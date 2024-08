Tokenização para ativos e produtos: recursos, custos e casos de uso

Antes da tokenização em si, vamos começar examinando o que exatamente é um “token”. Caso você não saiba, a palavra e o conceito já existiam muito antes do Bitcoin e das criptomoedas, por isso nem sempre estão relacionados à criptografia. Um token é uma representação visível ou tangível de outra coisa, e é isso. Um token de cassino/jogo, um token de voucher, um símbolo de nosso agradecimento e assim por diante.





No mundo criptográfico, podemos dizer que um token é um objeto digital, uma sequência de código que funciona para representar algum tipo de valor – dinheiro, coisas do mundo real, obras de arte, etc. ato de transformar um ativo ou seus direitos de propriedade em unidades distintas conhecidas como tokens dentro de uma rede criptográfica.





Ou, em outras palavras, é o processo que nos permite digitalizar em um livro-razão qualquer tipo de ativo, tangível ou não.





A tokenização é utilizada para aumentar a liquidez, facilitar a propriedade fracionada e agilizar a negociação de todos os tipos de ativos, tornando-os mais acessíveis a uma gama mais ampla de investidores.





Os tokens podem ser representações digitais de imóveis, arte ou instrumentos financeiros, permitindo transações mais eficientes e descentralizadas em diferentes redes criptográficas, em todo o mundo, e sem limitações burocráticas.

Tipos de tokenização

Tokenização em livros criptografados poderia ser classificado como fungível, não fungível, governança e utilidade. A tokenização fungível envolve tokens padrão com valores idênticos, semelhantes a unidades monetárias intercambiáveis – dólar por dólar, euro por euro, GBYTE por GBYTE, etc.





Por outro lado, a tokenização não fungível representa a propriedade de ativos únicos, como arte digital ou imóveis, onde o valor do token é determinado pelo ativo subjacente.





Este tipo de tokenização é especialmente útil para propriedade fracionada: por exemplo, numerosos investidores em todo o mundo que possuem a mesma casa através de tokens fungíveis.

A tokenização de governança capacita os titulares com direitos de voto, permitindo a participação nos processos de tomada de decisão dentro de uma plataforma digital. Enquanto isso, a tokenização de serviços públicos concede acesso a produtos e serviços específicos em uma determinada cadeia, facilitando ações como o pagamento de taxas de transação ou a operação de sistemas de mercado descentralizados.





Num sentido mais amplo, podemos categorizar tokenização como tangível e intangível, considerando os ativos envolvidos. Assim, estes ativos podem ser tangíveis, incluindo ouro ou imóveis, ou intangíveis, abrangendo direitos de voto ou licenciamento de conteúdos.





Essencialmente, a tokenização se estende a praticamente qualquer coisa considerada valiosa, possuída e incorporável a um mercado de ativos mais amplo.

Por que tokenizar seu(s) produto(s)?

A tokenização de produtos em uma rede de criptomoedas oferece uma gama multifacetada de benefícios para indivíduos e empresas. Vamos verificar alguns deles adiante.





Maior liquidez e acessibilidade: A conversão de ativos físicos ou digitais em tokens facilita a negociação em plataformas criptográficas, promovendo a propriedade fracionada e ampliando o acesso a uma gama diversificada de investidores.





Rastreamento de propriedade transparente e seguro: A natureza descentralizada e imutável dos livros distribuídos garante um registro seguro e transparente do histórico de propriedade, reduzindo o risco de fraude e promovendo a confiança entre as partes interessadas.



Modelos de negócios inovadores: A tokenização poderia introduzir novos modelos de negócios, com tokens utilitários atuando como chaves de acesso a produtos ou serviços específicos, simplificando transações, eliminando intermediários e criando mercados descentralizados.





Envolvimento e Governança Comunitária: Os tokens de governança capacitam as partes interessadas a participar ativamente nos processos de tomada de decisão, promovendo um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. Além disso, a participação poderá trazer recompensas aos usuários.





Transações mais rápidas e baratas: o aproveitamento de tokens criptográficos permite contornar os intermediários tradicionais, reduzindo os custos de transação e os tempos de processamento, resultando em um método de transferência de valor mais simplificado e econômico.





