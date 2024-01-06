Varlıklar ve Ürünler için Tokenizasyon: Özellikler, Maliyetler ve Kullanım Durumları

Tokenleştirmeden önce, tam olarak "token"ın ne olduğunu gözden geçirerek başlayalım. Bilmiyorsanız söyleyeyim, bu kelime ve kavram Bitcoin ve kripto para birimlerinden çok önce vardı, dolayısıyla her zaman kriptoyla ilgili olmayabilir. Bir jeton, başka bir şeyin görünür veya somut bir temsilidir ve hepsi bu. Bir kumarhane/oyun jetonu, bir kupon jetonu, takdirimizin bir jetonu vb.





Kripto dünyasında, tokenın dijital bir nesne, para, gerçek dünyadaki şeyler, sanat eserleri vb. gibi bir tür değeri temsil etmeye çalışan bir kod dizisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda tokenizasyon, şu şekilde tanımlanabilir: Bir varlığın veya mülkiyet haklarının, bir kripto ağı içinde token olarak bilinen farklı birimlere dönüştürülmesi eylemi.





Veya başka bir deyişle, maddi olsun ya da olmasın her türlü varlığı bir defterde dijitalleştirmemize olanak sağlayan süreçtir.





Tokenizasyon, likiditeyi artırmak, kısmi mülkiyeti kolaylaştırmak ve her türlü varlığın ticaretini kolaylaştırmak ve bunları daha geniş bir yatırımcı yelpazesi için daha erişilebilir hale getirmek için kullanılıyor.





Tokenlar, gayrimenkulün, sanatın veya finansal araçların dijital temsilleri olabilir; dünya çapında farklı kripto ağlarında ve bürokratik sınırlamalar olmadan daha verimli ve merkezi olmayan işlemlere olanak tanır.

Tokenizasyon Türleri

Kripto defterlerinde tokenizasyon sınıflandırılabilir Değiştirilebilir, değiştirilemez, yönetişim ve fayda olarak. Değiştirilebilir tokenizasyon, değiştirilebilir para birimlerine benzer şekilde aynı değerlere sahip standart tokenleri içerir (dolar için dolar, euro için euro, GBYTE için GBYTE vb.).





Öte yandan, değiştirilemez tokenizasyon, dijital sanat veya gayrimenkul gibi benzersiz varlıkların sahipliğini temsil eder ve burada tokenın değeri, temel varlık tarafından belirlenir.





Bu tür bir tokenleştirme özellikle kısmi sahiplik için faydalıdır: örneğin, dünya çapında çok sayıda yatırımcı aynı eve misli tokenlar aracılığıyla sahip olur.

Yönetişim tokenizasyonu, sahiplerine oy hakkı vererek, dijital bir platformda karar alma süreçlerine katılımı mümkün kılar. Bu arada fayda tokenizasyonu, belirli bir zincirdeki belirli ürün ve hizmetlere erişim sağlayarak işlem ücretlerinin ödenmesi veya merkezi olmayan piyasa sistemlerinin işletilmesi gibi eylemleri kolaylaştırır.





Daha geniş anlamda, kategorize edebiliriz İlgili varlıklar dikkate alınarak tokenizasyonun maddi ve manevi olarak sınıflandırılması. Dolayısıyla bu varlıklar, altın veya gayrimenkul dahil olmak üzere somut olabileceği gibi, oy haklarını veya içerik lisanslarını kapsayan gayri maddi de olabilir.





Temel olarak tokenizasyon, değerli, sahip olunabilir ve daha geniş bir varlık piyasasına dahil edilebilir olarak kabul edilen hemen hemen her şeyi kapsar.

Ürünlerinizi Neden Tokenleştirmelisiniz?

Ürünlerin bir kripto para birimi ağında tokenleştirilmesi, hem bireyler hem de işletmeler için çok yönlü avantajlar sunar. Bunlardan bazılarını ileride kontrol edelim.





Geliştirilmiş Likidite ve Erişilebilirlik: Fiziksel veya dijital varlıkların tokenlara dönüştürülmesi, kripto platformlarında kolay ticaret yapılabilirliği kolaylaştırır, kısmi mülkiyeti teşvik eder ve çeşitli yatırımcılara erişimi genişletir.





Şeffaf ve Güvenli Sahiplik Takibi: Dağıtılmış defterlerin merkezi olmayan ve değişmez yapısı, sahiplik geçmişinin güvenli ve şeffaf bir şekilde kaydedilmesini sağlar, dolandırıcılık riskini azaltır ve paydaşlar arasında güveni artırır.



Yenilikçi İş Modelleri: Tokenizasyon, belirli ürün veya hizmetlere erişim anahtarı görevi gören, işlemleri kolaylaştıran, aracıları ortadan kaldıran ve merkezi olmayan pazarlar yaratan yardımcı tokenlarla yeni iş modelleri sunabilir.





Topluluk Katılımı ve Yönetişim: Yönetişim belirteçleri, paydaşların karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlar, topluluk duygusunu ve ortak sorumluluğu teşvik eder. Ayrıca katılım kullanıcılara ödüller de getirebilir.





