Tokenización de activos y productos: características, costos y casos de uso

Antes de la tokenización en sí, comencemos repasando qué es exactamente un "token". En caso de que no lo sepas, la palabra y el concepto existieron mucho antes que Bitcoin y las criptomonedas, por lo que no siempre está relacionado con las criptomonedas. Un token es una representación visible o tangible de otra cosa, y eso es todo. Una ficha de casino/juego, una ficha de vale, una muestra de nuestro agradecimiento, etc.





En el mundo de las criptomonedas, podemos decir que un token es un objeto digital, una cadena de código que funciona para representar algún tipo de valor: dinero, cosas del mundo real, obras de arte, etc. En este sentido, la tokenización podría definirse como la acto de transformar un activo o sus derechos de propiedad en unidades distintas conocidas como tokens dentro de una red criptográfica.





O, dicho de otro modo, es el proceso que nos permite digitalizar en un libro mayor cualquier tipo de activo, tangible o no.





La tokenización se emplea para mejorar la liquidez, facilitar la propiedad fraccionada y agilizar el comercio de todo tipo de activos, haciéndolos más accesibles para una gama más amplia de inversores.





Los tokens podrían ser representaciones digitales de bienes raíces, arte o instrumentos financieros, lo que permitiría transacciones más eficientes y descentralizadas en diferentes redes criptográficas, en todo el mundo y sin limitaciones burocráticas.

Tipos de tokenización

Tokenización en libros de contabilidad criptográficos podría ser clasificado como fungible, no fungible, gobernanza y utilidad. La tokenización fungible implica tokens estándar con valores idénticos, similares a unidades monetarias intercambiables: dólar por dólar, euro por euro, GBYTE por GBYTE, etc.





Por otro lado, la tokenización no fungible representa la propiedad de activos únicos, como arte digital o bienes raíces, donde el valor del token está determinado por el activo subyacente.





Este tipo de tokenización es especialmente útil para la propiedad fraccionada: por ejemplo, numerosos inversores en todo el mundo poseen la misma casa a través de tokens fungibles.

La tokenización de la gobernanza otorga a los titulares derechos de voto, lo que permite la participación en los procesos de toma de decisiones dentro de una plataforma digital. Mientras tanto, la tokenización de servicios públicos otorga acceso a productos y servicios específicos en una cadena particular, facilitando acciones como pagar tarifas de transacción u operar sistemas de mercado descentralizados.





En un sentido más amplio, podemos categorizar tokenización como tangible e intangible, considerando los activos involucrados. Por lo tanto, estos activos pueden ser tangibles, incluido el oro o los bienes raíces, o intangibles, que incluyen derechos de voto o licencias de contenido.





Básicamente, la tokenización se extiende a prácticamente cualquier cosa que se considere valiosa, poseíble e incorporable a un mercado de activos más amplio.

¿Por qué tokenizar su(s) producto(s)?

La tokenización de productos en una red de criptomonedas ofrece una variedad multifacética de beneficios tanto para individuos como para empresas. Revisemos algunos de ellos a continuación.





Liquidez y accesibilidad mejoradas: la conversión de activos físicos o digitales en tokens facilita la comercialización en plataformas criptográficas, promoviendo la propiedad fraccionada y ampliando el acceso a una amplia gama de inversores.





Seguimiento de propiedad transparente y seguro: la naturaleza descentralizada e inmutable de los libros de contabilidad distribuidos garantiza un registro seguro y transparente del historial de propiedad, lo que reduce el riesgo de fraude y fomenta la confianza entre las partes interesadas.



Modelos de negocios innovadores: La tokenización podría introducir modelos de negocios novedosos, con tokens de utilidad actuando como claves de acceso a productos o servicios específicos, agilizando las transacciones, eliminando intermediarios y creando mercados descentralizados.





Participación y gobernanza de la comunidad: los tokens de gobernanza permiten a las partes interesadas participar activamente en los procesos de toma de decisiones, fomentando un sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Además, la participación podría generar recompensas para los usuarios.