Acessibilidade global: Os tokens criptográficos, existentes em livros digitais, podem ser negociados e vendidos 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo, eliminando restrições de fuso horário e melhorando a acessibilidade, garantindo um mercado dinâmico e responsivo na economia global.



Em essência, a tokenização de produtos transforma as práticas comerciais tradicionais, oferecendo uma estrutura mais inclusiva, transparente e eficiente para trocas de ativos em qualquer parte do mundo, a qualquer momento.

Casos de uso potenciais

A tokenização apresenta uma infinidade de possíveis casos de uso em vários setores. No setor imobiliário, por exemplo, pode revolucionar a propriedade imobiliária ao decompor grandes ativos em tokens negociáveis, permitindo um investimento mais fácil e uma propriedade fracionada.





Arte e itens colecionáveis podem ser tokenizados, permitindo uma participação mais ampla no mercado de arte e facilitando a negociação de ações de peças valiosas. Esta democratização de mercados tradicionalmente exclusivos é um fator-chave para a tokenização.



O gerenciamento da cadeia de suprimentos se beneficiará da transparência e rastreabilidade oferecidas pelos tokens baseados em livros contábeis. A tokenização de mercadorias em toda a cadeia de abastecimento pode aumentar a visibilidade, reduzir fraudes e garantir a autenticidade dos produtos.





Da mesma forma, no setor da saúde, os dados dos pacientes podem ser tokenizados de forma segura, preservando a privacidade e ao mesmo tempo permitindo a partilha de dados segura e eficiente entre partes autorizadas.





A tokenização também está a agitar o setor financeiro, onde ativos tradicionais como ações e títulos podem ser representados como tokens, permitindo transações mais rápidas e mais económicas.





Além disso, os programas de fidelização e os sistemas de recompensas em vários setores podem ser simplificados através da emissão de tokens, proporcionando uma forma unificada e transferível de valor para os consumidores.

Mais casos para tokenização

Por outro lado, moedas fiduciárias e commodities como ouro e metais preciosos poderiam ser transformadas (tokenizadas) em stablecoins.





Moedas estáveis atrelados ao valor desses ativos oferecem um meio de representação digital mais seguro e eficiente, introduzindo estabilidade e mitigando a volatilidade frequentemente associada às criptomoedas.





Exemplos notáveis incluem Tether (USDT), apoiado por reservas em dólares americanos, e PAX Gold (PAXG), representando uma onça troy de ouro.





Além disso, a aplicação da tokenização se estende a ingressos, certificações e gêmeos digitais. Na indústria de eventos, a tokenização de ingressos não apenas reduz custos, mas também abre caminhos para mercados secundários, permitindo a negociação e revenda de ingressos.





As certificações podem ser armazenadas e gerenciadas com segurança em um livro-razão distribuído por meio de tokenização, criando registros à prova de falsificação das credenciais dos indivíduos.





Esta abordagem inovadora agiliza o processo de verificação, fornecendo um método mais eficiente e seguro para indivíduos e organizações gerenciarem informações confidenciais.





Além disso, a tokenização de gêmeos digitais, que representam versões digitais de ativos físicos, oferece às empresas novas oportunidades de gerenciar e negociar esses ativos no ecossistema criptográfico. Isto criaria novos fluxos de receitas e reduziria os custos de gestão associados.

Custos potenciais de tokenização

Como vimos, a tokenização traz muitos benefícios, mas eles não vêm sem certos custos. Diríamos que quanto mais ativos fossem tokenizados e quanto mais complexo ou regulamentado fosse o acesso a eles, mais caros seriam os custos.





Por exemplo, preparar um programa de fidelidade interno não é o mesmo que tentar tokenizar títulos regulamentados ou moedas fiduciárias.





A conformidade regulamentar, que pode ser uma despesa primária, envolve a navegação em quadros jurídicos complexos, com custos que variam entre 5.000 e 50.000 dólares. A infraestrutura tecnológica para livros-razão distribuídos, que custa entre US$ 10.000 e US$ 100.000, é outro investimento crucial.





