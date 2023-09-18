AR 和 VR 培训：利用能力

虚拟现实（VR）和增强现实（AR）是技术领域最重要的进步之一。这些工具已经超越了最初的娱乐目的，现在在各个领域发挥着关键作用，特别是在培训场景中。与传统的培训方法相比，基于 VR 的培训工具获得了很大的关注。





AR 通过向现实世界添加数字元素来增强我们与现实世界的互动，从而促进与环境的更丰富的互动。而VR则让用户沉浸在纯粹的数字环境中，提供全面的感官体验。 VR 培训的一些例子包括飞行演习、医疗技术和复杂的机器操作。

在培训模块中采用 AR/VR 意义重大，因为它们能够提供传统或在线培训方法无法比拟的引人入胜和包罗万象的学习途径。研究表明，26%的企业采用VR/AR进行员工培训，凸显其在商业领域的接受度不断上升。





虽然传统的基于讲座和阅读的方法的留存率分别为 5% 和 10%，但 VR 改变了游戏规则，确保了 75% 的留存率。 VR 培训的这种效果只有指导他人的行为才能与之媲美，其保留率达到了无与伦比的 90%。





AR和VR技术的商业前景也值得关注。 Statista 预测，到 2023 年，AR 和 VR 行业的收入将达到约 311.2 亿美元，这标志着 VR 培训模块和各种其他用途的巨大扩张和前景。

从传统学习方式转向VR培训

长期以来，讲座、阅读材料和实践演示等传统教学技术一直主导着教育领域。虽然它们已经显示出一些功效，但这些方法通常在个性化、动态交互和即时反馈方面存在不足。因此，这些策略通常提供某种线性和被动的学习体验，从而带来动手实验室、协作学习课程和互动研讨会等创新。





数字时代的到来为我们带来了在线教育平台，提供了前所未有的灵活性和覆盖范围。这些平台不仅促进了远程学习，而且还为学习者提供了大量资源。然而，对更深入、更有吸引力的学习体验的渴望依然存在。





随着虚拟现实和增强现实在训练中的兴起，我们正在见证一场变革性的运动。与 AR 相结合，沉浸式 VR 培训为令人难以置信的引人入胜的交互式教育环境带来了新的视野。这些深刻的虚拟体验将理论见解与现实世界的应用无缝融合。

AR/VR培训的优势

在不断变化的教育和职业发展领域，增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 已成为改变我们学习方式的突破性工具。通过将数字元素融入培训课程中，这些迷人的技术打开了通向交互式和有意义的培训体验领域的大门。

加强现实学习

AR 和 VR 的引入将通过让学习者沉浸在逼真的虚拟环境中来重新定义教育范式。这种数字娱乐活动让学生能够沉浸在反映现实生活挑战的实践体验中，为提高理解力和记忆力保留铺平道路。考虑一下医疗实习生在安全的数字空间中执行复杂的手术步骤或军事人员在没有实际危险的情况下接受战术训练。实践学习的范围很广，对提高学习者的技能有着深远的影响。

降低现实世界的风险

AR 和 VR 培训的一个突出优点是能够重现危险的现实世界场景，而不会让学员面临固有的风险。这项创新对于医疗、国防和重工业等容易出现高风险的行业来说具有变革意义。通过模仿高风险的情况，学习者可以在受监控的环境中磨练自己的技能和判断力，从而在面临真正的挑战时降低发生事故的风险。





Chaos Theory Games 的一项研究展示了对 VR 在工作场所安全中的作用的深入观察。他们的研究结果显示，VR 培训使工作场所事故显着减少了 43%。这一令人印象深刻的数字凸显了 AR 和 VR 在为不同行业设定更高的安全基准方面的潜力。

通过远程学习缩小距离差距

AR 和 VR 的出现开启了远程学习的进步阶段，消除了地点的限制，并提供了更广泛的一流培训机会。现在，参与者可以从自己的个人空间沉浸在动态培训模块中，从而消除了亲自出现在特定培训场地的必要性。对于那些身处僻静地点或因教育原因而被限制旅行的人来说，此功能是一个福音。





此外，这种形式的培训为国际团队合作和见解分享铺平了道路，在共享的数字领域融合了专业知识和观点。因此，实体可以培养持续学习和人才提升的精神，而不管其员工的地理分布如何。

