4 etapas para criar um plano de medição de Web Analytics

Se você usa análises da web há muito tempo, sabe que isso pode afetar enormemente a forma como você faz marketing digital. É fato que as pessoas acreditam que a análise da web é o componente mais importante de qualquer estratégia de marketing digital. No entanto, antes de começar a implementá-lo, você deve primeiro entender o que medir e como medir.





De acordo com W3tech , 65% dos sites usam uma ou outra ferramenta de análise da web, onde o principal provedor de dados é o Google Analytics.





Não há regras únicas quando se trata de criar uma estratégia de análise, pois levará muito tempo para analisar e determinar como sua empresa está relatando seus dados. Antes de começar a implementar uma estratégia de análise, é importante que você entenda completamente do que se trata a estratégia. Um dos fatores mais importantes que você deve considerar é o plano de medição.



Um plano de medição é um documento que descreve os principais objetivos do seu negócio e como ele apoiará esses objetivos. Ele pode ajudá-lo a acompanhar todas as suas métricas e melhorar a eficiência de suas operações. Infelizmente, muitas empresas lutam para medir seus objetivos.





Muitos negócios não conseguem medir sua eficácia de marketing porque eles não têm certeza de onde sua estratégia está indo e como eles vão atingir seus objetivos. Ter um plano de medição pode ajudá-los a tomar decisões informadas e melhorar a eficiência de suas operações. Um dos fatores mais importantes que você pode considerar ao criar um plano de medição é garantir que todas as atividades sejam rastreadas e analisadas.





Não há necessidade de ser muito sofisticado com seu plano de medição. Como mostra minha prática, bastará ter uma planilha simples do Google ou Excel. Lembre-se de que, à medida que as metas de negócios mudam e se adaptam, seu plano de medição também deve ser atualizado. Portanto, agende algumas sessões regulares de revisão ao longo do ano para manter seu plano atualizado.





Quer começar com um modelo? Justo. recomendo baixar o modelo feito por Stela Yordanova , um especialista em Web Analytics:









#1. Atualize os objetivos do seu site

De acordo com Andrew Kucheriavy , fundador e CEO da Intechnic, o uso do modelo SMART é uma ótima maneira de definir metas e melhorar o desempenho de um site. Ele pode ajudar os executivos a tomar decisões informadas e atingir seus objetivos. Um objetivo claro e consistente também é importante para garantir o sucesso do site. Você pode facilmente começar a definir metas usando o modelo SMART baixando um modelo gratuito.





Aqui estão os principais objetivos que normalmente são alcançados por cada um desses departamentos:





Marketing — direcionar o tráfego, envolver clientes em potencial, gerar leads e reengajar os clientes existentes;

— direcionar o tráfego, envolver clientes em potencial, gerar leads e reengajar os clientes existentes; Vendas — ajude a fechar vendas validando e apoiando as comunicações da equipe de vendas;

— ajude a fechar vendas validando e apoiando as comunicações da equipe de vendas; Suporte ao cliente — melhorar a satisfação do cliente por meio de um melhor serviço;

— melhorar a satisfação do cliente por meio de um melhor serviço; Webmasters — simplificam e otimizam atualizações de conteúdo e gerenciamento de sites;

— simplificam e otimizam atualizações de conteúdo e gerenciamento de sites; TI — integrar com outros sistemas; atender aos requisitos de segurança, desempenho e escalabilidade;

— integrar com outros sistemas; atender aos requisitos de segurança, desempenho e escalabilidade; Operações — reduza os custos simplificando e automatizando fluxos de trabalho e tarefas;

— reduza os custos simplificando e automatizando fluxos de trabalho e tarefas; RH — atrair e recrutar novos colaboradores e apoiar os atuais;

— atrair e recrutar novos colaboradores e apoiar os atuais; C-suite — aumentar os resultados da empresa e aumentar a lucratividade.





#2. Tudo vai com KPIs

Antes de começar a criar seu plano de medição, certifique-se de entender claramente seus principais objetivos de negócios e os KPIs que serão usados para medi-los. Ter um conjunto bem definido de metas pode ajudá-lo a tomar decisões informadas e melhorar a eficiência de sua organização. Por exemplo, se você deseja aumentar sua base de clientes e aumentar a receita, deve ter um plano alinhado com essas metas.