O desenvolvimento e emissão de tokens, avaliação de ativos e due diligence, marketing e conformidade contínua contribuem para as despesas gerais, com cada categoria incorrendo em custos variados [ Investax ].

Além disso, se você contratar alguns intermediários para fazer o trabalho, eles poderão cobrar entre US$ 5.000 e US$ 10.000 apenas pela emissão, ou ainda cobrar uma alta mensalidade pela manutenção. A tokenização poderia economizar muitos custos e abrir novas oportunidades de negócios, mas sem conhecimento de programação, poderia ser muito cara. Isso é algo solucionável, no entanto.

Tokenização em Obyte

Obyte oferece a possibilidade de criar tokens personalizados sem codificação, e também com codificação, para especialistas. Em qualquer caso, a criação de tokens nesta plataforma é um processo fácil de usar e barato, e esses tokens podem representar uma variedade de ativos ou entidades.





Ao contrário do Ethereum, os tokens no Obyte são tratados igualmente , com sua transferência gerenciada perfeitamente pelo sistema principal e seguindo as mesmas regras da moeda nativa, GBYTE. As taxas de transação geralmente ficam abaixo de US$ 1 neste ativo.





O fato de os tokens Obyte desfrutarem do mesmo status que a moeda nativa elimina a necessidade de implementar repetidamente funções básicas de transferência para cada token, garantindo operações consistentes e livres de erros, bem como uma experiência de usuário uniforme.





O fornecimento de tokens pode ser fixo ou ilimitado, e outras propriedades interessantes estão disponíveis para usuários avançados.



Ao definir um novo tipo de token, seus parâmetros podem ser customizados para se adequar ao ambiente pretendido. Para conformidade em ambientes regulamentados, recursos como “cosigned_by_definer” podem ser empregados, exigindo que cada transação de token seja fiada pelo emissor, como uma instituição financeira.





Além disso, para melhorar a regulamentação em ambientes específicos, a propriedade “spender_attested” pode ser utilizada para limitar a propriedade e a transferibilidade do token exclusivamente para usuários atestados com identidades verificadas.





Em cenários focados na privacidade, a propriedade “is_private” pode ser ativada, garantindo que todas as transferências de tokens permaneçam privadas, ocorrendo diretamente entre o remetente e o destinatário, sem aparecer no livro-razão público (DAG).





Para pontos de fidelidade, as operadoras podem restringir as transferências de tokens definindo a propriedade “is_transferrable” como falsa, impedindo a negociação em mercados secundários e permitindo o resgate apenas com o emissor.





Além disso, o sistema suporta condições mais complexas para emissão e transferência de tokens com base em critérios específicos.

Tokens sem codificação

A tokenização também está disponível para não codificadores por meio do aplicativo fácil de usar Registro de Ativos . Este é um site simples onde você pode criar qualquer tipo de token personalizado baseado em Obyte, incluindo pontos de fidelidade, ações da ICO ou qualquer outro produto tokenizado. Basta preencher os espaços (fornecimento, nome, descrição, etc.) e solicitar a criação pagando apenas 0,005 GBYTEs (menos de US$ 1).





Então, sua nova moeda estará pronta na rede para ser promovida e usada. Sem etapas ou taxas extras.



Aufort , uma empresa de investimento europeia, já está usando recursos de tokenização no Obyte. Esta marca utiliza o DAG para representar internamente as suas reservas de ouro, o que implica características interessantes para os seus clientes.





Eles podem enviar, receber, vender ou retirar seus investimentos em ouro a qualquer momento, quase instantaneamente e sem taxas, globalmente – mesmo que não vejam a “tokenização”, devido ao fato de Aufort ser uma marca de custódia.





Assim, podemos dizer que Obyte se destaca no campo da tokenização por ser rápido, eficiente e barato.





A sua abordagem abrangente e adaptável à tokenização, atendendo tanto a utilizadores novatos como a especialistas, posiciona-a como um interveniente notável no cenário em evolução da representação e troca de ativos digitais.