TikTok Yasağı Bir Örtbas Etme mi? İnternet Öyle Düşünüyor

ABD Temsilciler Meclisi'nin 13 Mart 2024'te popüler sosyal medya platformu TikTok'a ülke çapında yasak getirilmesini öngören yasa tasarısını geçirmesinden bu yana, yasağa ilişkin komplo teorileri internette yayılıyor.





TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance'e, uygulamanın ABD uygulama mağazalarından kaldırılmasını önlemek için yeni bir alıcı bulması için altı ay süre verildi. TikTok'un dava açma konusundaki son çabası , Yüksek Mahkeme'nin yasanın Birinci Değişiklik'i ihlal etmediğine karar vermesiyle Cuma günü başarısız oldu.





Ve işte böyle, altı ay göz açıp kapayıncaya kadar uçup gitti. 19 Ocak 2025 Pazar günü yasakla karşı karşıya kalan TikTok, ABD'li kullanıcılar için hizmetini gönüllü olarak kapatmaya karar verdi. Apple ve Google Play uygulamayı derhal kaldırdı ve TikTok'u açan kullanıcıları acı bir veda mesajıyla karşıladı.





Biden'ın Beyaz Sarayı, yasağın uygulanmasının göreve gelen Trump yönetimine bırakılacağını duyurdu. Başkan seçilen Donald Trump ise TikTok'u "kurtarmaya" yemin etti. Trump, verdiği söze sadık kalarak yasağın yürürlük tarihini göreve başladıktan sonra 75 gün uzattı .





ABD'deki 170 milyon TikTok kullanıcısı, sevdikleri uygulamaya erişebildiği için sevinç yaşadı.





Sadece 12 saatlik bir yasak olmasına rağmen, kapatma küresel paniğe neden oldu. Milyonlarca kişi için platform bir uygulamadan daha fazlasıydı; bir kariyer, yaratıcı bir çıkış ve topluluktu. Kaos, panikleyen kullanıcıları 112'yi aramaya yöneltti ve yetkilileri, kaynakları gerçek krizlerden uzaklaştırdığı için acil durum hatlarını kötüye kullanmayı bırakmaları konusunda halkı uyarmaya yöneltti. Ayrıca, siyasi yelpazedeki etkili kişiler ve aşırılık yanlıları, yasağın yalnızca güvenlik endişeleri değil, gizli gündemleri olan karanlık gruplar tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü.

Casus Komplo Teorisi

Yasaklama tasarısına göre, TikTok'un asıl sorunu, ulusal güvenlik tehdidi oluşturan sözde "yabancı bir düşman"a ait olması. ABD yetkilileri, Çin hükümetinin TikTok'u Amerikalılar'ı gözetlemek veya belirli içerikleri güçlendirerek veya bastırarak kamuoyunu gizlice etkilemek için kullanabileceği yönündekiendişelerini defalarca dile getirdi .





Paranoyanın haklı olduğunu savunuyorlar çünkü Çin'in istihbarat toplamaya yardımcı olmak için örgütleri zorunlu kılan yasaları var. FBI Direktörü Christopher Wray, TikTok'un yazılımının Çin hükümetinin Amerikalıların cihazlarına erişmesine olanak sağlayabileceği konusunda uyardı.





Missouri'den Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, bu endişeleri ateşli bir konuşmada coşkuyla dile getirdi :

"Şu anda telefonunuzda TikTok varsa, konumunuzu takip edebilir, kısa mesajlarınızı okuyabilir, tuş vuruşlarınızı izleyebilir. Telefonunuzun kayıtlarına erişebilir. Bu sadece ulusal bir güvenlik tehdidi değil, aynı zamanda kişisel bir güvenlik tehdididir."





Kanadalı-Amerikalı girişim sermayedarı Chamath Palihapitiya, X konusundaki tartışmaya ek olarak, Yüksek Mahkeme'nin yasağı onaylama yönündeki oybirliğiyle aldığı ve iki partili çoğunluğun desteklediği kararın, "ABD'nin TikTok'un yabancı bir kuruluşa ait casus yazılım olduğuna karar verdiğini" gösterdiğini belirtti.





Bu teori X kullanıcılarını hararetli bir tartışmaya sürükledi. Bazıları Palihapitiya'yı destekledi ve TikTok'un gerçekten casus yazılım olabileceğini kabul etti. Bir destekçi kanıtladı:

"TikTok'u ABD'de tutmak için verilen mücadeleyi gerçekten anlamıyorum. Bu, Çin'in çocuklarının bile kullanmasına izin vermediği tam anlamıyla Çin casus yazılımı. Çocuklarımıza zarar veren bir silah. Hala onu çevrimiçi tutmak için herhangi bir argüman bulmaya çalışıyorum; tabii ki bazı zengin GOP bağışçılarının büyük kayıplara uğraması dışında."