Daha Hızlı, Daha Ucuz İşlemler: Kripto belirteçlerinden yararlanmak, geleneksel aracıların atlanmasına, işlem maliyetlerinin ve işlem sürelerinin azaltılmasına olanak tanır, bu da değer aktarımında daha akıcı ve uygun maliyetli bir yöntem sağlar.





Küresel Erişilebilirlik: Dijital defterlerde bulunan kripto tokenler dünya çapında 7/24 alınıp satılabilir, zaman dilimi kısıtlamalarını ortadan kaldırır ve erişilebilirliği artırır, küresel ekonomide dinamik ve duyarlı bir pazar sağlar.



Temelde tokenizasyon ürünleri, geleneksel iş uygulamalarını dönüştürerek dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda varlık alışverişi için daha kapsayıcı, şeffaf ve verimli bir çerçeve sunar.

Potansiyel Kullanım Durumları

Tokenizasyon sayısız şey sunar potansiyel kullanım durumları çeşitli endüstrilerde. Örneğin gayrimenkulde, büyük varlıkları alınıp satılabilir tokenlara bölerek mülk sahipliğinde devrim yaratabilir, daha kolay yatırım ve kısmi mülkiyete olanak tanıyabilir.





Sanat ve koleksiyon parçaları tokenize edilebilir, böylece sanat piyasasına daha geniş bir katılım sağlanır ve değerli parçalardaki hisselerin ticareti kolaylaştırılır. Geleneksel olarak ayrıcalıklı pazarların bu demokratikleşmesi, tokenizasyon için önemli bir etkendir.



Tedarik zinciri yönetimi, defter tabanlı tokenlerin sunduğu şeffaflık ve izlenebilirlikten faydalanmayı hedefliyor. Tedarik zinciri boyunca malların tokenleştirilmesi görünürlüğü artırabilir, sahtekarlığı azaltabilir ve ürünlerin orijinalliğini sağlayabilir.





Benzer şekilde, sağlık sektöründe hasta verileri güvenli bir şekilde tokenize edilebilir, böylece mahremiyet korunurken yetkili taraflar arasında güvenli ve verimli veri paylaşımına da olanak sağlanır.





Tokenizasyon , hisse senetleri ve tahviller gibi geleneksel varlıkların token olarak temsil edilebildiği, daha hızlı ve daha uygun maliyetli işlemlere olanak sağlayan finans sektöründe de dalgalar yaratıyor.





Ayrıca, çeşitli sektörlerdeki sadakat programları ve ödül sistemleri, tüketiciler için birleşik ve devredilebilir bir değer biçimi sağlayarak tokenlerin basılmasıyla düzene sokulabilir.

Tokenizasyon için Daha Fazla Vaka

Öte yandan, fiat para birimleri ve altın ve değerli metaller gibi emtialar stabilcoinlere dönüştürülebilir (tokenleştirilebilir).





Stablecoin'ler Bu varlıkların değerine sabitlenen dijital temsil, daha güvenli ve etkili bir dijital temsil aracı sunar, istikrar sağlar ve genellikle kripto para birimleriyle ilişkilendirilen volatiliteyi azaltır.





Dikkate değer örnekler arasında ABD Doları rezervleriyle desteklenen Tether (USDT) ve bir ons altını temsil eden PAX Gold (PAXG) yer alıyor.





Ayrıca tokenizasyon uygulaması giriş biletlerine, sertifikalara ve dijital ikizlere kadar uzanıyor. Etkinlik endüstrisinde, giriş biletlerinin tokenleştirilmesi yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda ikincil piyasalar için yollar açarak bilet ticareti ve yeniden satışını mümkün kılıyor.





Sertifikalar, tokenleştirme yoluyla dağıtılmış bir defterde güvenli bir şekilde saklanabilir ve yönetilebilir, böylece bireylerin kimlik bilgilerinin kurcalanmaya karşı korumalı kayıtları oluşturulur.





Bu yenilikçi yaklaşım, doğrulama sürecini kolaylaştırarak bireylere ve kuruluşlara hassas bilgileri yönetmek için daha verimli ve güvenli bir yöntem sağlar.





Ayrıca, fiziksel varlıkların dijital versiyonlarını temsil eden dijital ikizlerin tokenizasyonu, işletmelere bu varlıkları kripto ekosisteminde yönetme ve ticaret yapma konusunda yeni fırsatlar sunuyor. Bu, yeni gelir akışları yaratacak ve ilgili yönetim maliyetlerini azaltacaktır.

Tokenizasyon Potansiyel Maliyetleri

Gördüğümüz gibi tokenizasyonun pek çok faydası var ancak bunların belirli maliyetleri de yok değil. Tokenleştirilecek varlık sayısı arttıkça ve bunlara erişim ne kadar karmaşık veya düzenli olursa, maliyetlerin de o kadar pahalı olacağını söyleyebiliriz.





Örneğin, dahili bir sadakat programı hazırlamak, düzenlemeye tabi menkul kıymetleri veya fiat para birimlerini tokenleştirmeye çalışmakla aynı şey değildir.





