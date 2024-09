O que é o Índice de pulso DeFi? Entre na batida

O que é o índice de pulso DeFi?

O DeFi Pulse Index é um índice ponderado por capitalização que acompanha o desempenho de ativos financeiros descentralizados (DeFi) na Ethereum.

Ele combina os recursos de um token ERC-20 e um fundo de índice tradicional para criar uma atualização digital do século 21 para a estrutura ETF tradicional.

DeFi se move em um ritmo rápido de inovação. À medida que o número de equipes de alta qualidade lançando tokens DeFi atraentes aumenta, fica cada vez mais difícil acompanhar.

Ter uma compreensão profunda de finanças descentralizadas, as nuances por trás de cada protocolo e quais tokens têm designs econômicos atraentes pode ser complicado para alguns e confuso para outros.

Diante desse cenário, surgiram vários fundos de índices descentralizados para permitir que os investidores obtenham uma exposição passiva e diversificada ao mercado DeFi.

O $DPI é um desses fundos de índice, oferecendo ampla exposição ao DeFi em um único produto de investimento.

Neste guia definitivo para o DeFi Pulse Index, respondemos à seguinte pergunta comum sobre o principal produto do Index Coop

3 razões pelas quais as pessoas compram DPI?

Existem três benefícios principais na compra de $DPI: simplicidade, economia e eficiência fiscal.

1. Simplicidade

O investimento em índices é amplamente considerado como uma das maneiras mais fáceis de diversificar um portfólio.

Qualquer um pode alocar seu capital em um índice, como um ETF ou um fundo mútuo, obter exposição a uma cesta diversificada de ativos e experimentar um desempenho competitivo com o mercado mais amplo.

Você precisa de muito pouca experiência para investir em um índice.

2. Custo-Eficiência

Ao investir em qualquer produto, é importante considerar os custos associados.

Com a criptografia, um fator importante na avaliação de custos é o gás: o valor pago à rede Ethereum para executar uma transação na cadeia.

Como $DPI é um pacote de ativos agrupados em um único token ERC-20, você pode investir em 14 dos maiores nomes DeFi por meio de uma única transação.

Isso pode proporcionar economia de custos em comparação com a compra de cada um dos constituintes separadamente. Além disso, os custos de rebalanceamento são suportados pelo Set e Index Coop, então você não paga taxas de transação para rebalancear o portfólio.

3. Eficiência Fiscal

Outra consideração importante são as consequências fiscais do reequilíbrio. Dependendo das leis locais, os impostos podem desempenhar um papel importante nos custos transacionais.

Por exemplo, nos Estados Unidos, você deve pagar imposto sobre ganhos de capital ao comprar, vender ou trocar criptomoedas. Da forma como o $DPI é estruturado, as trocas acontecem dentro do wrapper do token ERC-20, então você nunca está realmente vendendo os tokens.

Você possui um token, $DPI, e todo o reequilíbrio que está sendo feito sob o capô não aciona nenhum ganho de capital ou responsabilidade fiscal para você.

Em vez disso, você só seria obrigado a pagar um imposto sobre ganhos de capital depois de vender $ DPI.

Dito isso, a implicação fiscal para comprar e vender criptomoedas pode ser complexa e variar de acordo com a região.

Recomendamos falar com um consultor tributário para entender suas circunstâncias específicas com relação aos impostos em seu país.

Quem criou e atualmente gerencia o DPI?

O DeFi Pulse Index foi criado pela Index Coop em colaboração com DeFi Pulse e Set Protocol.

A Index Coop é uma organização autônoma descentralizada (DAO) que existe para criar e manter produtos estruturados criptográficos nativos construídos em primitivas de gerenciamento de ativos DeFi.

Como um DAO, o Index Coop é governado por seus membros da comunidade. Os membros usam o token $INDEX para propor e votar em novos produtos, a alocação do tesouro e a direção futura do DAO.

A Index Coop teve uma variedade de produtos de sucesso até o momento, incluindo: o DeFi Pulse Index, o Metaverse Index e um conjunto de produtos alavancados 2x.

DeFi Pulse é o metodologista por trás do $DPI. Você pode encontrar as análises e classificações mais recentes dos protocolos DeFi em seu site .

Suas classificações rastreiam o valor total bloqueado (TVL) nos contratos inteligentes de aplicativos e protocolos DeFi populares.

Além disso, eles organizam The DeFi List, uma coleção dos melhores recursos em DeFi, e DeFi Pulse Farmer, um boletim informativo que cobre as últimas notícias e oportunidades em DeFi.

Set Protocol é uma primitiva DeFi nativa do Ethereum que aproveita os protocolos Open Finance existentes para facilitar o agrupamento de criptoativos em cestas totalmente garantidas, que são representadas como tokens ERC20 no blockchain Ethereum.

Esses tokens Set atuam como produtos estruturados que representam a estratégia dos metodologistas.

Como funciona?

O DeFi Pulse Index é um índice de ativos digitais projetado para rastrear o desempenho dos tokens na indústria DeFi.

O índice é ponderado com base no valor da oferta circulante de cada token. O DeFi Pulse Index visa rastrear projetos em DeFi que têm uso significativo e mostram um compromisso com a manutenção e o desenvolvimento contínuos.

Inclusão Constituinte

O DeFi Pulse Index possui um conjunto de critérios de inclusão composto por quatro dimensões.

Duas dimensões são usadas para avaliar as características do token, uma dimensão é usada para avaliar as características do projeto e outra é usada para avaliar as características do protocolo.

Os critérios de inclusão são a base para selecionar quais tokens serão incluídos no índice.

Para serem incluídos, os tokens devem estar disponíveis no Ethereum e associados a um DeFi dapp.

