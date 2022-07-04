什么是恐惧反应，它是如何工作的？

今天的时事通讯是关于恐惧的简短思考。我们都曾在某些时候与恐惧正面交锋——事实上，我们大多数人每天都会以某种形式遇到它。恐惧是一种非常强大的动力，我们都应该学会很好地应对它。

一个动力？但是，恐惧难道不是让我们停滞不前，甚至在我们有机会思考之前就停止行动的东西吗？

是的，恐惧当然可以做到这一点。可怕的现实是，如果我们屈服于它，恐惧会阻止我们做任何事情。

如果你因为害怕被车撞到而从不穿过马路，会发生什么？还是因为害怕发生事故而从不自己开车？从统计上看，你会更安全——但你也会错过很多生活。

日常生活中的其他任何事情都是如此。恐惧会阻止我们做我们想做甚至需要做的事情。但如果我们允许它，它也可以成为一个强大的动力。

让我们学习如何对恐惧做出良好的反应，并将其从使我们无法动弹的事物转变为推动我们前进的事物。

什么是恐惧？

今天时事通讯的成功故事灵感来自 John Assaraf；您可能通过他的书 Innercise 或通过他在 Larry King Live、Anderson Cooper 和 The Ellen DeGeneres Show 中的露面听说过他。

John 的公司 NeuroGym 致力于使用最先进的技术和基于证据的大脑训练方法来帮助个人和企业释放和激发他们的最大潜能。我很高兴让他在播客上谈论所有关于心理体操的事情——即恐惧。

“了解恐惧是一种在你的潜意识中触发的自动反应。把恐惧想象成一个电灯开关——打开和关闭。”

根据约翰和他多年的广泛研究和个人经验，恐惧实际上是我们能体验到的最强烈的情绪之一。为什么？因为这是一个重要的事情正在发生的信号；有可能帮助我们或伤害我们的东西。

看，最简单形式的恐惧是一种化学反应。绷紧肌肉、咬紧牙关、出汗和颤抖——这些都不是恐惧。这些是我们选择回应方式的症状。

但我们现在正在取得进展。所以我会让约翰来说话。

恐惧反应如何运作？

“为什么恐惧回路会激活？嗯，它激活是因为我的经验数据库中有真实或想象的东西导致恐惧回路激活。”

这对我来说就像一个灯泡熄灭了。想想恐惧的根源是很有趣的。通常，我们所想的只是恐惧对我们的影响。它让我们感到压力，它导致我们的心率飙升，甚至可能导致惊恐发作。

但是源头呢？首先是什么导致了这种恐惧？约翰说，这可能是任何事情，从我们过去的创伤经历到我们想象的未来可能发生的事情。

那么，从进化的角度来看，恐惧是过去或想象中的创伤的结果，这是完全有道理的。这只是我们的思想从错误中学习。如果你驾驶汽车的经历一直把它撞到沟里，你的潜意识将开始采取预防措施，以避免将来出现这种情况。

“当恐惧回路被激活时，皮质醇和肾上腺素的释放就会在他们的身体中涌现。这是因为战斗飞行或冻结信号。这种恐惧是被激活的交感神经系统的一部分。”

当你的恐惧来自想象中的创伤，或者来自不值得如此强烈反应的事情时，问题就会出现。未经探索和控制的恐惧可能会开始接管我们的生活，支配我们的一举一动。

“每当[我的恐惧反应]被激活时，我就能感受到那种能量——这意味着我需要意识到危险是真实的还是想象的，”约翰解释道。这就是他的书《Innercise》的全部内容；采取措施了解我们恐惧的本质，然后利用这种能量对我们有利。

当我们屈服于恐惧时

在我讨论约翰在恐惧面前茁壮成长的一些策略之前，我想谈谈一些严峻但重要的事情——屈服于我们的恐惧的结果。

恐惧本身并不是一件坏事。这对我们的生存绝对是不可或缺的。我最近读到一篇关于 Urback-Wiethe 病的文章，这是一种罕见的遗传疾病，会阻碍身体感受恐惧的能力。在美国，一名患有这种疾病的妇女——文章称她为“SM”——经常在世界上无人照顾的情况下走进危险的境地。

这是一个非常不幸的情况，这当然不是我在本文中所提倡的。约翰和其他神经科学专家绝不会认为完全消除恐惧是成功的关键。我们想要做的是学习如何与恐惧一起工作，以便它能够以积极的方式为我们服务。

这就是为什么。当你让非理性或无根据的恐惧支配你的生活时，你并没有保护自己免受伤害。你正在传播它。伤害可能不会以正面碰撞或蛇咬的形式传递，而是因为缺乏进展；缺乏快乐、满足和成就。

这就是我们在那些害怕被拒绝而从不去追求理想工作的人身上看到的，或者在那些因为担心被拒绝而从不约某人约会的人身上看到的。当我们屈服于恐惧时，我们实际上是在让我们的大脑被一种对我们无益的感觉所劫持。

但是有一种方法可以捕捉恐惧所产生的能量——肾上腺素，提高意识的感觉，并将其用于我们的优势。

约翰应对恐惧的过程（正确的方式）

约翰和我花了几分钟时间谈论这种恐惧反应。我能够从他见多识广的角度了解我们应该如何准确地应对恐惧，以及这个过程是什么样的。他将其分解为一系列“内在”；帮助我们在恐惧中扎根并集中注意力的心理练习。

第 1 步：平息恐惧回路

如果您看过我们的采访，您会在约翰的视频背景中看到一幅描绘爱因斯坦的艺术品和另一幅描绘弗兰肯斯坦怪物的艺术品。约翰指着其中的每一个，解释说为了做出平衡的决定，我们需要从你的爱因斯坦大脑——而不是你的科学怪人大脑中思考。

这到底是什么意思？它意味着思考和反应，而不是感觉和反应。为此，John 解释说您需要花点时间进行自我调查。

“我害怕采取行动是因为有真正的危险吗？也许我过去有一个危险的时期。或者我是因为我读过或听说过的东西而想象那种危险？”

这两种情况之间有一个关键区别。如果恐惧是基于真正的危险，那么采取行动减轻这种危险可能是必不可少的。然而，如果你对听到或读过的东西做出反应，你的恐惧可能是非理性和毫无根据的——这意味着没有真正的危险需要担心。

通过花点时间评估情况，你可以有效地平息恐惧的循环。这使您可以更清晰地思考并做出正确的决定，而不是下意识的反应。

第 2 步：意识

在第一步稍微扩展，你现在想要深入了解究竟是什么让你感到恐惧。如果这是一个真正的危险——不仅仅是你读过的东西——那么威胁是否足够可怕，需要退出这种情况？

“不是我不想听信号，”约翰解释说，“我想知道是什么绊倒了那根电线。如果我在街上走着，听到有车来了，我就会撤退快。不用担心——这是一个很好的反应。”

这就是我之前提到的；恐惧确实在我们的生存中发挥了作用，没有它我们可能会死。有些情况需要立即撤退。但不是所有的。

“如果我想筹集资金；如果我想雇用员工；如果我想与另一家公司合并；如果我想减轻体重；如果我感到恐惧激增，那是因为我的经验库中的某些东西正在激活它。可能有一些事情会导致我失败；尴尬、羞愧、嘲笑、评判、失望或拒绝。所以我想让那个循环平静下来。”

现在，没有人愿意感到羞耻或嘲笑。没有人愿意被拒绝。但事情是这样的——拒绝是一种你可以从中恢复过来的经历，羞耻和失望不会杀死你。如果这意味着实现你的目标，那么冒着这些感觉的风险是值得的。

第 3 步：意图

在使电路平静并让自己意识到触发因素之后，您将能够决定下一步去哪里。你没有当场做出轻率的决定，所以你有机会对你的下一步行动有意识。

“我的意图是什么？嗯，我的意图是坚持下去，因为我想要奖励。太好了。我该怎么做？我可以采取什么行动让我朝着我想要的方向前进，而不是远离它？”

有时，采取渐进的步骤有助于避免恐惧。其他时候，你可能需要信仰的巨大飞跃。但重要的是，你知道你需要做什么来实现你的目标，并且你正在朝着它采取行动，而不是远离它。

约翰解释说，一旦你迈出了第一步，控制权就会从冲动的自我转移到有意的自我。

“现在谁在掌控？现在谁获得了更多的自信？现在谁获得了更多的自信心？现在谁获得了更多的意识？现在谁在采取受启发的行动？现在谁在刻意不断地发展自己，而不是成为受害者过去的调理？”

（提示：你是！）

驾驭恐惧的力量

面对恐惧采取这些步骤的结果将决定你是否因恐惧而瘫痪或被赋予权力。你可以从学习管理恐惧中获得一切——成功、控制、自我完善、自信。

如果你不相信我，看看约翰在采访中与我分享的这个有趣的轶事：

“当海豹突击队队员经历成为海豹突击队的整个过程时，他们中的许多人都失败了。在最后一次测试中，他们带着所有的装备被淹没在水下；三名教官会和他们一起下潜，水下 20 英尺，摘下他们的面具，取下他们的调节器，关闭他们的空气供应，拉下他们的鳍。他们制造了混乱。

你知道未经训练的海豹突击队想要做什么吗？弹到水面上——因为他们害怕自己会死。但是，当他们教导海豹突击队队员保持冷静，以便他们能够做出反应而不是出于恐惧做出反应时，他们的海豹突击队毕业人数增加了 50%。

有什么区别？不同之处在于精神意识、情绪控制和练习保持冷静的技巧。他们把它教给海豹突击队，他们教给消防员，当生命危在旦夕时，他们教给宇航员。这意味着我们可以更好地集中精神和控制情绪。”

你相信吗？超过 50% 的海豹突击队员毕业了——而且都是通过学习如何在恐惧面前保持冷静。你可以通过学习做同样的事情来认真改变你的生活。

包起来

当恐惧出现在你自己的生活中时，你如何应对？这是否给您提出了一些问题？也许您正在考虑您没有拍摄的照片，或者您拒绝的机会，因为您害怕可能发生的事情。恐惧是重要事情正在发生的信号。这是你茁壮成长的信号。

在任何开始出现恐惧的情况下，请记住约翰的建议：

1. 平息恐惧的循环。确认信号，感谢它的警告，然后开始评估情况。

2.注意来源。恐惧从何而来？是呼吁立即撤退，还是基于不合理的想法和夸大的担忧？

3. 设定你的意图。决定你将采取什么行动来应对恐惧。你想要的结果是什么？恐惧是否需要撤退，或者您是否可以朝着目标的方向迈出一步？

最后，你可以采取行动，面对恐惧继续前进。请记住，这是一个过程；尽管您感到恐惧，但仍需要时间和练习才能适应前进。但是，只要有勇气、决心和尝试的意愿，你就可以学会在恐惧面前茁壮成长。

感谢您的阅读，一如既往！

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