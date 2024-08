Treinamento em AR e VR: aproveitando recursos

A realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR) estão entre os avanços mais significativos na esfera da tecnologia. Estas ferramentas evoluíram para além dos seus propósitos originais de entretenimento, desempenhando agora papéis fundamentais em vários setores, nomeadamente em cenários de formação. Em comparação com os métodos convencionais de treinamento, as ferramentas de treinamento baseadas em VR ganharam muita força.





A AR melhora a nossa interação com o mundo real ao adicionar-lhe elementos digitais, facilitando uma interação mais enriquecedora com o nosso ambiente. A VR , por outro lado, mergulha os usuários em um ambiente puramente digital, proporcionando uma experiência sensorial abrangente. Alguns exemplos de treinamento em VR incluem exercícios de voo, técnicas médicas e operações complicadas de máquinas.

A adoção de AR/VR em módulos de treinamento é significativa, dada a sua capacidade de fornecer caminhos de aprendizagem envolventes e envolventes, incomparáveis com abordagens de treinamento clássicas ou on-line. A investigação indica que 26% das empresas adotaram VR/AR para formação de pessoal, sublinhando a sua crescente aceitação no setor empresarial.





Embora as abordagens tradicionais baseadas em palestras e leitura produzam taxas de retenção de 5% e 10%, respectivamente, a VR é uma virada de jogo, garantindo uma retenção notável de 75%. Esta eficácia do treinamento em RV só é rivalizada pelo ato de instruir outras pessoas, que atinge uma taxa de retenção incomparável de 90%.





As perspectivas comerciais para as tecnologias AR e VR também merecem destaque. As previsões do Statista antecipam que a receita do setor de AR e VR atingirá aproximadamente US$ 31,12 bilhões até 2023, marcando expansão e perspectivas consideráveis, abrangendo módulos de treinamento de VR e vários outros usos.

Transição de métodos de aprendizagem convencionais para envolvimento em treinamento de RV

Ao longo do tempo, as técnicas de ensino tradicionais, como palestras, materiais de leitura e demonstrações práticas, dominaram os cenários educacionais. Embora tenham demonstrado alguma eficácia, essas metodologias muitas vezes ficam aquém da personalização, da interação dinâmica e do feedback instantâneo. Como resultado, estas estratégias geralmente proporcionam uma experiência de aprendizagem um tanto linear e passiva, levando a inovações como laboratórios práticos, sessões de aprendizagem colaborativa e workshops interativos.





O início da era digital nos apresentou plataformas de educação online, oferecendo flexibilidade e alcance sem precedentes. Estas plataformas não só facilitaram o ensino à distância, mas também colocaram uma infinidade de recursos ao alcance dos alunos. No entanto, o desejo por uma experiência de aprendizagem mais profunda e envolvente persistiu.





Com a ascensão da VR e da AR no treinamento, estamos testemunhando um movimento transformador. Juntamente com a RA, o treinamento imersivo em VR apresenta novos horizontes para ambientes educacionais incrivelmente envolventes e interativos. Essas profundas experiências virtuais mesclam perfeitamente insights teóricos com aplicações do mundo real.

Vantagens do treinamento AR/VR

No mundo em constante mudança da educação e do crescimento profissional, tanto a realidade aumentada (AR) como a realidade virtual (VR) surgiram como ferramentas inovadoras que transformam a forma como aprendemos. Ao entrelaçar elementos digitais em sessões de formação, estas tecnologias cativantes abrem portas para um reino de experiências de formação interativas e significativas.

Melhorando a aprendizagem realista

A introdução de AR e VR visa redefinir paradigmas educacionais, imergindo os alunos em ambientes virtuais realistas. Essas recriações digitais permitem que os alunos mergulhem em experiências práticas que refletem os desafios da vida real, abrindo caminho para uma melhor compreensão e retenção de memória. Considere um estagiário médico executando etapas cirúrgicas complexas em um espaço digital seguro ou um pessoal militar em treinamento tático sem perigo real. O espectro da aprendizagem prática é amplo, com um efeito profundo no refinamento das habilidades dos alunos.

