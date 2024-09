Qu'est-ce que la réaction de peur et comment ça marche ?

Le bulletin d'aujourd'hui est un bref article de réflexion sur la peur. Nous avons tous été confrontés à la peur à un moment donné - en fait, la plupart d'entre nous la rencontrons quotidiennement sous une forme ou une autre. La peur est un facteur de motivation incroyablement puissant et c'est quelque chose auquel nous devrions tous apprendre à bien réagir.

Un motivateur ? Mais la peur n'est-elle pas la chose qui nous bloque et arrête l'action avant même que nous ayons eu la chance de réfléchir ?

Oui, la peur peut certainement faire cela. La réalité terrifiante est que, si nous y cédons, la peur peut nous empêcher de faire à peu près n'importe quoi.

Que se passerait-il si vous ne traversiez jamais la route de peur d'être renversé par une voiture ? Ou n'avez-vous jamais pris la voiture vous-même par peur d'un accident ? Statistiquement, vous seriez plus en sécurité, mais vous perdriez aussi beaucoup de vie.

C'est la même chose avec n'importe quoi d'autre dans votre quotidien. La peur peut nous empêcher de faire des choses que nous voulons faire, ou même que nous devons faire. Mais cela peut aussi être un puissant facteur de motivation si nous le laissons faire.

Apprenons à bien réagir à la peur et à la transformer de quelque chose qui nous immobilise en quelque chose qui nous propulse vers l'avant.

Qu'est-ce que la peur ?

Notre source d'inspiration pour le bulletin d'aujourd'hui est John Assaraf ; vous avez peut-être entendu parler de lui à travers son livre, Innercise, ou à travers ses apparitions sur Larry King Live, Anderson Cooper et The Ellen DeGeneres Show.

La société de John, NeuroGym, se consacre à l'utilisation des technologies les plus avancées et des méthodes d'entraînement cérébral fondées sur des preuves pour aider les individus et les entreprises à libérer et à exploiter leur plein potentiel. J'étais ravie de l'avoir sur le podcast pour parler de tout ce qui concerne la gymnastique mentale, à savoir la peur.

"Comprenez que la peur est une réaction automatique qui se déclenche dans votre subconscient. Considérez la peur comme un interrupteur de lumière - allumé et éteint."

Selon John et ses nombreuses années d'études approfondies et d'expérience personnelle, la peur est en fait l'une des émotions les plus puissantes que nous puissions ressentir. Pourquoi? Parce que c'est un signal que quelque chose d'important se passe ; quelque chose qui a le potentiel de nous aider ou de nous blesser.

Vous voyez, la peur dans sa forme la plus simple est une réponse chimique. Tendre vos muscles, serrer la mâchoire, transpirer et frissonner – ce n'est pas de la peur. Ce sont les symptômes de la manière dont nous choisissons de réagir.

Mais nous prenons de l'avance, maintenant. Je vais donc laisser John parler.

Comment fonctionne la réponse à la peur ?

"Pourquoi le circuit de la peur s'active-t-il ? Eh bien, il s'active parce qu'il y a quelque chose de réel ou d'imaginaire dans ma base de données d'expérience qui provoque l'activation du circuit de la peur."

C'était comme une ampoule qui s'éteignait pour moi. C'est fascinant de penser à la source de la peur. Normalement, nous ne pensons qu'à l'effet que la peur a sur nous ; cela nous stresse, fait grimper notre rythme cardiaque et peut même provoquer des crises de panique.

Mais qu'en est-il de la source ? Qu'est-ce qui cause cette peur en premier lieu ? John dit que cela peut être n'importe quoi, d'une expérience traumatisante que nous avons eue dans le passé à quelque chose que nous imaginons qui pourrait se produire dans le futur.

D'un point de vue évolutif, il est donc tout à fait logique que la peur provienne d'un traumatisme passé ou imaginaire. C'est simplement notre esprit qui apprend de nos erreurs. Si votre expérience de conduite d'une voiture l'a fait s'écraser dans un fossé, votre subconscient va commencer à prendre des précautions pour éviter cette situation à l'avenir.

"Lorsque le circuit de la peur est activé, la libération de cortisol et d'adrénaline se précipite dans leur corps. Et c'est à cause du signal de combat-fuite ou de gel. Cette peur fait partie de l'activation du système nerveux sympathique."

Le problème survient lorsque votre peur provient d'un lieu de traumatisme imaginaire ou de quelque chose qui ne justifie pas une réaction aussi forte. La peur laissée inexplorée et incontrôlée peut commencer à prendre le contrôle de nos vies, dictant chacun de nos mouvements.

"Chaque fois que [ma réaction de peur] est activée, je peux ressentir cette énergie - et cela signifie que je dois savoir si le danger est réel ou imaginaire", a expliqué John. C'est de cela qu'il s'agit dans son livre, Innercise ; prendre des mesures pour comprendre la nature de nos peurs, puis utiliser cette énergie à notre avantage.

