Cette application de productivité géniale appelée Aide est mon assistant personnel pour Mac

Si vous recherchez la clé de la productivité et du flux de travail tout au long de la journée pour rationaliser vos notes et documents, AIDE AI est un assistant personnel intelligent alimenté par l'IA conçu pour votre Mac.





L'application discrète AI Copilot peut vous aider dans tout ce que vous faites sur votre Mac, y compris la prise de notes, la transcription dans n'importe quelle langue et l'organisation de réunions. Elle coûte 19,99 $ par mois mais permet d'économiser plus de 1 000 $ de temps et d'énergie. (Coûte 9,99 $/mois si payé annuellement).





En guise d'avant-goût de l'intelligence artificielle d'Apple, la prochaine grande nouveauté pour Mac, AideAI garde une trace de tout ce dont vous avez besoin en enregistrant votre écran, votre micro et le son de votre ordinateur, et en indexant chaque mot qui apparaît. Que vous soyez en panique pour retrouver une diapositive Zoom, une section d'un séminaire virtuel ou une page Web que vous avez perdue, AideAI peut le retrouver, comme une machine à remonter le temps.









Fondée par Alexey Skutin, Ph.D., entrepreneur et expert informatique spécialisé dans les logiciels d'entreprise, de sécurité et SaaS/PaaS, cette entreprise a fait évoluer et réparti des équipes, créé des systèmes complexes à forte charge, commercialisé des produits innovants et généré des millions de dollars de revenus. Son nouveau projet, AideAI, apporte la puissance d'Apple Intelligence à votre Mac, en offrant des fonctionnalités innovantes et une intégration transparente.





Voici trois éléments principaux qui distinguent cette application de ses concurrents :





Fonction de rappel - recherchez et rappelez tout ce que vous avez vu ou fait sur votre PC, comme un historien personnel. Pour Mac, seul Rewind a une fonction similaire, mais Rewind ne développe plus son produit, et AIDE AI est désormais le seul projet pour MacOS. Sur la plateforme Windows, il existe MS Copilot avec la fonction Recall, et sur MacOS, il y a AideAI.

Travailler avec l'écran actuel - AIDE AI voit ce que vous faites sur l'écran à ce moment-là et vous donne des invites, et est immergé dans les réponses contextuelles actuelles. Le principal concurrent d'AIDE AI est OpenAI pour Mac, mais il a pris une longueur d'avance en termes de commodité et de fonctionnalité.

Assistant de réunion en mode « incognito » – de nombreux assistants de réunion IA formidables sont apparus au cours de l'année écoulée, mais presque tous nécessitent de se connecter à la réunion en tant que bot IA. AIDE AI est l'un des rares assistants qui écoutent votre microphone et votre haut-parleur sans intégration directe avec les applications de réunion. De plus, cette fonction prend en charge plus de 100 langues et est entièrement gratuite.









Que vous en ayez besoin en tant qu'expert en marketing pour améliorer vos e-mails de présentation de vente, en tant qu'entraîneur de fitness pour développer des plans d'entraînement efficaces ou même en tant qu'étudiant pour enregistrer et éditer des supports de cours, AIDE AI est là pour vous.





Réalisez vos tâches en moins de temps, en optimisant votre efficacité et en multipliant par 10 votre productivité.





Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aideai.app

Divulgation d'intérêts personnels : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blogs professionnels . HackerNoon a examiné le rapport pour en vérifier la qualité, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur.