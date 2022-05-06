SIP 中继简介：几乎没有声音





企业一直在寻找有效且经济高效地执行任务的方法。





如今，这通常意味着使用云资源，而不是购买和维护本地设备。借助 Internet 协议语音 (VoIP)和称为 SIP 中继的技术，您甚至可以将电话线移至云端。





VoIP 让您可以使用数据网络传输语音流量。 SIP（会话发起协议）是启用 VoIP 的协议之一。





它允许任何端点（例如计算机或手机）与任何具有电话号码或 SIP 地址的设备建立实时音频和视频会话。





换句话说，SIP 中继充当虚拟电话线，使用户能够通过互联网拨打和接听电话，并与世界上任何拥有电话或连接到互联网的人联系。





SIP 中继可与组织的现有通信基础设施配合使用，无论是本地还是基于云的。





它可以帮助企业增加其电信堆栈的容量，增加覆盖范围和电话号码库存，并将其本地基础设施扩展到云，同时与基于硬件的电信成本相比，节省资金。

SIP 集群优势

与物理基础设施相比，SIP 中继提供了几个优势：





节省成本： 使用传统电话服务，组织需要支付本地、长途和国际电话的费用。

从传统电信系统迁移到 SIP 中继可以帮助您节省经常性成本，因为您可以在云中构建整个电信系统并按使用量收费。

您还可以通过放弃扩展电话线通常附带的物理基础设施和硬件投资来节省开支。添加电话线或服务就像扩展您的每月服务协议一样简单。



可扩展性： 通过在单个网络中组合语音和数据，SIP 中继让您的组织可以快速打开新站点或设置远程工作人员。

您可以通过自行配置本地、国际、移动和免费号码、在中继中配置它们以及终止来自 IP PBX 的呼叫来随着您的成长而扩展。您可以轻松地为现有的 VoIP 系统增加容量，而无需投资额外的基础设施。



敏捷性： SIP 中继提供商在更改电话号码、调整服务、添加 IP 访问控制列表和配置软件电话兼容性等方面提供了灵活性。



可靠性： 传统电话系统容易受到天气事件和网络问题等因素的干扰。 SIP 中继更可靠，因为如果主 IP 地址没有响应，您可以添加故障转移路由。



IT 团队的轻松管理： SIP 中继提供商使公司能够扩展其 VoIP 基础设施，而无需与新的本地运营商协商。它们为现场管理提供易于使用的管理门户，包括调整呼叫路由、更改分机和按需添加电话线路等操作。

在 SIP 中继提供商中寻找的东西

当您准备好考虑将 SIP 中继添加到您的电信基础设施时，请开始考虑您想要的有效全数字电话线的内容。您可能有特定于站点的标准，但几乎所有企业都希望考虑一些共同因素。





语音质量： 您的通话听起来应该与使用传统电话公司中继线拨打的电话一样清晰（或更清晰）。



可靠性： 在剧院，演出必须继续；在电话中，呼叫必须通过。寻找具有冗余基础设施和跨地区多个运营商连接的供应商，以确保可靠性。



覆盖范围 ：寻找可以促进全球外拨电话并在您开展业务的国家/地区提供本地号码的提供商。本地号码使客户不必拨打国际电话或长途电话。



成本： 主要之一 SIP 中继的好处 是节省成本。与 SIP 干线相比，长途和国际电话的成本应该更低。 SIP 中继即用即付定价模式让企业只需为实际使用付费，而不是为您可能不需要的服务包预先付费。一些提供商提供灵活的合同，允许您根据需要调整服务。



易于管理： SIP 中继在概念和执行上很简单，这应该反映在它们的管理界面中。 SIP 中继提供商应该提供一种直观的方式来管理和配置中继以及查看呼叫详细记录 (CDR)。



支持：无论技术多么简单，您都可能遇到实施问题或需要排除故障。寻找提供 24/7 免费技术支持的提供商。



其他要考虑的标准包括与现有基础架构的互操作性（今天几乎是给定的）、身份验证选项和网络安全。





您还应该寻找对 SIP 中继背后的技术和生态系统有深入了解的提供商，以便在安装、故障排除和扩展期间提供建议和支持。

开始使用 SIP 中继

如何开始使用 SIP 中继？一种好方法是 主干 ，来自 Plivo 的 SIP 中继服务。普利沃的 高级通信网络 使用世界各地的 1 级语音运营商，而不是依赖最低成本路由 (LCR)，这会影响质量并优化成本。





Zentrunk 为呼出和呼入语音呼叫提供全球覆盖，并提供无限并发呼叫、低拨号后延迟和保证呼叫线路身份 (CLI)，也称为呼叫者 ID。





无论您是希望增加当前电信堆栈的容量、增加覆盖范围和电话号码库存，还是将您的本地基础设施扩展到云，Zentrunk 都能助您一臂之力。





Plivo 在五大洲的六个地区拥有网络接入点 (PoP)，以确保客户体验低延迟和高语音质量，并拥有一个冗余基础设施，在国家/地区至少有三个本地运营商连接，以实现高可靠性。





Zentrunk 允许您使用仪表板界面立即配置 SIP 中继。和普利沃的 SIP 中继定价 超过电信供应商。

享受福利

如今，许多组织都在讨论员工是否应该返回办公室以及应该多久工作一次。





SIP 中继可以为企业提供适应不断变化的电信需求所需的灵活性。无论您如何使用它，SIP 中继都可以简化您的电信环境。