Isso pode incluir o número de compras, o valor médio do pedido, o número de testes gratuitos e a taxa de conversão. Ter uma compreensão clara de seus objetivos pode ajudá-lo a tomar decisões informadas e melhorar a eficácia de seus negócios.

#3. Conecte-se com as métricas do Web Analytics

Em seguida, você deve alinhar suas metas de negócios com as métricas de análise da web. Assim que tiver um conjunto de metas e KPIs que deseja implementar, é hora de começar a traduzi-los em métricas. Há uma variedade de métricas que podem ser usadas para medir esses objetivos, e isso já está sujeito a uma ferramenta de Web Analytics que você usa.





Por exemplo, um site de alto tráfego pode exigir mais recursos de rastreamento e, portanto, ter outra ferramenta além do Google Analytics. Como W3techs relatou , Finteza, por exemplo, pode ser uma opção melhor para um site com alto tráfego:





Finteza é uma ferramenta de análise de sites que ajuda os profissionais de marketing digital a maximizar suas conversões. Ele pode analisar vários aspectos de um site e de seus usuários, como qualidade do tráfego e comportamento do usuário ou até mesmo conteúdo de baixo desempenho em seu site.

O relatório Lighthouse da Finteza é uma ferramenta que ajuda os proprietários de sites a acompanhar seus projetos e melhorar sua classificação nos mecanismos de pesquisa. Também pode ajudá-los a remover vulnerabilidades e alinhar as páginas da web com as recomendações do Google. Ele avalia seu site por:





Atuação. O teste de velocidade mede a velocidade de carregamento do seu site em comparação com a velocidade de carregamento de outros sites. Por exemplo, uma pontuação de 100 indica que seu projeto é mais rápido do que quase todos os sites, enquanto uma pontuação de 50 significa que é mais provável que carregue mais rápido do que 75% deles. Acessibilidade. O relatório é focado na avaliação da usabilidade geral de um site. Ele analisa fatores como o código semanticamente correto e bem estruturado, bem como o estilo do link e o contraste do plano de fundo. Ele também realiza 46 verificações nesta área. Melhores Práticas. O relatório contém várias dicas que ajudarão você a otimizar seu site de acordo com as práticas recomendadas do Google. Por exemplo, ele pode analisar vários aspectos de um site, como proporção e erros do navegador. SEO. Este relatório destaca os vários fatores que podem melhorar a classificação de um site nos mecanismos de pesquisa. Isso inclui o título, meta tags e tags canônicas. Com a ajuda desta ferramenta, você também pode acompanhar o andamento do seu projeto e melhorar sua classificação. Além disso, pode ajudá-lo a proteger seu site contra vulnerabilidades.



Traduza seus KPIs em métricas

Depois de determinar as metas do site e os KPIs de marketing específicos a serem rastreados, você precisa decidir quais ações são necessárias para alcançá-los. Geralmente, existem várias medidas e ações vinculadas aos KPIs.





Identifique a área alvo que está sendo medida. Por exemplo, estamos analisando como os KPIs de crescimento do banco de dados do cliente estão sendo alcançados. Em seguida, veremos as várias métricas relacionadas a esse KPI, como o número de sessões ao longo do tempo, cliques, número de compras por canal e o caminho completo para a compra, que pode ser determinado como um alcance para um “ Obrigado” página.

#4. Cuide da implementação técnica

A etapa final envolve definir e corrigir seu Web Analytics para rastrear todas as métricas necessárias que você criou (com base em suas metas de negócios, é claro).



Aqui você provavelmente envolveria seu webmaster ou analista de dados para configurar com precisão o fluxo de dados, a marcação e os relatórios. Você também pode discutir as várias etapas no processo de implementação da medição. Por exemplo, você pode querer marcar usuários para fazer parte de um público específico (segmento).

Conclusão

Marketing digital é sobre medição e análise. Ter um plano de medição documentado para análise da web ajudará você a tomar decisões informadas e melhorar a eficácia de sua campanha. Também pode ajudá-lo a identificar áreas do seu site que precisam ser melhoradas.

Lembre-se de atualizá-lo regularmente. Isso permitirá que você o mantenha atualizado e forneça os insights necessários para o seu marketing.