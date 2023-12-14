Avrupa Yapay Zeka Yasasıyla Yapay Zeka Yönetişimine Öncülük Ediyor

3 günlük bir maraton müzakeresinin sonunda, Avrupa parlamentosu ve konsey liderliği 'geçici' bir anlaşmaya vardı.
Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, çerçevenin ilk kez öne sürüldüğü Nisan 2021'den bu yana yıllarca süren hassas müzakerelerin ardından geldi.
İşte o zamandan bu yana gerçekleşen olayların zaman çizelgesi.
Haziran 2021:
Avrupa Komisyonu, sorumluluk kurallarının dijital çağa ve yapay zekaya uyarlanmasına odaklanan, hukuki sorumluluk konusunda kamuya açık bir istişare başlattı.
Avrupa Komisyonu Ürün Güvenliğine ilişkin bir Yönetmelik teklifinde bulundu.
Kasım 2021:
Aralık 2021:
Haziran 2022:
Eylül 2022:
Aralık 2022:
Haziran 2023:
İspanya'nın Dijitalleşme ve Yapay Zekadan sorumlu Dışişleri Bakanı Carme Artigas, geçici Yapay Zeka Yasasının, yapay zekanın Avrupa genelinde geliştirilmesinde bir denge kurma konusunda övgüye değer bir iş çıkardığını ileri sürüyor. Bu, vatandaşlarının haklarını koruyarak ve güvenliklerini sağlayarak elde edilir.
tarafından yapılan basın açıklamasında
"Yapay zeka sistemlerinin yüksek riskli ve yasaklanmış yapay zeka uygulamaları olarak sınıflandırılması" da dahil olmak üzere sekiz temel unsura odaklanan Yapay Zeka Yasası, AB hukuku dışındaki alanlar ve yalnızca askeri veya savunma amaçlı kullanılan yapay zeka sistemleri için geçerli olmayacak.
Yapay Zeka Yasası'na uyulmaması, tam olarak yerleştiğinde, 7,5 milyon £ veya küresel cironun %1,5'i ile 35 milyon £ veya küresel cironun %7'si arasında herhangi bir cezaya neden olur.
Ancak
Yapay zeka yönetişim çerçevesini oluşturan ilk küresel güç olan AB, kendi yapay zeka yasalarını oluşturması muhtemel diğer hükümetler için bir referans noktası olarak duruyor.
👋Okuyorsun
Yapay zeka merkezli inovasyonun hakim olduğu bir yılda, her haber döngüsü bizi teknolojinin yeni bir versiyonuyla veya en azından yeni bir kullanım örneğiyle tanıştırıyor. Patlama ilk duyulduğundan beri yapay zeka boyasını gördük.
İkizler burcu,
Ancak CEO Sundar Pichai, şirketin en yeni geniş dil modeliyle nihayet bazı şeyleri çözdüğüne inanıyor.
Wallstreet de aynı görüşteydi; Alphabeth , Gemini AI'nın halka açılmasının ardından geçtiğimiz Perşembe günü değerine 80 milyar dolar ekledi.
OpenAI'nin en son modelinden daha hızlı olduğu söylenen yapay zeka sistemi, her biri farklı işlem gücü gereksinimlerine göre tasarlanmış üç versiyonla geliyor. Daha hafif bir sürüm olan Gemini Nano, Android cihazlarda yerel ve çevrimdışı kullanıma yöneliktir. Diğer iki halka açık sürüm ise Gemini Pro ve Gemini Ultra'dır.
Aksiliklere rağmen, özellikle Bard'ın yanlış bilgileri paylaşmasından sonra
Bu hızlı gelişmeler kasırgasında yapay zeka yarışı açık bir yarışma olmaya devam ediyor. Yine de OpenAI ve Google'ın güçlü bir liderliğin tadını çıkardığı açık. *
Kim onlara meydan okumaya cesaret edebilir?*
Google, HackerNoon'un haftalık Teknoloji Şirketi Sıralamasında 4. sırada ilk 5'te yer aldı
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