Святой 🎅 Документальный фильм HackerNoon's Web 2.5 вышел! 😮

Как дела, Хакеры? 😊🎄🎅





Счастливого Рождества, счастливого праздника и.... Чёрт возьми, ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (да!), над которым команда HackerNoon работала больше года, наконец-то здесь!!

Премьера оригинального документального фильма HackerNoon «Web 2.5» состоится СЕГОДНЯ!













Что такое Веб 2.5?

Документальный фильм о Web 2.5 рассказывает о захватывающем, а порой и бурном путешествии Интернета: от коммутируемых модемов до господства социальных сетей; от удобной и легкодоступной информации до гигантских платных каналов и массовой дезинформации.





В какой-то момент мы облажались…





В этом документальном фильме HackerNoon объясняет, как была перейдена эта черта и может ли Web3 помочь нам исправить Интернет.





Любопытный? Посмотрите трейлер здесь и найдите нас на IMDB здесь .









Почему мы создали Web 2.5?

Декабрь 2022 г., Ханой, Вьетнам: Команда HackerNoon приступает к совершенно новому начинанию, чтобы предоставить вам уникальный взгляд на эволюцию Интернета. Мотив? Мы поклонники технологий и занимаемся технологиями достаточно долго, поэтому обязаны дать людям объяснение веб-разработки на различных этапах!





Линь Дао Смук , главный операционный директор HackerNoon, называет 2016 год важным поворотным моментом для Web2. «…под поверхностью у нас было три вещи: основанные на рекламе алгоритмы технологических гигантов, доводящие людей до крайностей, интенсивная дезинформация, и, конечно же, у нас был Трамп. Умирающие издательские отрасли, поддерживаемые платным доступом к платному доступу, массовое недоверие к правительству, которое, наконец, нашло некоторое распространение в виде новых цифровых валют. Я думаю, что новая, переосмысленная версия Интернета крайне необходима».





В какой-то момент этот преобразующий инструмент, провозглашенный своей способностью объединять людей, начал приносить противоположные результаты.









В Web 2.5 HackerNoon подчеркивает, что пошло не так, является ли Web3 тем ответом, который мы ищем, и роль HackerNoon в сохранении свободы, удобства и легкодоступности информации в Интернете.





«Мы живем между социальными сетями и традиционным мировым журналом Forbes, предлагая вам высококачественные технологические истории без лишнего шума», — сказал Дэвид Смук , основатель и генеральный директор HackerNoon.





Действительно ли за Web3 будущее, или это просто преходящая тенденция для людей, стремящихся быстро заработать? В HackerNoon у нас есть ответ. Теперь мы поможем вам найти свой!









Что зрители говорят о Web 2.5...





























До скорого,

Команда ХакерНун