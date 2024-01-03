现在我们知道：退出社区是可能的

早在 2019 年，我就曾发出呼吁：“初创企业需要一个新选择：退出社区。”至少在某些圈子里，这种争论很快就流行起来。这是因为，对于初创公司来说，通过收购或公开发行退出是其他一切的目标。这是创始人、投资者和早期员工的回报。我认为我们所知道的出口的根已经腐烂了。退出将公司变成商品，而退出往往会使这些公司与最依赖它们的人背道而驰。我们需要一种公正且负责任的不同类型的退出，即社区的退出。
随着 E2C 模因首次传播，我听到创始人和其他人希望自己退出社区。但我没有提供模型或蓝图——只是一个愿景和一个故事，我希望我们能够一起学习讲述它们。
为了发展这个想法，我与我的长期合作者丹尼·斯皮茨伯格（Danny Spitzberg）合作。几年前，我们曾试图将 Twitter 转向社区所有权，一项具有挑衅性的股东提案出现在公司 2017 年的投票中，并成为全球新闻。 （如果我们赢了，也许 Twitter 仍然存在。）2020 年初，我们启动了E2C 网络研讨会系列，并与Zebras Unite合作，为对此想法感兴趣的创始人开展队列计划。我们出版了一本杂志和一个预告片视频，E2C 还出现在PBS 的特别节目中。 Danny 还共同创立了Exit to Community Collective ，该组织由记者、营销人员、利益相关者参与专家和学者组成，致力于在实践中推进 E2C。从那时起，我们默默地支持各种实验并从中学习，帮助企业家突破可能的极限。我们相信，只有在勇敢的先驱者辛勤工作的支持下，模因才能带我们走得更远。
**随着新的一年到来，我很高兴地宣布发布 E2C Collective 在E2C.how创建的新 E2C 故事库。**我们的“快照”是简短、结构化的案例研究，可以让您了解初创公司一直在尝试通过多种不同的方式发展成为社区所有权和治理，尽管结果好坏参半。
这些快照涵盖了从我科罗拉多州的邻居Namaste Solar和Trident 书店（它们转变为员工所有权），到主要的开源软件项目（例如Debian和Python） （它们是对其开发人员负责的小型民主国家）。其中有蔚来（NIO） ，一家中国电动汽车公司，其创始人为购车者留出了一大笔股票；以及“叛逃者媒体”（Deector Media） ，这是一家由辞职抗议的员工创办的合作社。还有一些基于区块链的努力，例如Gitcoin和SongADAO ，试图兑现一项新技术经常被背叛的承诺，即打造更具包容性的经济。
到目前为止，我从这些快照中吸取了两个主要教训。
**1.人们普遍渴望更好的退出方式，以及支持它的创造力。**企业家、投资者、用户和工人都认识到需要一种新的方法，并且他们正在尝试许多不同的方法来实现这一目标。它。他们依赖旧技术和最新创新。他们正在使用许多不同的法律结构和技术来赋予社区权力。其足智多谋，确实令人惊叹。
**2.更好的退出需要更容易——这将需要结构性变革。**几乎在所有情况下，E2C 尝试都面临着深刻的挑战。他们经常在法律允许的范围内工作，因为我们的许多法律都是为追求利润的投资者而不是社区而制定的。社区想要的很多东西根本不可能实现。真正改变退出格局将意味着政策变化，认真对待社区作为创新和责任的源泉。
我想强调第二点。当我与 Zebras Unite 的合作者合作将Meetup 转变为用户拥有的合作社时，我第一次清楚了这一点。创始人想要它。这种商业模式非常有意义——这是一个罕见的用户真正付费的平台。该公司正准备进行减价出售。但我们根本找不到准备支持此类交易的投资者或贷方。这是我在许多其他合作项目中一遍又一遍地看到的问题。政策是资本聚集最强大的塑造力量，而没有足够的政策支持资本大规模社区所有制。这也是近年来我们失去许多社区所有公司的原因，从新比利时酿酒公司到山区设备合作社，最成功的社区所有公司往往无法获得蓬勃发展所需的资本。
