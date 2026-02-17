网络安全卓越奖揭示了提名从人工智能跳跃到治理执行的转变

华盛顿特区,美国,2026年2月17日/CyberNewswire/-- 今天发布了2026计划的早期提名见解,突出了从广泛的人工智能定位向治理框架,身份架构和可衡量问责的供应商重点的转变。 网络安全卓越奖 代理人工智能类别是2026年计划中增长最快的类别之一,自动系统正在从试点到生产的速度比治理框架能够保持更快 - 引入风险,从在安全监督之外运作的阴影人工智能部署到没有足够的保障的情况下不可预测地运作的自动代理。 提名反映了紧张局势,强调了监督机制,治理结构和运营控制,旨在缩小人工智能采用和企业安全准备之间的差距。 这些模式反映了整个网络安全内部人士的独立研究组合的发现,包括2026年CISOAI风险报告、2026年云安全报告和2026年零信任报告( )。 https://www.cybersecurity-insiders.com/research-library/ 虽然调查研究概述了CISO的优先事项,但提名数据凸显了供应商的反应: \n \n \n \n 代理人工智能沿着自治和治理线路分裂:提名涵盖不同的平台和治理类别,包括自主SOC辅导员,ISO 42001一致的治理框架和人为保护措施。 身份扩展到身份分类:与身份相关的提名呈现年度增长,非人类身份(NHI)和身份安全姿势管理(ISPM)类别的参与率扩大。 数据安全重申自己是AI时代的基础:DSPM、治理和安全数据层类别中的提名将数据安全定位为AI风险管理的结构基础,强调AI驱动数据访问、跨云治理和政策执行的可见性。 \n \n “我们的研究记录了在人工智能,身份和数据领域的治理差距扩大超过一年,代理人工智能正在从试点转向生产,治理框架仍在加速,”网络安全内部人士的创始人Holger Schulze说。 “我们的研究记录了在人工智能,身份和数据领域的治理差距扩大超过一年,代理人工智能正在从试点转向生产,治理框架仍在加速,”网络安全内部人士的创始人Holger Schulze说。 \n \n “今年的提名证实了供应商现在正在回应,但市场仍然很早,获胜的供应商将是那些能够证明他们的治理框架在压力下工作的人。 “今年的提名证实了供应商现在正在回应,但市场仍然很早,获胜的供应商将是那些能够证明他们的治理框架在压力下工作的人。 2026年网络安全卓越奖的提名将持续到2月21日,之前的RSA会议2026在 https://cybersecurity-excellence-awards.com/ 关于网络安全卓越奖 现在,在其第二个十年中,该 这是一个全球性的认可计划,以表彰在全球范围内推进网络安全的公司,产品和专业人士,由网络安全内部人士颁发,该奖项强调了网络安全生态系统的创新,领导力和运营影响。 网络安全卓越奖 用户可以了解更多 https://cybersecurity-excellence-awards.com/ 网络安全内部人士 它是一家独立的研究和战略情报平台,服务于全球超过60万名网络安全专业人员,其研究分析了企业安全策略在运营压力下如何运作,确定了意图和现实世界风险暴露之间的可测量的差距。 网络安全内部人士 通过数据驱动的分析和CISO信息的见解,Cybersecurity Insiders为安全决策,供应商评估和行业基准提供信息。 更多信息可在 https://www.cybersecurity-insiders.com/ 联系 总裁 霍尔格·舒尔茨 网络安全内部人士 网络安全 - 内部信息 - 网络安全 - 网络安全 - 内部信息 \n \n 这个故事是由Cybernewswire在HackerNoon的商业博客计划下发布的新闻稿 这个故事是由Cybernewswire在HackerNoon的商业博客中发布的新闻稿 方案 方案 \n \n \n 本文仅供信息化目的,不构成投资建议。加密货币是投机的,复杂的,并涉及高风险。这可能意味着价格波动高,可能损失您的初始投资。您应该考虑您的财务状况,投资目的,并在做出任何投资决定之前咨询财务顾问。HackerNoon编辑团队只对这个故事进行语法准确的验证,并且不支持或保证其准确性,可靠性或完整性。 在这篇文章中提到的信息 #DYOR 本文仅供信息化目的,不构成投资建议。加密货币是投机的,复杂的,并涉及高风险。这可能意味着价格波动高,可能损失您的初始投资。您应该考虑您的财务状况,投资目的,并在做出任何投资决定之前咨询财务顾问。HackerNoon编辑团队只对这个故事进行语法准确的验证,并且不支持或保证其准确性,可靠性或完整性。 在这篇文章中提到的信息 #DYOR