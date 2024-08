Formation AR et VR : tirer parti des capacités

La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) comptent parmi les avancées les plus significatives dans le domaine de la technologie. Ces outils ont évolué au-delà de leurs objectifs de divertissement initiaux et jouent désormais un rôle central dans divers secteurs, notamment dans les scénarios de formation. Par rapport aux méthodes de formation conventionnelles, les outils de formation basés sur la réalité virtuelle ont gagné en popularité.





La RA améliore notre interaction avec le monde réel en y ajoutant des éléments numériques, facilitant ainsi une interaction plus enrichissante avec notre environnement. La VR , quant à elle, plonge les utilisateurs dans un environnement purement numérique, offrant une expérience sensorielle complète. Quelques exemples de formation VR incluent des exercices de vol, des techniques médicales et des opérations compliquées sur des machines.

L'adoption de la RA/RV dans les modules de formation est importante, compte tenu de leur capacité à offrir des pistes d'apprentissage engageantes et enveloppantes inégalées par les approches de formation classiques ou en ligne. Les recherches indiquent que 26 % des entreprises ont adopté la VR/AR pour la formation du personnel, soulignant son acceptation croissante dans le secteur des entreprises.





Alors que les approches traditionnelles basées sur les cours magistraux et la lecture donnent des taux de rétention de 5 % et 10 %, respectivement, la réalité virtuelle change la donne, garantissant une rétention remarquable de 75 %. Cette efficacité de la formation VR n’a d’égal que l’acte d’instruire les autres, qui atteint un taux de rétention sans précédent de 90 %.





Les perspectives commerciales des technologies AR et VR méritent également d’être notées. Les prévisions de Statista prévoient que les revenus du secteur AR & VR atteindront environ 31,12 milliards de dollars américains d'ici 2023, marquant une expansion et des perspectives considérables, couvrant les modules de formation VR et diverses autres utilisations.

Passer des méthodes d'apprentissage conventionnelles à la participation à une formation en réalité virtuelle

Au fil du temps, les techniques pédagogiques traditionnelles telles que les cours magistraux, les supports de lecture et les démonstrations pratiques ont dominé les paysages éducatifs. Même si elles ont montré une certaine efficacité, ces méthodologies ne parviennent souvent pas à atteindre une personnalisation, une interaction dynamique et un feedback instantané. En conséquence, ces stratégies offrent généralement une expérience d'apprentissage quelque peu linéaire et passive, conduisant à des innovations telles que des laboratoires pratiques, des sessions d'apprentissage collaboratif et des ateliers interactifs.





L’avènement de l’ère numérique nous a fait découvrir les plateformes d’éducation en ligne, offrant une flexibilité et une portée sans précédent. Ces plateformes ont non seulement facilité l'apprentissage à distance, mais ont également mis une multitude de ressources à la portée des apprenants. Pourtant, le désir d’une expérience d’apprentissage plus profonde et plus engageante persistait.





Avec l’essor de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans la formation, nous assistons à un mouvement transformateur. Couplée à la réalité augmentée, la formation immersive en réalité virtuelle ouvre de nouveaux horizons pour des environnements éducatifs incroyablement engageants et interactifs. Ces expériences virtuelles approfondies fusionnent de manière transparente les connaissances théoriques et les applications du monde réel.

Avantages de la formation AR/VR

Dans le monde en constante évolution de l’éducation et de la croissance professionnelle, la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) sont apparues comme des outils révolutionnaires qui transforment notre façon d’apprendre. En entrelaçant des éléments numériques dans les sessions de formation, ces technologies captivantes ouvrent les portes d’un royaume d’expériences de formation interactives et significatives.

Améliorer l'apprentissage réaliste

L’introduction de la RA et de la VR devrait redéfinir les paradigmes éducatifs en immergeant les apprenants dans des environnements virtuels réalistes. De telles recréations numériques permettent aux étudiants de se plonger dans des expériences pratiques reflétant des défis de la vie réelle, ouvrant la voie à une meilleure compréhension et à une meilleure rétention de la mémoire. Prenons l’exemple d’un stagiaire en médecine exécutant des étapes chirurgicales complexes dans un espace numérique sécurisé ou d’un personnel militaire suivant une formation tactique sans danger réel. Le spectre de l'apprentissage pratique est large et a un effet profond sur le perfectionnement des compétences des apprenants.

