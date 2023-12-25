Kutsal 🎅 HackerNoon'un Web 2.5 Belgeseli Çıktı! 😮

Nasılsınız Hackerlar? 😊🎄🎅





Mutlu Noeller, Mutlu Tatiller ve.... KUTSAL BELGESEL (evet!) HackerNoon ekibinin bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı nihayet burada!!

HackerNoon'un orijinal belgeseli Web 2.5, BUGÜN gösterime giriyor!













Web 2.5 neyle ilgili?

Web 2.5 Belgeseli, çevirmeli modemlerden sosyal medya üstünlüğüne kadar internetin heyecan verici ve zaman zaman çalkantılı yolculuğunu izliyor; Kullanıcı dostu ve kolay erişilebilen bilgilerden dev ödeme duvarlarına ve kitlesel yanlış bilgilere kadar.





Bir yerlerde çuvalladık...





Bu belgeselde HackerNoon bu çizginin nasıl aşıldığını ve Web3'ün interneti düzeltmemize yardımcı olup olamayacağını anlatıyor.





Meraklı? Fragmanı buradan izleyin ve bizi IMDB'de burada bulabilirsiniz.









Neden Web 2.5'i yaptık?

Aralık 2022, Hanoi, Vietnam: HackerNoon ekibi, size web evrimine benzersiz bir bakış açısı sunmak için yepyeni bir çabaya girişiyor. Sebebi? Biz teknoloji meraklılarıyız ve teknoloji oyununun içinde yeterince uzun süredir yer alıyoruz ve insanlara web geliştirmenin çeşitli aşamalarını açıklamalarını borçluyuz!





HackerNoon COO'su Linh Dao Smooke , 2016 yılının Web2 için önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ediyor. “…görünürde köpüren üç şeyimiz vardı: insanları uç noktalara yönlendiren reklam tabanlı teknoloji devi algoritmalar, yoğun yanlış bilgilendirme ve tabii ki Trump vardı. Ödeme duvarı üzerine ödeme duvarı ile desteklenen ölmekte olan yayıncılık endüstrileri, hükümete karşı kitlesel güvensizlik ve sonunda yeni dijital para birimleri şeklinde bir miktar benimsenme sağlandı. İnternetin yeniden tasarlanmış yeni bir versiyonuna şiddetle ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum.”





İnsanları bir araya getirme kapasitesinin müjdecisi olan bu dönüştürücü araç, zamanla tam tersini yapmaya başladı.









Web 2.5'te HackerNoon neyin yanlış gittiğini, Web3'ün aradığımız yanıt olup olmadığını ve HackerNoon'un İnternet'teki bilgileri ücretsiz, kullanıcı dostu ve kolayca erişilebilir tutmadaki rolünü vurguluyor.





HackerNoon Kurucusu ve CEO'su David Smooke , "Sosyal medya ile dünyanın geleneksel Forbes'u arasında yaşıyoruz ve size tüm gürültüden uzak, yüksek kaliteli bir teknoloji hikayesi sunuyoruz" dedi.





Web3 gerçekten gelecek mi, yoksa hızlı para kazanmak isteyen insanlar için geçici bir trend mi? HackerNoon'da cevabımız var. Şimdi, kendinizinkini bulmanıza yardım edelim!









İzleyiciler Web 2.5 hakkında neler söylüyor?





























Bir sonrakine kadar,

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