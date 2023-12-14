Avrupa Yapay Zeka Yasasıyla Yapay Zeka Yönetişimine Öncülük Ediyor

3 günlük bir maraton müzakeresinin sonunda, Avrupa parlamentosu ve konsey liderliği 'geçici' bir anlaşmaya vardı. kilometre taşı anlaşması Yapay zekanın kullanımını düzenleyen uyumlaştırılmış kurallar hakkında.





Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, çerçevenin ilk kez öne sürüldüğü Nisan 2021'den bu yana yıllarca süren hassas müzakerelerin ardından geldi.





İşte o zamandan bu yana gerçekleşen olayların zaman çizelgesi. Avrupa Komisyonu :





Haziran 2021:

Avrupa Komisyonu, sorumluluk kurallarının dijital çağa ve yapay zekaya uyarlanmasına odaklanan, hukuki sorumluluk konusunda kamuya açık bir istişare başlattı.

Avrupa Komisyonu Ürün Güvenliğine ilişkin bir Yönetmelik teklifinde bulundu.



Kasım 2021:

AB Konseyi, SI Başkanlığı sırasında AI Yasasına ilişkin bir uzlaşma metni hazırlıyor.

Yapay Zeka Konusunda Üst Düzey Konferans: Hırstan Aksiyona, 3. Avrupa Yapay Zeka İttifakı Toplantısı münasebetiyle düzenlendi.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Yapay Zeka Yasası hakkında görüş bildirir.





Aralık 2021:

Bölgeler Komitesi AI Yasası hakkında görüş bildirir.

Avrupa Merkez Bankası Yapay Zeka Yasası hakkında görüş sunuyor.





Haziran 2022:

İspanya, Yapay Zeka Düzenlemesinin uygulanmasını hızlandıran ilk Yapay Zeka düzenleyici sanal alanını başlattı.





Eylül 2022:

Avrupa Komisyonu, Yapay Zeka Sorumluluk Direktifi için bir Teklif sundu.





Aralık 2022:

Konsey, AI Yasasına ilişkin genel bir yaklaşım benimsiyor





Haziran 2023:

Avrupa parlamentosu Yapay Zeka Yasasına ilişkin müzakere pozisyonunu tanımladı





İspanya'nın Dijitalleşme ve Yapay Zekadan sorumlu Dışişleri Bakanı Carme Artigas, geçici Yapay Zeka Yasasının, yapay zekanın Avrupa genelinde geliştirilmesinde bir denge kurma konusunda övgüye değer bir iş çıkardığını ileri sürüyor. Bu, vatandaşlarının haklarını koruyarak ve güvenliklerini sağlayarak elde edilir.





tarafından yapılan basın açıklamasında Avrupa Konseyi , şöyle belirtiyor: "Bu, tarihi bir başarı ve gelecek için önemli bir kilometre taşıdır! Bugünkü anlaşma, toplumlarımızın ve ekonomilerimizin geleceği için önemli bir alana odaklanarak, hızla gelişen teknolojik ortamda küresel bir sorunu etkili bir şekilde ele alıyor. Bu çabada, son derece hassas bir dengeyi korumayı başardık: vatandaşlarımızın temel haklarına tamamen saygı gösterirken, Avrupa genelinde yenilikçiliği ve yapay zekanın benimsenmesini teşvik etmek."





"Yapay zeka sistemlerinin yüksek riskli ve yasaklanmış yapay zeka uygulamaları olarak sınıflandırılması" da dahil olmak üzere sekiz temel unsura odaklanan Yapay Zeka Yasası, AB hukuku dışındaki alanlar ve yalnızca askeri veya savunma amaçlı kullanılan yapay zeka sistemleri için geçerli olmayacak.





Yapay Zeka Yasası'na uyulmaması, tam olarak yerleştiğinde, 7,5 milyon £ veya küresel cironun %1,5'i ile 35 milyon £ veya küresel cironun %7'si arasında herhangi bir cezaya neden olur.





Ancak AB iddia ediyor gelecek yasaların esnek olacağını ve gelişebileceğini. Çerçeve, komisyonun onu gerektiği gibi uyarlamasına olanak tanıyan maddeler içeriyor.





Yapay zeka yönetişim çerçevesini oluşturan ilk küresel güç olan AB, kendi yapay zeka yasalarını oluşturması muhtemel diğer hükümetler için bir referans noktası olarak duruyor.