Transacciones más rápidas y económicas: aprovechar los tokens criptográficos permite evitar los intermediarios tradicionales, reducir los costos de transacción y los tiempos de procesamiento, lo que resulta en un método más ágil y rentable de transferir valor.





Accesibilidad global: Los tokens criptográficos, existentes en libros de contabilidad digitales, se pueden comercializar y vender las 24 horas del día, los 7 días de la semana en todo el mundo, eliminando las restricciones de zona horaria y mejorando la accesibilidad, asegurando un mercado dinámico y receptivo en la economía global.



En esencia, la tokenización de productos transforma las prácticas comerciales tradicionales, ofreciendo un marco más inclusivo, transparente y eficiente para los intercambios de activos en cualquier parte del mundo, en cualquier momento dado.

Casos de uso potenciales

La tokenización presenta una miríada de casos de uso potenciales en diversas industrias. En el sector inmobiliario, por ejemplo, puede revolucionar la propiedad al dividir grandes activos en tokens negociables, lo que permite una inversión más fácil y una propiedad fraccionada.





El arte y los objetos de colección pueden tokenizarse, lo que permite una participación más amplia en el mercado del arte y facilita el comercio de acciones de piezas valiosas. Esta democratización de mercados tradicionalmente exclusivos es un factor clave para la tokenización.



La gestión de la cadena de suministro se beneficiará de la transparencia y la trazabilidad que ofrecen los tokens basados en libros de contabilidad. La tokenización de productos a lo largo de la cadena de suministro puede mejorar la visibilidad, reducir el fraude y garantizar la autenticidad de los productos.





De manera similar, en el sector de la salud, los datos de los pacientes se pueden tokenizar de forma segura, preservando la privacidad y al mismo tiempo permitiendo el intercambio de datos seguro y eficiente entre las partes autorizadas.





La tokenización también está causando sensación en la industria financiera, donde los activos tradicionales como acciones y bonos pueden representarse como tokens, lo que permite transacciones más rápidas y rentables.





Además, los programas de fidelización y los sistemas de recompensas en diversos sectores pueden optimizarse mediante la emisión de tokens, proporcionando una forma de valor unificada y transferible para los consumidores.

Más casos de tokenización

Por otro lado, las monedas fiduciarias y las materias primas como el oro y los metales preciosos podrían convertirse (tokenizarse) en monedas estables.





Monedas estables vinculados al valor de estos activos ofrecen un medio más seguro y eficiente de representación digital, introduciendo estabilidad y mitigando la volatilidad a menudo asociada con las criptomonedas.





Ejemplos notables incluyen Tether (USDT), respaldado por reservas en dólares estadounidenses, y PAX Gold (PAXG), que representa una onza troy de oro.





Además, la aplicación de la tokenización se extiende a entradas, certificaciones y gemelos digitales. En la industria de eventos, la tokenización de entradas no sólo reduce los costos sino que también abre vías para los mercados secundarios, permitiendo el comercio y la reventa de entradas.





Las certificaciones se pueden almacenar y gestionar de forma segura en un libro de contabilidad distribuido mediante tokenización, creando registros a prueba de manipulaciones de las credenciales de las personas.





Este enfoque innovador agiliza el proceso de verificación, proporcionando un método más eficiente y seguro para que personas y organizaciones gestionen información confidencial.





Además, la tokenización de gemelos digitales, que representan versiones digitales de activos físicos, ofrece a las empresas nuevas oportunidades para gestionar e intercambiar estos activos en el ecosistema criptográfico. Esto crearía nuevas fuentes de ingresos y reduciría los costos de gestión asociados.

Costos potenciales de tokenización

Como hemos visto, la tokenización tiene muchos beneficios, pero no están exentos de ciertos costos. Diríamos que cuantos más activos tokenicemos y más complejo o regulado sea el acceso a ellos, más caros serían los costos.





Por ejemplo, preparar un programa de fidelización interno no es lo mismo que intentar tokenizar valores regulados o monedas fiduciarias.





El cumplimiento normativo, que podría ser un gasto principal, implica navegar por marcos legales complejos, con costos que oscilan entre 5.000 y 50.000 dólares. La infraestructura tecnológica para los libros de contabilidad distribuidos, que cuestan entre 10.000 y 100.000 dólares, es otra inversión crucial.





