Este aplicativo de produtividade bacana chamado Aide é meu assistente pessoal para Mac

Se você está procurando a chave para a produtividade e o fluxo de trabalho ao longo do dia para otimizar suas anotações e documentos, AJUDA AI é um assistente pessoal inteligente com tecnologia de IA projetado para o seu Mac.





O discreto aplicativo AI Copilot pode ajudar com tudo o que você faz no seu Mac, incluindo fazer anotações, transcrever em qualquer idioma e organizar reuniões; custa US$ 19,99 por mês, mas economiza mais de US$ 1.000 em tempo e energia. (Custa US$ 9,99/mês se pago anualmente).





Como um teaser para o Apple Intelligence que é a próxima grande novidade para Mac, o AideAI rastreia tudo o que você precisa gravando sua tela, microfone e áudio do computador — e indexando cada palavra que aparece. Não importa se você está em pânico para localizar um slide do Zoom, uma seção de um seminário virtual ou uma página da web que você perdeu — o AideAI pode encontrá-lo, assim como uma máquina do tempo.









Fundada pelo idealizador e empreendedor em série Alexey Skutin, Ph.D. e especialista em TI especializado em software empresarial, de segurança e SaaS/PaaS, ele escalou e distribuiu equipes, criando sistemas complexos de alta carga, enviando produtos inovadores e gerando milhões de dólares em receita. Seu novo projeto, AideAI, traz o poder da Apple Intelligence para o seu Mac, oferecendo recursos inovadores e integração perfeita.





Aqui estão três coisas principais que distinguem este aplicativo de seus concorrentes:





Função Recall - pesquise e relembre tudo o que você viu ou fez no seu PC, como um historiador pessoal. Para Mac, apenas o Rewind tem uma função semelhante, mas o Rewind não está mais desenvolvendo seu produto, e o AIDE AI agora é o único projeto para MacOS. Na plataforma Windows, há o MS Copilot com a função Recall, e no MacOS, há o AideAI.

Trabalhando com a tela atual - AIDE AI vê o que você está fazendo na tela no momento e dá prompts, e está imerso nas respostas do contexto atual. O principal concorrente é o OpenAI para Mac, mas o AIDE AI foi muito à frente em termos de conveniência e funcionalidade.

Assistente de reunião no modo "incógnito" - muitos excelentes assistentes de reunião de IA surgiram no ano passado, mas quase todos eles exigem conexão à reunião como um bot de IA. O AIDE AI é um dos poucos assistentes que ouvem seu microfone e alto-falante sem integração direta com aplicativos de reunião. Além disso, esta função suporta mais de 100 idiomas e é totalmente gratuita.









Quer você precise dele como especialista em marketing para melhorar seus e-mails de argumentos de vendas, como personal trainer para desenvolver planos de treino eficazes ou até mesmo como aluno para gravar e editar materiais de aula, o AIDE AI tem tudo o que você precisa.





Conclua em menos tempo, otimizando a eficiência e multiplicando sua produtividade por 10.





Para mais informações, visite www.aideai.app

Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio do nosso programa de blogs de negócios . O HackerNoon revisou o relatório quanto à qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor.