Ist das TikTok-Verbot eine Vertuschung? Das Internet glaubt das

Seit das US-Repräsentantenhaus am 13. März 2024 einen Gesetzentwurf für ein landesweites Verbot der beliebten Social-Media-Plattform TikTok verabschiedete , kursieren im Internet Verschwörungstheorien über das Verbot.





TikToks Mutterkonzern ByteDance mit Sitz in China hatte sechs Monate Zeit, einen neuen Käufer zu finden, um die Entfernung der App aus den US-App-Stores zu verhindern. TikToks letzter Versuch, Klage einzureichen, scheiterte am Freitag, als der Oberste Gerichtshof entschied, dass das Gesetz nicht gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoße.





Und so vergingen sechs Monate wie im Flug. Angesichts des Verbots am Sonntag, dem 19. Januar 2025, beschloss TikTok, seinen Dienst für US-Benutzer freiwillig einzustellen. Apple und Google Play entfernten die App umgehend und Benutzer, die TikTok öffneten, erhielten eine bittere Abschiedsnachricht.





Bidens Weißes Haus erklärte, dass die Durchsetzung des Verbots der künftigen Trump-Regierung überlassen werde. Der designierte Präsident Donald Trump schwor seinerseits, TikTok zu „retten“. Getreu seinem Wort verlängerte Trump das Inkrafttreten des Verbots nach seinem Amtsantritt um 75 Tage .





Die 170 Millionen TikTok-Nutzer in den USA freuten sich, Zugriff auf ihre geliebte App zu haben.





Obwohl es sich nur um ein 12-stündiges Verbot handelte, löste die Sperrung weltweit Panik aus. Für Millionen war die Plattform mehr als nur eine App; sie war eine Karriere, ein kreatives Ventil und eine Gemeinschaft. Das Chaos veranlasste panische Benutzer dazu, die Notrufnummer 911 anzurufen , woraufhin die Behörden die Öffentlichkeit aufforderten, die Notrufnummern nicht zu missbrauchen, da dadurch Ressourcen von echten Krisen abgezogen würden. Darüber hinaus spekulierten Influencer und Extremisten aus dem gesamten politischen Spektrum, dass das Verbot von zwielichtigen Gruppen mit versteckten Absichten und nicht nur von Sicherheitsbedenken vorangetrieben wurde.

Spionage-Verschwörungstheorie

Laut dem Verbotsgesetz besteht das Hauptproblem bei TikTok darin, dass es einem sogenannten „ausländischen Gegner“ gehört, der eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. US-Behörden habenwiederholt Bedenken geäußert , dass die chinesische Regierung TikTok dazu missbrauchen könnte, Amerikaner auszuspionieren oder die öffentliche Meinung heimlich zu beeinflussen, indem sie bestimmte Inhalte verstärkt oder unterdrückt.





Die Paranoia sei gerechtfertigt, argumentieren sie, da Chinas Gesetze Organisationen verpflichten, bei der Informationsbeschaffung zu helfen. FBI-Direktor Christopher Wray warnte, dass die Software von TikTok es der chinesischen Regierung ermöglichen könnte, auf amerikanische Geräte zuzugreifen.





Der republikanische Senator Josh Hawley aus Missouri wiederholte diese Bedenken in einer feurigen Rede leidenschaftlich:

„Wenn Sie TikTok jetzt auf Ihrem Telefon haben, kann es Ihren Standort verfolgen, Ihre Textnachrichten lesen und Ihre Tastatureingaben überwachen. Es hat Zugriff auf die Aufzeichnungen Ihres Telefons. Dies ist nicht nur eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, sondern auch eine Bedrohung der persönlichen Sicherheit.“





Der kanadisch-amerikanische Risikokapitalgeber Chamath Palihapitiya trug zur Kontroverse um X bei, indem er erklärte, dass die einstimmige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, das Verbot aufrechtzuerhalten, die von einer überparteilichen Mehrheit unterstützt wurde, darauf hindeute, dass „die USA festgestellt haben, dass TikTok Spionagesoftware für ein ausländisches Unternehmen ist“.





