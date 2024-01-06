资产和产品的代币化：功能、成本和用例

在进行代币化之前，我们首先来了解一下“代币”到底是什么。如果您不知道，这个词和概念早在比特币和加密货币出现之前就已经存在，所以它并不总是与加密相关。令牌是其他事物的可见或有形的表示，仅此而已。赌场/游戏代币、代金券代币、我们感谢的代币等等。





在加密世界中，我们可以说代币是一种数字对象，是一串代码，可以代表某种价值——金钱、现实世界的事物、艺术品等。在这种情况下，代币化可以被定义为将资产或其所有权转换为加密网络内称为代币的不同单位的行为。





或者，换句话说，是让我们在分类账中将任何类型的资产（无论有形还是无形）数字化的过程。





代币化用于增强流动性、促进部分所有权并简化各种资产的交易，使更广泛的投资者更容易获得这些资产。





代币可以是房地产、艺术品或金融工具的数字表示，允许在全球不同的加密网络上进行更高效和去中心化的交易，并且不受官僚限制。

代币化的类型

加密账本中的代币化 可以分类 可替代、不可替代、治理和效用。可替代代币化涉及具有相同价值的标准代币，类似于可互换的货币单位——美元换美元、欧元换欧元、GBYTE 换 GBYTE 等。





另一方面，不可替代的代币化代表了独特资产的所有权，例如数字艺术或房地产，其中代币的价值由基础资产决定。





这种代币化对于部分所有权特别有用：例如，世界各地的众多投资者通过可互换代币拥有同一栋房子。

治理代币化赋予持有者投票权，从而能够参与数字平台内的决策过程。与此同时，实用代币化允许访问特定链上的特定产品和服务，从而促进支付交易费用或运营去中心化市场系统等行动。





从更广泛的意义上来说， 我们可以分类 考虑到所涉及的资产，代币化分为有形和无形。因此，这些资产可以是有形的，包括黄金或房地产，也可以是无形的，包括投票权或内容许可。