👋Okuyorsun Bölüm 2 HackerNoon'un özel verilerini internet trendleriyle birleştirerek, kamu bilincinde hangi şirketlerin yükselip düştüğünü belirleyen haftalık bir teknoloji iyiliği koleksiyonu olan HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'nden. 1. bölüm dün yayına girdi. Tamamını bir gün önceden VE tek seferde okumayı mı tercih edersiniz? Problem yok! Sadece abone olun Burada Haber bülteninin tamamını her Salı günü gelen kutunuza almak için.

İkizler Mevsimi!—Hayır, Bu Astrolojiyle İlgili Değil

Yapay zeka merkezli inovasyonun hakim olduğu bir yılda, her haber döngüsü bizi teknolojinin yeni bir versiyonuyla veya en azından yeni bir kullanım örneğiyle tanıştırıyor. Patlama ilk duyulduğundan beri yapay zeka boyasını gördük. Bir zombi kıyametinde geçen Great Gatsby'yi yaz , kod yazın, stajyer olarak çalışın __ ve artık videolar ve insan konuşması gibi gerçek zamanlı içerikleri anlayın.





İkizler burcu, Google'ın en yeni yapay zekası model, şirketin yapay zeka araştırmalarında lider konumunu yeniden teyit etme hamlesidir. Alphabet'in sahibi olduğu şirket, ChatGPT'nin geçen yıl piyasaya sürülmesinin ardından ilgi odağını Microsoft destekli OpenAI'ye kaptırdığından beri yeni bir yapı oluşturmaya çalıştı. ve satın al , AI tahtına geri dönüş yolu.





Ancak CEO Sundar Pichai, şirketin en yeni geniş dil modeliyle nihayet bazı şeyleri çözdüğüne inanıyor.





Wallstreet de aynı görüşteydi; Alphabeth , Gemini AI'nın halka açılmasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü değerine 80 milyar dolar ekledi.





OpenAI'nin en son modelinden daha hızlı olduğu söylenen yapay zeka sistemi, her biri farklı işlem gücü gereksinimlerine göre tasarlanmış üç versiyonla geliyor. Daha hafif bir sürüm olan Gemini Nano, Android cihazlarda yerel ve çevrimdışı kullanıma yöneliktir. Diğer iki halka açık sürüm ise Gemini Pro ve Gemini Ultra'dır.





Aksiliklere rağmen, özellikle Bard'ın yanlış bilgileri paylaşmasından sonra şirkete 100 milyar dolara mal oldu Şubat ayında Google'ın en sevdiği eski sevgilisine karşı hâlâ zaafı var. Birincisi, Bard artık Gemini tarafından desteklenmektedir Pro ve Google'ın piyasaya sürmeyi planlıyor gelecek yıl amiral gemisi sohbet sohbet robotu aracılığıyla daha gelişmiş Gemini modellerini sunacak.





Bu hızlı gelişmeler kasırgasında yapay zeka yarışı açık bir yarışma olmaya devam ediyor. Yine de OpenAI ve Google'ın güçlü bir liderliğin tadını çıkardığı açık. *

Kim onlara meydan okumaya cesaret edebilir?*





Google, HackerNoon'un haftalık Teknoloji Şirketi Sıralamasında 4. sırada ilk 5'te yer aldı





Diğer Haberlerde…

FTC, QR Kodları Konusunda Şüpheci Olmanız Gerektiğini Uyardı - Sınır

Epic Games, Google'a Açılan Antitröst Davasını Kazandı - Teknoloji Çöküşü

SpaceX, ABD ordusunun gizli X-37B uzay uçağının planlanan fırlatılmasını erteledi - Reuters

New Mexico'daki dava Meta'yı çocuk avcıları için 'üreme alanı' yaratmakla suçluyor - CNN

Tesla, bir kazaya karıştığınızda otomatik olarak 911'i arayabilecek - Sınır





Bu bizi bu haftanın Teknoloji Şirketi Haber Özetinin sonuna getiriyor.





Bu bülteni ailenizle, arkadaşlarınızla ve aradaki herkesle paylaşmayı unutmayın!





Haftaya görüşürüz!

- Asher Umerie , Editör, Dünya Haberleri ve Bilimkurgu @ HackerNoon.

Teknoloji Şirketi Özeti, HackerNoon editörleri tarafından teknoloji haberlerinde geçen haftayı detaylı bir şekilde incelemenize yardımcı olmak için yazılan haftalık bir bültendir! Doğrudan gelen kutunuza gönderilen tüm bilgiler için buradan abone olun: https://hackernoon.com/tech-company-brief



