什么是 DeFi 脉搏指数？开始节拍

什么是 DeFi 脉搏指数？

DeFi Pulse Index 是一个资本加权指数，用于跟踪以太坊上去中心化金融（DeFi）资产的表现。

它结合了 ERC-20 代币和传统指数基金的特点，创造了对传统 ETF 结构的 21 世纪数字化升级。

DeFi 以快速的创新步伐发展。随着推出引人注目的 DeFi 代币的高质量团队数量的增加，跟上步伐变得越来越困难。

深入了解去中心化金融、每个协议背后的细微差别，以及哪些代币具有有吸引力的经济设计，对某些人来说可能很麻烦，对另一些人来说则很神秘。

在此背景下，涌现出一批去中心化指数基金，让投资者可以被动、多元化地接触 DeFi 市场。

$DPI就是这样一种指数基金，在单一投资产品中提供广泛的 DeFi 敞口。

在这份 DeFi Pulse Index 权威指南中，我们回答了以下关于 Index Coop 旗舰产品的常见问题

人们购买 DPI 的 3 个原因？

购买 $DPI 具有三个核心优势：简单、成本效益和税收效益。

1.简单

指数投资被广泛认为是使投资组合多样化的最简单方法之一。

任何人都可以将他们的资金分配到指数中，例如 ETF 或共同基金，获得多元化的一揽子资产敞口，并在更广泛的市场中体验具有竞争力的表现。

您需要很少的专业知识来投资指数。

2. 成本效益

在投资任何产品时，重要的是要考虑相关成本。

对于加密，成本评估的一个主要因素是gas：支付给以太坊网络以执行链上交易的金额。

由于 $DPI 是封装在单个 ERC-20 代币中的资产包，因此您可以通过单次交易投资 14 个最大的 DeFi 名称。

与单独购买每种成分相比，这可以节省成本。此外，再平衡成本由 Set 和 Index Coop 承担，因此您无需支付交易费用来重新平衡投资组合。

3. 节税

另一个主要考虑因素是再平衡的税收后果。根据您当地的法律，税收可以在交易成本中发挥重要作用。

例如，在美国，您在购买、出售或交换加密货币时必须缴纳资本利得税。 $DPI 的结构方式是，交换发生在 ERC-20 代币包装器内部，因此您实际上永远不会出售代币。

您持有一个代币 $DPI，并且在后台进行的所有重新平衡都不会为您触发任何资本收益或纳税义务。

相反，您只需在出售 $DPI 后缴纳资本利得税。

也就是说，买卖加密货币的税收影响可能很复杂，并且因地区而异。

我们建议您与税务顾问交谈，以了解您在您所在国家/地区的税务方面的独特情况。

谁创建并目前管理 DPI？

DeFi Pulse Index 由 Index Coop 与 DeFi Pulse 和 Set Protocol 合作创建。

Index Coop 是一个去中心化的自治组织 (DAO)，它的存在是为了创建和维护基于 DeFi 资产管理原语的加密原生结构化产品。

作为 DAO，Index Coop 由其社区成员管理。成员使用 $INDEX 代币对新产品、国库分配以及 DAO 的未来方向提出建议和投票。

Index Coop 迄今为止拥有多种成功的产品，包括：DeFi Pulse Index、Metaverse Index 和 2x 杠杆产品套件。

DeFi Pulse 是 $DPI 背后的方法论专家。你可以在他们的网站上找到 DeFi 协议的最新分析和排名。

他们的排名追踪了流行的 DeFi 应用程序和协议的智能合约中锁定的总价值（TVL）。

此外，他们还策划了 DeFi 列表（DeFi 中最佳资源的集合）和 DeFi Pulse Farmer（涵盖 DeFi 最新消息和机会的时事通讯）。

Set Protocol 是一种以太坊原生 DeFi 原语，它利用现有的开放金融协议促进将加密资产捆绑到完全抵押的篮子中，这些篮子在以太坊区块链上以 ERC20 代币的形式表示。

