欧洲通过《人工智能法案》引领人工智能治理

在为期三天的马拉松式谈判结束时，欧洲议会和理事会领导层达成了一项“临时”协议
自 2021 年 4 月首次提出该框架以来，经过多年敏感谈判，达成了这一具有里程碑意义的协议。
以下是自那时以来的事件时间表，由
2021 年 6 月：
欧盟委员会发起关于民事责任的公众咨询，重点是使责任规则适应数字时代和人工智能。
欧盟委员会提出一项产品安全法规。
2021 年 11 月：
2021 年 12 月：
2022 年 6 月：
2022 年 9 月：
2022 年 12 月：
2023 年 6 月：
西班牙数字化和人工智能大臣卡梅·阿蒂加斯认为，临时人工智能法案在平衡整个欧洲人工智能的发展方面做出了值得称赞的工作。这是在维护公民权利并确保其安全的同时实现的。
在一份新闻稿中
《人工智能法案》重点关注八个关键要素，包括“将人工智能系统分类为高风险和禁止的人工智能实践”，该法案不适用于欧盟法律之外的领域以及专门用于军事或国防目的的人工智能系统。
一旦《人工智能法案》完全确立，不遵守该法案将吸引 750 万英镑（占全球营业额）到 3500 万英镑（占全球营业额的 7%）的资金。
但是，那
作为第一个建立人工智能治理框架的全球大国，欧盟为其他可能制定自己的人工智能法律的政府树立了标杆。
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在以人工智能为中心的创新占主导地位的一年里，每隔一个新闻周期都会向我们介绍该技术的新迭代，或者至少是一个新的用例。自从热潮第一次响起，我们就看到了AI绘画，
双子座，
然而，首席执行官桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai) 相信，凭借最新的大型语言模型，公司终于解决了问题。
华尔街似乎也同意这一观点，上周四，在公开推出 Gemini AI 后，Alphabeth 的市值增加了 800 亿美元。
该人工智能系统据称比 OpenAI 的最新模型更快，共有三个版本，每个版本都针对不同的处理能力需求而设计。 Gemini Nano 是一个更轻的版本，适用于 Android 设备上的本机和离线使用。另外两个公共版本是 Gemini Pro 和 Gemini Ultra。
尽管遇到了挫折，特别是在巴德分享了不准确的信息之后
在这股快速发展的旋风中，人工智能竞赛仍然是一场公开的竞赛。然而，很明显 OpenAI 和谷歌正享有强劲的领先优势。 *
谁敢挑战他们？*
Google 在 HackerNoon 每周科技公司排名中位居前 5 位，排名第 4
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