Tokenisierung für Vermögenswerte und Produkte: Funktionen, Kosten und Anwendungsfälle

Bevor wir mit der eigentlichen Tokenisierung beginnen, wollen wir zunächst besprechen, was genau ein „Token“ ist. Falls Sie es nicht wussten: Das Wort und das Konzept existierten lange vor Bitcoin und Kryptowährungen, es hat also nicht immer etwas mit Krypto zu tun. Ein Token ist eine sichtbare oder greifbare Darstellung von etwas anderem, und das ist alles. Ein Casino-/Gaming-Token, ein Gutschein-Token, ein Zeichen unserer Wertschätzung und so weiter.





In der Kryptowelt können wir sagen, dass ein Token ein digitales Objekt ist, eine Codefolge, die einen Wert darstellt – Geld, reale Dinge, Kunstwerke usw. In diesem Sinne könnte Tokenisierung definiert werden als Akt der Umwandlung eines Vermögenswerts oder seiner Eigentumsrechte in verschiedene Einheiten, sogenannte Token, innerhalb eines Kryptonetzwerks.





Oder mit anderen Worten, es handelt sich um den Prozess, der es uns ermöglicht, jede Art von Vermögenswert, ob materiell oder nicht, in einem Hauptbuch zu digitalisieren.





Die Tokenisierung wird eingesetzt, um die Liquidität zu erhöhen, Teileigentum zu erleichtern und den Handel mit Vermögenswerten aller Art zu rationalisieren, um sie einem breiteren Anlegerkreis zugänglicher zu machen.





Token könnten digitale Darstellungen von Immobilien, Kunst oder Finanzinstrumenten sein und effizientere und dezentralere Transaktionen in verschiedenen Krypto-Netzwerken weltweit und ohne bürokratische Einschränkungen ermöglichen.

Arten der Tokenisierung

Tokenisierung in Krypto-Ledgern könnte klassifiziert werden als fungibel, nicht fungibel, Governance und Nutzen. Bei der fungiblen Tokenisierung handelt es sich um Standard-Token mit identischen Werten, ähnlich austauschbaren Währungseinheiten – Dollar für Dollar, Euro für Euro, GBYTE für GBYTE usw.





Andererseits stellt die nicht fungible Tokenisierung das Eigentum an einzigartigen Vermögenswerten wie digitaler Kunst oder Immobilien dar, wobei der Wert des Tokens durch den zugrunde liegenden Vermögenswert bestimmt wird.





Diese Art der Tokenisierung ist besonders nützlich für Teileigentum: Beispielsweise besitzen zahlreiche Investoren weltweit das gleiche Haus über fungible Token.

Die Governance-Tokenisierung verleiht Inhabern Stimmrechte und ermöglicht so die Teilnahme an Entscheidungsprozessen innerhalb einer digitalen Plattform. Die Utility-Tokenisierung hingegen gewährt Zugang zu bestimmten Produkten und Dienstleistungen in einer bestimmten Kette und erleichtert so Aktionen wie die Zahlung von Transaktionsgebühren oder den Betrieb dezentraler Marktsysteme.





In einem weiteren Sinne, wir können kategorisieren Tokenisierung als materiell und immateriell, unter Berücksichtigung der beteiligten Vermögenswerte. Diese Vermögenswerte können also materiell sein, einschließlich Gold oder Immobilien, oder immateriell, z. B. Stimmrechte oder Inhaltslizenzen.





Im Wesentlichen erstreckt sich die Tokenisierung auf praktisch alles, was als wertvoll, besitzbar und in einen breiteren Vermögensmarkt integrierbar gilt.

Warum sollten Sie Ihre Produkte tokenisieren?

Die Tokenisierung von Produkten in einem Kryptowährungsnetzwerk bietet sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen vielfältige Vorteile. Schauen wir uns einige davon im Voraus an.





Verbesserte Liquidität und Zugänglichkeit: Die Umwandlung physischer oder digitaler Vermögenswerte in Token erleichtert den Handel auf Kryptoplattformen, fördert Teilbesitz und erweitert den Zugang zu einem breiten Spektrum von Anlegern.





Transparente und sichere Eigentumsverfolgung: Die dezentrale und unveränderliche Natur verteilter Ledger gewährleistet eine sichere und transparente Aufzeichnung der Eigentumshistorie, verringert das Betrugsrisiko und fördert das Vertrauen zwischen den Beteiligten.



Innovative Geschäftsmodelle: Die Tokenisierung könnte neue Geschäftsmodelle einführen, bei denen Utility-Token als Zugangsschlüssel zu bestimmten Produkten oder Dienstleistungen fungieren, Transaktionen rationalisieren, Zwischenhändler eliminieren und dezentrale Marktplätze schaffen.





Community-Engagement und Governance: Governance-Token ermöglichen es den Stakeholdern, sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen, und fördern so ein Gemeinschaftsgefühl und gemeinsame Verantwortung. Außerdem könnte die Teilnahme den Benutzern Belohnungen bringen.





