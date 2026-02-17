Los premios de excelencia en ciberseguridad revelan el cambio de nominación del hype de la IA a la ejecución de la gobernanza

Washington DC, Estados Unidos, 17 de febrero de 2026/CyberNewswire/-- Hoy se publicaron las perspectivas de nominación temprana del programa 2026, destacando un cambio en la énfasis de los proveedores desde el posicionamiento de la IA amplia hacia marcos de gobernanza, arquitectura de identidad y responsabilidad mensurable. Premios de Excelencia en Ciberseguridad Los sistemas autónomos se están moviendo de piloto a producción más rápido de lo que los marcos de gobernanza pueden mantener el ritmo - introduciendo riesgos que van desde las implementaciones de inteligencia artificial sombría que operan fuera de la supervisión de la seguridad a los agentes autónomos que actúan de manera impredecible sin salvaguardas adecuadas. Las nominaciones reflejan la tensión, enfatizando los mecanismos de supervisión, las estructuras de gobernanza y los controles operativos diseñados para cerrar la brecha entre la adopción de la IA y la preparación de la seguridad empresarial. Los patrones reflejan los hallazgos de toda la cartera de investigación independiente de Cybersecurity Insiders, incluido el Informe de Riesgos de IA de la CISO 2026 , el Informe de Seguridad en la Nube de 2026 y el Informe de Confianza Cero de 2026 ( ) de https://www.cybersecurity-insiders.com/research-library/ Mientras que la investigación de la encuesta resume las prioridades de CISO, los datos de nominación resaltan cómo están respondiendo los proveedores: \n \n \n \n Agentic AI se divide a lo largo de las líneas de autonomía y gobernanza: las nominaciones abarcan distintas categorías de plataforma y gobernanza, incluidos los copilotos SOC autónomos, los marcos de gobernanza alineados con la ISO 42001 y las salvaguardas humanas. La identidad se expande en el linaje de identidad: las nominaciones relacionadas con la identidad muestran un crecimiento año tras año, con una participación ampliada en las categorías de identidad no humana (NHI) y gestión de posturas de seguridad de identidad (ISPM). La seguridad de los datos se reafirma como la fundación de la era de la IA: las nominaciones en todas las categorías de DSPM, gobernanza y capa de datos de seguridad posicionan la seguridad de los datos como una base estructural de la gestión de riesgos de IA, con énfasis en la visibilidad en el acceso a los datos impulsados por la IA, la gobernanza en la nube y la aplicación de políticas. \n \n “Nuestra investigación ha documentado la ampliación de la brecha de gobernanza en torno a la IA, la identidad y los datos durante más de un año. la IA de agencia se está moviendo de piloto a producción, y los marcos de gobernanza todavía se están recuperando”, dijo Holger Schulze, fundador de Cybersecurity Insiders. “Nuestra investigación ha documentado la ampliación de la brecha de gobernanza en torno a la IA, la identidad y los datos durante más de un año. la IA de agencia se está moviendo de piloto a producción, y los marcos de gobernanza todavía se están recuperando”, dijo Holger Schulze, fundador de Cybersecurity Insiders. \n \n “Las nominaciones de este año confirman que los proveedores están respondiendo ahora, pero el mercado todavía está pronto.Los proveedores que ganen serán los que puedan demostrar que sus marcos de gobernanza funcionan bajo presión”. “Las nominaciones de este año confirman que los proveedores están respondiendo ahora, pero el mercado todavía está pronto.Los proveedores que ganen serán los que puedan demostrar que sus marcos de gobernanza funcionan bajo presión”. Las inscripciones para los Premios de Excelencia en Ciberseguridad de 2026 permanecerán abiertas hasta el 21 de febrero, antes de la Conferencia RSA 2026 en https://cybersecurity-excellence-awards.com/ Premios de Excelencia en Ciberseguridad En su segunda década, la son un programa de reconocimiento global que honra a empresas, productos y profesionales que avanzan en ciberseguridad en todo el mundo. Presentado por Cybersecurity Insiders, los premios destacan la innovación, el liderazgo y el impacto operativo en todo el ecosistema de ciberseguridad. Premios de Excelencia en Ciberseguridad Los usuarios pueden aprender más en https://cybersecurity-excellence-awards.com/ Sobre los Insiders de la Ciberseguridad Es una plataforma de investigación independiente y de inteligencia estratégica que sirve a más de 600.000 profesionales de ciberseguridad en todo el mundo.Su investigación analiza cómo las estrategias de seguridad de las empresas funcionan bajo presión operativa, identificando brechas mensurables entre la intención y la exposición al riesgo en el mundo real. Insiders de ciberseguridad A través de análisis basados en datos e insights informados por CISO, Cybersecurity Insiders informa sobre la toma de decisiones de seguridad, la evaluación de proveedores y el benchmarking de la industria. Más información está disponible en https://www.cybersecurity-insiders.com/ Contacto El CEO Guión Schulze Insiders de ciberseguridad Encuentros@cybersecurity-insiders.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program El programa \n \n \n Este artículo es sólo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Las criptomonedas son especulativas, complejas y implican altos riesgos. Esto puede significar alta volatilidad de precios y pérdida potencial de su inversión inicial. Debe considerar su situación financiera, propósitos de inversión y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. El equipo editorial de HackerNoon solo ha verificado la historia para la exactitud gramatical y no respalda ni garantiza la exactitud, fiabilidad o integridad de la información contenida en este artículo. #DYOR Este artículo es sólo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Las criptomonedas son especulativas, complejas y implican altos riesgos. Esto puede significar alta volatilidad de precios y pérdida potencial de su inversión inicial. Debe considerar su situación financiera, propósitos de inversión y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. El equipo editorial de HackerNoon solo ha verificado la historia para la exactitud gramatical y no respalda ni garantiza la exactitud, fiabilidad o integridad de la información contenida en este artículo. #DYOR