Quand on cède à la peur

Avant d'aborder certaines des stratégies de John pour prospérer face à la peur, je veux aborder quelque chose de sombre, mais important - le résultat de céder à nos peurs.

La peur n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est absolument essentiel à notre survie. J'ai lu récemment un article qui parlait de la maladie d'Urback-Wiethe, une maladie génétique rare qui bloque la capacité du corps à ressentir la peur. Une femme atteinte de la maladie aux États-Unis – l'article l'appelait «SM» – se retrouve régulièrement dans des situations dangereuses sans aucun souci.

C'est une condition incroyablement malheureuse, et ce n'est certainement pas ce que je préconise dans cet article. John et d'autres experts en neurosciences ne suggéreraient jamais que l'élimination totale de la peur est la clé du succès. Ce que nous voulons faire, c'est apprendre à travailler avec la peur, afin qu'elle puisse nous servir de manière positive.

Voici pourquoi. Lorsque vous laissez une peur irrationnelle ou injustifiée dicter votre vie, vous ne vous protégez pas du mal ; vous le propagez. Le mal peut ne pas être causé sous la forme d'une collision frontale ou d'une morsure de serpent, mais plutôt sous la forme d'un manque de progression ; un manque de bonheur, d'épanouissement et d'accomplissement.

C'est ce que nous voyons chez les personnes qui ne recherchent jamais le travail de leurs rêves par peur d'être rejetées, ou chez les personnes qui n'invitent jamais quelqu'un à sortir parce qu'elles craignent d'être refusées. Lorsque nous cédons à la peur, nous permettons essentiellement à notre cerveau d'être détourné par un sentiment qui ne nous sert pas.

Mais il existe un moyen de capter l'énergie - l'adrénaline, le sentiment de conscience accrue - que la peur produit et de l'utiliser à notre avantage.

Le processus de John pour répondre à la peur (la bonne manière)

John et moi avons passé quelques bonnes minutes à parler de cette réaction de peur. J'ai pu entendre son point de vue bien informé sur la manière exacte dont nous devrions réagir à la peur et à quoi ressemble ce processus. Il l'a décomposé en une série d '«innercises»; des exercices mentaux qui nous aident à nous ancrer et à nous concentrer au milieu de la peur.

Étape 1 : Calmer le circuit de la peur

Si vous avez regardé notre interview, vous aurez vu dans le fond vidéo de John une oeuvre représentant Einstein et une autre oeuvre représentant le monstre de Frankenstein. John a souligné chacun d'eux, expliquant que pour prendre des décisions équilibrées, nous devons penser à votre cerveau d'Einstein - et non à votre cerveau de Frankenstein.

Qu'est-ce que cela signifie, exactement ? Cela signifie penser et réagir, plutôt que ressentir et réagir. Pour ce faire, John a expliqué que vous devez prendre un moment d'introspection.

"Ai-je peur d'agir parce qu'il y a un réel danger ? Peut-être qu'il y a eu une période dangereuse dans mon passé. Ou est-ce que j'imagine ce danger à cause de quelque chose que j'ai lu ou dont j'ai entendu parler ?"

Il y a une différence essentielle entre les deux scénarios. Si la peur est basée sur un danger réel, il peut être essentiel de prendre des mesures pour atténuer ce danger. Si, toutefois, vous réagissez à quelque chose que vous avez entendu ou lu, votre peur peut être irrationnelle et sans fondement, ce qui signifie qu'il n'y a pas de réel danger à craindre.

En prenant un moment pour évaluer la situation, vous calmez efficacement le circuit de la peur. Cela vous permet de penser plus clairement et de prendre des décisions judicieuses plutôt que des réactions instinctives.

Étape 2 : Sensibilisation

En développant légèrement la première étape, vous voulez maintenant vous concentrer sur ce qui vous fait exactement peur. S'il s'agit d'un danger réel – et pas seulement de quelque chose que vous avez lu –, la menace est-elle suffisamment grave pour justifier de renoncer à la situation ?

"Ce n'est pas que je ne veux pas écouter le signal", a expliqué John, "je veux comprendre ce qui a déclenché ce fil. Si je marche dans la rue et que j'entends une voiture arriver, je vais juste battre en retraite rapide. Pas de soucis - c'est une excellente réaction.

C'est ce que j'ai abordé plus tôt; la peur joue un rôle dans notre survie, et nous serions probablement morts sans elle. Certaines situations nécessitent une retraite immédiate. Mais pas tout.

"Si je veux lever des fonds ; si je veux embaucher des employés ; si je veux fusionner avec une autre entreprise ; si je veux perdre du poids ; si je ressens cette vague de peur, c'est parce que quelque chose dans ma bibliothèque d'expériences l'active. Il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait me faire échouer, être embarrassé, honteux, ridiculisé, jugé, déçu ou rejeté. Alors je veux calmer ce circuit.