从本质上讲，代币化几乎延伸到任何被认为有价值、可拥有且可纳入更广泛资产市场的事物。

为什么对您的产品进行代币化？

加密货币网络上的产品代币化为个人和企业提供了多方面的好处。让我们提前检查其中一些。





增强的流动性和可访问性：将实物或数字资产转换为代币有助于在加密平台上轻松交易，促进部分所有权并扩大对不同投资者的访问范围。





透明和安全的所有权跟踪： 分布式账本的去中心化和不可变的性质确保了所有权历史记录的安全和透明，降低了欺诈风险并培养了利益相关者之间的信任。



创新的商业模式：代币化可以引入新颖的商业模式，将实用代币作为特定产品或服务的访问密钥，简化交易，消除中介机构，并创建去中心化市场。





社区参与和治理：治理代币使利益相关者能够积极参与决策过程，培养社区意识和共同责任。此外，参与还可以为用户带来奖励。





更快、更便宜的交易：利用加密代币可以绕过传统中介机构，降低交易成本和处理时间，从而形成更加简化和更具成本效益的价值转移方法。





全球可访问性：存在于数字账本上的加密代币可以在全球范围内 24/7 进行交易和销售，消除时区限制并增强可访问性，确保全球经济中的动态和响应性市场。



从本质上讲，代币化产品改变了传统的商业实践，为世界任何地方、任何特定时刻的资产交换提供了一个更具包容性、透明和高效的框架。

潜在用例

代币化呈现出无数的 潜在用例 跨越各个行业。例如，在房地产领域，它可以通过将大型资产分解为可交易的代币来彻底改变财产所有权，从而使投资和部分所有权变得更容易。





艺术品和收藏品可以被代币化，从而能够更广泛地参与艺术品市场并促进有价值的艺术品的股票交易。传统排他性市场的民主化是代币化的关键驱动力。



供应链管理将从基于账本的代币提供的透明度和可追溯性中受益。对整个供应链中的商品进行代币化可以提高可见性、减少欺诈并确保产品的真实性。





同样，在医疗保健领域，患者数据可以安全地标记化，保护隐私，同时仍然允许授权方之间安全、高效地共享数据。





代币化也在金融行业掀起波澜，股票和债券等传统资产可以用代币表示，从而实现更快、更具成本效益的交易。





此外，可以通过发行代币来简化各个领域的忠诚度计划和奖励系统，为消费者提供统一且可转让的价值形式。

更多通证化案例

另一方面，法定货币和黄金和贵金属等商品可以转变（代币化）为稳定币。





稳定币 与这些资产的价值挂钩提供了一种更安全、更有效的数字表示方式，引入了稳定性并减轻了通常与加密货币相关的波动性。





著名的例子包括由美元储备支持的 Tether (USDT) 和代表一金衡盎司黄金的 PAX Gold (PAXG)。





此外，代币化的应用还扩展到入场券、认证和数字孪生。在活动行业中，门票代币化不仅可以降低成本，还可以为二级市场开辟途径，从而实现门票交易和转售。





可以通过标记化在分布式账本上安全地存储和管理证书，从而创建个人凭证的防篡改记录。





这种创新方法简化了验证过程，为个人和组织管理敏感信息提供了更高效、更安全的方法。





此外，数字孪生的代币化代表了实物资产的数字版本，为企业提供了在加密生态系统中管理和交易这些资产的新机会。这将创造新的收入来源并降低相关的管理成本。

代币化潜在成本

正如我们所看到的，代币化有很多好处，但它们并不是没有一定成本的。我们会说，要代币化的资产越多，对它们的访问越复杂或受到监管，成本就越高。





例如，准备内部忠诚度计划与尝试将受监管的证券或法定货币代币化不同。





监管合规可能是一项主要费用，涉及复杂的法律框架，成本从 5,000 美元到 50,000 美元不等。分布式账本的技术基础设施成本在 10,000 美元到 100,000 美元之间，是另一项重要投资。





代币开发和发行、资产评估和尽职调查、营销和持续合规性都会影响总体支出，每个类别都会产生不同的成本[ 投资税 ]。

此外，如果你聘请一些中间人来做这项工作，他们可能会向你收取费用 之间 发行只需5000美元、10000美元，甚至还要收取高昂的月费进行维护。代币化可以节省大量成本并开辟新的商机，但如果没有编程知识，它可能会非常昂贵。不过，这是可以解决的事情。

Obyte 中的代币化

Obyte 为专家提供了无需编码即可创建自定义代币的可能性，也可以通过编码创建自定义代币。无论如何，在这个平台上创建代币是一个用户友好且廉价的过程，并且这些代币可以代表各种资产或实体。





与以太坊相比，Obyte 上的代币 受到平等对待 ，其转账由核心系统无缝处理，并遵循与本地货币 GBYTE 相同的规则。该资产的交易费用通常低于 1 美元。





Obyte代币与原生货币享有同等地位，无需为每个代币重复实现基本转账功能，确保一致、无差错的操作以及统一的用户体验。





代币供应可以是固定的，也可以是无限的，高级用户还可以使用其他有趣的属性。



定义新的令牌类型时，可以自定义其参数以适应其预期环境。为了遵守受监管的环境，可以采用“cosigned_by_definer”等功能，要求每笔代币交易都由发行人（例如金融机构）共同签名。





此外，为了加强特定环境中的监管，可以利用“spender_attested”属性将代币所有权和可转让性仅限于具有经过验证的身份的经过验证的用户。





在注重隐私的场景中，可以激活“is_private”属性，确保所有代币传输保持私密性，直接发生在发送者和接收者之间，而不出现在公共分类账（DAG）上。





对于忠诚度积分，运营商可以通过将“is_transferrable”属性设置为 false 来限制代币转让，防止在二级市场上进行交易并仅允许与发行人兑换。





此外，系统支持基于特定标准的更复杂的代币发行和转让条件。

无需编码的令牌

非编码人员也可以通过易于使用的 资产登记 。这是一个简单的网站，您可以在其中创建任何类型的基于 Obyte 的定制代币，包括忠诚度积分、ICO 股票或任何其他代币化产品。您只需填写空格（供应、名称、描述等），然后只需支付 0.005 GBYTE（不到 1 美元）即可订购作品。





然后，您的新硬币就可以在链上进行推广和使用。没有额外的步骤或费用。



奥福特 一家欧洲投资公司已经在 Obyte 中使用代币化功能。该品牌使用 DAG 来表示其内部黄金储备，这对客户来说意味着有趣的功能。





他们可以在全球范围内随时、几乎立即、免费地发送、接收、出售或提取他们的黄金投资——即使他们没有看到“代币化”，因为 Aufort 是一个托管品牌。





因此，我们可以说 Obyte 在代币化领域中脱颖而出，因为它快速、高效且廉价。





其全面且适应性强的代币化方法，既适合新手用户，也适合专家用户，使其成为不断发展的数字资产表示和交易领域中值得关注的参与者。