Birincil giderlerden biri olabilecek mevzuata uygunluk, 5.000 ila 50.000 ABD Doları arasında değişen maliyetlerle karmaşık yasal çerçevelerde gezinmeyi içerir. Maliyeti 10.000 ile 100.000 dolar arasında değişen dağıtılmış defterlere yönelik teknoloji altyapısı da bir diğer önemli yatırımdır.





Token geliştirme ve ihraç, varlık değerlemesi ve durum tespiti, pazarlama ve sürekli uyumluluk, her kategorinin değişen maliyetlere yol açmasıyla genel harcamalara katkıda bulunur. Yatırım ]

Ayrıca, işi yapması için aracı tutarsanız sizden ücret alabilirler. arasında Yalnızca ihraç için 5.000 ABD Doları ve 10.000 ABD Doları, hatta bakım için yüksek bir aylık ücret bile alın. Tokenizasyon birçok maliyetten tasarruf sağlayabilir ve yeni iş fırsatları açabilir, ancak programlama bilgisi olmadan gerçekten pahalı olabilir. Ama bu çözülebilir bir şey.

Obyte'de tokenizasyon

Obyte, uzmanlar için kodlama olmadan ve kodlayarak özel tokenlar oluşturma olanağı sunuyor. Her durumda, bu platformda token oluşturmak kullanıcı dostu ve ucuz bir süreçtir ve bu tokenlar çeşitli varlıkları veya varlıkları temsil edebilir.





Ethereum'un aksine Obyte'deki tokenlar eşit muamele edilir Transferleri çekirdek sistem tarafından sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir ve yerel para birimi GBYTE ile aynı kurallar izlenir. Bu varlıkta işlem ücretleri genellikle 1 doların altındadır.





Obyte tokenlarının yerel para birimiyle aynı statüye sahip olması, her bir token için temel transfer işlevlerini tekrar tekrar uygulama ihtiyacını ortadan kaldırarak tutarlı ve hatasız işlemlerin yanı sıra tek tip kullanıcı deneyimi sağlar.





Token tedariği sabit veya sınırsız olabilir ve ileri düzey kullanıcılar için başka ilginç özellikler de mevcuttur.



Yeni bir token türü tanımlanırken parametreleri, amaçlanan ortama uyacak şekilde özelleştirilebilir. Düzenlemeye tabi ayarlara uyum sağlamak için, her token işleminin bir finans kurumu gibi ihraççı tarafından birlikte imzalanmasını gerektiren "cosigned_by_definer" gibi özellikler kullanılabilir.





Ek olarak, belirli ortamlarda gelişmiş düzenleme için "spender_attested" özelliği, token sahipliğini ve aktarılabilirliğini yalnızca doğrulanmış kimliklere sahip onaylanmış kullanıcılarla sınırlamak için kullanılabilir.





Gizlilik odaklı senaryolarda, "is_private" özelliği etkinleştirilerek tüm token transferlerinin özel kalmasını ve genel defterde (DAG) görünmeden doğrudan gönderen ve alıcı arasında gerçekleşmesini sağlar.





Sadakat puanları için operatörler, "is_transferrable" özelliğini false olarak ayarlayarak, ikincil piyasalarda ticareti önleyerek ve yalnızca ihraççı ile itfaya izin vererek token transferlerini kısıtlayabilir.





Üstelik sistem, belirli kriterlere dayalı olarak token ihracı ve aktarımı için daha karmaşık koşulları destekler.

Kodlamasız Jetonlar

Tokenizasyon, kullanımı kolay aracılığıyla kodlayıcı olmayanlar için de mevcuttur. Varlık Kaydı . Bu, sadakat puanları, ICO paylaşımları veya diğer tokenleştirilmiş ürünler dahil olmak üzere her türlü Obyte tabanlı özelleştirilmiş token oluşturabileceğiniz basit bir web sitesidir. Sadece boşlukları doldurun (tedarik, isim, açıklama vb.) ve ancak 0,005 GBYTE (1 dolardan az) ödeyerek tasarımı sipariş edin.





Ardından, yeni paranız zincir üzerinde tanıtılmaya ve kullanılmaya hazırdır. Ekstra adım veya ücret yok.



Aufort Avrupalı bir yatırım şirketi olan , Obyte'de halihazırda tokenizasyon özelliklerini kullanıyor. Bu marka, altın rezervlerini dahili olarak temsil etmek için DAG'ı kullanıyor ve bu, müşterileri için ilginç özellikler anlamına geliyor.





Aufort'un saklama markası olması nedeniyle "tokenizasyonu" görmeseler bile altın yatırımlarını istedikleri zaman, neredeyse anında ve hiçbir ücret ödemeden dünya çapında gönderebilir, alabilir, satabilir veya çekebilirler.





Yani Obyte'ın tokenizasyon alanında hızlı, verimli ve ucuz olmasıyla öne çıktığını söyleyebiliriz.





Hem acemi hem de uzman kullanıcılara hitap eden tokenizasyona yönelik kapsamlı ve uyarlanabilir yaklaşımı, onu dijital varlık temsili ve değişiminin gelişen ortamında kayda değer bir oyuncu olarak konumlandırıyor.