4 étapes pour construire un plan de mesure Web Analytics

Si vous utilisez l'analyse Web depuis longtemps, vous savez que cela peut avoir un impact considérable sur votre façon de faire du marketing numérique. C'est un fait que les gens croient que l'analyse Web est l'élément le plus important de toute stratégie de marketing numérique. Cependant, avant de commencer à le mettre en œuvre, vous devez d'abord comprendre ce qu'il faut mesurer et comment le mesurer.





Selon W3tech , 65% des sites Web utilisent l'un ou l'autre outil d'analyse Web, le principal fournisseur de données étant Google Analytics.





Il n'y a pas de règles uniques lorsqu'il s'agit de créer une stratégie d'analyse, car il faudra beaucoup de temps pour analyser et déterminer comment votre entreprise rapporte ses données. Avant de commencer à mettre en œuvre une stratégie d'analyse, il est important que vous compreniez parfaitement en quoi consiste la stratégie. L'un des facteurs les plus importants à prendre en compte est le plan de mesure.



Un plan de mesure est un document qui décrit les principaux objectifs de votre entreprise et comment il soutiendra ces objectifs. Il peut vous aider à suivre toutes vos mesures et à améliorer l'efficacité de vos opérations. Malheureusement, de nombreuses entreprises ont du mal à mesurer leurs objectifs.





De nombreuses entreprises ne mesurent pas leur efficacité marketing parce qu'ils ne savent pas où va leur stratégie et comment ils vont atteindre leurs objectifs. Avoir un plan de mesure peut les aider à prendre des décisions éclairées et à améliorer l'efficacité de leurs opérations. L'un des facteurs les plus cruciaux à prendre en compte lors de la création d'un plan de mesure est de s'assurer que chaque activité est suivie et analysée.





Il n'est pas nécessaire d'être trop sophistiqué avec votre plan de mesure. Comme le montre ma pratique, il suffira d'avoir une simple feuille Google ou Excel. N'oubliez pas qu'à mesure que les objectifs commerciaux changent et s'adaptent, votre plan de mesure doit également être mis à jour. Ainsi, prévoyez quelques séances de révision régulières tout au long de l'année pour garder votre plan à jour.





Vous voulez commencer avec un modèle ? Assez juste. Je recommande le téléchargement le modèle réalisé par Stela Yordanova , un spécialiste du Web Analytics :









#1. Actualisez les objectifs de votre site Web

Selon Andrew Kucheriavy , fondateur et PDG d'Intechnic, l'utilisation du modèle SMART est un excellent moyen de fixer des objectifs et d'améliorer les performances d'un site Web. Cela peut aider les dirigeants à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs. Un objectif clair et cohérent est également important pour assurer le succès du site. Vous pouvez facilement commencer à vous fixer des objectifs à l'aide du modèle SMART en téléchargeant un modèle gratuit.





Voici les principaux objectifs qui sont généralement atteints par chacun de ces départements :





Marketing - générer du trafic, engager des prospects, générer des prospects et réengager les clients existants ;

- générer du trafic, engager des prospects, générer des prospects et réengager les clients existants ; Ventes - aider à conclure des ventes en validant et en soutenant les communications de l'équipe de vente ;

- aider à conclure des ventes en validant et en soutenant les communications de l'équipe de vente ; Support client — améliorez la satisfaction client grâce à un meilleur service ;

— améliorez la satisfaction client grâce à un meilleur service ; Webmasters — simplifient et optimisent les mises à jour de contenu et la gestion du site Web ;

— simplifient et optimisent les mises à jour de contenu et la gestion du site Web ; TI — intégration avec d'autres systèmes ; répondre aux exigences de sécurité, de performances et d'évolutivité ;

— intégration avec d'autres systèmes ; répondre aux exigences de sécurité, de performances et d'évolutivité ; Opérations — réduisez les coûts en rationalisant et en automatisant les workflows et les tâches ;

— réduisez les coûts en rationalisant et en automatisant les workflows et les tâches ; RH — attirer et recruter de nouveaux employés et soutenir les employés actuels ;

— attirer et recruter de nouveaux employés et soutenir les employés actuels ; C-suite - augmentez les résultats de l'entreprise et augmentez la rentabilité.





#2. Tout va avec les KPI

Avant de commencer à créer votre plan de mesure, assurez-vous de bien comprendre vos principaux objectifs commerciaux et les KPI qui seront utilisés pour les mesurer. Avoir un ensemble d'objectifs bien définis peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à améliorer l'efficacité de votre organisation. Par exemple, si vous souhaitez développer votre clientèle et augmenter vos revenus, vous devez avoir un plan aligné sur ces objectifs.