Reduzindo os riscos do mundo real

Um benefício notável do treinamento em AR e VR é a sua capacidade de recriar cenários perigosos do mundo real sem expor os formandos a riscos inerentes. Esta inovação é transformacional para setores propensos a riscos elevados, abrangendo indústrias médicas, de defesa e pesadas. Ao imitar situações de alto risco, os alunos podem aprimorar suas habilidades e julgamento em um ambiente monitorado, reduzindo assim o risco de contratempos quando confrontados com desafios reais.





Uma observação perspicaz do papel da RV na segurança no local de trabalho é demonstrada em um estudo da Chaos Theory Games. Suas descobertas revelaram que o treinamento em RV levou a uma redução notável de 43% nos acidentes de trabalho. Este número impressionante destaca o potencial da AR e VR no estabelecimento de padrões de segurança elevados em diversos setores.

Preenchendo a lacuna de distância com aprendizado remoto

O surgimento da RA e da VR iniciou uma fase progressiva no ensino à distância, eliminando as restrições de localização e garantindo um acesso mais amplo a formação de alto nível. Agora, os participantes podem mergulhar em módulos de treinamento dinâmicos em seus espaços pessoais, eliminando a necessidade de estar fisicamente presente em um local de treinamento específico. Esse recurso é uma vantagem para quem está em locais isolados ou para quem não pode viajar por motivos educacionais.





Além disso, esta forma de formação abre caminho ao trabalho em equipa internacional e à partilha de conhecimentos, reunindo uma mistura de conhecimentos e pontos de vista numa arena digital partilhada. Consequentemente, as entidades podem cultivar um espírito de aprendizagem contínua e de valorização de talentos, independentemente da dispersão geográfica da sua força de trabalho.

Personalizando caminhos de aprendizagem

Os modelos genéricos de formação muitas vezes erram o alvo ao abordar as diversas preferências e necessidades de aprendizagem de diversos indivíduos. É aqui que AR e VR se destacam. Essas plataformas permitem que os educadores criem aulas especificamente sintonizadas com as necessidades distintas de cada aluno.





Ao oferecer feedback instantâneo e módulos de aprendizagem flexíveis, as plataformas AR e VR podem avaliar os pontos fortes do aluno e destacar áreas que precisam de atenção. Essa abordagem analítica permite que os educadores refinem suas técnicas de ensino, garantindo o crescimento ideal para cada aluno.

Prudência Financeira e de Tempo

Embora os sistemas de AR e VR possam parecer inicialmente caros, eles proporcionam economias duradouras na duração do treinamento, nos ativos e nos custos recorrentes para as organizações. Substituindo antigos mecanismos de formação que exigem bens tangíveis e despesas contínuas, a AR e a VR surgem como alternativas financeiramente prudentes.

Treinamento AR/VR para diferentes setores

As tecnologias AR e VR, ao replicarem situações da vida real, apresentam experiências de aprendizagem imersivas que harmonizam conceitos teóricos com a prática do mundo real em diversos setores. Da saúde à aviação e atendimento ao cliente, o treinamento virtual reforça os paradigmas de treinamento existentes.

Assistência médica

No setor da saúde, a AR/VR abriu caminhos de aprendizagem inovadores. Os médicos podem agora refinar suas habilidades cirúrgicas e de diagnóstico em um espaço virtual e livre de riscos, promovendo maior proficiência e menos erros. Estas tecnologias não só melhoram o conjunto de competências dos profissionais, mas também cultivam a confiança, beneficiando, em última análise, tanto os pacientes como as instalações de saúde. Pesquisas recentes sugerem uma inclinação crescente entre os profissionais de saúde para a adoção de módulos de treinamento baseados em AR/VR nos próximos anos.

Emergência

As tecnologias AR/VR são inestimáveis em áreas como segurança e resposta a emergências. Estas ferramentas oferecem simulações realistas de emergências, permitindo aos formandos aperfeiçoar a tomada de decisões e as capacidades de resposta sem enfrentar perigos do mundo real. Os departamentos de polícia estão recorrendo cada vez mais à RV para aprimorar habilidades que vão desde técnicas de desescalada até lidar com preconceitos implícitos. Da mesma forma, iniciativas de resposta a emergências, como as de Austin, estão usando a RV para preparar os socorristas com operações e protocolos de ambulância, demonstrando que o treinamento em RV pode levar a uma melhor retenção e à redução de erros.