El desarrollo y la emisión de tokens, la valoración de activos y la diligencia debida, el marketing y el cumplimiento continuo contribuyen a los gastos generales, y cada categoría incurre en costos variables [ Investax ].

Además, si contratas a algunos intermediarios para hacer el trabajo, te podrían cobrar. entre $5,000 y $10,000 solo por la emisión, o incluso cobrar una alta cuota mensual por mantenimiento. La tokenización podría ahorrar muchos costos y abrir nuevas oportunidades comerciales, pero sin conocimientos de programación, podría resultar realmente costosa. Sin embargo, eso es algo que se puede solucionar.

Tokenización en Obyte

Obyte ofrece la posibilidad de crear tokens personalizados sin codificación, y también con codificación, para expertos. En cualquier caso, crear tokens en esta plataforma es un proceso económico y fácil de usar, y estos tokens pueden representar una variedad de activos o entidades.





A diferencia de Ethereum, los tokens en Obyte son tratados por igual , con su transferencia manejada sin problemas por el sistema central y siguiendo las mismas reglas que la moneda nativa, GBYTE. Las tarifas de transacción suelen ser inferiores a 1 dólar en este activo.





El hecho de que los tokens Obyte disfruten del mismo estatus que la moneda nativa elimina la necesidad de implementar repetidamente funciones de transferencia básicas para cada token, lo que garantiza operaciones consistentes y sin errores, así como una experiencia de usuario uniforme.





El suministro de tokens puede ser fijo o ilimitado, y hay otras propiedades interesantes disponibles para usuarios avanzados.



Al definir un nuevo tipo de token, sus parámetros se pueden personalizar para adaptarlos al entorno previsto. Para el cumplimiento en entornos regulados, se pueden emplear características como "cosigned_by_definer", que requieren que cada transacción simbólica esté firmada conjuntamente por el emisor, como una institución financiera.





Además, para mejorar la regulación en entornos específicos, la propiedad "spender_attested" se puede utilizar para limitar la propiedad y la transferibilidad del token exclusivamente a usuarios certificados con identidades verificadas.





En escenarios centrados en la privacidad, se puede activar la propiedad "is_private", lo que garantiza que todas las transferencias de tokens sigan siendo privadas y se realicen directamente entre el remitente y el destinatario sin aparecer en el libro de contabilidad público (DAG).





Para los puntos de fidelidad, los operadores pueden restringir las transferencias de tokens estableciendo la propiedad "is_transferrable" en falso, evitando el comercio en mercados secundarios y permitiendo el canje solo con el emisor.





Además, el sistema admite condiciones más complejas para la emisión y transferencia de tokens según criterios específicos.

Fichas sin codificación

La tokenización también está disponible para los no codificadores a través del fácil de usar Registro de Bienes . Este es un sitio web sencillo donde puedes crear cualquier tipo de token personalizado basado en Obyte, incluidos puntos de fidelidad, acciones de ICO o cualquier otro producto tokenizado. Simplemente rellena los espacios (oferta, nombre, descripción, etc.) y encargas la creación pagando apenas 0,005 GBYTE (menos de 1 dólar).





Luego, su nueva moneda estará lista en la cadena para ser promocionada y utilizada. Sin pasos ni tarifas adicionales.



Aufort , una empresa de inversión europea, ya está utilizando funciones de tokenización en Obyte. Esta marca utiliza el DAG para representar internamente sus reservas de oro, y eso implica características interesantes para sus clientes.





Pueden enviar, recibir, vender o retirar sus inversiones en oro en cualquier momento, casi instantáneamente y sin comisiones, en todo el mundo, incluso si no ven la "tokenización", debido a que Aufort es una marca de custodia.





Entonces, podemos decir que Obyte se destaca en el ámbito de la tokenización por ser rápido, eficiente y económico.





Su enfoque integral y adaptable a la tokenización, dirigido tanto a usuarios novatos como expertos, lo posiciona como un actor destacado en el panorama cambiante de la representación y el intercambio de activos digitales.