定制学习路径

通用培训模型常常无法满足不同个人的不同学习偏好和需求。这就是 AR 和 VR 的突出之处。这些平台允许教育工作者专门针对每个学生的独特需求设计课程。





通过提供即时反馈和灵活的学习模块， AR 和 VR 平台可以衡量学生的优势并突出需要注意的领域。这种分析方法可以让教育工作者完善他们的教学技巧，确保每个学习者的最佳成长。

财务和时间审慎

虽然 AR 和 VR 系统最初可能看起来价格昂贵，但它们为组织带来了培训持续时间、资产和经常性成本的持久节省。 AR 和 VR 取代了需要有形资产和持续支出的古老培训机制，成为经济上审慎的替代方案。

不同行业的AR/VR培训

AR 和 VR 技术通过复制现实生活场景，呈现沉浸式学习体验，将理论概念与跨领域的现实实践相协调。从医疗保健到航空和客户服务，虚拟培训支持了现有的培训范例。

卫生保健

在医疗保健领域，AR/VR 开辟了创新的学习途径。医生现在可以在虚拟、无风险的空间中提高他们的手术和诊断技能，从而提高熟练程度并减少错误。这些技术不仅提高了专业人员的技能，还培养了信心，最终使患者和医疗机构受益。最近的调查表明，医疗保健专业人员在未来几年越来越倾向于采用基于 AR/VR 的培训模块。

紧急情况

AR/VR技术在安全和应急响应等领域具有无价的价值。这些工具提供了对紧急情况的真实模拟，使学员能够改进决策和响应能力，而无需面对现实世界的危险。警察部门越来越多地利用虚拟现实来磨练从降级技术到解决隐性偏见等技能。同样，奥斯汀等应急响应计划正在使用 VR 为响应者提供救护车操作和协议的准备，这表明 VR 培训可以提高记忆力并减少错误。

制造业

在复杂机械和潜在危险成为日常挑战的领域，传统培训可能会不够。 AR/VR 引入了机器操作的沉浸式场景，降低了现场风险，同时提高了产量和效率。这种实际操作的虚拟方法为熟练且自信的员工队伍铺平了道路，因为他们可以在处理实际设备之前接触虚拟机械和流程。

客户服务

优质的客户互动对于许多企业来说至关重要，而 AR/VR 工具正在提升这一领域的软技能培训。虚拟环境模拟不同的客户场景，使员工能够提高沟通、解决问题和同理心的技能，从而提高客户满意度。

汽车行业

随着 AR/VR 的融合，汽车行业正在经历复兴。从设计到组装，甚至客户体验，这些工具都是不可或缺的。虚拟环境简化了设计流程，提高了装配效率，并为技术人员提供了交互式维修指南。宝马等著名汽车品牌采用混合现实来实现高效的设计流程，而奥迪的 VR 培训则侧重于减少复杂系统中的错误。大众汽车利用 VR 提供多种培训选项和协作，这标志着 AR/VR 在该行业中的变革性作用。

防御

AR/VR 技术改变了国防部门的训练和行动，提供真实的战斗场景，改进任务规划，并协助军事装备的设计。 SimX 与美国空军等合作伙伴展示了部队医疗训练方面的进步，强调了越来越依赖这些技术来进行更有效的准备。

后勤

在物流领域，AR/VR 工具可以提升员工培训并优化运营绩效。 DB Schenker 等公司通过模拟现实环境，利用 VR 来执行复杂的任务，例如叉车操作。同样，NS 使用 VR 来培训工作人员处理火车站的意外情况，强调了沉浸式模拟在提高效率方面的效用。

金融

AR/VR 技术与人工智能相结合，正在改变金融领域的培训格局。美国银行等公司正在利用 VR 来模仿客户互动，从而对员工进行从账户管理到应对情绪场景等任务的培训，从而提高效率和同理心。

