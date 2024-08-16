Aide Adındaki Bu Şık Üretkenlik Uygulaması Benim Kişisel Mac Asistanım









Gün boyunca notlarınızı ve belgelerinizi düzene koymak için üretkenliğin ve iş akışının anahtarını arıyorsanız, YARDIMCI YApay Zeka Mac'iniz için tasarlanmış, yapay zeka destekli akıllı bir kişisel asistandır.





Gizli AI Copilot Uygulaması, not alma, herhangi bir dilde yazıya dökme ve toplantı düzenleme dahil olmak üzere Mac'inizde yaptığınız her şeyde yardımcı olabilir; aylık 19,99 dolara mal olur ancak 1.000 dolardan fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlar. (Yıllık ödenirse aylık 9,99 dolara mal olur).





Mac için bir sonraki büyük şey olan Apple Intelligence'a bir ön gösterim olarak, AideAI ekranınızı, mikrofonunuzu ve bilgisayar sesinizi kaydederek ve karşınıza çıkan her kelimeyi dizine ekleyerek ihtiyacınız olan her şeyi takip eder. Bir Zoom slaydını, sanal bir seminerin bir bölümünü veya kaybettiğiniz bir web sayfasını bulmak için panikliyor olun, AideAI tıpkı bir zaman makinesi gibi bunları bulabilir.









Beyin çocuğu ve seri girişimci Alexey Skutin, Ph.D. ve kurumsal, güvenlik ve SaaS/PaaS yazılımları konusunda uzmanlaşmış BT Uzmanı tarafından kurulan, ekipleri ölçeklendirdi ve dağıttı, karmaşık yüksek yüklü sistemler oluşturdu, yenilikçi ürünler gönderdi ve milyonlarca dolar gelir elde etti. Yeni projesi AideAI, Apple Intelligence'ın gücünü Mac'inize getiriyor, yenilikçi özellikler ve kusursuz entegrasyon sunuyor.





Bu uygulamayı rakiplerinden ayıran üç temel özellik şunlardır:





Geri çağırma işlevi - PC'nizde gördüğünüz veya yaptığınız her şeyi kişisel bir tarihçi gibi arayın ve geri çağırın. Mac için yalnızca Rewind'in benzer bir işlevi vardır, ancak Rewind artık ürününü geliştirmiyor ve AIDE AI artık MacOS için tek projedir. Windows platformunda, Geri Çağırma işlevine sahip MS Copilot vardır ve MacOS'ta AideAI vardır.

Mevcut ekranla çalışma - AIDE AI, o anda ekranda ne yaptığınızı görür ve istemler verir ve mevcut bağlam yanıtlarına dalar. Başlıca rakip Mac için OpenAI'dir, ancak AIDE AI, kolaylık ve işlevsellik açısından çok ileri gitmiştir.

"Gizli" modda toplantı asistanı - Geçtiğimiz yıl içerisinde birçok harika AI toplantı asistanı ortaya çıktı, ancak bunların hemen hemen hepsi toplantıya bir AI botu olarak bağlanmayı gerektiriyor. AIDE AI, toplantı uygulamalarıyla doğrudan entegrasyon olmadan mikrofonunuzu ve konuşmacınızı dinleyen birkaç asistandan biridir. Ayrıca, bu işlev 100'den fazla dili destekler ve tamamen ücretsizdir.









İster satış konuşması e-postalarınızı geliştirmek için bir pazarlama uzmanı olun, ister etkili egzersiz planları geliştirmek için bir fitness eğitmeni olun, hatta ders materyallerini kaydedip düzenlemek için bir öğrenci olun, AIDE AI sizin için her şeyi yapar.





Daha kısa sürede işlerinizi halledin, verimliliğinizi artırın ve üretkenliğinizi 10 kat artırın.





Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin www.aideai.app

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