Réduire les risques réels

Un avantage remarquable de la formation AR et VR est sa capacité à recréer des scénarios périlleux du monde réel sans exposer les stagiaires à des risques inhérents. Cette innovation est transformationnelle pour les secteurs sujets à des risques élevés, englobant les industries médicale, de défense et lourde. En imitant des situations à enjeux élevés, les apprenants peuvent perfectionner leurs compétences et leur jugement dans un environnement surveillé, réduisant ainsi le risque d'accidents lorsqu'ils sont confrontés à des défis réels.





Une observation perspicace du rôle de la réalité virtuelle dans la sécurité au travail est démontrée dans une étude de Chaos Theory Games. Leurs résultats ont révélé que la formation VR a entraîné une diminution remarquable de 43 % des accidents du travail. Ce chiffre impressionnant met en évidence le potentiel de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour établir des normes de sécurité élevées dans divers secteurs.

Combler le fossé des distances grâce à l'apprentissage à distance

L’avènement de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle a initié une phase progressive d’apprentissage à distance, effaçant les contraintes de localisation et offrant un accès plus large à une formation de premier ordre. Désormais, les participants peuvent s'immerger dans des modules de formation dynamiques depuis leur espace personnel, éliminant ainsi la nécessité d'être physiquement présents sur un lieu de formation spécifique. Cette fonctionnalité est une aubaine pour ceux qui vivent dans des endroits isolés ou ceux qui ne peuvent pas voyager pour des raisons éducatives.





De plus, cette forme de formation ouvre la voie au travail d’équipe international et au partage d’idées, fusionnant un mélange d’expertises et de points de vue dans un espace numérique partagé. Par conséquent, les entités peuvent cultiver une philosophie de formation continue et de développement des talents, quelle que soit la dispersion géographique de leurs effectifs.

Personnalisation des parcours d'apprentissage

Les modèles de formation génériques manquent souvent leur cible lorsqu’il s’agit de répondre aux diverses préférences et nécessités d’apprentissage de divers individus. C'est là que l'AR et la VR se démarquent. Ces plates-formes permettent aux éducateurs de créer des cours spécifiquement adaptés aux besoins distincts de chaque élève.





En offrant un feedback instantané et des modules d'apprentissage flexibles, les plateformes AR et VR peuvent évaluer les points forts d'un étudiant et mettre en évidence les domaines nécessitant une attention particulière. Une telle approche analytique permet aux éducateurs d’affiner leurs techniques d’enseignement, garantissant ainsi une croissance optimale pour chaque apprenant.

Prudence financière et temporelle

Même si les systèmes AR et VR peuvent sembler coûteux au départ, ils permettent aux organisations de réaliser des économies durables en termes de durée de formation, d’actifs et de coûts récurrents. Remplaçant les mécanismes de formation séculaires qui exigent des actifs tangibles et des dépenses continues, la RA et la VR apparaissent comme des alternatives financièrement prudentes.

Formation AR/VR pour différentes industries

Les technologies AR et VR, en reproduisant des situations réelles, présentent des expériences d'apprentissage immersives qui harmonisent les concepts théoriques avec la pratique du monde réel dans divers secteurs. Des soins de santé à l’aviation en passant par le service client, la formation virtuelle renforce les paradigmes de formation existants.

Soins de santé

Dans le secteur de la santé, la RA/VR a ouvert la voie à des voies d’apprentissage innovantes. Les médecins peuvent désormais affiner leurs compétences chirurgicales et diagnostiques dans un espace virtuel sans risque, favorisant ainsi une compétence accrue et moins d’erreurs. Ces technologies améliorent non seulement les compétences des professionnels, mais cultivent également la confiance, bénéficiant en fin de compte à la fois aux patients et aux établissements de santé. Des enquêtes récentes suggèrent une tendance croissante parmi les professionnels de la santé à adopter des modules de formation basés sur la RA/RV dans les années à venir.

Urgence

Les technologies AR/VR sont inestimables dans des domaines tels que la sécurité et les interventions d’urgence. Ces outils offrent des simulations réalistes d'urgences, permettant aux stagiaires d'affiner leurs capacités de prise de décision et de réponse sans être confrontés à des dangers réels. Les services de police se tournent de plus en plus vers la réalité virtuelle pour perfectionner leurs compétences, allant des techniques de désescalade à la lutte contre les préjugés implicites. De même, les initiatives d'intervention d'urgence, comme celles d'Austin, utilisent la réalité virtuelle pour préparer les intervenants aux opérations et protocoles d'ambulance, démontrant que la formation en réalité virtuelle peut conduire à une meilleure rétention et à une réduction des erreurs.

Fabrication

Dans les secteurs où les machines complexes et les dangers potentiels constituent des défis quotidiens, la formation traditionnelle peut être insuffisante. AR/VR introduit des scénarios immersifs pour les opérations des machines, atténuant les risques sur site tout en augmentant le rendement et l'efficacité. Cette approche virtuelle pratique ouvre la voie à une main-d'œuvre compétente et confiante, car elle peut interagir avec des machines et des processus virtuels avant de manipuler l'équipement réel.

Service client

Des interactions client de qualité sont vitales pour de nombreuses entreprises, et les outils AR/VR améliorent la formation aux compétences générales dans ce domaine. Les environnements virtuels simulent divers scénarios clients, permettant au personnel d'affiner ses compétences en communication, en résolution de problèmes et en empathie, conduisant ainsi à une meilleure satisfaction client.

Industrie automobile

Le secteur automobile connaît une renaissance avec l’intégration de l’AR/VR. De la conception à l’assemblage en passant par l’expérience client, ces outils s’avèrent indispensables. Les environnements virtuels rationalisent le processus de conception, améliorent les compétences d'assemblage et proposent aux techniciens des guides de réparation interactifs. Des marques automobiles de premier plan comme BMW utilisent la réalité mixte pour des processus de conception efficaces, tandis que la formation VR d'Audi se concentre sur la réduction des erreurs dans les systèmes complexes. Volkswagen exploite la réalité virtuelle pour des options de formation et des collaborations polyvalentes, ce qui témoigne du rôle transformateur de l'AR/VR dans cette industrie.

La défense

Les technologies AR/VR ont transformé la formation et les opérations dans le secteur de la défense, offrant des scénarios de combat réalistes, une planification de mission améliorée et aidant à la conception d'équipements militaires. Les partenariats, comme celui entre SimX et l'US Air Force, mettent en valeur les progrès de la formation médicale des troupes, soulignant le recours croissant à ces technologies pour une préparation plus efficace.

Logistique

Dans le domaine de la logistique, les outils AR/VR améliorent la formation des employés et optimisent les performances opérationnelles. Des entreprises comme DB Schenker exploitent la réalité virtuelle pour des tâches complexes, telles que les opérations de chariots élévateurs, en simulant des environnements réalistes. De même, NS utilise la réalité virtuelle pour former le personnel à faire face aux situations imprévues dans les gares, soulignant ainsi l’utilité des simulations immersives pour améliorer l’efficacité.

Finance

Les technologies AR/VR, associées à l'IA , changent le paysage de la formation en finance. Des entreprises comme Bank of America exploitent la réalité virtuelle pour imiter les interactions avec les clients, formant ainsi le personnel à des tâches allant de la gestion des comptes à la navigation dans des scénarios émotionnels, conduisant ainsi à une efficacité et une empathie accrues.

Aviation

L'adoption de l'AR/VR par le secteur de l'aviation est évidente dans son adoption généralisée par les entreprises. La formation VR de Boeing pour les astronautes de la NASA et les simulations de sécurité d'Avietra pour les membres de l'équipage de cabine incarnent l'évolution de l'industrie vers la formation virtuelle. De plus, des collaborations comme celle d'Airbus, Air France et KLM mettent en lumière le potentiel de la réalité virtuelle dans la maintenance des avions. Rolls Royce et KLM soulignent en outre l'importance de la réalité virtuelle dans la formation des mécaniciens et des pilotes, respectivement, signalant une tendance vers des méthodes de formation plus immersives et efficaces.

HoReCa

Dans le secteur HoReCa, AR/VR redéfinit l’engagement client et la formation du personnel. Des menus interactifs améliorés par la réalité augmentée aux simulations de cuisine pilotées par la réalité virtuelle, ces technologies enrichissent l'expérience des clients et rationalisent les opérations. Des exemples tels que l'adoption par Honeygrow de la réalité virtuelle pour l'intégration des employés soulignent le potentiel de ces outils pour améliorer les compétences du personnel et la compréhension des processus opérationnels.

Principaux défis de la formation AR/VR

Bien que la réalité augmentée et la réalité virtuelle promettent des expériences d’apprentissage transformatrices et engageantes, elles ne sont pas sans obstacles et lacunes. Il est primordial de remédier à ces problèmes pour libérer tout leur potentiel dans une formation spécialisée.