Fabricação

Em sectores onde máquinas complexas e perigos potenciais são desafios diários, a formação tradicional pode ser insuficiente. AR/VR introduz cenários imersivos para operações de máquinas, mitigando riscos no local e aumentando a produção e a eficácia. Essa abordagem virtual prática abre caminho para uma força de trabalho proficiente e confiante, pois eles podem interagir com máquinas e processos virtuais antes de manusear o equipamento real.

Atendimento ao Cliente

Interações de qualidade com os clientes são vitais para muitas empresas, e as ferramentas de AR/VR estão elevando o treinamento de habilidades interpessoais neste domínio. Os ambientes virtuais simulam diversos cenários de clientes, permitindo que a equipe aprimore suas habilidades de comunicação, resolução de problemas e empatia, levando a uma maior satisfação do cliente.

Indústria automobilística

O setor automotivo está testemunhando um renascimento com a integração de AR/VR. Do projeto à montagem e até mesmo à experiência do cliente, essas ferramentas estão se mostrando indispensáveis. Os ambientes virtuais simplificam o processo de projeto, melhoram a proficiência na montagem e oferecem aos técnicos guias de reparo interativos. Marcas automotivas proeminentes como a BMW empregam realidade mista para processos de design eficientes, enquanto o treinamento em VR da Audi se concentra na redução de erros em sistemas complexos. A Volkswagen aproveita a VR para opções versáteis de treinamento e colaborações, significando o papel transformador da AR/VR neste setor.

Defesa

As tecnologias AR/VR transformaram o treinamento e as operações no setor de defesa, oferecendo cenários de combate realistas, melhorando o planejamento de missões e auxiliando no projeto de equipamentos militares. Parcerias, como a entre a SimX e a Força Aérea dos EUA, mostram os avanços no treinamento médico das tropas, enfatizando a crescente dependência dessas tecnologias para uma preparação mais eficaz.

Logística

Na logística, as ferramentas AR/VR elevam o treinamento dos funcionários e otimizam o desempenho operacional. Empresas como a DB Schenker aproveitam a VR para tarefas complexas, como operações de empilhadeiras, simulando ambientes realistas. Da mesma forma, a NS utiliza a RV para formar o pessoal para lidar com situações imprevistas nas estações ferroviárias, destacando a utilidade das simulações imersivas para aumentar a eficiência.

Finança

As tecnologias AR/VR, juntamente com a IA , estão a mudar o panorama da formação em finanças. Empresas como o Bank of America estão a aproveitar a RV para imitar as interações com os clientes, treinando assim os funcionários em tarefas que vão desde a gestão de contas até à navegação em cenários emocionais, levando a uma maior eficiência e empatia.

Aviação

A adoção da AR/VR pelo setor da aviação é evidente na sua adoção generalizada entre as empresas. O treinamento VR da Boeing para astronautas da NASA e as simulações de segurança da Avietra para tripulantes de cabine resumem a mudança da indústria em direção ao treinamento virtual. Além disso, colaborações como a da Airbus, Air France e KLM destacam o potencial da VR na manutenção de aeronaves. Rolls Royce e KLM ressaltam ainda mais a importância da RV no treinamento de mecânicos e pilotos, respectivamente, sinalizando uma tendência para métodos de treinamento mais imersivos e eficientes.

HoReCa

No setor HoReCa, AR/VR está redefinindo o envolvimento do cliente e o treinamento da equipe. Desde menus interativos aprimorados por AR até simulações de cozinha baseadas em VR, essas tecnologias estão enriquecendo as experiências dos hóspedes e simplificando as operações. Instâncias como a adoção da VR pela Honeygrow para integração de funcionários sublinham o potencial dessas ferramentas para melhorar a competência da equipe e a compreensão dos processos operacionais.

Principais desafios do treinamento em AR/VR

Embora a AR e a VR prometam experiências de aprendizagem transformadoras e envolventes, elas apresentam um conjunto de obstáculos e deficiências. Abordá-los é fundamental para desbloquear todo o seu potencial na formação especializada.