Diğerleri ise platformu "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek bu görüşe katılırken, şüpheciler ise bu iddiaları destekleyecek somut bir kanıt olmadığı konusunda ısrar ederek karşılık verdi.

Siyonist Komplo Teorisi

İnternetin belirli köşelerinin hayal gücünü ele geçiren bir diğer çılgın teori ise "Yahudi lobisinin" TikTok'u kontrol etmek istediği iddiasıdır. Infrared olarak da bilinen etkileyici ve yayıncı Haz Al-Din, TikTok yasağının Çin ile ilgili olmadığını, daha ziyade "Siyonist lobinin" çıkarları doğrultusunda "kontrolü İsrail'e devretmekle" ilgili olduğunu öne sürdü .





Benzer şekilde, antisemitik etkili isim Vincent James, yaklaşık 60.000 takipçisiyle X üzerinden "Yahudiler bilgi üzerinde tam kontrol istiyor" mesajını paylaştı .





Bu iddia, İsrail'in sözde nüfuzunu kullanarak TikTok yasağını dayattığı ve Filistin yanlısı içerikleri bastırdığı yönündeki daha geniş bir anlatıyı destekliyor.





"Kanıt" olarak komplo teorisyenleri, TikTok yasa tasarısına öncülük eden Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Gallagher'a AIPAC'ın (Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi) yaptığı bağışları listeleyen OpenSecrets'tan alınan verilere işaret ediyor. Teorinin savunucuları bunun İsrail ve Mossad'ın TikTok ile ilgili ABD hükümet kararlarını etkilediğinin kanıtı olduğunu savunuyor. Yasa tasarısının sponsorunun iddiaya göre "Siyonistlerden önemli katkılar" aldığını vurguluyorlar.





AIPAC'ı yasa taslağının hazırlanmasına bağlayan hiçbir kanıt yok. Antisemit Stew Peters, TikTok karşıtı yasanın arkasında "Siyonist gasp ekiplerinin" olduğunu temelsiz bir şekilde iddia ediyor ve bunun sebebinin platformun kullanıcıların İsrail'i sorgulamasına izin vermesi olduğunu iddia ediyor. Peters, videolarında Siyonizmin yok edilmesi çağrısında bulunuyor. Neyse ki, Rumble'daki erişimi sınırlı, sadece birkaç bin abonesi var ve videoları nadiren 500 görüntülemeyi geçiyor.

Bilgiyi Kim Kontrol Eder Dünyayı Kim Kontrol Eder

TikTok'un kapanmasıyla ilgili Siyonist etkiden Çin casusluğu korkularına kadar uzanan öne çıkan komplo teorilerini ayrıntılı olarak açıkladık. Popüler olmalarına rağmen, TikTok'un Çin Komünist hükümetiyle veri paylaştığı kanıtlanmadığından bu iddiaları destekleyen çok az kanıt var. Kentucky'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul bunu mükemmel bir şekilde özetledi:





"Hükümetin bunu yasaklamasının çoğu gerekçesi delillere değil, suçlamalara dayanıyordu."





Peki ya gerçek anketlerden elde edilen gerçek veriler?





Almanya'daki Allensbach Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, TikTok'un bilgi ekosisteminin şüpheciliği besleyebileceğini ve komplo teorilerini büyütebileceğini gösteriyor. TikTok'u haber amaçlı kullanan Almanların Çin'i bir diktatörlük olarak görme, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirme veya aşıya güvenme olasılıkları geleneksel medya tüketicilerine kıyasla daha düşük. Gazete okuyucularının %57'si Çin'i bir diktatörlük olarak görürken, TikTok kullanıcılarının yalnızca %28,1'i buna katılıyor. TikTok kullanıcılarının ayrıca Çin ve Rusya'nın yanlış bilgi yaydığına inanma olasılıkları daha düşük ve hükümetlerine karşı daha şüpheci. Yabancı güçlerin sosyal medya üzerindeki etkisi yadsınamaz ve şu atasözünü vurgular:





"Bilgiyi kontrol eden dünyayı kontrol eder."





Soru, uygulamayı kimin kontrol ettiği değil, tükettiğimiz bilgileri nasıl algıladığımızı kimin kontrol ettiğidir.