Surmonter les obstacles technologiques

La formation AR et VR dépend largement de matériel et de logiciels sophistiqués, entraînant parfois des obstacles technologiques. Des problèmes techniques inattendus et des contraintes matérielles peuvent interrompre le flux de formation. Cependant, les progrès constants dans les domaines matériel et logiciel rendent ces technologies de plus en plus centrées sur l'utilisateur. À mesure que la technologie évolue, nous pouvons nous attendre à moins de problèmes et à une expérience de formation AR et VR plus rationalisée.

Suivi et évaluation du développement des stagiaires

Dans les environnements AR/VR, suivre la croissance des stagiaires peut être intimidant, compte tenu de l’ambiance virtuelle de la session. Les outils d’évaluation traditionnels pourraient s’avérer insuffisants dans ce contexte. Pourtant, l’intégration d’analyses de données avancées et d’indicateurs de performance spécifiques dans les systèmes AR/VR offre une solution. Ces analyses mettent en lumière les actions, les choix et l'assimilation des informations des stagiaires, dotant les formateurs d'outils pour personnaliser le contenu de la formation.

Acceptation et hésitation à l’égard du changement technologique

La transition vers la RA/RV nécessite de s’éloigner des méthodes de formation séculaires. De tels changements peuvent susciter le scepticisme de la part des formateurs et des étudiants peu familiers ou incertains à l’égard de ces nouveaux outils. Mais à mesure que les mérites de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle deviennent évidents, cette réticence devrait s’atténuer. Mettre en évidence les avantages tangibles – comme un engagement accru, des courbes d’apprentissage plus rapides et une meilleure rétention de la mémoire – favorisera une acceptation plus large.

Conséquences sur la santé

Une exposition prolongée aux gadgets AR/VR peut parfois entraîner des problèmes de santé mineurs comme des étourdissements ou une fatigue oculaire. Ces inconforts peuvent avoir un effet dissuasif sur la formation AR et VR. Pour contrer ces problèmes, les fabricants mettent l’accent sur des conceptions conviviales et sur un meilleur matériel et logiciel pour les appareils. De plus, ponctuer les sessions par des pauses et proposer des paramètres personnalisables peuvent améliorer encore davantage l'expérience de formation AR et VR.

Aspects financiers

Déployer une formation VR peut s’avérer financièrement intimidant. Les coûts combinés du matériel et des logiciels avancés et de la création de contenu AR/VR de premier ordre pourraient mettre à rude épreuve les budgets des organisations. Cependant, à mesure que ces technologies se généralisent et que la concurrence sur le marché s’intensifie, les facteurs de coût devraient devenir plus gérables, rendant cette formation plus viable économiquement.

Les défis de l'accessibilité

L’une des principales lacunes des formations VR et AR est que tous les stagiaires n’ont pas accès à l’équipement requis ou à la connectivité en ligne. Cette disparité pourrait exclure certains du processus de formation. Une solution potentielle pourrait consister à mélanger les techniques de formation traditionnelles avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle ou à créer des centres de formation dédiés équipés des dernières technologies et accessibles à tous.

Naviguer à travers un manque de normes établies

Le vide dans les normes universelles pour la formation AR et VR peut entraîner des problèmes dans la conception et le déploiement du contenu. Sans référence définie, les développeurs pourraient être confrontés à des problèmes de compatibilité entre les plates-formes. Une approche pratique consiste à concevoir des logiciels adaptés à des modèles de matériel spécifiques ou à utiliser des plates-formes adaptables, telles que Unity ou Unreal Engine.

Le paysage prospectif de la formation AR et VR

Les horizons de la formation et de l’éducation s’élargissent rapidement avec l’intégration des technologies AR et VR. Lorsqu'ils sont associés aux capacités avancées de l'IA et du ML, ils ouvrent la voie à un apprentissage dynamique, à des analyses approfondies et à une optimisation intelligente des processus. Ces technologies de pointe facilitent des expériences d’apprentissage personnalisées et immersives qui promettent une compréhension enrichie et une préparation à notre monde de plus en plus numérisé.





Même si les défis actuels, tels que les contraintes technologiques et les coûts initiaux élevés, peuvent sembler intimidants, les avantages transformateurs de la RA et de la VR dépassent de loin ces obstacles. La perspective d’offrir aux apprenants des expériences de formation dynamiques, tridimensionnelles et interactives oblige les entreprises et les établissements d’enseignement à approfondir ces technologies. En adoptant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, nous sommes à l’aube d’un changement révolutionnaire dans les méthodologies d’apprentissage, ouvrant la voie à une ère d’exploration sans limites et d’innovation sans précédent dans l’éducation et la formation.

Également publié ici .