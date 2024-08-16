这款名为 Aide 的出色生产力应用程序是我个人的 Mac 助手









如果你正在寻找提高全天工作效率和工作流程的关键，以简化你的笔记和文档， 艾迪人工智能 是一款由 AI 驱动、专为您的 Mac 设计的智能个人助理。





谨慎的 AI Copilot 应用程序可以帮助您在 Mac 上进行任何操作，包括记笔记、以任何语言转录以及组织会议；每月费用为 19.99 美元，但可节省超过 1,000 美元的时间和精力。（如果按年支付，则每月费用为 9.99 美元）。





作为对 Mac 的下一个重大技术 Apple Intelligence 的预告，AideAI 通过记录您的屏幕、麦克风和计算机音频来跟踪您需要的一切，并为弹出的每个单词编制索引。无论您是慌乱地寻找 Zoom 幻灯片、虚拟研讨会的某个部分还是丢失的网页，AideAI 都能找到它，就像一台时光机一样。









该公司由创意和连续创业者 Alexey Skutin 创立，他是企业、安全和 SaaS/PaaS 软件领域的博士和 IT 专家，他拥有规模庞大的分布式团队，创建了复杂的高负载系统，推出了创新产品，并创造了数百万美元的收入。他的新项目 AideAI 将 Apple Intelligence 的强大功能带到了您的 Mac 上，提供创新功能和无缝集成。





以下是该应用程序与其竞争对手的三个主要区别：





回忆功能- 搜索并回忆您在 PC 上看到或做过的一切，就像个人历史学家一样。对于 Mac，只有 Rewind 具有类似的功能，但 Rewind 不再开发其产品，AIDE AI 现在是唯一针对 MacOS 的项目。在 Windows 平台上，有具有回忆功能的 MS Copilot，在 MacOS 上，有 AideAI。

使用当前屏幕- AIDE AI 可以查看您当前在屏幕上的操作并给出提示，并沉浸在当前上下文响应中。主要竞争对手是 Mac 版 OpenAI，但 AIDE AI 在便利性和功能性方面遥遥领先。

“隐身”模式下的会议助手——过去一年出现了许多出色的 AI 会议助手，但几乎所有助手都需要以 AI 机器人的身份连接到会议。AIDE AI 是少数无需与会议应用程序直接集成即可监听您的麦克风和扬声器的助手之一。而且，此功能支持 100 多种语言，并且完全免费。









无论您是作为营销专家需要它来改进您的销售宣传电子邮件，还是作为健身教练需要它来制定有效的锻炼计划，甚至是作为学生需要它来录制和编辑讲座材料，AIDE AI 都能满足您的需求。





在更短的时间内完成工作，优化效率并提高 10 倍生产力。





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既得利益披露：本文作者是通过我们的商业博客计划发表文章的独立撰稿人。HackerNoon 已审查了报告的质量，但本文的主张属于作者。



