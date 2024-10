Holy 🎅 Le documentaire Web 2.5 de HackerNoon est sorti ! 😮

Comment allez-vous, les hackers ? 😊🎄🎅





Joyeux Noël, bonnes vacances et... PUTAIN DE MERDE LE DOCUMENTAIRE (oui !) sur lequel l'équipe HackerNoon travaille depuis plus d'un an est enfin là !!

Web 2.5, le documentaire original de HackerNoon, est présenté AUJOURD'HUI !













De quoi parle le Web 2.5 ?

Le documentaire Web 2.5 suit le parcours passionnant et parfois turbulent d'Internet, des modems commutés à la suprématie des médias sociaux ; des informations conviviales et facilement accessibles aux paywalls géants et à la désinformation massive.





Quelque part, nous avons foutu la merde…





Dans ce documentaire, HackerNoon explique comment cette ligne a été franchie et si Web3 peut ou non nous aider à réparer Internet.





Curieux? Regardez la bande-annonce ici et retrouvez-nous sur IMDB ici .









Pourquoi avons-nous créé le Web 2.5 ?

Décembre 2022, Hanoï, Vietnam : L'équipe HackerNoon se lance dans une toute nouvelle aventure pour vous apporter une perspective unique sur l'évolution du Web. Le motif ? Nous sommes des passionnés de technologie et sommes dans le jeu technologique depuis suffisamment longtemps pour que nous devons aux gens de faire notre explication du développement Web à travers ses différentes étapes !





Linh Dao Smooke , COO de HackerNoon, considère 2016 comme un tournant important pour le Web2. « … bouillonnant sous la surface, nous avions trois choses : des algorithmes géants de la technologie basés sur la publicité poussant les gens vers les extrêmes, une désinformation intense, et puis, bien sûr, nous avons eu Trump. Des industries de l’édition en voie de disparition, soutenues par des paywalls successifs, une méfiance massive à l’égard du gouvernement, qui a finalement trouvé une certaine adoption sous la forme de nouvelles monnaies numériques. Je pense qu’une nouvelle version réinventée d’Internet est désespérément nécessaire.





À un moment donné, cet outil de transformation annoncé pour sa capacité à rassembler les gens a commencé à avoir l’effet inverse.









Dans Web 2.5 , HackerNoon met en évidence ce qui n'a pas fonctionné, si Web3 est la réponse que nous recherchons et le rôle de HackerNoon pour maintenir les informations sur Internet gratuites, conviviales et facilement accessibles.





"Nous vivons entre les médias sociaux et le Forbes traditionnel du monde, vous proposant une histoire technologique de haute qualité sans tout le bruit", a déclaré David Smooke , fondateur et PDG de HackerNoon.





Le Web3 est-il vraiment l’avenir, ou s’agit-il simplement d’une tendance passagère pour ceux qui cherchent à gagner rapidement de l’argent ? Chez HackerNoon, nous avons notre réponse. Maintenant, laissez-nous vous aider à trouver le vôtre !