Schnellere und günstigere Transaktionen: Der Einsatz von Krypto-Token ermöglicht die Umgehung traditioneller Vermittler, wodurch Transaktionskosten und Bearbeitungszeiten reduziert werden, was zu einer schlankeren und kosteneffizienteren Methode der Wertübertragung führt.





Globale Zugänglichkeit: Krypto-Tokens, die in digitalen Hauptbüchern vorhanden sind, können rund um die Uhr weltweit gehandelt und verkauft werden, wodurch Zeitzonenbeschränkungen beseitigt und die Zugänglichkeit verbessert werden, wodurch ein dynamischer und reaktionsfähiger Marktplatz in der Weltwirtschaft gewährleistet wird.



Im Wesentlichen verändern Tokenisierungsprodukte traditionelle Geschäftspraktiken und bieten einen umfassenderen, transparenteren und effizienteren Rahmen für den Austausch von Vermögenswerten in jedem Teil der Welt und zu jedem Zeitpunkt.

Mögliche Anwendungsfälle

Die Tokenisierung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten mögliche Anwendungsfälle über verschiedene Branchen hinweg. Im Immobilienbereich kann es beispielsweise den Immobilienbesitz revolutionieren, indem große Vermögenswerte in handelbare Token zerlegt werden, was einfachere Investitionen und Teileigentum ermöglicht.





Kunst und Sammlerstücke können tokenisiert werden, was eine breitere Teilnahme am Kunstmarkt ermöglicht und den Handel mit Anteilen an wertvollen Stücken erleichtert. Diese Demokratisierung traditionell exklusiver Märkte ist ein wesentlicher Treiber für die Tokenisierung.



Das Supply Chain Management wird von der Transparenz und Rückverfolgbarkeit profitieren, die Ledger-basierte Token bieten. Die Tokenisierung von Waren in der gesamten Lieferkette kann die Sichtbarkeit verbessern, Betrug reduzieren und die Authentizität der Produkte sicherstellen.





Ebenso können im Gesundheitswesen Patientendaten sicher tokenisiert werden, wodurch die Privatsphäre gewahrt bleibt und gleichzeitig ein sicherer und effizienter Datenaustausch zwischen autorisierten Parteien ermöglicht wird.





Die Tokenisierung sorgt auch in der Finanzbranche für Aufsehen, wo traditionelle Vermögenswerte wie Aktien und Anleihen als Token dargestellt werden können, was schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht.





Darüber hinaus können Treueprogramme und Belohnungssysteme in verschiedenen Sektoren durch die Ausgabe von Token rationalisiert werden, wodurch eine einheitliche und übertragbare Wertform für Verbraucher bereitgestellt wird.

Weitere Fälle für die Tokenisierung

Andererseits könnten Fiat-Währungen und Rohstoffe wie Gold und Edelmetalle in Stablecoins umgewandelt (tokenisiert) werden.





Stablecoins Die Bindung an den Wert dieser Vermögenswerte bietet ein sichereres und effizienteres Mittel zur digitalen Darstellung, sorgt für Stabilität und mildert die häufig mit Kryptowährungen verbundene Volatilität.





Bemerkenswerte Beispiele sind Tether (USDT), das durch US-Dollar-Reserven gedeckt ist, und PAX Gold (PAXG), das eine Feinunze Gold repräsentiert.





Darüber hinaus erstreckt sich die Anwendung der Tokenisierung auf Eintrittskarten, Zertifizierungen und digitale Zwillinge. In der Veranstaltungsbranche senkt die Tokenisierung von Eintrittskarten nicht nur die Kosten, sondern eröffnet auch Möglichkeiten für Sekundärmärkte, die den Handel und Weiterverkauf von Tickets ermöglichen.





Zertifizierungen können durch Tokenisierung sicher in einem verteilten Hauptbuch gespeichert und verwaltet werden, wodurch manipulationssichere Aufzeichnungen über die Anmeldeinformationen von Personen erstellt werden.





Dieser innovative Ansatz rationalisiert den Verifizierungsprozess und bietet Einzelpersonen und Organisationen eine effizientere und sicherere Methode zur Verwaltung sensibler Informationen.





Darüber hinaus bietet die Tokenisierung digitaler Zwillinge, die digitale Versionen physischer Vermögenswerte darstellen, Unternehmen neue Möglichkeiten, diese Vermögenswerte im Krypto-Ökosystem zu verwalten und zu handeln. Dies würde neue Einnahmequellen schaffen und die damit verbundenen Verwaltungskosten senken.

Potenzielle Kosten für die Tokenisierung

Wie wir gesehen haben, hat die Tokenisierung viele Vorteile, die jedoch nicht ohne gewisse Kosten verbunden sind. Wir würden sagen, dass die Kosten umso höher wären, je mehr Vermögenswerte zu tokenisieren wären und je komplexer oder regulierter der Zugang zu ihnen sei.





Beispielsweise ist die Vorbereitung eines internen Treueprogramms nicht dasselbe wie der Versuch, regulierte Wertpapiere oder Fiat-Währungen zu tokenisieren.





Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die eine der Hauptkosten darstellen kann, erfordert die Bewältigung komplexer rechtlicher Rahmenbedingungen, wobei die Kosten zwischen 5.000 und 50.000 US-Dollar liegen. Die Technologieinfrastruktur für Distributed Ledgers, die zwischen 10.000 und 100.000 US-Dollar kostet, ist eine weitere wichtige Investition.





