐款”。





没有证据表明 AIPAC 与该法案的起草有关。反犹太主义者 Stew Peters 毫无根据地 声称“犹太复国主义敲诈勒索团队”是反 TikTok 法案的幕后推手，声称这是因为该平台允许用户质疑以色列。Peters 在他的视频中呼吁摧毁犹太复国主义。幸运的是，他在 Rumble 上的影响力有限，只有几千名订阅者，他的视频观看次数很少超过 500 次。

谁控制了信息，谁就控制了世界

我们详细介绍了关于 TikTok 关闭的著名阴谋论，从犹太复国主义影响到对中国间谍活动的恐惧。尽管这些说法很受欢迎，但几乎没有证据支持这些说法，因为尚未证明 TikTok 与中国共产党政府共享数据。肯塔基州共和党参议员兰德·保罗 (Rand Paul) 对此进行了完美总结：





“政府禁止它的大多数原因都是基于指控，而不是证据。”





但是真实调查的实际数据又如何呢？





德国阿伦斯巴赫研究所的一项研究表明，TikTok 的信息生态系统可能会助长怀疑论，放大阴谋论。与传统媒体消费者相比，使用 TikTok 看新闻的德国人不太可能将中国视为独裁政权，也不太可能批评俄罗斯入侵乌克兰，也不太可能相信疫苗。57% 的报纸读者认为中国是独裁政权，而只有 28.1% 的 TikTok 用户同意这一观点。TikTok 用户也不太可能相信中国和俄罗斯传播虚假信息，而且对其政府的怀疑程度更高。外国势力对社交媒体的影响是不可否认的，这强调了一句格言，





“谁控制了信息，谁就控制了世界。”





问题不在于谁控制应用程序，而在于谁控制我们如何看待我们消费的信息。