Maintenant, personne ne veut ressentir de la honte ou du ridicule. Personne ne veut être rejeté. Mais voici le problème : le rejet est une expérience dont vous pouvez revenir, et la honte et la déception ne vous tueront pas. Cela vaut la peine de risquer ces sentiments si cela signifie atteindre vos objectifs.

Étape 3 : Intention

Après avoir calmé le circuit et pris conscience du déclencheur, vous serez en mesure de prendre une décision sur la prochaine étape. Vous n'avez pas pris de décision irréfléchie sur-le-champ, vous avez donc la possibilité d'être intentionnel quant à vos prochaines étapes.

"Quelle est mon intention ? Eh bien, mon intention est d'aller jusqu'au bout, parce que je veux la récompense. Génial. Comment puis-je faire cela ? Quelle est une action que je pourrais entreprendre qui me ferait avancer vers ce que je veux, et non m'en éloigner ?"

Parfois, prendre des mesures progressives aide à éloigner la peur. D'autres fois, vous devrez peut-être faire un acte de foi géant. Mais l'important, c'est que vous sachiez ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif et que vous agissiez en ce sens, et non en vous en éloignant.

John a expliqué qu'une fois que vous faites le premier pas, le contrôle est transféré de votre moi impulsif à votre moi intentionnel.

« Maintenant, qui contrôle ? Maintenant, qui gagne plus de confiance en soi ? Maintenant, qui gagne plus de confiance en soi ? Maintenant, qui gagne plus de conscience ? Maintenant, qui prend des mesures inspirées ? Et maintenant, qui évolue délibérément et constamment, plutôt que d'être victime de conditionnement passé?"

(Indice : vous l'êtes !)

Le pouvoir d'exploiter vos peurs

Le résultat de ces étapes face à la peur déterminera si vous devenez paralysé ou non par elle ou si vous vous renforcez. Vous avez tout à gagner - succès, contrôle, amélioration de soi, confiance - en apprenant à gérer la peur.

Si vous ne me croyez pas, jetez un œil à cette anecdote fascinante que John m'a racontée lors de notre entretien :

"Lorsque les Navy SEAL passaient par tout le processus pour devenir un SEAL, beaucoup d'entre eux ont échoué. Lors du dernier test, ils ont été immergés sous l'eau avec tout leur équipement ; trois instructeurs allaient là-bas avec eux, à 20 pieds sous l'eau. , et retirer leur masque, retirer leur détendeur, couper leur alimentation en air et retirer leurs palmes. Ils ont créé le chaos.

Et vous savez ce que les Navy SEALs qui n'étaient pas entraînés voulaient faire ? Remonter à la surface – parce qu'ils avaient peur de mourir. Mais quand ils ont appris aux Navy SEALs à rester calmes afin qu'ils puissent réagir plutôt que réagir par peur, ils ont obtenu 50% de Navy SEALs en plus.

Quelle était la différence ? La différence était la conscience mentale, le contrôle émotionnel et la pratique de la capacité à rester calme. Ils l'enseignent aux Navy SEALs, ils l'enseignent aux pompiers, ils l'enseignent aux astronautes quand la vie est en jeu. Cela signifie que nous pouvons améliorer notre concentration mentale et notre contrôle émotionnel."

Peux tu croire ça? Cinquante pour cent de plus de Navy SEALs ont obtenu leur diplôme – et tous en apprenant à rester calme face à la peur. Vous pouvez sérieusement changer votre vie en apprenant à faire de même.

Emballer

Comment réagissez-vous à la peur lorsqu'elle surgit dans votre propre vie ? Cela vous a-t-il posé quelques questions ? Peut-être pensez-vous aux coups que vous n'avez pas pris ou aux opportunités auxquelles vous avez refusé parce que vous aviez peur de ce qui pourrait arriver. La peur est un signal que quelque chose d'important se passe. C'est votre signal pour prospérer.

Dans toute situation où la peur commence à se manifester, souvenez-vous du conseil de John :

1. Calmer le circuit de la peur. Reconnaissez le signal, remerciez-le de vous avoir averti et commencez à évaluer la situation.

2. Soyez conscient de la source. D'où vient la peur ? Est-ce un appel à la retraite immédiate ou est-ce basé sur des pensées irrationnelles et des préoccupations exagérées ?

3. Définissez votre intention. Décidez quelle action vous allez entreprendre en réponse à la peur. Quel est le résultat que vous désirez ? La peur justifie-t-elle une retraite ou pouvez-vous faire un pas en avant dans la direction de votre objectif ?

Enfin, vous pouvez agir et avancer face à la peur. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus ; il faudra du temps et de la pratique pour se sentir à l'aise pour aller de l'avant malgré votre appréhension. Mais avec du courage, de la détermination et une volonté d'expérimenter, vous pouvez apprendre à prospérer face à vos peurs.

Merci d'avoir lu, comme toujours !

Également publié ici.