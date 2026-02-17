Наградите за совршеност во сајбер-безбедноста ја откриваат промената на номинацијата од хипот на вештачката интелигенција до спроведувањето на управувањето

Вашингтон, САД, 17 февруари 2026/CyberNewswire/-- Денеска беа објавени ранните увид на номинации од програмата 2026 , истакнувајќи промена во акцентот на продавачите од широка ИИ позиционирање кон рамки за управување, архитектура на идентитет, и измерима одговорност. Награди за совршеност во сајбер безбедноста Автономните системи се движат од пилот до производство побрзо отколку што рамките за управување можат да го задржат темпото – воведувајќи ризици кои се движат од распоредувањата на сенка за вештачка интелигенција кои работат надвор од надзор на безбедноста до автономните агенти кои дејствуваат непредвидливо без соодветни гаранции. Номинациите ја одразуваат тензијата, нагласувајќи ги механизмите за надзор, структурите за управување и оперативните контроли дизајнирани да го затворат јазот помеѓу усвојувањето на вештачката интелигенција и подготвеноста на претпријатието за безбедност. Стандардите ги одразуваат наодите од независното истражувачко портфолио на Cybersecurity Insiders, вклучувајќи го и извештајот за ризикот од КИО во 2026 година, извештајот за безбедност во облак во 2026 година и извештајот за нула доверба во 2026 година ( ) на https://www.cybersecurity-insiders.com/research-library/ Додека истражувањата на истражувањето ги опишуваат приоритетите на CISO, податоците за номинации ја истакнуваат реакцијата на продавачите: \n \n \n \n Агентската вештачка интелигенција е поделена по линијата на автономија и управување: Номинациите опфаќаат различни платформи и категории на управување, вклучувајќи автономни SOC копилоти, рамки за управување во согласност со ISO 42001 и заштитни мерки за човекот во кругот. Идентитетот се проширува во линијата на идентитетот: номинациите поврзани со идентитетот покажуваат годишен раст, со проширено учество во категориите нечовечки идентитет (NHI) и управување со ставот за безбедност на идентитетот (ISPM). поднесоци ги нагласуваат способностите за линија на идентитетот кои го следат потеклото, контекстот и животниот циклус на машинските идентитети низ хибридни средини. Безбедноста на податоците повторно се потврдува како основа на ерата на вештачката интелигенција: номинациите низ DSPM, управувањето и категориите за безбедносни податоци ја позиционираат безбедноста на податоците како структурна основа на управувањето со ризиците од вештачката интелигенција, со акцент на видливоста во пристапот до податоците управуван од вештачката интелигенција, управувањето преку облак и спроведувањето на политиките. \n \n „Агентската вештачка интелигенција се движи од пилот до производство, а рамките за управување сè уште се фаќаат", вели Холгер Шулце, основач на Cybersecurity Insiders. „Нашето истражување го документираше проширувањето на јазот во управувањето околу вештачката интелигенција, идентитетот и податоците повеќе од една година. \n \n „Оваа година номинациите потврдуваат дека продавачите сега реагираат, но пазарот сè уште е рано. Кандидатурите за наградите за совршеност во сајбер безбедноста во 2026 година остануваат отворени до 21 февруари, пред конференцијата RSA во 2026 година. https://cybersecurity-excellence-awards.com/ Награди за совршеност во сајбер безбедноста Во втората деценија, на е глобална програма за признавање која ги почитува компаниите, производите и професионалците кои ја унапредуваат сајбер-безбедноста низ целиот свет.Представена од страна на Cybersecurity Insiders, наградите се фокусираат на иновациите, лидерството и оперативното влијание во целиот екосистем на сајбер-безбедноста. Награди за совршеност во сајбер безбедноста Корисниците можат да научат повеќе на https://cybersecurity-excellence-awards.com/ За сајбер безбедносни инсајдери е независна истражувачка и стратешка разузнавачка платформа која служи на повеќе од 600.000 професионалци за сајбер-безбедност ширум светот. Неговите истражувања анализираат како безбедносните стратегии на претпријатието функционираат под оперативен притисок, идентификувајќи ги мерливите празнини помеѓу намера и изложеноста на ризик во реалниот свет. Инсајдер за сајбер-безбедност Преку анализа базирана на податоци и CISO-информиран увид, Cybersecurity Insiders информира за безбедносното донесување одлуки, евалуација на продавачите и бенчмаркинг во индустријата. Повеќе информации се достапни на https://www.cybersecurity-insiders.com/ Контакт ЦЕО Големиот Schulze Инсајдер за сајбер-безбедност на сајтот www.cybersecurity-insiders.com \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Cybernewswire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon Редакцискиот тим на HackerNoon само ја провери приказната за граматичка точност и не ја поддржува или гарантира точноста, доверливоста или комплетноста на информациите наведени во овој напис. #DYOR 