Token-Entwicklung und -Ausgabe, Vermögensbewertung und Due Diligence, Marketing und laufende Compliance tragen zu den Gesamtkosten bei, wobei für jede Kategorie unterschiedliche Kosten anfallen [ Investax ].

Wenn Sie außerdem Zwischenhändler mit der Arbeit beauftragen, könnten diese Ihnen Gebühren in Rechnung stellen zwischen 5.000 $ und 10.000 $ nur für die Ausstellung, oder es wird sogar eine hohe monatliche Gebühr für die Wartung erhoben. Die Tokenisierung könnte viele Kosten einsparen und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, aber ohne Programmierkenntnisse könnte es richtig teuer werden. Das ist jedoch etwas lösbares.

Tokenisierung in Obyte

Obyte bietet die Möglichkeit, benutzerdefinierte Token ohne Codierung und auch mit Codierung für Experten zu erstellen. In jedem Fall ist die Erstellung von Tokens auf dieser Plattform ein benutzerfreundlicher und kostengünstiger Prozess, und diese Tokens können eine Vielzahl von Vermögenswerten oder Entitäten repräsentieren.





Im Gegensatz zu Ethereum gibt es bei Obyte Token werden gleich behandelt , wobei der Transfer nahtlos vom Kernsystem abgewickelt wird und denselben Regeln folgt wie die native Währung GBYTE. Die Transaktionsgebühren für diesen Vermögenswert liegen oft unter 1 US-Dollar.





Die Tatsache, dass Obyte-Token den gleichen Status wie die Landeswährung genießen, macht die wiederholte Implementierung grundlegender Übertragungsfunktionen für jeden Token überflüssig und gewährleistet so einen konsistenten und fehlerfreien Betrieb sowie ein einheitliches Benutzererlebnis.





Der Token-Vorrat kann entweder fest oder unbegrenzt sein, und für fortgeschrittene Benutzer stehen weitere interessante Eigenschaften zur Verfügung.



Beim Definieren eines neuen Tokentyps können dessen Parameter an die vorgesehene Umgebung angepasst werden. Zur Compliance in regulierten Umgebungen können Funktionen wie „cosigned_by_definer“ eingesetzt werden, die erfordern, dass jede Token-Transaktion vom Emittenten, beispielsweise einem Finanzinstitut, mitsigniert wird.





Darüber hinaus kann für eine verbesserte Regulierung in bestimmten Umgebungen die Eigenschaft „spender_attested“ verwendet werden, um den Besitz und die Übertragbarkeit von Token ausschließlich auf zertifizierte Benutzer mit verifizierter Identität zu beschränken.





In datenschutzorientierten Szenarien kann die Eigenschaft „is_private“ aktiviert werden, um sicherzustellen, dass alle Token-Übertragungen privat bleiben und direkt zwischen Absender und Empfänger erfolgen, ohne im öffentlichen Hauptbuch (DAG) zu erscheinen.





Für Treuepunkte können Betreiber Token-Transfers einschränken, indem sie die Eigenschaft „is_transferrable“ auf „false“ setzen, wodurch der Handel auf Sekundärmärkten verhindert wird und die Einlösung nur beim Emittenten möglich ist.





Darüber hinaus unterstützt das System komplexere Bedingungen für die Ausgabe und Übertragung von Token auf der Grundlage spezifischer Kriterien.

Token ohne Codierung

Durch die einfache Handhabung ist die Tokenisierung auch für Nicht-Programmierer verfügbar Vermögensregister . Dies ist eine einfache Website, auf der Sie jede Art von benutzerdefiniertem Obyte-basiertem Token erstellen können, einschließlich Treuepunkten, ICO-Aktien oder anderen tokenisierten Produkten. Sie füllen einfach die Felder aus (Angebot, Name, Beschreibung usw.) und bestellen die Kreation für nur 0,005 GByte (weniger als 1 US-Dollar).





Dann ist Ihre neue Münze in der Kette bereit, beworben und verwendet zu werden. Keine zusätzlichen Schritte oder Gebühren.



Aufort , eine europäische Investmentgesellschaft, nutzt bereits Tokenisierungsfunktionen in Obyte. Diese Marke nutzt die DAG, um ihre Goldreserven intern darzustellen, was für ihre Kunden interessante Funktionen mit sich bringt.





Sie können ihre Goldinvestitionen jederzeit, fast sofort und ohne Gebühren weltweit senden, empfangen, verkaufen oder abheben – auch wenn sie die „Tokenisierung“ nicht sehen, da Aufort eine Depotmarke ist.





Wir können also sagen, dass Obyte im Bereich der Tokenisierung durch seine Schnelligkeit, Effizienz und Kosten hervorsticht.





Sein umfassender und anpassungsfähiger Ansatz zur Tokenisierung, der sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Benutzer richtet, macht es zu einem bemerkenswerten Akteur in der sich entwickelnden Landschaft der Darstellung und des Austauschs digitaler Vermögenswerte.