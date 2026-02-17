Çmimet e përsosmërisë së sigurisë kibernetike zbulojnë kalimin e nominimit nga hype AI në ekzekutimin e qeverisjes

Washington DC, Shtetet e Bashkuara, 17 shkurt 2026/CyberNewswire/-- Sot u publikuan njohuritë e para të emërimit nga programi i 2026, duke theksuar një ndryshim në vëmendjen e shitësve nga pozicionimi i gjerë i AI drejt kornizave të qeverisjes, arkitekturës së identitetit dhe përgjegjësisë të matshme. Çmimet e përsosmërisë së sigurisë kibernetike Sistemet autonome po lëvizin nga piloti në prodhim më shpejt se kuadri i qeverisjes mund të mbajë ritmin – duke futur rreziqe që variojnë nga vendosja e inteligjencës së errët që vepron jashtë mbikëqyrjes së sigurisë në agjentët autonomë që veprojnë në mënyrë të paparashikueshme pa mbrojtje adekuate. Nominimet pasqyrojnë tensionin, duke theksuar mekanizmat e mbikëqyrjes, strukturat e qeverisjes dhe kontrollet operacionale të dizajnuara për të mbyllur hendekun midis miratimit të AI dhe gatishmërisë së sigurisë së ndërmarrjeve. Shembujt pasqyrojnë gjetjet në të gjithë portofolin e pavarur të hulumtimeve të Cybersecurity Insiders, duke përfshirë Raportin e Rrezikut të AI-së të CISO 2026 , Raportin e Sigurisë së Cloud 2026 dhe Raportin e Besimit Zero 2026 ( ) të https://www.cybersecurity-insiders.com/research-library/ Ndërsa hulumtimi i sondazhit përshkruan prioritetet e CISO, të dhënat e emërimit theksojnë se si ofruesit janë duke iu përgjigjur: \n \n \n \n Agjenti AI ndahet përgjatë linjave të autonomisë dhe të qeverisjes: Nominimet përfshijnë kategori të ndryshme të platformës dhe të qeverisjes, duke përfshirë copilota autonome SOC, korniza të qeverisjes të përputhura me ISO 42001 dhe mbrojtje njerëzore. Identiteti zgjerohet në linjën e identitetit: Nominimet që lidhen me identitetin tregojnë rritje nga viti në vit, me pjesëmarrje të zgjeruar në kategoritë e identitetit jo njerëzor (NHI) dhe menaxhimit të qëndresës së sigurisë së identitetit (ISPM). Siguria e të dhënave rivlerëson veten si themeli i epokës së AI: Nominimet në të gjithë DSPM, qeverisjen dhe kategoritë e shtresave të të dhënave të sigurisë pozicionojnë sigurinë e të dhënave si një themel strukturor të menaxhimit të rrezikut të AI, me theks në dukshmërinë në qasjen e të dhënave të drejtuara nga AI, qeverisjen e ndërmjetme dhe zbatimin e politikave. \n \n "Kërkimi ynë ka dokumentuar hendekun në rritje të qeverisjes rreth AI, identitetit dhe të dhënave për më shumë se një vit.Agjenti AI po kalon nga piloti në prodhim, dhe kornizat e qeverisjes janë ende duke u kapur", tha Holger Schulze, themelues i Cybersecurity Insiders. \n \n "Nominimet e këtij viti konfirmojnë se shitësit janë duke u përgjigjur tani, por tregu është ende herët. Nominimet për Çmimet e Përsosmërisë së Sigurisë Kibernetike 2026 mbeten të hapura deri më 21 shkurt, përpara Konferencës RSA 2026 në https://cybersecurity-excellence-awards.com/ Çmimet e përsosmërisë së sigurisë kibernetike Në dekadën e dytë, në janë një program i njohurive globale që nderon kompanitë, produktet dhe profesionistët që përparojnë në sigurinë kibernetike në mbarë botën.I prezantuar nga Cybersecurity Insiders, çmimet theksojnë inovacionin, udhëheqjen dhe ndikimin operacional në të gjithë ekosistemin e sigurisë kibernetike. Çmimet e përsosmërisë së sigurisë kibernetike Përdoruesit mund të mësojnë më shumë në https://cybersecurity-excellence-awards.com/ Insiderët e sigurisë kibernetike është një platformë e pavarur kërkimore dhe inteligjence strategjike që shërben më shumë se 600,000 profesionistë të sigurisë kibernetike në mbarë botën. hulumtimi i saj analizon se si strategjitë e sigurisë së ndërmarrjeve veprojnë nën presionin operacional, duke identifikuar hendekët e matshme midis ekspozimit të qëllimshëm dhe rrezikut në botën reale. Insiders të sigurisë kibernetike Përmes analizave të bazuara në të dhëna dhe njohjes së informuar nga CISO, Cybersecurity Insiders informon për marrjen e vendimeve të sigurisë, vlerësimin e furnizuesve dhe krahasimin e industrisë. Më shumë informacion është në dispozicion në https://www.cybersecurity-insiders.com/ Kontaktet CEO Shkëndija Schulze Insiders të sigurisë kibernetike shkolla.schulze@cybersecurity-insiders.com në internet \n \n Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Cybernewswire nën HackerNoon's Business Blogging Program 