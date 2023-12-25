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天哪 🎅 HackerNoon 的 Web 2.5 纪录片已经出炉了！ 😮经过@product
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天哪 🎅 HackerNoon 的 Web 2.5 纪录片已经出炉了！ 😮

经过 HackerNoon Product Updates2m2023/12/25
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太長; 讀書

HackerNoon 的原创纪录片 Web 2.5 今天首映！这部纪录片讲述了互联网的惊心动魄的旅程，从拨号调制解调器到社交媒体霸主。这部纪录片解释了如何跨越这条界限，以及 Web3 是否可以帮助我们修复互联网。支持 HackerNoon - 立即观看！
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黑客们，你们好吗？ 😊🎄🎅


圣诞快乐，节日快乐，还有……天哪，这部纪录片（是的！）HackerNoon 团队花了一年多时间制作的纪录片终于来了！

HackerNoon 的原创纪录片 Web 2.5 今天首映！


立即观看 Web 2.5 纪录片！



Web 2.5 是什么？

这部Web 2.5 纪录片讲述了互联网从拨号调制解调器到社交媒体霸主的激动人心、有时甚至动荡的旅程；从用户友好且易于访问的信息到巨大的付费墙和大量错误信息。


一路上我们搞砸了……


在这部纪录片中，HackerNoon 解释了这条界限是如何被跨越的，以及 Web3 是否可以帮助我们修复互联网。


好奇的？在这里观看预告片，并在 IMDB找到我们。



我们为什么要开发 Web 2.5？

2022 年 12 月，越南河内：HackerNoon 团队开始了一项全新的努力，为您带来关于网络发展的独特视角。动机？我们是技术爱好者，并且已经在技术游戏中投入了足够长的时间，因此我们欠人们对网络开发的各个阶段进行解释！


HackerNoon 首席运营官Linh Dao Smooke指出 2016 年是 Web2 的一个重要转折点。 “......在表面之下，我们有三件事：基于广告的科技巨头算法导致人们走向极端，严重的错误信息，然后，当然，我们有了特朗普。付费墙支撑着垂死的出版业，对政府的普遍不信任，最终以新的数字货币的形式得到了一些采用。我认为迫切需要一个新的、重新构想的互联网版本。”


在某种程度上，这种变革性的工具预示着它能够将人们聚集在一起，但它却开始起到相反的作用。



Web 2.5中，HackerNoon 强调了问题所在、Web3 是否是我们寻求的答案，以及 HackerNoon 在保持互联网上的信息免费、用户友好且易于访问方面所扮演的角色。


HackerNoon 创始人兼首席执行官David Smooke表示：“我们生活在社交媒体和传统的福布斯世界之间，为您带来高质量的科技故事，没有任何噪音。”


Web3 真的是未来吗？还是只是人们想赚快钱的昙花一现？在 HackerNoon，我们找到了答案。现在，让我们帮助您找到属于您的！


立即观看 Web 2.5 纪录片！


观众对 Web 2.5 的评价...







立即观看 Web 2.5 纪录片！


直到下一次，

黑客午间团队

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