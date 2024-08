Interferência de interface, Roach Motel, desorientação, furtividade e confirmação de vergonha com a Amazon

FTC v. Amazon Court Filing, recuperado em 26 de setembro de 2023, faz parte da série Legal PDF da HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivo aqui . Esta parte é 7 de 20.

Projetos Manipulativos nos Fluxos de Inscrição de Checkout e Ilíada

217. Os designs manipulativos (às vezes chamados de padrões escuros) que a Amazon usa, ou usou, em seus fluxos de inscrição Prime e no Fluxo da Ilíada incluem os seguintes elementos:





(a) Ação Forçada. “Ação Forçada” é um elemento de design que exige que os usuários executem uma determinada ação para concluir um processo ou acessar determinadas funcionalidades.





(i) A Amazon usa Ação Forçada na versão (Redigida) de seu fluxo de inscrição Prime, durante a qual a Amazon força o consumidor a escolher se deseja se inscrever no Prime antes de permitir que o consumidor conclua sua compra. Na verdade, (redigido), a Amazon sabia disso (redigido).





(ii) A Amazon também utiliza Ação Forçada em seu Ilíada Flow, forçando o consumidor a passar por diversas telas para cancelar sua assinatura. A presença de Ação Forçada complica o Fluxo da Ilíada.





(b) Interferência de Interface. “Interferência de Interface” é um elemento de design que manipula a interface do usuário de forma a privilegiar certas informações específicas em relação a outras informações.





(i) A Amazon usa interferência de interface em seu fluxo de inscrição de checkout Prime, cuja maioria das versões revela os termos e condições do Prime apenas uma vez durante o processo de compra e apenas em uma fonte pequena e fácil de perder. A Amazon também usa repetições e cores para direcionar a atenção dos consumidores para as palavras “frete grátis” e para longe do preço do Prime, o que leva alguns consumidores a se inscreverem sem fornecer consentimento informado.





(ii) A Amazon também utiliza Interferência de Interface no Fluxo Ilíada, enfatizando opções que desviam o consumidor do fluxo sem cancelar e empregando ícones de alerta próximos à opção de cancelar, o que evoca ansiedade e medo de perda nos consumidores. A presença de interferência de interface complica o fluxo da Ilíada.





(c) Obstrução (“Roach Motel”). “Obstrução”, também conhecida como técnica do “motel barato”, é um elemento de design que envolve complicar intencionalmente um processo por meio de etapas desnecessárias para dissuadir os consumidores de uma ação.





(i) A Amazon usa obstrução em todos os seus fluxos de inscrição no checkout Prime, dificultando a localização da opção de recusar a inscrição. Na verdade, pelo menos desde 2018, a Amazon sabe que alguns consumidores não conseguem encontrar o link menos proeminente “Não, obrigado” para recusar a inscrição.





(ii) A Amazon também usa Obstrução em seu Fluxo Ilíada ao: (1) dificultar a localização do ingresso no Fluxo Ilíada para os consumidores; e (2) forçar os consumidores que já manifestaram a intenção de cancelar, localizando e entrando no Iliad Flow, a visualizar o marketing e reconsiderar outras opções além do cancelamento. A presença de obstrução complica o fluxo da Ilíada.





(d) Desorientação. “Misdirection” é um elemento de design que concentra a atenção do consumidor em uma coisa para desviar a atenção de outra





(i) A Amazon usa o Misdirection em seu fluxo de inscrição no checkout Prime, apresentando opções assimétricas que tornam mais fácil a inscrição no Prime do que não. Além disso, certas versões do fluxo de inscrição no checkout da Amazon oferecem aos consumidores apenas um link azul menos proeminente para recusar o Prime.





(ii) (Redigido) A Amazon também usa o Misdirection em certas versões do fluxo de inscrição de checkout Prime (Redigido)





(iii) A Amazon também usa o Misdirection em seu Iliad Flow, apresentando aos consumidores escolhas assimétricas que tornam mais fácil abandonar uma tentativa de cancelamento do Prime do que concluí-la. Em particular, a Amazon usa atrativos como animação, uma cor azul contrastante e texto para chamar a atenção dos consumidores para as opções “Lembre-me mais tarde” e “Manter meus benefícios” em vez de “Continuar para cancelar”. A Amazon desorienta ainda mais os consumidores que entraram no Iliad Flow, apresentando opções visualmente atraentes para realizar outros atos além do cancelamento, como explorar os benefícios do serviço de assinatura (saindo assim do Iliad Flow). A presença de Desorientação complica o Fluxo da Ilíada.





(e) Esgueirar-se. “Sneaking” é um elemento de design que consiste em ocultar ou disfarçar informação relevante, ou atrasar a sua divulgação. A Amazon usa o Sneaking ao não divulgar de forma clara e visível os termos e condições do Prime durante o fluxo de checkout de inscrição, incluindo seu preço e atributo de renovação automática. A Amazon também emprega o Sneaking ao não mostrar o preço do Prime ou seu recurso de renovação automática no carrinho do consumidor.





(f) Confirme a vergonha. "Confirmshaming" é um elemento de design que usa palavras emotivas em torno da opção desfavorecida para convencer os usuários a selecionar a opção preferida. (Redigido)





REMODELADO