Cela peut inclure le nombre d'achats, la valeur moyenne des commandes, le nombre d'essais gratuits et le taux de conversion. Avoir une compréhension claire de vos objectifs peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à améliorer l'efficacité de votre entreprise.

#3. Connectez-vous aux métriques Web Analytics

Ensuite, vous devez aligner vos objectifs commerciaux sur les métriques d'analyse Web. Une fois que vous avez un ensemble d'objectifs et d'indicateurs de performance clés que vous souhaitez mettre en œuvre, il est temps de commencer à les traduire en métriques. Il existe une variété de mesures qui peuvent être utilisées pour mesurer ces objectifs, et cela est déjà soumis à un outil d'analyse Web que vous utilisez.





Par exemple, un site à fort trafic peut exiger plus de capacités de suivi et donc disposer d'un autre outil que Google Analytics. Comme l'a rapporté W3techs , Finteza, par exemple, pourrait être une meilleure option pour un site Web à fort trafic :





Finteza est un outil d'analyse de site Web qui aide les spécialistes du marketing numérique à maximiser leurs conversions. Il peut analyser divers aspects d'un site Web et de ses utilisateurs, tels que la qualité du trafic et le comportement des utilisateurs ou même le contenu peu performant de votre site.

Le rapport Lighthouse de Finteza est un outil qui aide les propriétaires de sites Web à suivre leurs projets et à améliorer leur classement dans les moteurs de recherche. Cela peut également les aider à supprimer les vulnérabilités et à aligner les pages Web sur les recommandations de Google. Il évalue votre site Web en :





Performance. Le test de vitesse mesure la vitesse de chargement de votre site par rapport à la vitesse de chargement d'autres sites Web. Par exemple, un score de 100 indique que votre projet est plus rapide que presque tous les sites, tandis qu'un score de 50 signifie qu'il est plus susceptible de se charger plus rapidement que 75 % d'entre eux. Accessibilité. Le rapport se concentre sur l'évaluation de la convivialité globale d'un site Web. Il examine des facteurs tels que le code sémantiquement correct et bien structuré, ainsi que le style des liens et le contraste d'arrière-plan. Elle effectue également 46 contrôles dans ce domaine. Les meilleures pratiques. Le rapport contient une variété de conseils qui vous aideront à optimiser votre site pour les meilleures pratiques de Google. Par exemple, il peut analyser divers aspects d'un site Web, tels que son format d'image et les erreurs du navigateur. référencement. Ce rapport met en évidence les différents facteurs qui peuvent améliorer le classement d'un site Web dans les moteurs de recherche. Ceux-ci incluent le titre, les balises méta et les balises canoniques. Avec l'aide de cet outil, vous pouvez également suivre l'avancement de votre projet et améliorer son classement. De plus, cela peut vous aider à protéger votre site contre les vulnérabilités.



Traduisez vos KPI en métriques

Après avoir déterminé les objectifs de votre site Web et les KPI marketing spécifiques à suivre, vous devez décider des actions nécessaires pour les atteindre. Il existe généralement plusieurs mesures et actions liées aux KPI.





Identifiez la zone cible qui est mesurée. Par exemple, nous examinons comment les KPI de croissance de la base de données clients sont atteints. Nous examinerons ensuite les différentes mesures liées à ce KPI, telles que le nombre de sessions au fil du temps, les clics, le nombre d'achats par canal et le chemin complet vers l'achat, qui peut être déterminé comme une portée vers un " Merci ».

#4. Attention à la mise en œuvre technique

La dernière étape consiste à configurer et à corriger votre Web Analytics afin de suivre toutes les mesures nécessaires que vous avez trouvées (en fonction de vos objectifs commerciaux, bien sûr).



Ici, vous feriez probablement appel à votre webmaster ou à votre analyste de données pour configurer avec précision le flux de données, le balisage et la création de rapports. Vous pouvez également discuter des différentes étapes du processus de mise en œuvre de la mesure. Par exemple, vous souhaiterez peut-être marquer les utilisateurs pour qu'ils fassent partie d'un public spécifique (segment).

Conclusion

Le marketing numérique concerne la mesure et l'analyse. Avoir un plan de mesure documenté pour l'analyse Web vous aidera à prendre des décisions éclairées et à améliorer l'efficacité de votre campagne. Cela peut également vous aider à identifier les zones de votre site Web qui doivent être améliorées.

N'oubliez pas de le mettre à jour régulièrement. Cela vous permettra de le tenir à jour et de vous fournir les informations nécessaires à votre marketing.