L’Europe est pionnière en matière de gouvernance de l’IA avec sa loi sur l’IA

À la fin de trois jours de négociations marathon, les dirigeants du Parlement européen et du Conseil sont parvenus à un accord « provisoire », accord d'étape sur des règles harmonisées régissant l’utilisation de l’intelligence artificielle.





Cet accord historique intervient après des années de négociations sensibles depuis avril 2021, date à laquelle le cadre a été présenté pour la première fois.





Voici une chronologie des événements depuis lors, partagée par le Commission européenne :





Juin 2021 :

La Commission européenne lance une consultation publique sur la responsabilité civile, axée sur l'adaptation des règles de responsabilité à l'ère numérique et à l'intelligence artificielle.

La Commission européenne propose un règlement sur la sécurité des produits.



Novembre 2021 :

Le Conseil de l’UE, sous la présidence de l’IS, produit un texte de compromis sur la loi sur l’IA.

La conférence de haut niveau sur l'IA : de l'ambition à l'action a lieu, marquant la 3e assemblée de l'Alliance européenne pour l'IA.

Le Comité économique et social européen rend un avis sur la loi sur l'IA.





Décembre 2021 :

Le Comité des régions émet un avis sur la loi sur l'IA.

La Banque centrale européenne donne un avis sur la loi sur l'IA.





Juin 2022 :

L'Espagne lance le premier bac à sable réglementaire sur l'IA, accélérant ainsi la mise en œuvre du règlement sur l'IA.





Septembre 2022 :

La Commission européenne présente une proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA.





Décembre 2022 :

Le Conseil adopte une orientation générale sur la loi sur l'IA





Juin 2023 :

Le Parlement européen définit sa position de négociation sur la loi sur l'IA





Carme Artigas, secrétaire d'État espagnole à la numérisation et à l'intelligence artificielle, affirme que la loi provisoire sur l'IA fait un travail louable en établissant un équilibre dans le développement de l'IA à travers l'Europe. Ceci est réalisé tout en respectant les droits de ses citoyens et en assurant leur sécurité.





Dans un communiqué de presse du Conseil européen " Il s'agit d'une réalisation historique et d'une étape importante pour l'avenir ! L'accord d'aujourd'hui relève efficacement un défi mondial dans un environnement technologique en évolution rapide, en se concentrant sur un domaine clé pour l'avenir de nos sociétés et de nos économies. Dans cet effort, nous avons réussi à maintenir un équilibre extrêmement délicat : favoriser l'innovation et l'adoption de l'intelligence artificielle dans toute l'Europe tout en respectant pleinement les droits fondamentaux de nos citoyens."





La loi sur l’IA, qui se concentre sur huit éléments clés, dont la « Classification des systèmes d’IA comme pratiques d’IA à haut risque et interdites », ne s’appliquera pas aux domaines extérieurs au droit de l’UE et aux systèmes d’IA utilisés exclusivement à des fins militaires ou de défense.





Le non-respect de la loi sur l'IA, une fois pleinement établie, rapporte entre 7,5 millions de livres sterling, soit 1,5 % du chiffre d'affaires mondial, et 35 millions de livres sterling, soit 7 % du chiffre d'affaires mondial.





Cependant, le L'UE affirme que les lois à venir seront flexibles et pourront évoluer. Le cadre comprend des clauses permettant à la commission de l'adapter selon les besoins.





En tant que première puissance mondiale à établir un cadre de gouvernance de l’IA, l’UE constitue une référence pour les autres gouvernements susceptibles d’établir leurs propres lois sur l’IA.





C'est la saison des Gémeaux ! Non, il ne s'agit pas d'astrologie

Au cours d’une année dominée par l’innovation centrée sur l’IA, un cycle d’actualité sur deux nous présente une nouvelle itération ou, du moins, un nouveau cas d’utilisation de la technologie. Depuis le début du boom, nous avons vu l'IA peindre, écrire le Great Gatsby dans une apocalypse zombie , codez, travaillez en tant qu'I__ nterns __ et maintenant, comprenez le contenu en temps réel comme les vidéos et la parole humaine.





Gémeaux, La dernière IA de Google modèle, est la démarche de l'entreprise pour réaffirmer sa position de leader dans la recherche en IA. Depuis qu'elle a perdu la vedette au profit d'OpenAI soutenu par Microsoft, suite au lancement de ChatGPT l'année dernière, la société appartenant à Alphabet a tenté de construire Et acheter , son retour sur le trône de l'IA.





Cependant, le PDG Sundar Pichai estime qu'avec son nouveau grand modèle linguistique, l'entreprise a enfin compris les choses.





Wallstreet semble être d'accord, puisqu'Alphabeth a ajouté 80 milliards de dollars à sa valeur jeudi dernier, à la suite du lancement public de Gemini AI.





Le système d'IA, considéré comme plus rapide que le dernier modèle d'OpenAI, est disponible en trois versions, chacune conçue avec des besoins de puissance de traitement différents. Gemini Nano, une version allégée, est destinée à une utilisation native et hors ligne sur les appareils Android. Les deux autres versions publiques sont Gemini Pro et Gemini Ultra.





Malgré les revers, surtout après que Bard ait partagé des informations inexactes qui a coûté 100 milliards de dollars à l'entreprise en février, Google a encore un faible pour son ex préféré. D'une part, Bard est maintenant propulsé par Gémeaux Pro, et Google a prévoit de déployer des modèles Gemini plus avancés via son chatbot de conversation phare l'année prochaine.





Dans ce tourbillon d’évolutions rapides, la course à l’IA reste une compétition ouverte. Pourtant, il est évident qu’OpenAI et Google bénéficient d’une solide avance. *

Qui ose les défier ?*





Google occupe la 4e place du classement hebdomadaire des entreprises technologiques de HackerNoon.





Dans d'autres nouvelles…

