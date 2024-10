Europa ist mit seinem KI-Gesetz Vorreiter bei der KI-Governance

Am Ende einer dreitägigen Marathon-Verhandlung einigten sich die Führung des Europäischen Parlaments und des Rates auf eine „vorläufige“ Meilensteinvereinbarung über harmonisierte Regeln für den Einsatz künstlicher Intelligenz.





Diese bahnbrechende Vereinbarung kommt nach jahrelangen heiklen Verhandlungen seit April 2021 zustande – als der Rahmen erstmals vorgelegt wurde.





Hier ist eine Zeitleiste der Ereignisse seither, geteilt von Europäische Kommission :





Juni 2021:

Die Europäische Kommission leitet eine öffentliche Konsultation zur zivilrechtlichen Haftung ein und konzentriert sich dabei auf die Anpassung der Haftungsvorschriften an das digitale Zeitalter und die künstliche Intelligenz.

Die Europäische Kommission schlägt eine Verordnung zur Produktsicherheit vor.



November 2021:

Der Rat der EU erarbeitet während der SI-Präsidentschaft einen Kompromisstext zum KI-Gesetz.

Anlässlich der 3. Versammlung der Europäischen KI-Allianz findet eine hochrangige Konferenz zum Thema KI statt: Vom Ehrgeiz zur Tat.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss gibt eine Stellungnahme zum KI-Gesetz ab.





Dezember 2021:

Ausschuss der Regionen gibt Stellungnahme zum KI-Gesetz ab.

Die Europäische Zentralbank gibt eine Stellungnahme zum KI-Gesetz ab.





Juni 2022:

Spanien führt die erste KI-Regulierungs-Sandbox ein und beschleunigt damit die Umsetzung der KI-Verordnung.





September 2022:

Europäische Kommission legt einen Vorschlag für eine KI-Haftungsrichtlinie vor.





Dezember 2022:

Der Rat nimmt eine allgemeine Ausrichtung zum KI-Gesetz an





Juni 2023:

Das Europäische Parlament legt seine Verhandlungsposition zum KI-Gesetz fest





Carme Artigas, die spanische Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, ist der Ansicht, dass das vorläufige KI-Gesetz eine lobenswerte Arbeit leistet und für ein Gleichgewicht in der Entwicklung der KI in ganz Europa sorgt. Dies geschieht unter Wahrung der Rechte seiner Bürger und Gewährleistung ihrer Sicherheit.





In einer Pressemitteilung des europäischer Rat Sie erklärt: „Dies ist eine historische Errungenschaft und ein bedeutender Meilenstein für die Zukunft! Die heutige Vereinbarung geht effektiv eine globale Herausforderung in einem sich schnell entwickelnden technologischen Umfeld an und konzentriert sich auf einen Schlüsselbereich für die Zukunft unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften. Bei diesem Unterfangen Es ist uns gelungen, ein äußerst empfindliches Gleichgewicht zu wahren: Innovation und die Einführung künstlicher Intelligenz in ganz Europa zu fördern und gleichzeitig die Grundrechte unserer Bürger uneingeschränkt zu respektieren.“





Das KI-Gesetz, das sich auf acht Schlüsselelemente konzentriert, darunter die „Einstufung von KI-Systemen als risikoreiche und verbotene KI-Praktiken“, gilt nicht für Bereiche außerhalb des EU-Rechts und für KI-Systeme, die ausschließlich für militärische oder Verteidigungszwecke eingesetzt werden.





Die Nichteinhaltung des KI-Gesetzes zieht, sobald es vollständig eingeführt ist, Strafen zwischen 7,5 Millionen Pfund oder 1,5 % des weltweiten Umsatzes und 35 Millionen Pfund oder 7 % des weltweiten Umsatzes nach sich.





Allerdings ist die EU behauptet dass die kommenden Gesetze flexibel sein und sich weiterentwickeln können. Der Rahmen enthält Klauseln, die es der Kommission ermöglichen, ihn bei Bedarf anzupassen.





Als erste Weltmacht, die einen KI-Governance-Rahmen geschaffen hat, gilt die EU als Maßstab für andere Regierungen, die wahrscheinlich eigene KI-Gesetze erlassen werden.





Es ist Zwillingszeit! – Nein, hier geht es nicht um Astrologie

In einem Jahr, das von KI-zentrierten Innovationen dominiert wird, stellt uns jeder zweite Nachrichtenzyklus eine neue Iteration oder zumindest einen neuen Anwendungsfall der Technologie vor. Seit der Boom zum ersten Mal ertönte, haben wir KI-Farbe gesehen, Schreiben Sie den „Großen Gatsby“, der in einer Zombie-Apokalypse spielt , programmieren, als Internisten arbeiten und jetzt Echtzeitinhalte wie Videos und menschliche Sprache verstehen.





Zwillinge, Googles neueste KI Modell ist der Schritt des Unternehmens, seine Position als führend in der KI-Forschung zu bekräftigen. Seit das Alphabet-eigene Unternehmen nach der Einführung von ChatGPT im letzten Jahr an das von Microsoft unterstützte OpenAI verloren hat, hat es versucht, aufzubauen und kaufe , sein Weg zurück zum KI-Thron.





CEO Sundar Pichai glaubt jedoch, dass das Unternehmen mit seinem neuesten großen Sprachmodell endlich die Dinge geklärt hat.





Wallstreet schien dem zuzustimmen, da Alphabeth am vergangenen Donnerstag nach der öffentlichen Einführung von Gemini AI seinen Wert um 80 Milliarden US-Dollar steigerte.





Das KI-System – das angeblich schneller ist als das neueste Modell von OpenAI – ist in drei Versionen erhältlich, die jeweils auf unterschiedliche Anforderungen an die Rechenleistung ausgelegt sind. Gemini Nano, eine leichtere Version, ist für die native und Offline-Nutzung auf Android-Geräten gedacht. Die anderen beiden öffentlichen Versionen sind Gemini Pro und Gemini Ultra.





Trotz Rückschlägen, insbesondere nachdem Bard ungenaue Informationen weitergegeben hatte kostete das Unternehmen 100 Milliarden Dollar Im Februar hat Google immer noch ein Faible für seinen Lieblings-Ex. Zum einen ist Bard jetzt angetrieben von Gemini Pro, und Google hat plant den Rollout Weitere fortschrittliche Gemini-Modelle werden nächstes Jahr über seinen Flaggschiff-Chatbot für Konversationen verfügbar sein.





In diesem Wirbelsturm rasanter Entwicklungen bleibt das KI-Rennen ein offener Wettbewerb. Dennoch ist es offensichtlich, dass OpenAI und Google einen deutlichen Vorsprung haben. *

Wer wagt es, sie herauszufordern?*





Google belegte im wöchentlichen Tech Company Ranking von HackerNoon einen Top-5-Platz auf Platz 4





