欧洲通过《人工智能法案》引领人工智能治理

在为期三天的马拉松式谈判结束时，欧洲议会和理事会领导层达成了一项“临时”协议 里程碑协议 关于管理人工智能使用的统一规则。





自 2021 年 4 月首次提出该框架以来，经过多年敏感谈判，达成了这一具有里程碑意义的协议。





以下是自那时以来的事件时间表，由 欧盟委员会 :





2021 年 6 月：

欧盟委员会发起关于民事责任的公众咨询，重点是使责任规则适应数字时代和人工智能。

欧盟委员会提出一项产品安全法规。



2021 年 11 月：

欧盟理事会在担任 SI 主席期间，就《人工智能法案》制定了一份折衷文本。

人工智能高级别会议：从雄心到行动召开，标志着第三届欧洲人工智能联盟大会。

欧洲经济和社会委员会就《人工智能法案》提出意见。





2021 年 12 月：

地区委员会就《人工智能法案》发表意见。

欧洲央行就《人工智能法案》提出意见。





2022 年 6 月：

西班牙推出首个人工智能监管沙箱，加速人工智能监管落地。





2022 年 9 月：

欧盟委员会提出了人工智能责任指令提案。





2022 年 12 月：

理事会通过了《人工智能法案》的总体方法





2023 年 6 月：

欧洲议会明确其对人工智能法案的谈判立场





西班牙数字化和人工智能大臣卡梅·阿蒂加斯认为，临时人工智能法案在平衡整个欧洲人工智能的发展方面做出了值得称赞的工作。这是在维护公民权利并确保其安全的同时实现的。





在一份新闻稿中 欧洲理事会 她表示：“这是一项历史性成就，也是未来的一个重要里程碑！今天的协议有效地应对了快速发展的技术环境中的全球挑战，重点关注我们社会和经济未来的关键领域。在这一努力中，我们设法保持极其微妙的平衡：在整个欧洲促进创新和人工智能的采用，同时充分尊重我们公民的基本权利。”





《人工智能法案》重点关注八个关键要素，包括“将人工智能系统分类为高风险和禁止的人工智能实践”，该法案不适用于欧盟法律之外的领域以及专门用于军事或国防目的的人工智能系统。





一旦《人工智能法案》完全确立，不遵守该法案将吸引 750 万英镑（占全球营业额）到 3500 万英镑（占全球营业额的 7%）的资金。





但是，那 欧盟断言 即将出台的法律将是灵活的并且可以不断发展。该框架包括使委员会能够根据需要进行调整的条款。





作为第一个建立人工智能治理框架的全球大国，欧盟为其他可能制定自己的人工智能法律的政府树立了标杆。





现在是双子座季节！——不，这与占星术无关

在以人工智能为中心的创新占主导地位的一年里，每隔一个新闻周期都会向我们介绍该技术的新迭代，或者至少是一个新的用例。自从热潮第一次响起，我们就看到了AI绘画， 写《了不起的盖茨比》以僵尸启示录为背景 、编码、以 I__实习生__ 的身份工作，现在，可以理解视频和人类语音等实时内容。





双子座， 谷歌最新的人工智能 模型，是该公司重申其人工智能研究领导者地位的举措。去年 ChatGPT 推出后，自从微软支持的 OpenAI 失去关注点后，这家 Alphabet 旗下的公司一直试图打造 并购买 ，重回人工智能王座。





然而，首席执行官桑达尔·皮查伊 (Sundar Pichai) 相信，凭借最新的大型语言模型，公司终于解决了问题。





华尔街似乎也同意这一观点，上周四，在公开推出 Gemini AI 后，Alphabeth 的市值增加了 800 亿美元。





该人工智能系统据称比 OpenAI 的最新模型更快，共有三个版本，每个版本都针对不同的处理能力需求而设计。 Gemini Nano 是一个更轻的版本，适用于 Android 设备上的本机和离线使用。另外两个公共版本是 Gemini Pro 和 Gemini Ultra。





尽管遇到了挫折，特别是在巴德分享了不准确的信息之后 公司损失1000亿美元 二月份的时候，谷歌仍然对它最喜欢的前任情有独钟。其一，巴德现在 由双子座提供动力 专业版，谷歌有 计划推出 明年将通过其旗舰对话聊天机器人推出更先进的 Gemini 模型。





在这股快速发展的旋风中，人工智能竞赛仍然是一场公开的竞赛。然而，很明显 OpenAI 和谷歌正享有强劲的领先优势。 *

谁敢挑战他们？*





Google 在 HackerNoon 每周科技公司排名中位居前 5 位，排名第 4





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- 亚瑟·乌梅里 ，世界新闻与科幻编辑@HackerNoon。

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