Existem critérios de inclusão adicionais que levam em consideração o fornecimento/emissão, as características de segurança do usuário e a tração do protocolo para garantir que apenas os tokens da mais alta qualidade sejam incluídos.

Reequilíbrio

O reequilíbrio é realizado durante a terceira semana de cada mês. Nesse momento, todos os tokens que atendem aos critérios são adicionados e os que não atendem aos critérios são removidos do índice.

Todos os tokens são limitados a 25% da alocação total para garantir a diversificação em uma variedade de ativos.

5 razões que tornam o DPI único

O $DPI é particularmente exclusivo pelos seguintes motivos:

1. Fundo de índice

Conforme discutido acima, $DPI é um fundo de índice para a emergente classe de subativos DeFi na blockchain Ethereum. Por ser um criptoativo agrupado, você efetivamente possui todos os tokens subjacentes.

Isso significa que você pode resgatar suas unidades de $DPI para os tokens subjacentes a qualquer momento no site TokenSets . Esta é uma característica dos ETFs tradicionais que normalmente é reservada apenas para grandes investidores institucionais.

2. Fácil de comprar

Você pode facilmente trocar moeda fiduciária por um produto Index Coop diretamente de sua carteira web3. As escolhas populares de carteira para comprar produtos Index Coop incluem Argent, Dharma, Metamask ou Rainbow.

Com cada uma dessas carteiras, você pode se conectar à sua conta bancária ou cartão de débito, o que permite trocar moedas fiduciárias diretamente por produtos Index Coop.

Alternativamente, você pode comprar $DPI de um DEX como Uniswap ou Sushiswap. A liquidez para $DPI na camada 2 será adicionada em breve, momento em que as transações exigirão menos gás.

Finalmente, é possível comprar $DPI diretamente do Index Coop ou TokenSets.

3. Sem permissão

Como um ativo criptográfico baseado em Ethereum, o $DPI não tem permissão e é descentralizado. Isso significa que qualquer pessoa no mundo com conexão à Internet pode comprá-lo e mantê-lo.

Isso torna o $DPI mais acessível do que os ETFs financeiros tradicionais, mantendo e aprimorando alguns dos principais recursos dos ETFs. Você pode ler mais sobre os benefícios do $DPI em relação aos equivalentes financeiros tradicionais aqui.

4. Gerenciado pela comunidade

Embora a metodologia exata de $DPI seja gerenciada pelo DeFi Pulse, a comunidade Index Coop é responsável pelas várias decisões de gerenciamento em torno do produto.

Qualquer pessoa pode participar dessas decisões sendo um membro ativo da comunidade Index Coop. Se você tem interesse em participar, entre no nosso Discord .

5. Produtividade de token

$DPI é um fundo de índice, mas também pode ser usado de forma produtiva em todo o DeFi , pois é um criptoativo. Aqui estão algumas das oportunidades produtivas em DeFi disponíveis para detentores de $DPI:

Provisão de liquidez (LP): Tornar-se um formador de mercado fornecendo liquidez em $DPI e $ETH para atividades de negociação em um DEX como Uniswap ou Sushiswap em troca de uma parte das taxas de negociação.



Agricultura de rendimento: apostando sua posição de LP em uma plataforma para obter um rendimento adicional. Por exemplo, você pode apostar seus tokens $DPI/$ETH LP em indexcoop.com para aproximadamente 10% de rendimento.



Empréstimos e Empréstimos: Fornecimento de garantias de empréstimos para demanda de empréstimos em plataformas como CREAM Finance e Alpha Homora V2. Isso fornece um fluxo de interesse dos mutuários.



Posição de dívida colateral (CDP): Tomando um empréstimo contra $ DPI em stablecoins e usando as stablecoins para obter rendimentos agrícolas.

Quais são os riscos?

Como acontece com todos os investimentos, o $DPI está sujeito ao risco de mercado. O preço do $DPI flutuará à medida que os tokens subjacentes forem comprados e vendidos. Isso significa que é possível perder seu investimento inicial.

Além do risco de mercado, o $DPI tem risco de contrato inteligente. Isso é comum para todos os tokens criados na rede Ethereum. O risco do contrato inteligente decorre do potencial de exploits ou bugs no código.

No entanto, Set Protocol foi auditado pela consultoria OpenZeppelin e ABDK, e cada linha de código de contrato inteligente é de código aberto. Embora isso não elimine o potencial de um hack, significa que muitas pessoas de empresas de auditoria externa e membros técnicos da comunidade revisaram o código, mitigando parte do risco.

Como em qualquer projeto Ethereum, existem riscos de infraestrutura que podem resultar em iliquidez.

Quando a rede Ethereum fica obstruída durante períodos de intensa volatilidade, um ativo pode perder sua liquidez, pois as transações não podem ser processadas e o custo de processamento pode ser proibitivo.

Finalmente, como a criptografia é tão nova e atualmente não há muita supervisão do governo, há um risco de supervisão regulatória.

Por exemplo, um regulamento que considera $DPI um título em um país como os Estados Unidos pode resultar em possíveis impactos de preço e/ou liquidez.

Como você compra DPI?

aqui estão três maneiras principais de comprar $DPI:

Você pode trocar moedas fiduciárias diretamente por um produto Index Coop por meio de uma carteira Ethereum



Use uma exchange descentralizada para trocar outra criptomoeda por um produto Index Coop



Ou compre em uma exchange centralizada, como a Gemini

Isenção de responsabilidade: o conteúdo é apenas para fins informativos, você não deve interpretar essas informações ou outros materiais como conselhos legais, fiscais, de investimento, financeiros ou outros.