A Europa é pioneira na governação da IA com a sua lei sobre IA

No final de uma maratona de negociações de 3 dias, o Parlamento Europeu e a liderança do Conselho chegaram a um acordo 'provisório' acordo marco sobre regras harmonizadas que regem a utilização da inteligência artificial.





Este acordo histórico surge após anos de negociações sensíveis desde Abril de 2021 – quando o quadro foi apresentado pela primeira vez.





Aqui está uma linha do tempo dos eventos desde então, compartilhada pelo Comissão Europeia :





Junho de 2021:

Comissão Europeia inicia consulta pública sobre responsabilidade civil, centrando-se na adaptação das regras de responsabilidade à era digital e à inteligência artificial.

A Comissão Europeia propõe um Regulamento sobre Segurança dos Produtos.



Novembro de 2021:

O Conselho da UE, durante a Presidência da SI, produz um texto de compromisso sobre a Lei da IA.

É realizada a Conferência de Alto Nível sobre IA: Da Ambição à Ação, marcando a 3ª Assembleia da Aliança Europeia de IA.

O Comité Económico e Social Europeu emite um parecer sobre a Lei da IA.





Dezembro de 2021:

O Comité das Regiões emite um parecer sobre a Lei relativa à IA.

O Banco Central Europeu emite um parecer sobre a Lei da IA.





Junho de 2022:

Espanha lança o primeiro sandbox regulamentar de IA, acelerando a implementação do Regulamento IA.





Setembro de 2022:

A Comissão Europeia apresenta uma proposta de diretiva sobre responsabilidade pela IA.





Dezembro de 2022:

O Conselho adota uma orientação geral sobre a Lei relativa à IA





Junho de 2023:

Parlamento Europeu define a sua posição negocial sobre a Lei da IA





Carme Artigas, Secretária de Estado espanhola para a Digitalização e Inteligência Artificial, afirma que a Lei provisória da IA faz um trabalho louvável ao encontrar um equilíbrio no desenvolvimento da IA em toda a Europa. Isto é conseguido ao mesmo tempo que defende os direitos dos seus cidadãos e garante a sua segurança.





Num comunicado de imprensa do Conselho Europeu , ela afirma: "Esta é uma conquista histórica e um marco significativo para o futuro! O acordo de hoje aborda eficazmente um desafio global num ambiente tecnológico em rápida evolução, concentrando-se numa área chave para o futuro das nossas sociedades e economias. Neste esforço, conseguimos manter um equilíbrio extremamente delicado: promover a inovação e a adoção da inteligência artificial em toda a Europa, respeitando plenamente os direitos fundamentais dos nossos cidadãos."





A Lei da IA, que se centra em oito elementos principais, incluindo a “Classificação dos sistemas de IA como práticas de IA proibidas e de alto risco”, não se aplicará a áreas fora da legislação da UE e aos sistemas de IA utilizados exclusivamente para fins militares ou de defesa.





O não cumprimento da Lei de IA, uma vez totalmente estabelecida, atrai algo entre £ 7,5 milhões, ou 1,5% do volume de negócios global, e £ 35 milhões, ou 7% do volume de negócios global.





No entanto, o UE afirma que as próximas leis serão flexíveis e podem evoluir. O quadro inclui cláusulas que permitem à Comissão adaptá-lo conforme necessário.





Sendo a primeira potência global a estabelecer um quadro de governação da IA, a UE constitui uma referência para outros governos que provavelmente estabelecerão as suas próprias leis sobre IA.





👋 Você está lendo parte 2 do Tech Company News Brief da HackerNoon, uma coleção semanal de produtos tecnológicos que combina dados proprietários da HackerNoon com tendências da Internet para determinar quais empresas estão crescendo e caindo na consciência pública. A Parte 1 foi ao ar ontem. Prefere ler tudo um dia antes E de uma só vez? Sem problemas! Basta se inscrever aqui para receber a newsletter completa em sua caixa de entrada todas as terças-feiras.

É temporada de Gêmeos! - Não, não se trata de astrologia

Num ano dominado pela inovação centrada na IA, todos os outros ciclos de notícias apresentam-nos uma nova iteração ou, pelo menos, um novo caso de utilização da tecnologia. Desde que o boom soou pela primeira vez, vimos pintura de IA, escreva o Grande Gatsby ambientado em um apocalipse zumbi , codificar, trabalhar como I__ nterns __ e agora entender conteúdo em tempo real, como vídeos e fala humana.





Gêmeos, A mais recente IA do Google modelo, é o movimento da empresa para reafirmar sua posição como líder em pesquisa de IA. Desde que perdeu os holofotes para a OpenAI, apoiada pela Microsoft, após o lançamento do ChatGPT no ano passado, a empresa de propriedade da Alphabet tentou construir E compre , é o caminho de volta ao trono da IA.





No entanto, o CEO Sundar Pichai acredita que, com seu mais novo modelo de linguagem grande, a empresa finalmente resolveu as coisas.





Wallstreet pareceu concordar, já que a Alphabeth adicionou US$ 80 bilhões ao seu valor na última quinta-feira, após o lançamento público do Gemini AI.





O sistema de IA – considerado mais rápido que o modelo mais recente da OpenAI – vem em três versões, cada uma projetada com diferentes necessidades de poder de processamento. Gemini Nano, uma versão mais leve, destina-se ao uso nativo e offline em dispositivos Android. As outras duas versões públicas são Gemini Pro e Gemini Ultra.





Apesar dos contratempos, especialmente depois que Bard compartilhou informações imprecisas que custou à empresa US$ 100 bilhões em fevereiro, o Google ainda tem uma queda por seu ex favorito. Por um lado, Bard agora está alimentado por Gêmeos Pro, e o Google tem planeja lançar modelos Gemini mais avançados por meio de seu principal chatbot de conversação no próximo ano.





Neste turbilhão de desenvolvimentos rápidos, a corrida à IA continua a ser uma competição aberta. No entanto, é evidente que a OpenAI e o Google estão a desfrutar de uma liderança robusta. *

Quem se atreve a desafiá-los?*





O Google ficou entre os 5 primeiros no ranking semanal de empresas de tecnologia da HackerNoon, em 4º lugar





Em outras notícias…

Você deve ser cético em relação aos códigos QR, alerta a FTC - A beira

Epic Games vence processo antitruste contra o Google - Crise tecnológica

SpaceX adia lançamento planejado do secreto avião espacial X-37B das forças armadas dos EUA - Reuters

Processo no Novo México acusa Meta de criar 'terreno fértil' para crianças predadoras - CNN

Teslas poderá ligar automaticamente para o 911 se você sofrer um acidente - A beira





Isso nos leva ao final do resumo de notícias da Tech Company desta semana.





Não se esqueça de compartilhar este boletim informativo com sua família, amigos e todos os demais!





Vejo voce na proxima semana!

- Asher Umerie , Editor, Notícias do mundo e ficção científica @ HackerNoon.

The Tech Company Brief é um boletim informativo semanal escrito pelos editores do HackerNoon para ajudá-lo a dissecar a última semana em notícias de tecnologia! Inscreva-se aqui para obter informações completas diretamente em sua caixa de entrada: https://hackernoon.com/tech-company-brief