Diese Theorie löste bei X-Nutzern eine hitzige Debatte aus. Einige unterstützten Palihapitiya und stimmten zu, dass TikTok tatsächlich Spyware sein könnte. Ein Unterstützer bewies:

„Ich verstehe den Kampf um den Verbleib von TikTok in den USA wirklich nicht. Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um chinesische Spyware, die China seinen Kindern nicht einmal erlaubt, zu benutzen. Es ist eine Waffe, die unseren Kindern schadet. Ich versuche immer noch, ein Argument dafür zu finden, es online zu lassen – es sei denn, es liegt daran, dass einige reiche GOP-Spender große Verluste erleiden könnten.“





Andere schlossen sich dem an und bezeichneten die Plattform als „Sicherheitsbedrohung“, während Skeptiker zurückschossen und darauf beharrten, dass es keine handfesten Beweise zur Untermauerung dieser Behauptungen gebe.

Zionistische Verschwörungstheorie

Eine weitere wilde Theorie, die die Fantasie bestimmter Ecken des Internets beflügelt, ist die Behauptung, dass die „jüdische Lobby“ TikTok kontrollieren möchte. Der Influencer und Streamer Haz Al-Din, auch bekannt als Infrared, meinte, dass es bei dem TikTok-Verbot überhaupt nicht um China gehe, sondern vielmehr darum, „die Kontrolle im Interesse der ‚zionistischen Lobby‘ an Israel zu übergeben“.





In ähnlicher Weise teilte der antisemitische Influencer Vincent James seinen fast 60.000 Followern auf X mit , dass „die Juden die vollständige Kontrolle über Informationen wollen“.





Diese Behauptung passt zu einer umfassenderen Erzählung, dass Israel angeblich seinen vermeintlichen Einfluss nutzt, um ein TikTok-Verbot durchzusetzen und pro-palästinensische Inhalte zu unterdrücken.





Als „Beweis“ verweisen Verschwörungstheoretiker auf Daten von OpenSecrets , die Spenden des AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) an den republikanischen Kongressabgeordneten Mike Gallagher auflisten, der die Anklage gegen das TikTok-Gesetz anführte. Befürworter der Theorie argumentieren, dies sei ein Beweis dafür, dass Israel und der Mossad die Entscheidungen der US-Regierung in Bezug auf TikTok beeinflussen. Sie betonen, dass der Sponsor des Gesetzentwurfs angeblich „erhebliche Beiträge von Zionisten“ erhalten habe.





Es gibt keine Beweise dafür, dass AIPAC an der Ausarbeitung des Gesetzes beteiligt war. Der Antisemit Stew Peters behauptet haltlos, dass „zionistische Erpressungsteams“ hinter der Anti-TikTok-Gesetzgebung stecken, und behauptet, dies liege daran, dass die Plattform es den Nutzern erlaube, Israel in Frage zu stellen. In seinen Videos ruft Peters zur Zerstörung des Zionismus auf. Glücklicherweise ist seine Reichweite auf Rumble mit nur wenigen Tausend Abonnenten begrenzt und seine Videos werden selten mehr als 500 Mal angesehen.

Wer die Informationen kontrolliert, kontrolliert die Welt

Wir haben die bekanntesten Verschwörungstheorien zur Schließung von TikTok ausführlich beschrieben, von zionistischem Einfluss bis hin zu chinesischen Spionageängsten. Trotz ihrer Popularität gibt es kaum Beweise für diese Behauptungen, da nicht nachgewiesen wurde, dass TikTok Daten mit der chinesischen kommunistischen Regierung teilt. Der republikanische Senator Rand Paul aus Kentucky brachte es perfekt auf den Punkt:





„Die meisten Gründe, warum die Regierung es verboten hat, basierten auf Anschuldigungen und nicht auf Beweisen.“





Aber was ist mit tatsächlichen Daten aus echten Umfragen?





Eine Studie des Allensbach-Instituts in Deutschland zeigt, dass das Informationsökosystem von TikTok Skepsis fördern und Verschwörungstheorien verstärken kann. Deutsche, die TikTok für Nachrichten nutzen, betrachten China im Vergleich zu traditionellen Medienkonsumenten weniger als Diktatur, kritisieren Russlands Invasion in der Ukraine oder vertrauen Impfstoffen weniger. Während 57 % der Zeitungsleser China als Diktatur betrachten, stimmen nur 28,1 % der TikTok-Nutzer dem zu. TikTok-Nutzer glauben auch weniger wahrscheinlich, dass China und Russland Desinformationen verbreiten, und sind gegenüber ihren Regierungen misstrauischer. Der Einfluss ausländischer Mächte auf soziale Medien ist unbestreitbar, was das Sprichwort unterstreicht:





„Wer die Informationen kontrolliert, kontrolliert die Welt.“





Die Frage ist nicht, wer die App kontrolliert, sondern wer kontrolliert, wie wir die Informationen wahrnehmen, die wir konsumieren.