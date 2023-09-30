界面干扰、Roach Motel、误导、潜行以及与亚马逊确认羞辱

FTC 诉亚马逊法院立案，检索于 2023 年 9 月 26 日，是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这部分是 20 部分中的 7 部分。

结帐注册和伊利亚特流程中的操纵性设计

217. 亚马逊在其 Prime 注册流程和 Iliad 流程中使用或已经使用的操纵设计（有时称为暗模式）包括以下元素：





(a) 强迫行动。 “强制操作”是一种设计元素，要求用户执行特定操作才能完成流程或访问特定功能。





(i) 亚马逊在其 Prime 注册流程的（已编辑）版本中使用强制操作，在此期间，亚马逊强制消费者选择是否注册 Prime，然后才允许消费者完成购买。事实上，（已编辑），亚马逊知道这一点（已编辑）。





(ii) 亚马逊还在其《伊利亚特流程》中使用强制行动，强迫消费者通过多个屏幕取消订阅。强制行动的存在使伊利亚特流变得复杂。





(b) 界面干扰。 “界面干扰”是一种设计元素，它以相对于其他信息优先考虑某些特定信息的方式操纵用户界面。





(i) 亚马逊在其 Prime 结帐注册流程中使用界面干扰，大多数版本仅在购买过程中显示一次 Prime 条款和条件，然后仅以易于错过的小字体显示。亚马逊还利用重复和颜色将消费者的注意力引向“免费送货”一词，远离 Prime 价格，这导致一些消费者在未提供知情同意的情况下注册。





(ii) 亚马逊还在伊利亚特流程中使用界面干扰，强调那些将消费者从流程中转移而不取消的选项，并在取消选项附近使用警告图标，这会引起消费者的焦虑和对损失的恐惧。界面干扰的存在使伊利亚特流程变得复杂。





(c) 阻碍（“蟑螂汽车旅馆”）。 “阻碍”也称为“蟑螂汽车旅馆”技术，是一种设计元素，涉及通过不必要的步骤故意使流程复杂化，以阻止消费者采取行动。





(i) 亚马逊在其 Prime 结帐注册流程中使用“阻碍”，使拒绝注册的选项难以找到。事实上，至少从 2018 年开始，亚马逊就知道一些消费者找不到不太显眼的“不，谢谢”链接来拒绝注册。





(ii) 亚马逊还在其 Iliad Flow 中通过以下方式使用阻塞：(1) 使消费者难以找到 Iliad Flow 的入口； (2) 通过定位并进入伊利亚特流程，迫使已经表示取消意向的消费者查看营销信息并重新考虑取消以外的选择。障碍的存在使伊利亚特流变得复杂。





(d) 误导。 “误导”是一种设计元素，将消费者的注意力集中在一件事上而分散对另一件事的注意力





(i) 亚马逊在其 Prime 结帐注册流程中使用误导，提供不对称的选择，使注册 Prime 比不注册更容易。此外，亚马逊结帐注册流程的某些版本仅向消费者提供不太显眼的蓝色链接来拒绝 Prime。





(ii)（已编辑）亚马逊还在某些版本的 Prime 结帐注册流程中使用了误导（已编辑）





(iii) 亚马逊还在其《伊利亚特流》中使用误导，向消费者提供不对称的选择，使放弃 Prime 取消尝试比完成它更容易。特别是，亚马逊使用动画、对比色蓝色和文字等吸引物来吸引消费者注意“稍后提醒我”和“保留我的福利”选项，而不是“继续取消”。亚马逊通过提供具有视觉吸引力的选项来执行除取消之外的其他操作，例如探索订阅服务的好处（从而退出 Iliad Flow），进一步误导了进入 Iliad Flow 的消费者。误导的存在使伊利亚特流变得复杂。





(e) 潜行。 “偷偷摸摸”是一种设计元素，包括隐藏或伪装相关信息，或延迟其披露。亚马逊利用偷偷摸摸的方式，在其注册结账流程中未能清楚、明显地披露 Prime 的条款和条件，包括其价格和自动续订属性。亚马逊还通过未在消费者购物车中显示 Prime 价格或其自动续订功能来利用偷偷摸摸的行为。





(f) 确认羞辱。 “确认羞辱”是一种设计元素，它在不喜欢的选项周围使用情绪化的措辞，让用户感到内疚，从而选择喜欢的选项。 （已编辑）





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该法庭案件 2:23-cv-00932 于 2023 年 9 月 28 日从ftc.gov检索，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



