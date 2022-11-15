构建网络分析测量计划的 4 个步骤





如果您长期使用网络分析，那么您就会知道它会对您进行数字营销的方式产生巨大影响。事实上，人们认为网络分析是任何数字营销策略中最重要的组成部分。但是，在开始实施之前，您必须首先了解要衡量什么以及如何衡量。





根据 W3tech , 65% 的网站使用一种或另一种网络分析工具，其中领先的数据提供商是 Google Analytics。





在创建分析策略时没有单一的规则，因为需要很长时间来分析和确定您的企业如何报告其数据。在开始实施分析策略之前，彻底了解该策略的全部内容非常重要。您应该考虑的最重要因素之一是测量计划。



测量计划是描述您的业务主要目标以及它将如何支持这些目标的文档。它可以帮助您跟踪所有指标并提高运营效率。不幸的是，许多公司都在努力衡量他们的目标。





许多企业 未能衡量他们的营销效果 因为他们不确定他们的战略走向何方以及他们将如何实现他们的目标。制定衡量计划可以帮助他们做出明智的决策并提高运营效率。在创建衡量计划时，您可以考虑的最关键因素之一是确保跟踪和分析每项活动。





您的测量计划无需过于复杂。正如我的实践所示，拥有一个简单的 Google 或 Excel 表格就足够了。请记住，随着业务目标的变化和适应，您的衡量计划也应该更新。因此，全年安排几次定期修订会议，以使您的计划保持最新。





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#1。刷新您的网站目标

根据 Andrew Kucheriavy 的说法 作为 Intechnic 的创始人兼首席执行官，使用 SMART 模型是设定目标和提高网站性能的好方法。它可以帮助高管做出明智的决策并实现他们的目标。清晰一致的目标对于确保网站成功也很重要。下载免费模板，您可以使用 SMART 模型轻松开始设定目标。





以下是每个部门通常要实现的主要目标：





营销 ——增加流量、吸引潜在客户、产生潜在客户并重新吸引现有客户；

——增加流量、吸引潜在客户、产生潜在客户并重新吸引现有客户； 销售 ——通过验证和支持销售团队沟通帮助完成销售；

——通过验证和支持销售团队沟通帮助完成销售； 客户支持 ——通过更好的服务提高客户满意度；

——通过更好的服务提高客户满意度； 网站管理员 ——简化和优化内容更新和网站管理；

——简化和优化内容更新和网站管理； IT—— 与其他系统集成；满足安全性、性能和可扩展性要求；

与其他系统集成；满足安全性、性能和可扩展性要求； 运营 ——通过简化和自动化工作流程和任务来降低成本；

——通过简化和自动化工作流程和任务来降低成本； 人力资源 ——吸引和招聘新员工并支持现有员工；

——吸引和招聘新员工并支持现有员工； 最高管理层——提高公司的底线并提高盈利能力。





#2。一切都与 KPI 相关

在开始制定衡量计划之前，请确保您清楚地了解您的主要业务目标以及将用于衡量这些目标的 KPI。拥有一组明确定义的目标可以帮助您做出明智的决策并提高组织的效率。例如，如果您想扩大客户群并增加收入，您应该制定与这些目标一致的计划。



这可能包括购买次数、平均订单价值、免费试用次数和转化率。清楚地了解您的目标可以帮助您做出明智的决策并提高业务效率。

#3。连接网络分析指标

接下来，您应该使您的业务目标与网络分析指标保持一致。一旦您有了一组要实施的目标和 KPI，就该开始将它们转化为指标了。有多种指标可用于衡量这些目标，这已经取决于您使用的 Web 分析工具。





例如，一个高流量站点可能需要更多的跟踪能力，因此需要使用除 Google Analytics 之外的其他工具。 据 W3techs 报道 , 例如，Finteza 可能是高流量网站的更好选择：





Finteza 是一种网站分析工具，可帮助数字营销人员最大限度地提高转化率。它可以分析网站及其用户的各个方面，例如流量质量和用户行为，甚至您网站上表现不佳的内容。

Finteza 的 Lighthouse 报告是一种工具，可帮助网站所有者跟踪他们的项目并提高他们在搜索引擎中的排名。它还可以帮助他们消除漏洞并使网页符合 Google 的建议。它通过以下方式评估您的网站：





表现。速度测试衡量您的网站加载速度与其他网站的加载速度相比的速度。例如，100 分表示您的项目比几乎所有网站都快，而 50 分表示它更有可能比其中 75% 的网站加载速度更快。 辅助功能。该报告侧重于评估网站的整体可用性。它会研究代码的语义正确性和结构良好，以及链接样式和背景对比等因素。它还在该区域执行 46 次检查。 最佳实践。该报告包含各种提示，可帮助您根据 Google 的最佳做法优化您的网站。例如，它可以分析网站的各个方面，例如宽高比和浏览器错误。 搜索引擎优化。这份报告强调了可以提高网站搜索引擎排名的各种因素。这些包括标题、元标记和规范标记。借助此工具，您还可以跟踪项目的进度并提高其排名。此外，它还可以帮助您保护站点免受漏洞侵害。



将您的 KPI 转化为指标

确定网站目标和要跟踪的特定营销 KPI 后，您需要决定需要采取哪些行动才能达到这些目标。通常有多种措施和行动与 KPI 相关联。





确定正在测量的目标区域。例如，我们正在研究如何实现客户数据库增长 KPI。然后，我们将查看与此 KPI 相关的各种指标，例如一段时间内的会话数、点击次数、按渠道购买的数量以及购买的完整路径，这些可以确定为达到“谢谢”页面。

#4。注意技术实现

最后一步涉及设置和修复您的 Web Analytics，以便跟踪您提出的所有必要指标（当然，基于您的业务目标）。



在这里，您可能需要让网站管理员或数据分析师精确设置数据流、标记和报告。您还可以讨论实施测量过程中的各个步骤。例如，您可能希望将用户标记为特定受众（细分）的一部分。

底线

数字营销是关于测量和分析的。为网络分析制定记录在案的衡量计划将帮助您做出明智的决策并提高活动的有效性。它还可以帮助您确定需要改进的网站区域。

记得定期更新。这样做可以使您保持最新状态，并为您的营销提供必要的见解。