Enfrentando obstáculos tecnológicos

O treinamento em AR e VR depende em grande parte de hardware e software sofisticados, levando ocasionalmente a impedimentos tecnológicos. Problemas técnicos inesperados e restrições de hardware podem interromper o fluxo do treinamento. No entanto, o progresso consistente nos domínios de hardware e software está a tornar estas tecnologias cada vez mais centradas no utilizador. À medida que a tecnologia evolui, podemos prever menos falhas e uma experiência de treinamento em AR e VR mais simplificada.

Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do trainee

Em ambientes de AR/VR, monitorar o crescimento do trainee pode ser assustador, dado o ambiente virtual da sessão. As ferramentas tradicionais de avaliação podem ser insuficientes neste contexto. No entanto, a integração de análises avançadas de dados e indicadores de desempenho específicos em sistemas AR/VR oferece uma solução. Essas análises esclarecem as ações, escolhas e assimilação de informações dos formandos, equipando os formadores com ferramentas para personalizar o conteúdo do treinamento.

Aceitação e hesitação em relação à mudança tecnológica

A transição para AR/VR exige um abandono dos métodos de treinamento antigos. Tais mudanças podem ser encaradas com cepticismo por parte de formadores e estudantes não familiarizados ou inseguros sobre estas novas ferramentas. Mas, à medida que os méritos da AR e da VR se tornam evidentes, essa relutância deverá diminuir. Destacar os benefícios tangíveis – como maior envolvimento, curvas de aprendizagem mais rápidas e melhor retenção de memória – promoverá uma aceitação mais generalizada.

Implicações para a saúde

A exposição prolongada a dispositivos AR/VR pode, às vezes, causar pequenos problemas de saúde, como tonturas ou fadiga ocular. Esses desconfortos podem atuar como impedimentos ao treinamento em AR e VR. Para neutralizar esses problemas, os fabricantes estão enfatizando designs fáceis de usar e melhores hardware e software para dispositivos. Além disso, pontuar as sessões com intervalos e oferecer configurações personalizáveis pode elevar ainda mais a experiência de treinamento em AR e VR.

Aspectos Financeiros

Implementar o treinamento em VR pode ser financeiramente assustador. Os custos combinados de hardware e software avançados e a criação de conteúdo AR/VR de primeira linha podem sobrecarregar os orçamentos organizacionais. No entanto, à medida que estas tecnologias se tornam mais comuns e a concorrência no mercado se intensifica, os factores de custo deverão tornar-se mais controláveis, tornando essa formação mais viável economicamente.

Desafios na acessibilidade

Uma das principais deficiências do treinamento em VR e AR é que nem todos os formandos conseguem acessar o equipamento necessário ou a conectividade on-line. Esta disparidade pode excluir alguns do processo de formação. Uma solução potencial poderia ser combinar técnicas de treinamento tradicionais com AR e VR ou criar centros de treinamento dedicados, equipados com a tecnologia mais recente para uso de todos.

Navegando pela falta de normas definidas

A lacuna nos padrões universais para treinamento em AR e VR pode resultar em problemas no design e na implementação do conteúdo. Sem um benchmark definido, os desenvolvedores poderão enfrentar desafios de compatibilidade entre plataformas. Uma abordagem prática é projetar software adaptado para modelos de hardware específicos ou empregar plataformas adaptáveis, como Unity ou Unreal Engine.

O cenário prospectivo do treinamento em AR e VR

Os horizontes da formação e da educação estão a expandir-se rapidamente com a integração das tecnologias AR e VR. Quando interligados com os recursos avançados de IA e ML, eles abrem caminho para aprendizado dinâmico, análises criteriosas e otimização inteligente de processos. Estas tecnologias de ponta facilitam experiências de aprendizagem personalizadas e imersivas que prometem compreensão e prontidão enriquecidas para o nosso mundo cada vez mais digitalizado.





Embora os desafios atuais, como as restrições tecnológicas e os elevados custos iniciais, possam parecer assustadores, as vantagens transformadoras da AR e VR ultrapassam em muito estes obstáculos. A perspectiva de proporcionar aos alunos experiências de formação vibrantes, tridimensionais e interactivas obriga as empresas e as instituições educativas a aprofundarem-se nestas tecnologias. Ao adotar a AR e a VR, estamos à beira de uma mudança inovadora nas metodologias de aprendizagem, inaugurando uma era de exploração ilimitada e inovação sem precedentes na educação e na formação.

Também publicado aqui .