航空

航空业对 AR/VR 的欢迎体现在其在各公司的广泛采用。波音公司为 NASA 宇航员提供的 VR 培训和 Avietra 为机组人员提供的安全模拟，体现了该行业向虚拟培训的转变。此外，空中客车公司、法国航空和荷兰皇家航空等公司的合作凸显了 VR 在飞机维护方面的潜力。劳斯莱斯和荷航分别进一步强调了虚拟现实在培训机械师和飞行员方面的重要性，标志着更加身临其境和高效的培训方法的趋势。

霍雷卡

在 HoReCa 领域，AR/VR 正在重新定义客户参与和员工培训。从 AR 增强的交互式菜单到 VR 驱动的厨房模拟，这些技术正在丰富宾客体验并简化操作。 Honeygrow 采用 VR 进行员工入职培训等实例凸显了这些工具在提高员工能力和对运营流程的理解方面的潜力。

AR/VR 培训的主要挑战

虽然 AR 和 VR 有望带来变革性的、引人入胜的学习体验，但它们也并非没有障碍和缺点。解决这些问题对于释放他们在专业培训中的全部潜力至关重要。

解决技术障碍

AR 和 VR 培训在很大程度上依赖于复杂的硬件和软件，有时会导致技术障碍。意外的技术障碍和硬件限制可能会中断培训流程。然而，硬件和软件领域的持续进步使得这些技术越来越以用户为中心。随着技术的发展，我们可以预期故障会更少，并且 AR 和 VR 培训体验会更加简化。

跟踪和评估学员发展

在 AR/VR 设置中，考虑到课程的虚拟氛围，监控学员的成长可能会令人畏惧。传统的评估工具在这方面可能会有所不足。然而，将高级数据分析和特定性能指标集成到 AR/VR 系统中提供了一个解决方案。这些分析揭示了学员的行动、选择和信息同化，为培训师提供了个性化培训内容的工具。

对技术转变的接受和犹豫

过渡到 AR/VR 需要放弃古老的训练方法。这些变化可能会引起不熟悉或不确定这些新工具的培训师和学生的怀疑。但是，随着 AR 和 VR 的优点变得明显，这种不情愿应该会减弱。强调切实的好处——比如更高的参与度、更快的学习曲线和更好的记忆力——将促进更广泛的接受。

对健康的影响

长时间接触 AR/VR 小工具有时会导致轻微的健康问题，例如头晕或眼疲劳。这些不适可能会阻碍 AR 和 VR 培训。为了解决这些问题，制造商正在强调用户友好的设计以及更好的设备硬件和软件。此外，通过休息来强调课程并提供可定制的设置可以进一步提升 AR 和 VR 培训体验。

财务方面

推出 VR 培训在经济上可能会令人望而生畏。先进硬件和软件的综合成本以及顶级 AR/VR 内容的创建可能会导致组织预算紧张。然而，随着这些技术变得更加主流并且市场竞争加剧，成本因素应该变得更加可控，从而使此类培训在经济上更加可行。

无障碍方面的挑战

VR 和 AR 培训的一个主要缺点是并非所有学员都能访问所需的设备或在线连接。这种差异可能会将一些人排除在培训过程之外。一个潜在的解决方案可能是将传统培训技术与 AR 和 VR 相结合，或者建立配备最新技术供所有人使用的专用培训中心。

克服缺乏既定规范的问题

AR 和 VR 培训通用标准的缺失可能会导致内容设计和推出出现问题。如果没有设定的基准，开发人员可能会面临跨平台的兼容性挑战。一种实用的方法是设计适合特定硬件模型的软件或采用适应性强的平台，例如 Unity 或 Unreal Engine。

AR 和 VR 培训的前景

随着AR和VR技术的融合，培训和教育的视野正在迅速扩大。当与人工智能和机器学习的高级功能交织在一起时，它们为动态学习、富有洞察力的分析和智能流程优化铺平了道路。这些尖端技术促进了个性化、身临其境的学习体验，从而为我们日益数字化的世界提供了丰富的理解和准备。





尽管当前的技术限制和初始高成本等挑战似乎令人畏惧，但 AR 和 VR 的变革优势远远超过了这些障碍。为学习者提供充满活力的三维交互式培训体验的前景迫使企业和教育机构更深入地研究这些技术。通过采用 AR 和 VR，我们正处于学习方法突破性转变的风口浪尖，迎来了教育和培训领域无限探索和前所未有的创新时代。

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