我已经看到同样的模式在区块链中重演，其中 E2C 理念比任何地方都更深入人心。区块链可以让组织由用户集体拥有和管理，数百万人被这种可能性所吸引。但实践中发生了什么？每当一个新项目开始受到关注时，它就会被那些推动早期初创企业的风险投资公司的投资淹没。推动力不再是技术或社区，而是投资者。
这种模式并非不可避免。历史证明，只要制定正确的政策，社区所有权的大规模资本获取是可能的。这就是1936年之后发生的事情，当时美国政府通过了《农村电气化法案》；得益于农业部的（收入为正！）贷款计划，合作社现在运营核电站，并在曾经服务不足的地区提供高速互联网。 1974 年，联邦税法进行了一项相对较小的修改，推出了员工持股计划 (ESOP)，该计划使数百万工人成为其工作所在公司的共同所有者。
如今，大多数税收和金融政策都建立在这样的假设之上：投资者不惜一切代价获取利润是常态和理想。 正如马乔里·凯利有力地指出的那样，这种假设是无法容忍的。我们需要要求改变，重新安排资本的组织和部署方式。这些变化可能相对较小，但却能产生影响——例如对税法和证券法的调整——而且它们可以赢得不同选民的支持。
我开始相信，合作社和社区所有制的倡导者常常把精力放在真正的政策问题上。他们专注于为小公司获得小额贷款资金和技术援助。但他们忽视了退出的上游挑战以及经济中最成功的公司的其他最终游戏。
除非我们改变最高层可用的选择，否则一旦公司成长并需要最高层的资本，社区为早期公司获得的任何收益都可能被抹去。另一方面，当社区所有权大规模繁荣时，这就是一个吸引子——整个经济的其他部分都可以开始朝着这个方向发展。
社区所有权的倡导者不应该为面包屑而战，而应该问：**我们将为社区所有权赢得什么样的改变，才能像我们的前辈为我们赢得的那样为子孙后代带来好处？
从历史上看，社区所有权的重大结构性变革涉及三个步骤的过程。
首先，实验：富有创造力、开拓性的人们证明了更好的东西的必要性和可能性。这就是 E2C 目前所处的位置，我们的快照完美地描绘了该实验。现在我们需要从这些实验中学习，找出有效的方法以及障碍所在。
其次，政策：此时我们以实验为基础，这些实验暗示了可能性，并试图打破释放经济正义的最大障碍。我们组建广泛的联盟来倡导可实现的变革，将我们的故事植根于最需要变革的人们的经历。我们赢了。
三、实践：政策只是开始。更重要的是我们用它做什么。在这里，我们需要发展我们的运动和文化，以便以最好的方式使用新政策，并且我们要警惕那些想要利用我们政策的人——因为任何政策都可能被利用。我们传播开来，社区所有权成为一种新常态。
我对 E2C 需求的政策类型有预感，但最重要的是，我有兴趣从共享对话中学习。我们应该围绕什么路径进行组织？税码？公共贷款担保？证券豁免？什么会以最可实现的政治成本对社区所有权产生最大影响？
第一次呼吁 E2C 四年后，我比以往任何时候都更加相信，关注退出（经济设定的目标，而不仅仅是其入口点）是正确的选择。我希望更多的人认识到重新思考初创公司的目标是多么重要。
同时，我感谢所有通过 E2C Collective 共同努力使这一新阶段成为可能的人们。目前，其中包括 Hazel Devjani、Adina Glickstein、Valentine Erokhin、Nanz Nair、Marisa Rando、Sheba Rivera 和 Eli Zeger。丹尼·斯皮茨伯格（Danny Spitzberg）在没有其他人做到的时候让集体继续前进。该团队正在继续创建资源并支持团队探索自己的社区退出。这些人正在编织一种更公平的经济。请考虑通过 Open Collective （这也是一家追求 E2C 的公司）支持他们的工作。
我在这里发表了最初的“退出社区”的呼吁，因为 Hacker Noon 是一家总部位于科罗拉多州的家族领导的公司；它利用股权众筹活动来保持独立于传统风险投资的压力。现在它是我们的快照之一。如今，每个从事 E2C 业务的人都不得不违背主流创业文化，从而面临独特的挑战。有一天，我希望 Hacker Noon 和其他人一直在努力做的事情会变得更加容易，与社区一起构建并为社区构建将是显而易见的事情。我们现在知道这是可能的。
马科斯·奥索里奥 (Marcos Osorio) 的艺术品，来自工人拥有的合作社 Stocksy 。