这些 Set 代币充当代表方法学家策略的结构化产品。

它是如何工作的？

DeFi Pulse Index 是一种数字资产指数，旨在追踪代币在 DeFi 行业中的表现。

该指数根据每个代币的流通供应价值加权。 DeFi Pulse Index 旨在跟踪 DeFi 中具有重要用途的项目，并表现出对持续维护和开发的承诺。

成份股

DeFi Pulse Index 包含由四个维度组成的纳入标准集合。

使用两个维度来评估代币的特性，一个维度来评估项目的特性，一个维度来评估协议的特性。

纳入标准是选择哪些令牌将被纳入索引的基础。

要包含在内，代币必须在以太坊上可用并与 DeFi dapp 相关联。

还有其他纳入标准考虑供应/发行、用户安全特性和协议牵引力，以确保仅包含最高质量的代币。

再平衡

再平衡在每个月的第三周进行。那时，任何符合条件的令牌都会被添加，任何不符合条件的令牌都会从索引中删除。

所有代币的上限为总分配的 25%，以确保一系列资产的多样化。

使 DPI 独一无二的 5 个原因

$DPI 特别独特，原因如下：

一、指数基金

如上所述，$DPI 是以太坊区块链上新兴的 DeFi 子资产类别的指数基金。因为它是一个捆绑的加密资产，你实际上拥有所有的底层代币。

这意味着您可以随时在TokenSets网站上将您的 $DPI 单位兑换为基础代币。这是传统 ETF 的一个特点，通常只为大型机构投资者保留。

2. 易于购买

您可以直接从您的 web3 钱包轻松地用法定货币交易 Index Coop 产品。购买 Index Coop 产品的流行钱包选择包括 Argent、Dharma、Metamask 或 Rainbow。

使用这些钱包中的每一个，您都可以连接到您的银行账户或借记卡，这样您就可以直接将法定货币兑换成 Index Coop 产品。

或者，您可以从 Uniswap 或 Sushiswap 等 DEX 购买 $DPI。第 2 层上 $DPI 的流动性将很快添加，届时交易将需要更少的 gas。

最后，可以直接从 Index Coop 或 TokenSets 购买 $DPI。

3. 未经许可

作为基于以太坊的加密资产，$DPI 是无需许可且去中心化的。这意味着世界上任何有互联网连接的人都可以购买和持有它。

这使得 $DPI 比传统金融 ETF 更容易获得，同时保持和改进了 ETF 的一些核心功能。您可以在此处详细了解$DPI 与传统金融等价物相比的优势。

4. 社区管理

尽管 $DPI 的确切方法由 DeFi Pulse 管理，但 Index Coop 社区负责围绕产品的各种管理决策。

任何人都可以通过成为 Index Coop 社区的活跃成员来参与这些决策。如果您有兴趣参与，请加入我们的Discord 。

5. 代币生产力

$DPI 是一种指数基金，但它也可以在整个 DeFi 中高效使用，因为它是一种加密资产。以下是 $DPI 持有者可以在 DeFi 中获得的一些生产机会：

流动性规定 (LP)：通过为 Uniswap 或 Sushiswap 等 DEX 上的交易活动提供 $DPI 和 $ETH 流动性以换取部分交易费用，从而成为做市商。



收益农业：将您的 LP 头寸押在平台上以赚取额外收益。例如，您可以在 indexcoop.com 上质押您的 $DPI/$ETH LP 代币，以获得约 10% 的收益。



借贷：为 CREAM Finance 和 Alpha Homora V2 等平台的借贷需求提供借贷抵押品。这为您提供了借款人的兴趣流。



抵押债务头寸（CDP）：以稳定币的 $DPI 为抵押贷款，并使用稳定币来种植收益。

有哪些风险？

与所有投资一样，$DPI 面临市场风险。 $DPI 的价格会随着基础代币的买卖而波动。这意味着可能会失去您的初始投资。

除了市场风险，$DPI 还存在智能合约风险。这对于构建在以太坊网络上的所有代币都很常见。智能合约风险源于代码中潜在的漏洞利用或错误。

但是，Set Protocol 已经过 OpenZeppelin 和 ABDK 咨询的审计，每一行智能合约代码都是开源的。虽然这并不能消除黑客入侵的可能性，但它确实意味着来自外部审计公司和社区技术成员的许多人已经审查了代码，从而减轻了一些风险。

与任何以太坊项目一样，存在可能导致流动性不足的基础设施风险。

当以太坊网络在剧烈波动期间堵塞时，资产可能会因为无法处理交易而失去流动性，并且处理成本可能会令人望而却步。

最后，由于加密货币太新而且目前没有太多的政府监督，因此存在监管风险。

例如，在像美国这样的国家，将 $DPI 视为证券的法规可能会导致潜在的价格和/或流动性影响。

你如何购买 DPI？

以下是购买 $DPI 的三种主要方式：

您可以通过以太坊钱包直接将法定货币兑换成 Index Coop 产品



使用去中心化交易所用另一种加密货币交易 Index Coop 产品



或者，在 Gemini 等中心化交易所购买

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